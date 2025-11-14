Ramona Gabor a rămas fără Facebook! Sora Monicăi Gabor s-a trezit cu contul spart

22:20

Toto Dumitrescu nu stă locului! Nici bine nu a scăpat de ochii ațintiți asupra lui, din toate părțile, că a comis-o din nou. Fiul lui Ilie Dumitrescu nu vrea să piardă vremea și, la câteva zile de când a scăpat de arestul la domiciliu, a evadat din colivie. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe tânăr intrând într-un amanet, cu un comportament destul de dubios la purtător. Iată mai multe detalii!