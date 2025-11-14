Ramona Gabor a rămas fără Facebook! Sora Monicăi Gabor s-a trezit cu contul spart
SpyNews, 14 noiembrie 2025 20:50
Ramona Gabor, apel disperat, după ce i-a fost spart contul de Facebook. Sora Monicăi Gabor și-a rugat urmăritorii să o ajute să-și recupereze pagina, în cazul în care există cineva care are cunoștințe în acest domeniu.
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
21:10
Trupul neînsuflețit al fetiței moarte pe scaunul stomatologului a ajuns la Câmpulung Muscel! Unde va fi înmormântat # SpyNews
Fetița de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului a fost adusă în Câmpulung Muscel, într-un sicriu alb. Înmormântarea Sarei va avea loc sâmbătă. Unde va fi înhumat trupul neînsuflețit.
Acum 30 minute
21:00
20:50
Acum o oră
20:20
Sorin și Diana de la Mireasa - Capriciile iubrii au decis să pună punct relației. Cei doi s-au despărțit după noaptea petrecută la hotel # SpyNews
Cu toate că în urmă cu câteva zile s-au sărutat, acum, Sorin și Diana de la Mireasa - Capriciile iubirii au decis să se despartă. Chiar dacă abia s-au declarat, oficial, un cuplu, cei doi au ajuns la concluzia că le este mai bine să meargă pe drumuri separate.
Acum 2 ore
19:30
Ce se întâmplă între Alex Bodi și Anca? Frumoasa brunetă i-a dat unfollow, iar el încearcă să îi facă în ciudă? # SpyNews
Relația dintre Alex Bodi și Anca, sub semnul întrebării? Bruneta care i-a pus afaceristului, cândva, inima pe jar i-a dat unfollow, iar el se pare că încearcă să o facă geloasă. Iată detaliul care a stârnit suspiciuni!
Acum 4 ore
19:00
Alberto Guță nu este fan shopping, iar noi avem dovezile! Ce face fiul lui Nicolae Guță, alături de iubita sa, în mall # SpyNews
Alberto Guță și iubita sa, surprinși de paparazzii Spynews, la shopping. Ei bine, sesiunea de cumpărături a celor doi nu a fost deloc una obișnuită. De ce? Pentru că fiul lui Nicolae Guță nu părea deloc prea încântat. În rândurile de mai jos urmează să vă prezentăm ce au făcut amorezii, pas cu pas.
18:20
Tată din Timișoara acuză că nu își poate vedea copilul care se află la mamă: „Nu-l lăsa cu motivul că-i prea mic încă” # SpyNews
Andrei este un tată în vârstă de 33 de ani, din Timișoara, care și-a strigat durerea în cadrul emisiunii Acces Direct. Bărbatul își acuză fosta parteneră de viață că îl ține departe de copilul său.
17:30
Cine este, de fapt, proprietara clinicii în care a murit fetița de 2 ani. Susține că s-au mai efectuat peste 1.700 de de proceduri de sedare profundă # SpyNews
S-a aflat cine este, de fapt, proprietara clinicii în care a murit fetița de 2 ani. Micuța și-a pierdut viața chiar pe scaunul stomatologului, iar medicii nu au mai putu face nimic pentru a-i salva viața. Cea care deține unitatea medicală susține că s-au mai efectuat peste 1.700 de proceduri de sedare profundă.
Acum 6 ore
16:50
Fetița de doi ani, moartă pe scaunul stomatologului, ar mai fi fost sedată profund. Totul s-ar fi întâmplat la aceeași clinică, acum un an # SpyNews
Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței moarte pe scaunul stomatologului au ieșit la iveală. Copila de doar doi ani ar mai fi fost sedată profund, în urmă cu un an, la aceeași clinică. Unitatea medicală și-a închis paginile de pe rețelele sociale.
