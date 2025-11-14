Lucescu, înaintea meciului decisiv al naționalei cu Bosnia: Nu are de ce să îmi fie teamă. Va fi un joc obişnuit, de calificare!
G4Media, 14 noiembrie 2025 20:50
Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, crede că echipa sa are potenţialul de a câştiga meciul cu Bosanie pe care îl va disputa sâmbătă în deplasare...
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
21:10
Tesla lucrează la integrarea Apple CarPlay în sistemul său de infotainment / Măsura vine în încercarea de a stimula vânzările de mașini electrice americane
Tesla dezvoltă suportul pentru integrarea Apple CarPlay în sistemele sale de infotainment la nivel intern, potrivit unor persoane apropiate ale companiei. Bloomberg relatează că această...
21:10
WhatsApp lansează integrarea chat-ului terț în Europa, lucru cerut de Uniunea Europeană / Va fi disponibil „în curând" cu criptare end-to-end
Meta este pe punctul de a lansa integrarea terț cu WhatsApp în Europa ceva ce este cerut de Digital Markets Act (DMA) al Uniunii Europene....
21:10
VIDEO Băiețelul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la Spitalul Universitar / Prima doamnă a participat la Ziua Mondială a Prematurității
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat, vineri, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a...
Acum 30 minute
21:00
Procuratura poloneză ia în calcul audierea președintelui Nawrocki, în ancheta care îl implică pe „Wielki Bu", acuzat de fraudă și trafic de droguri
Procurorul Național al Poloniei, Dariusz Korneluk, a declarat vineri că va depinde de procurorul de caz să decidă dacă președintele Karol Nawrocki va fi audiat...
20:50
Lucescu, înaintea meciului decisiv al naționalei cu Bosnia: Nu are de ce să îmi fie teamă. Va fi un joc obişnuit, de calificare!
Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, crede că echipa sa are potenţialul de a câştiga meciul cu Bosanie pe care îl va disputa sâmbătă în deplasare...
Acum o oră
20:40
Aeroportul Internaţional Chişinău a preluat în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil, în baza unui contract de comodat semnat pe 12 noiembrie....
20:30
Portugalia avertizează Ryanair că nu poate refuza biletele de îmbarcare pe hârtie / De miercuri, pasagerii Ryanair trebuie să aibă biletul de îmbarcare în format digital
Începând de miercuri, 12 noiembrie, pasagerii Ryanair trebuie să aibă biletul de îmbarcare în aplicația myRyanair. În septembrie, compania aeriană low-cost Ryanair a anunțat că,...
20:30
Spaghetti alla poverella, o rețetă care te face să uiți de carbonara. Ultrarapidă, cu mai puține calorii și mai economică
Spaghetti alla poverella – o rețetă din palmaresul bucătăriei tradițională napoletană. Tipul de preparat care îți salvează cina atunci când nu ai mai nimic prin...
Acum 2 ore
20:10
Elveţia a obținut reducerea tarifelor americane de la 39% la 15%, dar va face investiţii de 200 miliarde de dolari în SUA
Statele Unite vor reduce taxele vamale aplicate exporturilor elveţiene de la 39% la 15% după ce părţile au convenit un nou acord-cadru comercial care include...
20:00
OpenAI începe testele pentru chat-urile de grup, asemănătoare celor din aplicaţiile de mesagerie, în care utilizatorii pot conversa împreună cu ChatGPT
OpenAI a început să testeze o funcţie care permite mai multor utilizatori să comunice întrei ei şi cu ChatGPT, transmite News.ro.
20:00
Un nou instrument bazat pe AI ar putea reduce cu 60% eforturile depuse pentru transplantul de organe
Medicii au dezvoltat un instrument bazat pe inteligență artificială (IA) care ar putea reduce cu 60% eforturile inutile depuse pentru transplantul de organe, scrie Mediafax.
19:40
Prefectul Capitalei anunţă că va impune restricţii de circulaţie în zonele cu străzi peste magistralele de gaz, fără avizul Transgaz
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, vineri seară, că se vor impune restricţii de circulaţie în zonele unde Primăria Sector 3 a construit drumuri asfaltate peste...
Acum 4 ore
19:00
VIDEO Blue Origin reușește prima aterizare a rachetei New Glenn după lansarea misiunii marțiene ESCAPADE
Racheta New Glenn a companiei Blue Origin a bifat astăzi două momente majore: lansarea cu succes a misiunii NASA ESCAPADE către Marte și recuperarea pentru...
