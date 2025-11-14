Carlo Ancelotti, elogii la adresa lui Cristi Chivu: „O continuitate fantastică”
Antena Sport, 14 noiembrie 2025 19:30
Cristi Chivu are un sezon excelent alături de Inter în Serie A, dar și în UEFA Champions League. Echipa pregătită de tehnicianul român este lider în campionat și are maximum de puncte în Liga Campionilor. Carlo Ancelotti a analizat evoluția formației din Italia și a avut cuvinte de laudă la adresa actualului antrenor. Selecționerul Braziliei
Acum 10 minute
19:40
Mircea Lucescu: “Pentru mine nu este vreo presiune!” Le-a amintit bosniacilor de penalty-ul de la Bucureşti # Antena Sport
Mircea Lucescu a susţinut o conferinţă de presă îanintea meciului cu Bosnia, de sâmbătă, de la ora 21.45. "Pentru mine nu este vreo presiune, este o repsonsabilitate să fac o echipă competitivă care să meargă la Mondial", acesta este mesajul categoric al lui Mircea Lucescu. Tenicianul crede că acum altele erau datele calificării dacă România
Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:10
Tamaş, despre Drăguşin: “Nu a demonstrat nimic!” De ce crede că nu trebuia să semneze cu Tottenham # Antena Sport
Gabi Tamaş are un verdict categoric în privinţa lui Radu Drăgușin. Şi anune: încă nu a confirmat în fotbalul mare! Mai mult, fostul jucător al naţionalei crede că nu trebuia să plece din Italia și să se transfere în Anglia, la Tottenham. "Drăgușin este foarte talentat, dar încă nu a demonstrat nimic. Asta este problema
19:00
Finlanda U21 – România U21 2-0. Tricolorii suferă primul eșec din preliminariile CE 2027 # Antena Sport
Naționala de fotbal sub 21 de ani a României a suferit primul eșec din preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Selecționata pregătită de Costin Curelea a pierdut în deplasarea din Finlanda, scor 2-0. Este al doilea pas greșit făcut de tricolori în această campanie, după remiza surprinzătoare cu cei din Kosovo, în meciul de debut
18:50
Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo din acest sezon, Alexandru Musi a fost convocat de selecționerul Costin Curelea pentru meciul României U21 cu Finlanda U21. Musi a fost lăsat în afara lotului din cauza unei probleme medicale. El ar fi acuzat dureri la picior la un antrenament, iar Curelea a decis să
Acum 2 ore
18:40
Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Ajutor pentru România România s-a calificat matematic la barajul pentru Cupa Mondială prin intermediul Nations League. Victoria Franței cu 4-0 contra Ucrainei i-a ajutat pe "tricolori" să fie 100% siguri de baraj. 2. A dat verdictul Novak Martinovic crede că FCSB o
18:30
La 78 de ani, fostul selecționer al Olandei e la un pas de Cupa Mondială cu o insulă care are populația cât Brăila! # Antena Sport
Fostul selecționer al Olandei, pe care a pregătit-o în trei mandate diferite de-a lungul carierei, Dick Advocaat e pe cale să scrie cea mai neașteptată poveste din preliminariile Cupei Mondiale. Antrenorul ajuns la 78 de ani este la un meci distanță de o calificare istorică la turneul din Mexic, SUA și Canada, alături de selecționata
18:30
Real Madrid a pus ochii pe noul star din fotbalul mondial! Are 19 ani și poate fi următorul transfer record # Antena Sport
Real Madrid plănuiește o mutare impresionantă pe piața transferurilor, însă investiția este una cât se poate de normală. Concret, „los blancos" ar urma să investească 25 de milioane de euro pentru aducerea unui mijlocaș central. Este vorba despre Kees Smit, fotbalistul care îmbracă în prezent tricoul olandezilor de la AZ Alkmaar. Acesta are d0ar 19
18:00
Echipa naţională U20 a României a pierdut vineri, pe teren neutru, scor 0-6, meciul amical disputat în compania echipei U20 a Germaniei. La Oliva Nova, în Spania, tricolorii U20 au întâlnit echipa similară a Germaniei. Nemţii au deschis scorul în minutul 7, prin Paris Brunner, iar tricolorii au replicat prin bara lui Codor, din minutul
17:50
Jannik Sinner, fabulos! Italianul, a treia victorie consecutivă la Turneul Campionilor # Antena Sport