16:00
Au apărut primele rezultate ale autopsiei copilei de doi ani, moartă la clinica stomatologică din București. Ce s-a descoperit # SpyNews
Au apărut primele rezultate ale autopsiei fetiței de doi ani, moartă în cadrul unei intervenții stomatologice, la o clinică din București. Potrivit informațiilor, fetiţa suferea de „o patologie cronic preexistentă complexă”.
16:00
Tatăl lui Daniel Onoriu a fost condus pe ultimul drum astăzi. Imagini dureroase de la înmormântarea lui Costel Onoriu # SpyNews
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit în urmă cu câteva zile, pe patul de spital, în Franța. S-a confruntat cu probleme de sănătate serioase, iar familia a sperat într-o minune. Astăzi, Costel Onoriu a fost înmormântat.
15:40
Un român din Anglia și-a bătut soția cu bestialitate, pentru că ar fi flirtat cu chelnerul: „Te omor!”. A fost arestat # SpyNews
Caz halucinant de violență, în Anglia! Un român, în vârstă de 37 de ani, și-a bătut și amenințat cu bestialitate soția, din cauza unei crize de gelozie. Bărbatul și-a ieșit din minți doar pentru că partenera lui a schimbat câteva vorbe cu chelnerul unui restaurant.
15:20
Cât ar fi costat intervenția fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Suma nu era deloc una mică # SpyNews
Tragedia fetiței în vârstă de 2 ani care a decedat în timpul unei intervenții stomatologice a șocat toată România. Cât ar fi costat intervenția care i-a adus sfârșitul. Suma nu era deloc una mică.
15:20
Oana Zara, schimbare radicală de look. Ce și-a făcut actrița la păr și cum a reacționat iubitul ei # SpyNews
Oana Zara și iubitul ei, Bogdan Medvedi, au plecat ieri în vacanță. Cei doi se află în Dubai, iar actrița și-a schimbat radical look-ul. Oana Zara a renunțat la șaten, nuanța care a conscrat-o.
Acum 8 ore
15:00
După ce a gătit într-un restaurant fine dining din Sardinia, Mihaela Băișanu participă la audițiile Chefi la cuțite: ”Am văzut jumătate de Hollywood cât am lucrat acolo” # SpyNews
Duminica aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul noului sezon Chefi la cuțite, care vine cu noutăți în ringul amuletelor, dar și cu povești fascinante în etapa audițiilor, acolo unde noi concurenți se avântă, dornici să ajungă în echipe.
14:50
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat în vacanță. Cei doi soți și-au luat câteva zile de concediu, în apropierea sărbătorilor de iarnă. Destinația?! De vis! Iată pentru ce au optat vedetele!
14:30
Părinții fetiței de doi ani, decedată după o vizită la stomatolog, au ridicat trupul copilului de la morgă. Ce s-a stabilit la autopsie # SpyNews
Părinții fetiței de doi ani, care a murit după o vizită la stomatolog, au mers astăzi la Medicina Legală pentru a ridica trupul neînsuflețit. A fost deschisă o anchetă pentru a se stabili ce s-a întâmplat de fapt. Primele rezultate din urma autopsiei arată că fetița nu ar fi trebuit să fie anesteziată.
14:10
Clinica în care a murit fetița de doi ani avea probleme de funcționare. Rogobete: „Va fi închisă, cu siguranță” # SpyNews
Detalii halucinante, în cazul fetiței de doar doi ani, care s-a stins din viață, în urma unei intervenții stomatologice. Conform celor mai recente informații, clinica medicală avea anumite probleme de funcționare.
14:00
Doi medici, audiați în urma morții fetiței în vârstă de 2 ani care s-a stins pe scaunul stomatologului. Clinica şi-a suspendat momentan programul # SpyNews
În urma tragediei care a avut loc într-o clinică stomatologică din Capitală, unde o fetiță de doar 2 ani a murit pe scaunul medicului, autoritățile au început o anchetă. Doi medici din cadrul clinicii au fost audiați în urma tragicului incident.