19:00
Volkswagen ia în calcul utilizarea tehnologiei dezvoltate împreuna cu Rivian şi pe modelele sale cu motoare termice
Grupul Volkswagen a declarat că tehnologia pe care o dezvoltă împreună cu producătorul american de vehicule electrice Rivian ar putea fi utilizată, în timp, şi...
18:40
BREAKING Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul de Externe după ce o dronă rusească a violat spațiul aerian al României
Ambasadorul Rusiei a fost convocat vineri la Ministerul de Externe după ce o dronă rusească a violat spațiul aerian al României. Comunciatul integral: Din dispoziția...
18:20
Pădurile, resursa critică a României în tranziția climatică. Prețul inacțiunii depășește câștigurile actuale, arată raportul Starea Climei – România 2025
Pădurile rămân una dintre puținele resurse critice ale României în tranziția climatică – „critică" în sensul de vitală, fără de care echilibrul climatic și protecția...
18:20
Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii: Eu sunt recunoscătoare pentru cele două naşteri premature
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, participă, vineri, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii,...
18:10
SURSE Senator, membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, suspectat de furt / Ar fi sustras un rucsac dintr-un hotel din Piatra Neamț, ce conținea o tabletă și o sumă de bani
Un bărbat identificat ulterior ca fiind senatorul Gheorghe Daniel-Paul-Romeo ar fi fost surprins de camerele de supraveghere dintr-un hotel din Piatra Neamț când ia un...
18:00
Nissan va reduce numărul de locuri de muncă la sediul european din Franța / Vor fi eliminate 87 de posturi, dar mai puține persoane vor fi concediate
Nissan anunță eliminarea a 87 de posturi din cadrul sediului său european din Montigny-le-Bretonneux, Franța, potrivit unui document al companiei consultat de Reuters. Aceste restructurări...
18:00
România a fost evaluată pozitiv în grupul de lucru OCDE pentru integritate publică / Progrese în transparenţa decizională şi gestionarea conflictelor de interese
România a primit o evaluare favorabilă în Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică, pentru progresele în transparenţa decizională şi gestionarea conflict elor de...
18:00
Trump îi acuză pe democraţi că promovează „înşelătoria Epstein" şi îi critică pe republicanii „ramoliţi şi idioţi" care „au căzut în ghearele" lor
Donald Trump i-a acuzat vineri pe opozanţii săi democraţi că „promovează din nou înşelătoria Epstein", în timp ce reapar întrebările cu privire la legăturile dintre...
17:50
Anca Alexandrescu, susținută de partidul extremist AUR, și-a depus candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie
Anca Alexandrescu, realizatoare de emisiuni la Realitatea Plus, postul de propagandă pentru pro-rusul Călin Georgescu, şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, vineri, la Biroul Electoral...
17:50
Bulgaria a numit un administrator pentru a prelua controlul asupra activelor Lukoil și a evita astfel sancțiunile americane / Rusia denunţă o expropriere
Guvernul bulgar a numit vineri un administrator pentru a prelua conducerea operaţiunilor filialei locale a companiei petroliere ruse Lukoil, într-un demers menit să evite aplicarea...
17:50
Încă un mare caz de corupție închis de magistrați pe motiv de prescripție. Fostul primar din Năvodari, Matei Nicolae, scapă de dosarul penal după 8 ani de procese / Decizia nu e definitivă
Tribunalul Constanța a decis ca procesul penal cunoscut drept "dosarul Tabăra Năvodari" împotriva fostului primar din Năvodari, Matei Nicolae, să înceteze ca efect al prescrierii...
17:50
INTERVIU Bianca Muntean (TEDIHT), despre provocările pentru care firmele apelează la un hub de inovare: „Tehnologia ne poate face mai buni, mai eficienți. Nu o să ne ia locul de muncă"
Principalele provocări tehnologice pentru care firmele apelează la The European Digital Innovation Hub in Transilvania (TEDIHT) sunt lipsa unui limbaj comun cu furnizorii de tehnologie,...