Jannik Sinner își continuă parcursul fantastic de la Turneul Campionilor. Jucător italian și-a trecut vineri în palmares a treia victorie consecutivă de la Torino și este gata de semifinale. Locul al doilea mondial nu a avut nicio emoție în duelul contra lui Ben Shelton, reușind să se impună la capătul unei partide decise în două
Acum 4 ore
17:30
Patronul clubului FCSB s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Denis Alibec, iar şansele ca el să mai joace sunt ca şi nule! "Nu știu dacă mai contăm pe el (n.r. pe Alibec). Acum e posibil să intre, să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că
17:30
Poli Iași a anunțat înlocuitorul lui Tony da Silva! Cine i-a luat locul portughezului # Antena Sport
După ce a suferit un eșec umilitor pe terenul celor de la Târgu Mureș, Poli Iași a ajuns pe locul al zecelea în liga secundă, cu un total de 21 de puncte în 13 etape disputate. Conducerea l-a demis pe tehnicianul portughez Tony da Silva, însă a avut nevoie de mai puțin de 24 de
17:20
Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce a primit roșu pentru un gest golănesc în meciul cu Irlanda # Antena Sport
Cristiano Ronaldo nu va juca pentru naționala Portugaliei, în ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Starul celor de la Al-Nassr a fost eliminat direct în jocul contra Irlandei și va fi suspendat pentru disputa cu Armenia. Din acest motiv, jucătorul în vârstă de 40 de ani a cerut Federației Portugheze de
16:50
Ioan Ovidiu Sabău, „radiografie” a echipei naționale, înaintea meciului crucial din Bosnia: „Ar fi vitală o calificare” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va juca probabil ultima carte pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu vor înfrunta sâmbătă seară Bosnia, în etapa a 7-a a preliminariilor. Selecționata noastră are nevoie de victorie pentru a „rămâne în cărți", iar Ioan Ovidiu Sabău a făcut o analiză înaintea marelui meci
16:50
Gigi Becali a întrebat AI dacă ajunge cu FCSB în play-off. Ce calule a făcut: “O să spulber de acum” # Antena Sport
Pare banc, dar nu este. Gigi Becali spune că a întrebat AI despre șansele pe care le are campioana României în lupta pentru un loc de play-off. "Am ajuns eu, care nu mă interesa, să mă uit pe aplicație. Noi acum jucăm cu Petrolul și Farul cu Oțelul. Am ajuns să fac calcule iar, care
16:30
Finlanda – Malta LIVESCORE (19:00). Programul complet al zilei în preliminariile CM 2026 # Antena Sport
O nouă zi plină în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Nu mai puțin de șase meciuri se vor disputa vineri seară, iar jocul care deschide ziua este cel dintre Finlanda și Malta. Partida aceasta, plus celelalte cinci jocuri, sunt transmise în format LIVE SCORE pe site-ul as.ro și în aplicația Antena Sport. Capul de
16:30
Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu # Antena Sport
Adi Mutu şi Walter Zenga au avut un duel la distanţă pe tema venirii lui Cristi Chivu la Inter. Primul care a făcut declaraţii a fost italianul, care, în momentul în care Chivu a instalat, a oferit câteva declaraţii presei care nu-l favorizau pe român. Ce a spus Walter Zega? După meciul Inter – Juventus,
16:10
Pittsburgh Penguins – Nashville Predators LIVE VIDEO (21:00). Primul meci din NHL Global Series 2025, în Suedia # Antena Sport
Pittsburgh Penguins și Nashville Predators se întâlnesc vineri și duminică, în Suedia, LIVE în AntenaPLAY. Cele două partide în care se întâlnesc cele două formații în sezonul regulat vor avea loc la Stockholm, în Avicii Arena. NHL revine astfel în Suedia, după ce ultima oară a organizat meciuri din sezonul regulat în această țară în
15:50
Finlanda U21 – România U21 (LIVE SCORE, 17:00). “Tricolorii” pot urca pe locul 1 în grupa de calificare la EURO # Antena Sport
România Under-21 se pregătește pentru noi meciuri în preliminariile Campionatului European U21 din 2027. Selecționata de tineret joacă astăzi prima partidă dintre cele două pe care le are de disputat în luna noiembrie, iar în fața ei se află Finlanda, o echipă împotriva căreia a pierdut ultimul meci direct în precedentele calificări. Elevii lui Costin
