• • •
Acum 10 minute
19:40
Prosperitate, beneficii și câștiguri până la sfârșitul lui noiembrie. Cele patru zodii binecuvântate # Gândul
Astrologii avertizează că perioada până pe 29 noiembrie este una extrem de favorabilă pentru anumite zodii când vine vorba de bani și prosperitate. Energia planetelor favorizează investițiile, câștigurile neașteptate și oportunitățile financiare. Cei care știu să profite de aceste influențe cosmice pot simți un veritabil val de abundență. În timp ce pentru unii este o […]
Acum 30 minute
19:30
Aproape JUMĂTATE dintre OCCIDENTALI cred că DEMOCRAȚIA NU MAI FUNCȚIONEAZĂ. Cetățenii din Europa de vest, Marea Britanie și SUA nu se mai simt reprezentați de propriile guverne, arată un amplu studiu Ipsos, publicat de Politico # Gândul
Aproape jumătate dintre alegătorii occidentali consideră că democrația este aproape distrusă, arată un sondaj internațional, publicat în această seară în exclusivitate de Politico. Cercetarea celebrei companii IPSOS făcută în nouă țări din Occident, inclusiv SUA, Regatul Unit și UE, arată că dezamăgirea față de promisiunile electorale și temerile legate de viitorul tot mai incert domină […]
19:20
Țara în care angajații din hoteluri și restaurante sunt plătiți cu peste 2.000 de euro, dar angajatorii nu găsesc lucrători: „Candidaturi neserioase” # Gândul
Care este țara în care angajații din hoteluri și restaurante sunt plătiți cu peste 2.000 de euro, dar angajatorii nu găsesc lucrători pentru acest sezon. În Austria, căci despre ea este vorba, operatorii din turism se pregătesc pentru cea mai aglomerată perioadă a anului, dar criza de personal lovește din plin stațiunile de schi. Astfel, […]
19:20
Medic ATI, Germania, referitor la tragedia fetiței ucise la dentist: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel” # Gândul
Un medic român specializat în terapie intensivă și stabilit în Germania reacționează dur la tragedia din România, în care o fetiță a fost ucisă prin anestezie. Specialistul subliniază riscurile uriașe ale anesteziei copiilor mici în afara unui spital, preia Adevărul. Un medic român ATI care profesează în Germania a transmis un mesaj ferm după tragedia […]
Acum o oră
19:10
Participant la Cupa Mondială cu naționala de rugby a României, Robert Irimescu evoluează în Australia, unde este supranumit „Piratul Român”. Robert Irimescu s-a născut în New York, a crescut printre zgârie-nori și obiceiuri americane, dar în vene îi curge sânge românesc. Sâmbătă, 25 noiembrie, va juca pentru România împotriva SUA, țara în care s-a format […]
19:00
O româncă de 37 de ani din Italia a trăit clipe de teroare după ce soțul ei a stropit-o cu benzină pe față și a încercat să-i dea foc, folosindu-i pe copiii lor ca armă de șantaj emoțional, publică Rotalianul. Femeia a reușit să se salveze în ultima clipă, închizându-se în mașină, relatează Rai News. […]
19:00
Protest anti – Savonea în fața Curții Supreme de Justiție. CSM acuză că manifestațiile sunt organizate de politicieni # Gândul
Protest anti-Savonea, organizat de Asociația Corupţia Ucide, Rezistenţa şi Declic, în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Până în prezent, în jur de 250 de persoane s-au adunat în fața Curții Supreme de Justiție. Motivul nemulțumirilor, susțin organizatorii, îl reprezintă deciziile controversate ale șefei Curții Supreme, Lia Savonea. De cealaltă parte, Consiliul Superior […]
18:50
Robert Fico s-a certat cu elevii pe tema Ucrainei: „Dacă sunteți așa eroi și susțineți acest război, mergeți acolo” # Gândul
Prim-ministrul Slovaciei s-a certat cu elevii pe tema ajutorării Ucrainei. Tinerii s-au ridicat demonstrativ și au plecat. La o întâlnire cu elevii de liceu, premierul Slovaciei a declarat că UE pregătește să investească o sumă de 140 de miliarde de euro „pentru continuarea războiului”. Când tinerii au încercat să-l corecteze, premierul s-a enervat și i-a […]