17:40
Populaţia din municipiul Brad şi comunele hunedorene Crişcior şi Bucureşci, sfătuită să fiarbă apa de băut / S-au constatat depăşiri ale valorilor admise de potabilitate la staţia de tratare Crişcior
Populaţia din municipiul Brad şi comunele învecinate, Crişcior şi Bucureşci, este sfătuită să fiarbă, timp de 30 de minute, apa de băut preluată de la...
17:30
Jannik Sinner a bifat victorii pe linie în faza grupelor de la Turneul Campionilor de la Torino. Fostul lider ATP a trecut vineri de Ben...
17:20
Germania condamnă „disprețul față de umanitate" al lui Putin după atacul rus asupra Kievului
Bombardamentele rusești din noaptea trecută asupra Kievului „încalcă grav dreptul internațional" și demonstrează „disprețul față de umanitate" al lui Vladimir Putin, a denunțat vineri, 14...
Acum 6 ore
17:10
China propune noi standarde de siguranță rutieră, după modelul european / Sprintul 0-100 km/h ar putea fi făcut în minimum 5 secunde
Ministerul Securității Publice din China a elaborat noi standarde naționale pentru siguranța rutieră, care includ și restricții semnificative privind capacitățile de accelerare, dar și măsuri de siguranță...
17:10
Garda Naţională de Mediu: Primăria Bucureşti nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului / Acest lucru riscă să ne ducă într-o situaţia de infringement / Primă
Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat că Primăria Bucureşti nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului pe trei trosoane şi anume calitatea... © G4Media.ro.
17:10
Omul de afaceri Fănel Bogos rămâne în arest preventiv / Curtea de Apel Iaşi a decis arestarea altor trei inculpaţi # G4Media
Magistraţii de la Curtea de Apel Iaşi au respins, vineri, contestaţia formulată de omul de afaceri Fănel Bogos şi au menţinut decizia dată săptămâna trecută... © G4Media.ro.
17:10
FOTO 14 arbori defrișați pe Bulevardul Nicolae Grigorescu din Sectorul 3. Poliția Locală verifică legalitatea distrugerilor / Martorii reclamă că au fost amenințați # G4Media
Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București (DGPLCMB) investighează o posibilă defrișare neautorizată a unor arbori pe Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 18A,... © G4Media.ro.
17:10
Indonezia pregăteşte 20.000 de soldaţi pentru o posibilă misiune a ONU de menţinere a păcii în Fâşia Gaza # G4Media
Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a ordonat forţelor armate ale ţării sale să pregătească 20.000 de soldaţi pentru o posibilă misiune a ONU de menţinere a... © G4Media.ro.
17:00
Kaufland România se alătură Federației Române de Tenis și lansează „Servește Inspirație” – o platformă care conectează cariera, sportul și performanța # G4Media
Kaufland România anunță parteneriatul cu Federația Română de Tenis, prin care sprijină sportivele ce reprezintă România la Billie Jean King Cup, cea mai importantă competiție... © G4Media.ro.
17:00
Rusia intenţionează să atragă 12.000 de nord-coreeni pentru a produce drone Shahed, potrivit Ucrainei # G4Media
Rusia intenţionează să atragă 12.000 de muncitori nord-coreeni înainte de sfârşitul anului pentru a produce drone kamikaze de tipul Shahed/Gherani într-o fabrică de drone situată... © G4Media.ro.
17:00
Miniştrii de externe ai statelor Uniunii Europene vor lua în discuţie săptămâna viitoare o propunere ca UE să ia iniţiativa de a pregăti 3.000 de... © G4Media.ro.
16:40
România, pe podiumul inflației în UE: Vârf de 9,88% în septembrie, revenirea la normal este estimată în 2027 # G4Media
Cu aproape 10% inflație anuală, România are cea mai mare scumpire din Uniunea Europeană. Energia electrică a explodat cu 72% după eliminarea plafonării, iar majorările... © G4Media.ro.
16:40
Comandantul operaţional al armatei poloneze admite că o rachetă lansată de un avion de vânătoare polonez, nu o dronă rusească, a lovit o casă în timpul incursiunii dronelor în septembrie 2025 # G4Media
Comandantul operaţional al armatei poloneze, generalul Maciej Klisz, a recunoscut vineri că impactul care a avariat acoperişul unei case în timpul incursiunii dronelor din septembrie... © G4Media.ro.