Acum 6 ore
15:40
Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia: “A jucat foarte bine cu Austria” # Antena Sport
Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. La trei zile după partida cu Bosnia, de la Zenica, naţionala lui Mircea Lucescu va primi vizita celor din San Marino. Meciul
15:20
Câţi fani români vor fi prezenţi la Zenica, la duelul crucial al “tricolorilor” cu Bosnia # Antena Sport
România se pregăteşte de duelul crucial cu Bosnia, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va disputa la Zenica sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Din informaţiile AntenaSport, aproximativ 1000 de fani români vor fi prezenţi pe stadion pentru a-i susţine pe elevii lui Mircea Lucescu la
15:00
Dinamo nu renunță! Alb-roșiii vor să transfere în iarnă jucătorul la care au avut “interzis” anul trecut # Antena Sport
Dinamo își dorește să își solidifice lotul pentru cea de-a doua parte a anului, iar Zeljko Kopic și staff-ul său au pus ochii pe Valentin Robu, fotbalistul celor de la Metalul Buzău care este golgheter în Liga a 2-a. Atacantul de 22 de ani este o cunoștință mai veche a alb-roșiilor care au vrut să
14:30
SuperMondial: Wesley Sneijder, faţă în faţă cu Răducioiu la Bucureşti! Sâmbătă, ora 00:00, la Antena 1 # Antena Sport
Wesley Sneijder, câştigător al Champions League şi finalist la Cupa Mondială din 2010, stă de vorbă cu Florin Răducioiu, ambasadorul World Cup la Antena 1. Un nou interviu de colecţie din seria SuperMondial va putea fi urmărit sâmbătă noapte, de la ora 00:00, doar la Antena 1. Sneijder a fost unul dintre cei mai importanţi
14:20
Ce jucător e “arma secretă” a lui Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România: “Nu se va atinge de el” # Antena Sport
Giovanni Becali a prefaţat duelul dintre Bosnia şi România, din preliminariile World Cup 2026. Impresarul a declarat că "arma secretă" a lui Mircea Lucescu va fi Denis Drăguş, jucător pe care îl vede titular în meciul de la Zenica. România se va duela cu Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45. Trei zile mai târziu, "tricolorii"
13:50
“Bucureştiul fură fraierii”. Marius Şumudică l-a făcut praf pe Louis Munteanu după transferul refuzat la FCSB # Antena Sport
Marius Şumudică l-a făcut praf pe Louis Munteanu, după ce atacantul a refuzat transferul la FCSB. Gigi Becali era dispus să-l aducă sub comanda lui Elias Charalambous, însă atacantul de 23 de ani a cerut un salariu de nu mai puţin de 60.000 de euro, iar mutarea a picat. Marius Şumudică a avut un discurs
Acum 8 ore
13:40
Selecționerul Bosniei, mesaj de luptă înainte de meciul cu România: “E un privilegiu să fim sub presiune” # Antena Sport
Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a susținut în urmă cu puțin timp conferința de presă premergătoare duelului cu România din preliminariile pentru Cupa Mondială. Partida care va avea loc la Zenica va fi decisivă în vederea clasamentului final al grupei H, iar ambele naționale își doresc din răsputeri cele trei puncte. Barbarez a prefațat meciul contra
13:10
Cum i-a descris Edin Dzeko pe “tricolori” înainte de Bosnia – România: “Am câştigat chiar dacă aţi fost mai buni” # Antena Sport
Edin Dzeko a prefaţat meciul crucial dintre Bosnia şi România, din preliminariile World Cup. Partida de la Zenica se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. La trei zile distanţă, "tricolorii" se vor duela cu San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live
13:10
Caracterizate prin inovație permanentă, jocurile de cazinou din spațiul virtual integrează rapid tehnologia de ultimă generație precum soluțiile de inteligență artificială și caută permanent să surprindă plăcut fanii distracției la gambling, pentru experiențe peste așteptări. Ce va rezerva însă viitorul, cum vor arăta sloturile online peste 25 de ani? În prezentul articol, realizăm un exercițiu
13:00
Valeriu Iftime acuză jocuri de culise după decizia Adunării Generale a LPF: “Mă dezgustă totul” # Antena Sport
