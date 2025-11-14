Tupeu: Deși e până la gât în scandalul Epstein, Trump cere anchetarea legăturilor acestuia cu Clinton și mari bănci

07:50

Un scandal de proporții zguduie Spitalul de Urgență Floreasca, după ce un medic anestezist și un ortoped au fost ridicați de polițiști mascați chiar în timpul unei intervenții chirurgicale. Acțiunea s-a produs ca urmare a suspiciunilor de corupție într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Operația a fost preluată imediat de alți medici, […]