13:30
Cardi B a devenit mamă pentru prima oară cu starul NFL Stefon Diggs. Artista mai are alți 3 copii # SpyNews
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară. Artista are primul copil cu starul NFL Stefon Diggs, în vârstă de 31 de ani. Vestea că a născut a fost confirmată inclusiv de reprezentantul ei.
Acum 12 ore
13:10
O tânără din Bacău, găsită decedată, lângă o șină de cale ferată. Ar fi fost ucisă aseară. Autorul este în continuare căutat # SpyNews
O femeie ar fi fost ucisă ieri seară, în Bacău. Tânăra ar avea 30 de ani, iar trupul neînsuflețit a fost descoperit astăzi dimineață de către un bărbat, cel care a alertat autoritățile. Autorul este în continuare căutat de polițiști.
12:50
Un bărbat a decedat, în urma unui implant de păr, realizat în Turcia. Acesta fusese supus și unei intervenții stomatologice # SpyNews
Caz șocant, în Turcia. Un bărbat a decedat, în urma a două proceduri medicale, realizate în două zile consecutive. Este vorba despre un cetățean englez, de origine albaneză, care a mers în această țară pentru a-și face un implant de păr și o intervenție la dinți.
12:50
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă # SpyNews
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider de audiență. Peste 1 milion de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.
12:50
Primele imagini cu doctorița care i-ar fi făcut anestezie fetiței în vârstă de doi ani care a murit. Cum a fost filmată femeia # SpyNews
Au apărut primele imagini cu medicul stomatolog care i-ar fi administrat anestezia fetiței de doar 2 ani, care a murit pe scaunul stomatologului în urma unei intervenții de rutină. Cum a fost filmată femeia.
12:30
Antena 1 difuzează sâmbătă, de la ora 20:00, un nou episod The Ticket, iar ediția promite lansarea unui nou „șlagăr” care va cuceri internetul. După succesul viral al pieselor „Vino mamă să mă vezi” și „Lămâia, lămâia”, este rândul unei noi creații să intre în atenția publicului.
12:20
Pe cine ar fi vrut Gabi Tamaș să ia în Asia Express. Câștigătorul sezonului 8 se gândise inițial la un alt fotbalist celebru # SpyNews
Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express, sezonul 8. Fostul fotbalist se gândise inițial să ia pe altcineva cu el pe Drumul Eroilor. Este vorba tot despre un sportiv celebru. Gabi Tamaș consideră că ar fi făcut o echipă bună cu fotbalistul respectiv.
12:10
Ministerul Sănătății trimite Inspecția Sanitară peste clinica stomatologică unde a murit fetița de doar doi ani. Colegiul Medicilor s-a autosesizat # SpyNews
Au ieșit la iveală noi detalii în cazul fetiței de doar doi ani, care a murit în timpul unei intervenții la o clinică stomatologică. Ministerul Sănătății a intervenit în această situație șia luat măsuri.
12:10
Rețeta lui Chef Horia Manea de pui chinezesc cu lămâie și orez jasmine. Secretul pentru un preparat delicios # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, o salată de varză de Bruxelles, un fel principal, pui chinezesc cu lămâie și orez jasmine, și un desert, biluțe carrot cake.
12:00
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus la Teatrul de Revistă „Constantin Tănăse”. Familia și apropiații îi aduc un ultim omagiu # SpyNews
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus astăzi la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. Familia și apropiații îi aduc un ultim omagiu, urmând ca duminică, pe 16 noiembrie, compozitorul să fie înmormântat. Își va dormi somnul de veci în Cimitirul Bellu Ortodox.
11:30
Acuzații de malpraxis din partea avocatului familiei fetiței de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Ce spune bărbatul: "Este evident..." # SpyNews
Avocatul familiei fetiței în vârstă de 2 ani, care a murit pe scaunul stomatologului, a lansat acuzații grave de malpraxis la adresa cadrelor medicale implicate. Ce spune bărbatul și cum explică.