18:50
Ce l-a făcut să plângă pe Daniel Băluță, pe scenă: „Nu am mai fost așa de emoționat de mult” # Gândul
Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a pășit pe scena PSD București, unde a început să le vorbească oamenilor cu lacrimi în ochi, admițând că „nu am mai fost așa de emoționat de mult”. El și-a început discursul rememorând momentul în care a intrat în politică. „Nu am mai fost […]
Acum 2 ore
18:40
Bulgaria a obținut vineri o derogare de la sancțiunile britanice împotriva Lukoil. Marea Britanie a emis o licență specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancțiunile britanice, transmite Reuters. Decizia vine după ce luna trecută Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni […]
18:10
Primul Sărut al lui Brâncuși, descoperit într-un „maculator”, în Olanda. Schițele datează din perioada de „ucenicie” la Paris # Gândul
Un caiet manuscris al lui Constantin Brâncuşi a fost descoperit recent într-o colecţie privată din Ţările de Jos. Acest document rar conţine 39 de schiţe, nouă semnături şi cinci note ale artistului, reprezentând o descoperire semnificativă pentru istoria artei moderne. Acesta ar data din perioada 1908-1916, perioadă în care sculptorul aspirant din Hobița cucerea Parisul, […]
18:10
Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe cercetat de polițiști după ce ar fi furat un rucsac cu bani. Polițiștii au recuperat paguba # Gândul
Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe cercetat de polițiști după ce, vineri, ar fi furat un rucsac în care se afla o sumă de bani și o tabletă. Conform unor surse judiciare, polițiștii din Piatra Neamț au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel din municipiu un rucsac, […]
18:00
Scene brutale în Stockholm: Un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți # Gândul
La Stockholm, un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți. Daily Mail și Reuters transmit titrează „mai mulți oameni au fost uciși după ce un autocar s-a ciocnit de o stație”. Știre în curs de actualizare
17:50
Două noi rampe pentru persoane cu dizabilități, realizate de Societatea INFRASTRUCTURĂ S5 (P) # Gândul
Societatea Infrastructură S5 continuă lucrările menite să facă Sectorul 5 mai accesibil și mai prietenos pentru toți locuitorii. Recent, echipele societății au finalizat două noi rampe de acces destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii – una situată pe Strada Dornească, iar cealaltă pe Strada Mihail Sebastian nr. 33. Rampele au fost realizate cu prioritate în fața […]
17:50
Economistul Cristian Socol sună alarma: România are cea mai mare cădere de putere de cumpărare din ultimii 25 de ani # Gândul
Economistul Cristian Socol, profesor universitar al Academiei de Studii Economice (ASE), trage un semnal de alarmă într-o analiză publicată în exclusivitate de Mediafax cu privire la criza bugetară a României care s-a transformat într-un adevărat dezastru economic. Inflația persistentă, măsurile fiscale și cele de austeritate luate de Guvernul Bolojan au făcut ca țara să aibă […]
Acum 4 ore
17:40
Reacţia cabinetului stomatologic, după moartea fetiței de doi ani, în timpul unei intervenţii stomatologice # Gândul
Reprezentanţii clinicii Crystal Dental Clinic, cabinetul unde o copilă de numai doi ani a murit în urma unei intervenţii stomatologice în cadrul căreia a fost sedată intravenos, a transmis că sunt „profund marcați de acest eveniment și rămân dedicați cooperării cu autoritățile„. Ei au mai transmis că „până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de […]
17:40