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, nu este deloc de acord cu ce s-a decis la Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal care a avut loc pe 13 noiembrie. La Poiana Brașov, majoritatea cluburilor au decis să modifice statutul ligii, astfel încât Gino Iorgulescu să poată candida eventual pentru un nou mandat
12:50
Ce antrenor de top a fost propus la Universitatea Craiova, înaintea plecării lui Mirel Rădoi: “Era liber de contract” # Antena Sport
Giovanni Becali a dezvăluit ce antrenor de top a propus la Universitatea Craiova, înaintea plecării lui Mirel Rădoi. Impresarul a transmis că "simţea" că antrenorul de 44 de ani îşi va da demisia şi le-a propus şefilor din Bănie un posibil înlocuitor. Davide Ballardini a fost tehnicianul propus de Giovanni Becali la Universitatea Craiova. Antrenorul
12:40
Octavian Bellu trage un semnal de alarmă după scandalul de hărțuire din gimnastică: “S-au depășit niște limite” # Antena Sport
Octavian Bellu a vorbit în cadrul unui eveniment în care a participat despre scandalul de hărțuire din gimnastica românească. Recent, Denisa Golgotă a v
12:20
Englezii au prezis scorul final la Bosnia – România. Verdict înaintea meciului crucial al “tricolorilor” # Antena Sport
Englezii au prefaţat duelul dintre Bosnia şi România, din preliminariile World Cup 2026. Partida crucială a “tricolorilor” se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Trei zile mai târziu, naţionala se va duela cu San Marino, meciul fiind în direct pe Antena 1 şi live în […] The post Englezii au prezis scorul final la Bosnia – România. Verdict înaintea meciului crucial al “tricolorilor” appeared first on Antena Sport.
12:00
“Au jucat «perversește»”. Giovanni Becali, verdict după ruptura dintre Mirel Rădoi și Craiova lui Mihai Rotaru # Antena Sport
Giovanni Becali a comentat asupra demisiei lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova și a dat un verdict asupra relației care există între antrenor și patronul din Bănie, Mihai Rotaru. Agentul este de părere că plecarea tehnicianului de 44 de ani era o decizie dorită de ambele tabere și că oricare dintre ei spune că […] The post “Au jucat «perversește»”. Giovanni Becali, verdict după ruptura dintre Mirel Rădoi și Craiova lui Mihai Rotaru appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:30
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana # Antena Sport
Unica fiică a lui Ion Ţiriac este înconjurată de lux şi opulenţă. Ioana, moştenitoarea imperiului miliardarului român, s-a fotografiat într-un cadru desprins din basme. Ioana Ţiriac, în vârstă de 28 de ani, este fiica pe care Ion Ţiriac o are alături de Sophie Ayad, jurnalista cu origini egiptene cu care s-a iubit între 1992 şi […] The post Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana appeared first on Antena Sport.
11:10
Kylian Mbappe, peste Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Capitolul la care francezul a întrecut cele două legende # Antena Sport
Kylian Mbappe a ieșit din nou în evidență, de această dată la naționala Franței, unde a marcat două goluri și a oferit și o pasă decisivă în victoria “les bleus” contra Ucrainei, scor 4-0. În urma succesului care a asigurat calificarea trupei lui Didier Deschamps la Cupa Mondială din 2026, atacantul lui Real Madrid a […] The post Kylian Mbappe, peste Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Capitolul la care francezul a întrecut cele două legende appeared first on Antena Sport.
11:10
Ce “tricolor” a remarcat Ciprian Marica înainte de Bosnia – România: “Are calitate mai mare decât aveam eu” # Antena Sport
Ciprian Marica a prefaţat duelul dintre Bosnia şi România, crucial în vederea calificării la World Cup 2026. Partida se va disputa sâmbătă, la Zenica, şi va fi în format live text pe as.ro, de la ora 21:45. Ciprian Marica a analizat atacanţii României şi l-a remarcat în special pe Denis Drăguş, despre care susţine că […] The post Ce “tricolor” a remarcat Ciprian Marica înainte de Bosnia – România: “Are calitate mai mare decât aveam eu” appeared first on Antena Sport.
