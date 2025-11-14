O dronă rusească a violat spațiul aerian al României. Ambasadorul rus la București, convocat de MAE

12:50

Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, l-a suspendat din funcție pe ministrul justiției, Herman Halușcenko. Oficialul este vizat de o anchetă împotriva unor fapte de corupție realizată de procurorii Biroului Național Anticorupție, relatează Reuters. Autoritățile ucrainene au pus sub acuzare șapte persoane în legătură cu o presupusă schemă de mită de 100 de milioane de dolari care … Articolul Prim-ministra Ucrainei l-a suspendat pe ministrul justiției în contextul unui scandal de corupție apare prima dată în Main News.