11:20
Detaliul care îl dă de gol pe Ilie Năstase. Ce simte cu adevărat pentru viitoarea fostă soție # SpyNews
Ilie Năstase nu a dat-o uitării pe Ioana Năstase, cea alături de care se află în plin proces de divorț. Fostul tenismen se află la cel de-al cincilea astfel de eveniment, însă pare că de această dată, nu prea vrea să accepte realitatea.
11:10
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel # SpyNews
Tragedia fetiței în vârstă de numai 2 ani, care a murit pe scaunul stomatologului, a șocat întreaga țară. În spatele acestei povești tragice se află părinții micuței, un cuplu care trece printr-o durere imensă. Aceștia mai au un băiețel.
11:10
Între 7 și 16 noiembrie, farmacia Springfarma.com dă tonul ofertelor de Black Friday cu una dintre cele mai prietenoase campanii din domeniul farmaceutic și al cosmeticelor.
11:10
Bogdan de la Ploiești a reacționat, după ce ar fi fost găsit pe o aplicație de dating. Cum vrea să fie următoarea lui iubită # SpyNews
Bogdan de la Ploiești este un bărbat singur, după despărțirea de Cristina Pucean. Chiar dacă la început fanii lui au fost sceptici cu privire la separarea lor, se pare că manelistul și bruneta s-ar fi despărțit, de fapt. Pe o aplicație de dating ar fi fost găsit un cont cu numele lui.
10:40
Ioana Grama a ajuns din nou la medic, în Dubai. Cum se simte influencerița, după ce în ultimele zile s-a confruntat cu probleme de sănătate: „Asta a fost vacanța” # SpyNews
Ioana Grama se află în Dubai. A plecat în urmă cu câteva zile din România, pentru a fi alături de iubitul ei, de ziua lui de naștere, însă bruneta nu s-a simțit deloc bine, din contră. A fost nevoită să meargă de două ori la medic.
10:40
Jador a răspuns la întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor săi. Acesta a mărturisit care este motivul pentru care nu și-a expus copilul pe Internet, până în acest moment.
10:30
Ce trebuie să faci dacă uleiul din tigaie ia foc? Pașii corecți explicați de un specialist # SpyNews
În momentul în care uleiul din tigaie ia foc, cei mai mulți oameni intră în panică și nu știu ce să facă. Este important de precizat că reacțiile greșite pot agrava situația. Ce trebuie să faci dacă întâmpini o astfel de situație. În rândurile de mai jos un specialist a explicat pașii corecți.
10:00
Anchetă halucinantă. Turiști bogați din mai multe țări ar fi plătit bani grei pentru a împușca civili. Dosarul a fost deschis după 30 de ani # SpyNews
O anchetă halucinantă a fost deschisă de procurorii din Milano, la 30 de ani de la războiul din Bosnia și Herțegovina. Turiștii bogați din mai multe țări ar fi plătit sume impresionante pentru a ucide civili, pentru distracție.
09:30
În Ajunul Crăciunului, vremea în România se anunță spectaculoasă, cu ninsori în mai multe orașe din țară, ceea ce înseamnă că mulți oameni se vor bucura de un peisaj de iarnă perfect pentru sărbători. Unde va ninge pe 24 decembrie și cum va fi vremea în Capitală.
09:20
Ministrul Sănătății, prima reacție în cazul fetiței de doi ani decedată în cabinetul stomatologic. Declarațiile lui Alexandru Rogobete # SpyNews
O fetiță de doi ani a murit aseară într-un cabinet stomatologic din București. Părinții ar fi dus-o pentru a trata două carii și ar fi fost anesteziată. Ministrul Sănătății a făcut primele precizări despre cazul fetiței, explicând faptul că s-ar fi sunat cu întârziere la 112.
09:00
Alex Bodi, mesaj tăios: “Țineți minte, cârpa nu devine mătase." Omul de afaceri a spus lucrurilor pe nume # SpyNews
Alex Bodi a transmis un mesaj clar și fără ocolișuri. Nici de această dată cuvintele omului de afaceri nu lasă loc de interpretări. Fără menajamente, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a scris câteva cuvinte tranșante.