16:40
Traian Berbeceanu a obține în instanță daune morale de 200.000 de euro în urma dosarului în care a fost anchetat nejustificat de DIICOT pentru represiune nedreaptă pe când conducea Brigada de combatere a Criminalității Organizate. Decizia nu e definitivă # G4Media
Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a criminalităţii organizate Alba, a obţinut vineri în instanţă daune morale de 200.000 de euro şi daune... © G4Media.ro.
16:30
Robert Sighiartău e noul trezorier al PNL, iar Alexandru Muraru preia șefia organizației județene Vaslui după ce Mihai Barbu s-a suspendat din cauza unui dosar de corupție – SURSE # G4Media
Conducerea PNL a decis în ședința de vineri ca Robert Sighiartău să fie noul trezorier al PNL, iar Alexandru Muraru să preia coordonarea organizației județene... © G4Media.ro.
16:30
DERAPAJ Șefa Curții de Apel Timișoara, despre protestatarii împotriva Liei Savonea și a controverselor șefei ÎCCJ: ”Ne scuipă (…) Și ne doresc moartea” / Adriana Stoicescu apare în dosarul lui Călin Georgescu și a comparat scandalul din Justiție cu Holocaustul # G4Media
Șefa Curții de Apel Timișoara a declarat, într-o postare pe Facebook de vineri, despre protestatarii împotriva Liei Savonea și a controverselor din jurul șefei Înaltei... © G4Media.ro.
16:30
Ferrari și-a dezamăgit fanii de pretutindeni și în acest sezon, dar Scuderia continuă să fie cea mai valoroasă echipă din Formula 1, transmite Sportico, conform... © G4Media.ro.
16:20
Trei astronauţi rămaşi blocaţi de mai multe zile la bordul staţiei spaţiale chineze Tiangong din cauza avariilor suferite de capsula lor de întoarcere au revenit... © G4Media.ro.
16:20
Ambasada Ucrainei la Bucureşti, despre informaţiile referitoare la reducerea numărului instituţiilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi: Reforma sistemului de învăţământ liceal nu prevede închiderea niciunei unităţi de învăţământ # G4Media
Ambasada Ucrainei la Bucureşti califică drept ”mit” informaţiile referitoare la reducerea numărului instituţiilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi din 2027, precizând că... © G4Media.ro.
16:10
Un înalt oficial american acuză producătorii de armament că au „înșelat” armata Statelor Unite # G4Media
Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a afirmat în faţa presei că marii furnizori de armament au „înşelat” forţele americane să achiziţioneze echipamente scumpe în situaţii... © G4Media.ro.
16:10
Cum creezi o legătură puternică între copilul și animalul tău de companie: Sfaturile pentru a-i învăța pe cei mici să fie responsabili (VIDEO) # G4Media
Există din ce în ce mai multe dovezi care arată că animalele de companie, în special câinii, sunt foarte buni prieteni pentru copii. Acestea, cu... © G4Media.ro.
16:00
Judecătorul Alin Ene, membru CSM, spune că organizatorii protestului împotriva Liei Savonea, șefa Curții Supreme, și a controverselor din jurul ei s-au inspirat din Hitler și alți mari criminali din istorie și vorbește de ”execuții în stradă” # G4Media
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), spune că organizatorii protestului împotriva Liei Savonea, șefa Curții Supreme, și a controverselor din jurul... © G4Media.ro.
16:00
Un caiet rar al lui Constantin Brâncuși, descoperit într-o colecţie privată din Ţările de Jos / Experți: „Un ansamblu cu o valoare documentară notabilă pentru istoria artei moderne” # G4Media
Un caiet manuscris aparţinând marelui sculptor şi desenator francez de origine română Constantin Brâncuşi a fost descoperit într-o colecţie privată din Ţările de Jos, potrivit... © G4Media.ro.
16:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) face precizări de ultimă oră, vineri, cu privire la vortexul polar: stratosfera se încălzește, dar încă nu este confirmat un... © G4Media.ro.
15:50
Endometrioza, o prioritate pentru sănătatea femeilor – Regina Maria extinde la nivel național Endo Institute cu două noi centre chirurgicale specializate în diagnostic și tratament complex # G4Media
Endometrioza este una dintre cele mai complexe afecțiuni ginecologice, afectând aproximativ 190 de milioane de femei la nivel mondial și 500.000 de femei în România,... © G4Media.ro.