Maduro îl imploră pe Trump să nu bombardeze Venezuela: Fără războaie nesfârșite ca Libia sau Afganistan # Gândul
După ce Șeful Pentagonului Pete Hegseth a anunțat lansarea Operațiunii „Southern Spear” pentru o campanie militară de combaterea cartelurilor de droguri din America Latină, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a făcut îndemn la pace. Liderul de la Caracas l-a implorat pe președintele american Donald Trump să nu prelungească conflictul regional din Marea Caraibilor. Într-un mesaj transmis […]
17:40
Setarea temperaturii ideale acasă este esențială nu doar pentru confort, ci și pentru economisirea energiei. Majoritatea experților recomandă un interval între 18 și 22 de grade Celsius, însă există soluții prin care putem sta confortabil fără să plătim excesiv. Temperatura din casă nu influențează doar senzația de confort. Dacă aerul este prea rece, corpul consumă […]
17:30
Împușcături în cea mai mare gară din PARIS. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost reținut în gara din Montparnasse # Gândul
Polițiștii francezi au deschis focul asupra unui bărbat care amenința pasagerii cu un cuțit și a refuzat să se supună ordinelor. Zona gării a fost complet evacuată și înconjurată de forțele de ordine. Suspectul în vârstă de 44 de ani era dat în urmărire la solicitarea Tribunalului din Creteil pentru că și-ar fi amenințat cu […]
17:30
Deși a scăzut de la 9,9% în luna septembrie a acestui an la 9,8% în octombrie, România rămâne campioana inflației din Uniunea Europeană. Inflația „îmbunătățită”, de aproape 10%, este de patru ori mai mare decât cea din Germania și de 10 ori mai mare decât cea din Franța, în timp ce media Uniunii s-a oprit […]
17:20
Recrutarea șefului Hidroelectrica, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul. Un finalist din cursă are o istorie lungă cu Rusia # Gândul
O firmă cu zeci de contracte cu statul, majoritatea pe consultanță sau resurse umane, se ocupă de recrutarea „capetelor” Hidroelectrica. ARC Consulting, deținută de Elena și Radu Căprar, derulează procesul de recrutare pentru funcțiile de CEO și CFO, cele mai importante roluri executive ale celui mai mare producător de energie din România. S-au depus mii […]
17:20
Trucuri la nivel înalt. Cum l-a „pierdut” Kremlinul pe Donald Trump când totul părea să meargă strună între Putin și președintele SUA # Gândul
Summitul ruso-american de la Budapesta a fost amânat după refuzul Moscovei de a accepta un armistițiu imediat în Ucraina, de-a lungul actualei linii a frontului. Este un rezultat inevitabil al sistemului rusesc de creare artificială a crizelor de politică externă, cu scopul de a obține un rezultat dorit. Cel de-al doilea summit SUA-Rusia a fost […]
17:20
Tiangong, „Palatul Ceresc”, este prima stație spațială din istorie în care s-a făcut un grătar # Gândul
Trei astronauți care au rămas blocaţi pe staţia spaţială Tiangong – prima locație din afara atmosferei în care s-a gătit vreodată la cald – după descoperirea unor fisuri la capsula lor de întoarcere au reuşit să revină vineri pe Pământ cu un alt vehicul spațial, în urma unei operaţiuni delicate coordonate de agenţia spaţială chineză, […]
17:20
„Spălare de bani”, la propriu. O rețea internațională de infractori a curațat banii de mucegai și i-a pus la uscat în baie # Gândul
Poliția din Brazilia a descins săptămâna aceasta la mai multe adrese din orașul Joinville, în sudul țării, unde au destructurat o rețea internațională de infractori. În cadrul perchezițiilor, autoritățile au descoperit că răufăcătorii spălaseră, la propriu, o serie de bancnote și le puseseră la uscat. Polițiștii au efectuat 14 percheziții în Joinville, cel mai mare […]
17:10