10:50
“Cred în ei”. Adrian Ilie, mesaj direct pentru “tricolorii” lui Mircea Lucescu înaintea partidei cu Bosnia # Antena Sport
Adrian Ilie a prefaţat duelul dintre România şi Bosnia, de la Zenica, din preliminariile World Cup 2026. Fostul internaţional are mare încredere în elevii lui Mircea Lucescu înaintea partidei care se va disputa sâmbătă, de la 21:45. La trei zile după partida cu Bosnia, România va primi vizita celor din San Marino. Partida se va […] The post “Cred în ei”. Adrian Ilie, mesaj direct pentru “tricolorii” lui Mircea Lucescu înaintea partidei cu Bosnia appeared first on Antena Sport.
10:40
“Are vreo șansă FCSB cu Steaua Roșie?”. Verdictul lui Novak Martinovic, fostul jucător al roș-albaștrilor # Antena Sport
Novak Martinovic, jucătorul sârb care a trecut atât pe la FCSB, cât și pe la Steaua Roșie, s-a pronunțat în privința șanselor campioanei României de a se impune pe “Marakana”. Echipa lui Elias Charalambous urmează să se deplaseze la Belgrad în următoarea etapă a grupei Europa League, după ce a înregistrat până acum o singură […] The post “Are vreo șansă FCSB cu Steaua Roșie?”. Verdictul lui Novak Martinovic, fostul jucător al roș-albaștrilor appeared first on Antena Sport.
10:40
John Elkann, președintele Consiliului de Administrație de la Ferrari și nepotul lui Gianni Agnelli, a făcut, zilele trecute, câteva declarații. El i-a lăudat pe mecanicii și inginerii Ferrari, care își fac treaba bine și au îmbunătățit mașina. După aceea însă a spus: „Dacă ne uităm la restul, nu sunt la înălțimea așteptărilor. Și avem cu […] The post Cine e de vină: căluțul sau călărețul? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
10:20
Barcelona vrea să construiască o statuie a lui Lionel Messi la Camp Nou. Anunţul lui Joan Laporta # Antena Sport
Preşedintele clubului Barcelona, Joan Laporta, a declarat, joi, că gruparea intenţionează să ridice o statuie a lui Lionel Messi în faţa stadionului Camp Nou, recent renovat, în timp ce echipa catalană se pregăteşte să-şi onoreze golgheterul record după vizita emoţionantă a acestuia la arenă. Messi, în vârstă de 38 de ani, s-a întors duminică la […] The post Barcelona vrea să construiască o statuie a lui Lionel Messi la Camp Nou. Anunţul lui Joan Laporta appeared first on Antena Sport.
10:10
De ce scor uriaş are nevoie Italia pentru a se califica la World Cup 2026. Toate calculele înaintea meciului cu Norvegia # Antena Sport
Specialiştii au făcut toate calculele şi au dezvăluit de ce scor uriaş are nevoie Italia pentru a se califica la World Cup 2026. Italienii, de patru ori campioni mondiali, traversează un moment delicat. Italia ocupă locul secund în Grupa I, cu 18 puncte, la trei puncte distanţă de liderul Norvegia. Cele două naţionale se vor […] The post De ce scor uriaş are nevoie Italia pentru a se califica la World Cup 2026. Toate calculele înaintea meciului cu Norvegia appeared first on Antena Sport.
09:50
Daniel Pancu, mesaj clar despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB: “Și din fier daca ai fi și tot ți-ar fi greu” # Antena Sport
Daniel Pancu a transmis un mesaj clar despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB. Antrenorul de la CFR Cluj a transmis faptul că s-a tot vorbit despre plecarea atacantului, încă din vară, mărturisind că acesta are nevoie de linişte. Pancu a transmis că în cazul în care Munteanu se va despărţi de clujeni, […] The post Daniel Pancu, mesaj clar despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB: “Și din fier daca ai fi și tot ți-ar fi greu” appeared first on Antena Sport.
09:50
“Devine frustrat”. Ce a spus selecționerul Portugaliei după gestul care i-a adus eliminarea lui Cristiano Ronaldo # Antena Sport
Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, a vorbit după eșecul Portugaliei contra Irlandei despre eliminarea lui Cristiano Ronaldo, care a venit în urma unui gest regretabil. În minutul 59 al duelului Aviva Stadium, “CR7” a văzut inițial cartonașul galben după ce l-a lovit cu cotul în spate pe Dara O’Shea, însă după consultarea VAR, centralul Glenn Nyberg […] The post “Devine frustrat”. Ce a spus selecționerul Portugaliei după gestul care i-a adus eliminarea lui Cristiano Ronaldo appeared first on Antena Sport.