08:30
Părinții fetiței de 2 ani, care a murit pe scaunul stomatologului, primele declarații după tragedie. Susțin că intervenția a avut loc, deși ar fi existat probleme la ficat # SpyNews
O fetiță de doi ani a murit aseară, după ce a fost dusă de părinți la un cabinet stomatologic. Micuța a fost supusă unei intervenții aparent simple, dar pentru care care ar fi fost sedată intravenos. Părinții acuză medicii că au făcut procedura, deși rezultatele analizelor ar fi scos la iveală eventuale probleme la ficat.
Acum 24 ore
00:30
Prima reacție a clinicii din București, unde a murit fetița de 2 ani: ”Suntem profund devastați” # SpyNews
Clinica unde a murit fetița de doar 2 ani, joi seară, din București, a transmis primul comunicat după tragedie. Reprezentanții au explicat modul în care s-a procedat în tratarea copilului. De asemenea, și-au exprimat regretul față de tragedie.
00:00
Cum ar fi vrut fosta soție a lui Alin Oprea să îl atragă într-o capcană! Artistul, declarații explozive # SpyNews
După ce s-a spus că Alin Oprea și Medana au fost despărțiți din cauza fostei lui soții, artistul a făcut declarații explozive la Spynews TV! Fosta soție ar fi vrut să îl atragă pe Alin Oprea într-o capcană.
13 noiembrie 2025
23:00
Filmul cumplit al morții fetiței de doi ani! A mers pentru o problemă minoră, a decedat pe scaunul stomatologic # SpyNews
O fetiță de doar 2 ani a murit la scurt timp după ce a fost supusă unei intervenții stomatologice. Părinții ei au dus-o la medic pentru o problemă minoră, însă au luat parte la tragedia vieții lor. Filmul morții copilului este tulburător. Iată toate detaliile.
22:40
Ipoteze în cazul morții fetiței de 2 ani, din București. Ce efecte are anestezicul care i-a fost administrat # SpyNews
Tragedie cumplită în București. O fetiță de doar doi ani s-a stins din viață, joi seară, la scurt timp după ce a fost anesteziată pentru o intervenție stomatologică minoră. Există doar două ipoteze în ceea ce privește moartea copilului. Iată ce se știe până în acest moment.
22:20
VIDEO | Imagini nedifuzate cu asasinul de la Teleorman | Ce le făcea propriilor copii criminalul Mihaelei! # SpyNews
Gigi Mitrache, asasinul cu sânge rece care și-a spintecat fosta nevastă în fața băiețelului de doi ani, care și-a îmbrățișat mama ce își dădea ultima suflare, era celebru în comună, iar toată lumea știa despre faptele sale. Mai puțin Poliția Română, desemnată să îl țină sub observație.
22:20
Bomba sexy din Poliția Română schimbă legea legionarilor, în România | Documentul care aruncă în aer sistemul judiciar! # SpyNews
Magistrații din Constanța au decis: promovarea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu în spațiul public nu încalcă nicio lege!
22:20
Toto Dumitrescu, comportament dubios, după ce a scăpat de arestul la domiciliu! Îşi lasă telefonul la amanet, din a doua încercare! Imaginile momentului # SpyNews
Toto Dumitrescu nu stă locului! Nici bine nu a scăpat de ochii ațintiți asupra lui, din toate părțile, că a comis-o din nou. Fiul lui Ilie Dumitrescu nu vrea să piardă vremea și, la câteva zile de când a scăpat de arestul la domiciliu, a evadat din colivie. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe tânăr intrând într-un amanet, cu un comportament destul de dubios la purtător. Iată mai multe detalii!
22:20
Jorge iartă, dar nu uită! Artistul ne spune dacă are sau nu regrete, dar și care sunt lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul vieții. Care sunt principiile cântărețului, dar și cui dă a doua șansă. Declarații exclusive!