Orchestra Simfonică din Teheran a numit pentru prima dată o femeie în funcția de dirijor. Paniz Faryousefi, în vârstă de 42 de ani, conduce concertele „Țara Simurgh”. După revoluția islamică din 1979, când țara a fost preluată de mullahi, este pentru prima dată când o femeie conduce o orchestră simfonică. „Arta aparține umanității, nu bărbaților […]
17:10
Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul pentru bugetari, ca parte din Pachetul 3 de reforme – SURSE # Gândul
Pachetul 3 de măsuri este în lucru la Guvern. Coaliția de guvernare a ajuns la un acord asupra principalelor măsuri din pachetul de reforme care va fi asumat de Guvern, fiind ultima angajăre a răspunderii din acest an. Printre deciziile stabilite se numără reorganizarea administrației locale, reducerea numărului de parlamentari cu 10% începând din 2028 […]
17:00
„Sângele de aur”, grupa sangvină pe care doar 50 de oameni din lume o au. De ce e atât de specială # Gândul
Cercetătorii încearcă să determine grupa sangvină RH a unei femei din Serbia, posesoare a unei grupe foarte rare, care este prezentă la numai 50 de persoane la nivel mondial. Această grupă este denumită și „sângele de aur” și este cunoscută că Rh-nul sau Rh zero, scrie publicația Blic. Grupa sanguine Rh zero este deci rezultatul […]
17:00
Daniel Pancu e noul antrenor al CFR Cluj și a debutat în deplasare, unde a învins pe Unirea Slobozia, 1-0, în etapa a 16-a din Superliga. Acum, urmează primul joc de acasă, cu Rapid, un meci special pentru tehnicianul de 48 de ani. la Rapid, Daniel Pancu a fost jucător, antrenor și e un idol […]
16:50
Gică Popescu e SURPRINS de decizia luată la o echipă care luptă să câștige titlul în Superliga # Gândul
Gică Popescu a comentat despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Președintele de la Farul Constanța se miră că o echipă cu pretenții la titlu în Superliga renunță așa ușor la antrenor în mijlocul sezonului. Mirel Rădoi a demisionat după ce formația olteană a pierdut cu UTA, 1-2. Rădoi a spus după ce […]
16:50
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri că vrea să dea în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de a interzice importurile de gaze rusești. Consiliul UE a convenit în octombrie să elimine treptat importurile de energie din Rusia până la sfârșitul anului 2027. Decizia a fost aprobată cu majoritate calificată, Ungaria și Slovacia fiind singurele […]
16:50
SUA desemnează ANTIFA din Germania, Italia și Grecia drept „organizație teroristă”. ANTIFA Germania amenință că „dă foc unui oraș” # Gândul
Departamentul de Stat va desemna patru grupuri legate de Antifa care operează în Europa drept „organizații teroriste străine”. Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, a spus într-o declarație că a desemnat Antifa Ost din Germania, plus alte trei grupuri din Grecia și Italia, drept „organizații teroriste” acuzate pentru violență. Antifa, radicalii de stânga și […]
16:40
Bolojan anunță un nou val de concedieri: 10% din administrația centrală. „Toate domeniile trebuie să fie parte a acestui efort”, declară premierul # Gândul
Premierul Ilie Bolojan anunță că reforma din adiminstrația locală și centrală trebuie aplicată cât mai repede. Începând cu 2026, vor fi implementate mai multe concedieri în aparatul de stat, iar sănatatea și educația au fost incluse pe ceea ce premierul a numit „lista neagră” a instituțiilor vizate de reforma personalului. Ilie Bolojan a explicat, vineri, […]
16:30
Tânărul care a atacat un livrator s-a sinucis chiar în arestul Poliției Galați. Ce s-a întâmplat cu aproximativ 50 minute înainte de tragedie # Gândul
Situație șocantă în arestul Poliției Galați. Un bărbat de 25 de ani din Galați, arestat preventiv pentru jefuirea unui livrator, și-a pus capăt zilelor în celula poliției, la doar două zile după ce fusese reținut. Polițiștii au descoperit cadavrul tânărului de 25 de ani care, potrivit primelor informații, s-a sinucis cu ajutorul unei haine. Cercetările […]