09:20
CFR Cluj, reclamată la FRF de un fost jucător ajuns la marea rivală. Problemele se țin lanț de ardeleni # Antena Sport
CFR Cluj nu se află deloc într-o situație bună nici pe plan sportiv, nici pe plan financiar. După ce a s-a aflat recent că ardelenii riscă să fie depunctați din cauza unor datorii de 1,5 milioane de euro, acum un fost jucător din Gruia a ales să depună memoriu la Comisia pentru Soluționarea Litigiilor de […] The post CFR Cluj, reclamată la FRF de un fost jucător ajuns la marea rivală. Problemele se țin lanț de ardeleni appeared first on Antena Sport.
09:10
Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii # Antena Sport
S-au efectuat noi calcule şi s-au aflat posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii. Înaintea partidei de sâmbătă cu Bosnia, “tricolorii” ocupă locul trei în Grupa H. Naţionala lui Mircea Lucescu are asigurată prezenţa la barajul din martie chiar şi dacă termină grupa mai jos de […] The post Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii appeared first on Antena Sport.
09:00
Controverse privind sigla lui Dinamo după falimentul echipei lui Badea: “Nici ei nu mai au voie” # Antena Sport
Situația siglei lui Dinamo a devenit una extrem de delicată, după ce pe 12 noiembrie instanța a declarat în mod oficial falimentul AFC Dinamo, societatea controlată de Nicolae Badea. Dănuț Lupu, fostul jucător al alb-roșiilor, a lansat o narativă care ar putea să le pună “bețe în roate” oficialilor clubului din primul eșalon. Potrivit legendei […] The post Controverse privind sigla lui Dinamo după falimentul echipei lui Badea: “Nici ei nu mai au voie” appeared first on Antena Sport.
08:50
Ce li s-a întâmplat “tricolorilor” la sosirea în Bosnia. Anunţul lui Mihai Stoichiţă: “Aşa e aici la ei” # Antena Sport
Mihai Stoichiţă a dezvăluit ce li s-a întâmplat “tricolorilor”, la sosirea la Zenica pentru confruntarea cu Bosnia. Partida crucială din preliminariile World Cup 2026 va fi sâmbătă, de la ora 21:45, în format live text pe as.ro. Trei zile mai târziu, naţionala lui Mircea Lucescu va primi vizita celor din San Marino, meciul fiind în […] The post Ce li s-a întâmplat “tricolorilor” la sosirea în Bosnia. Anunţul lui Mihai Stoichiţă: “Aşa e aici la ei” appeared first on Antena Sport.
08:40
Surpriză în preliminariile pentru Cupa Mondială. Naționala dinamovistului Devis Epassy, OUT de la baraj # Antena Sport
Echipa naţională din Republica Democrată Congo a învins joi seara, pe teren neutru, scor 1-0, echipa naţională a Camerunului şi va juca împotriva Nigeriei în finala play-off-ului african de calificare la Cupa Mondială 2026. Pe Stadionul Al-Barid, din Rabat, naţionala congoleză s-a impus printr-un gol marcat de fundaşul lui Lille, Chancel Mbemba, în minutul 90+1. […] The post Surpriză în preliminariile pentru Cupa Mondială. Naționala dinamovistului Devis Epassy, OUT de la baraj appeared first on Antena Sport.
08:40
Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc # Antena Sport
Selecţionerul Irlandei a dezvăluit ce i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a văzut cartonaşul roşu pentru un gest golănesc. Starul lusitan ajuns la 40 de ani a fost eliminat în meciul pierdut de Portugalia cu Irlanda, scor 0-2, în preliminariile World Cup 2026. Cristiano Ronaldo şi-a lăsat naţionala în inferioritate numerică în minutul 59, atunci […] The post Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc appeared first on Antena Sport.
08:30
Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Victoria răsunătoare a Franței contra Ucrainei din preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 4-0, a contat nu doar pentru naționala “le bleus”, ci și pentru cea a României. În urma rezultatului de pe Parc des Princes, elevii lui Mircea Lucescu sunt acum siguri din punct de vedere matematic de barajul pentru turneul final prin intermediul Nations […] The post Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
