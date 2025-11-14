Bugetarii, obligați să aleagă: salariu sau pensie. Excepție doar pentru aleși

15:30

Kylian Mbappé a devenit cel mai tânăr fotbalist al secolului al XXI-lea care ajunge la 400 de goluri marcate în carieră, reușind performanța la vârsta de 26 de ani și 328 de zile. Francezul este primul jucător al secolului care atinge pragul înainte de 27 de ani și al patrulea înainte de 30 de ani.