16:20
Doi medici, audiați la clinica unde a murit fetița de doi ani. Ministrul Sănătății: „Clinica nu funcționa corespunzător. Va fi închisă” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut primele precizări, după ce o fetiță de doi ani a murit joi la o clinică de stomatologie din sectorul 3 al Capitalei. Oficialul a declarat că instituția medicală „nu funcționa corespunzător” și „va fi închisă”. Doi medici din cadrul clinicii sunt audiați. Alexandru Rogobete a declarat că în urma […]
16:20
România – SUA la RUGBY, sâmbătă pe stadionul Arcul de Triumf! Care e primul XV al „stejarilor” # Gândul
Naţionala de rugby a României întâlneşte echipa SUA, sâmbătă,în cel de-al doilea meci din „Kaufland Games Trilogy”. Partida are loc de la ora 17:00, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf şi este transmisă în direct pe TVR Sport. România – SUA la rugby, sâmbătă pe stadionul Arcul de Triumf! Care e primul XV […]
16:20
Dacă e vineri, atunci vă delectăm cu un nou banc marca Bulă. De data aceasta, Bulă vrea să își vândă mașina, însă ce se întâmplă mai departe? Vrând să își vândă mașina cât mai repede, Bulă lipește un anunț pe geamul din spate al autoturismului, cu prețul și numărul de telefon. În timp ce era […]
16:10
Vă propunem un nou test de inteligență cu chibrituri. De data aceasta trebuie să corectați exercițiul 19-1=14. După cum se poate vedea, exercițiul este greșit, iar pentru a corecta egalitatea, trebuie să mutați un singur chibrit. Despre testele de inteligență trebuie să știți că ele au fost perfecționate încă din secolul al XIX-lea, accentul fiind […]
16:10
Anca Alexandrescu, moderator la Realitatea Plus, și-a depus vineri candidatura pentru Primăria București. Alexandrescu este susținută de AUR și PNȚCD. De când și-a anunțat candidatura, Anca Alexandrescu promite să „facă ordine în București”. La depunerea candidaturii, ea a venit însoțită de George Simion (AUR). „Este un moment special. Nimic nu este întâmplător. Cu Dumnezeu înainte!”, […]
16:10
Reformele lui Bolojan dau rezultate. Deținuții au ajuns să se păzească între ei, în număr din ce în ce mai mare, din cauza sistării angajărilor în sistemul penitenciar. 128 de pușcăriași, printre care și unul condamnat pentru omor, au fost „promovați” gardieni # Gândul
Penitenciarele din România nu duc lipsă de condamnați, însă au din ce în ce mai puțini gardieni. Mai exact, lipsește mai bine de o treime din personalul necesar, iar angajările în instituțiile publice au fost sistate, conform șefului ANP, Bogdan Burcu. „Salvarea” pare să vină chiar din interiorul penitenciarelor, din partea unor deținuți care nici […]
16:10
16:00
Un tânăr inginer agronom din Iași a transformat visul copilăriei sale într-o afacere de SUCCES: „Iubeam utilajele, câmpul și munca agricolă” # Gândul
Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Ştiinţele Vieţii (USV) „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi prezintă cazul inginerului agronom Denis Popa, tânărul care a transformat visul copilăriei în realitate, iar acum are o afacere de succes în agricultură. La doar 27 de ani, tânărul din comuna Țibănești, județul Iași, este astăzi inginer agronom […]
15:50
China a lansat prima „armată de roboți umanoizi industriali”. Producția în masă a început mai devreme decât s-a promis # Gândul
Compania UBTECH Robotics din Shenzhen a anunțat „prima livrare în masă din lume” de roboți umanoizi industriali. Sute de roboți Walker S2 au fost deja expediați de la fabrică. Producția în masă a început mai devreme decât s-a promis. Portofoliul de comenzi al UBTECH este colosal, iar primele loturi sunt trimise imediat celor mai mari […]
15:50
Societatea Infrastructură S5 a intervenit pe Drumul Ghindari, o zonă intens tranzitată, în urma numeroaselor sesizări primite din partea cetățenilor. Acțiunea a avut ca scop remedierea problemelor apărute la nivelul carosabilului și îmbunătățirea condițiilor de trafic. Reprezentanții Infrastructură S5 au precizat că intervențiile sunt realizate prompt, ori de câte ori este necesar, pentru a menține […]
15:50
10.000 lei amendă dacă locuiești în acest oraș din România, ai câine și faci această greșeală # Gândul
Mare atenție: poți primi 10.000 lei amendă dacă locuiești în acest oraș din România, ai câine și faci această greșeală. Iată despre ce este vorba. Primăria Bârlad, căci despre acest oraș este vorba, a anunțat controale la proprietarii de câini care nu-și sterilizează animnalele. “În vederea diminuării numărului de câini de pe domeniul public, care […]
15:50
UE vrea să instruiască 3.000 de ofițeri de poliție palestinieni pentru a asigura ordinea în Fâșia Gaza # Gândul
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor discuta săptămâna viitoare propunerea ca blocul comunitar să instruiască 3.000 de ofițeri de poliție palestinieni, cu scopul de a-i desfășura ulterior în Gaza, arată Reuters. Într-un document elaborat de diplomații Uniunii Europene înainte de reuniunea miniștrilor din 20 noiembrie, oficialii au prezentat opțiuni pentru a contribui la planul […]
Acum 6 ore
15:40
Aer sufocant în noul ambulator al Spitalului Județean din Oradea, recent inaugurat de ministrul Sănătății. Pacienții se plâng că „simt că leșină” # Gândul
La doar câteva săptămâni după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a inaugurat cu mare fast noul ambulator al Spitalului Județean de Urgență Oradea – o investiție de 10 milioane de euro – pacienții reclamă că se sufocă în clădire, arată o anchetă bihoreanul.ro. Prima sesizare publică a venit de la un orădean care a ajuns […]
15:40
Cât costă cel mai ieftin abonament TV de la Digi RCS-RDS România, de fapt, și ce posturi TV primești # Gândul
Iată cât costă cel mai ieftin abonament TV de la Digi RCS-RDS România, de fapt, și ce posturi TV primești. Cei care sunt abonați la Digi știu deja că pot opta pentru diverse abonamente TV, de la cel mai ieftin la cel mai scump. În ce privește cel mai ieftin abonament de TV, ei bine, […]
15:40
ÎNCEPE construcția Drumului Expres Focșani-Brăila. A fost emis ordinul de începere a contractului stabilită data pentru începerea etapei de proiectare # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat – pe Facebook – că, vineri, Compania Națională de Investiții Rutiere a emis ordinul de începere pentru contractul Drumului Expres Focșani-Brăila și a stabilit data de 2 decembrie 2025 pentru începerea etapei de proiectare. Tronsonul are o lungime de 73,5 kilometri și va asigura legătura între Autostrada Moldovei A7, […]
15:30
Iranul începe să sechestreze petrolierele de pe cea mai vitală arteră de petrol ale lumii. Vasul naviga din Emiratele Arabe Unite spre Singapore # Gândul
Iranul a confiscat în Strâmtoarea Ormuz un petrolier care naviga din Emiratele Arabe Unite spre Singapore, relatează în urmă cu câteva minute presa israeliană. Petrolierul naviga sub pavilionul Insulelor Marshall, a declarat un oficial american. Incidentul este primul de acest fel din ultimele luni pe una dintre cele mai vitale artere de petrol ale lumii. […]
15:20
În cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și propunerea PNL pentru Primăria Capitalei, a explicat cum vede conducerea Bucureștiului în următorii ani și de ce consideră că ar trebui să preia administrația Capitalei. Urmăriți aici emisiunea integrală Ciprian Ciucu a afirmat că are atât experiență, cât și energie pentru […]
