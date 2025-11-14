Carlyle, mare fond de investiţii american, este interesat de activele Lukoil. Acum face reevaluarea acestora

Newsweek.ro, 14 noiembrie 2025 20:50

Carlyle, un mare fond de investiţii american care e deja prezent în România, este interesat de activ...

Acum 30 minute
21:00
Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la MAE. Tras la răspundere pentru drona căzută în judeţul Tulcea Newsweek.ro
Vladimir Lipayev, ambasadorul Rusiei la Bucureşti, a fost convocat la MAE, din cauza unei drone ruse...
20:50
Carlyle, mare fond de investiţii american, este interesat de activele Lukoil. Acum face reevaluarea acestora Newsweek.ro
Carlyle, un mare fond de investiţii american care e deja prezent în România, este interesat de activ...
Acum o oră
20:40
Ce flori poți planta chiar și în noiembrie, înainte de a da înghețul? Vor înflori la primăvară Newsweek.ro
Deși majoritatea lucrărilor de grădinărit de toamnă se apropie de final, luna noiembrie nu este neap...
20:40
Franța, test cu rachetă nucleară de pe un Rafale. ASMPA-R are viteză Mach3 și focos nuclear de 300 kilotone Newsweek.ro
Avionul de vânătoare francez Rafale a testat o rachetă nucleară strategică ASMPA-R modernizată. Rac...
20:30
Ciprian Ciucu susține proiectul de reconversie urbană „Berzei 21”, alături de echipa NOD Makerspace Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, își exprimă public sprijinul pentru proiectul „Berzei...
Acum 2 ore
20:10
Economia bulgară are cea mai mare creștere din Europa de Sud-Est – 3,2%. România are scădere economică Newsweek.ro
Economia bulgară are cea mai mare creștere economică din Europa de Sud-Est: 3,2%, în trimestrul al t...
19:50
Marea Britanie acordă Lukoil Bulgaria o scutire temporară de sancțiuni. Ce se va întâmpla în România? Newsweek.ro
Marea Britanie acordă filialei Lukoil Bulgaria o scutire temporară de la sancțiuni. Ce se va întâmpl...
19:40
De ce se prind peștii răpitori mai repede toamna? Cum să pregătești momeala perfectă pentru pescuit Newsweek.ro
Toamna este sezonul de aur pentru pescuitul peștilor răpitori. Temperaturile mai scăzute și curenții...
19:20
Geologii dezvăluie – Turcia se destramă încetul cu încetul. Care ar fi explicația științifică? Newsweek.ro
În Turcia, scoarța terestră se destramă de-a lungul unei falii din inima țării, în loc să alunece, a...
19:20
Horoscop 16-22 noiembrie. Lună nouă în Scorpion. Berbec - bani. Gemenii - ceartă. Rac, schimbare. Leu, secrete Newsweek.ro
Horoscop 16-22 noiembrie. Lună nouă în Scorpion . Este începutul sezonului Săgetătorului! Această să...
Acum 4 ore
18:50
Operațiune SUA-Franța majoră în Marea Neagră, lângă România. Rusia acuză implicare în atacurile Ucrainei Newsweek.ro
Un nou val de activități aeriene aliate, implicând și avioane de luptă, s-a desfășurat în dimineața ...
18:40
Alimentul care conține proteine și înlocuiește carnea în Postul Crăciunului. Poate fi gătit la fel ca șnițelul Newsweek.ro
Soia este alimentul bogat în proteine care poate înlocui carnea în Postul Crăciunului. Se prepară uș...
18:30
Cum să asortezi treningul: recomandări și erori de evitat Newsweek.ro
Treningul a devenit una dintre cele mai populare alegeri vestimentare din ultimii ani. Deși pare o p...
18:20
Contract de vânzare cumpărare a unui apartament parafat de notar, anulat de judecători. Suma era prea mică! Newsweek.ro
O ieșeancă a fost înșelată, ajungând să-și vândă apartamentul din Tătărași pe mai nimic. A crezut că...
18:20
Bolojan a decis cum va tăia pensiile speciale de 25.000 lei. Ce surpriză le pregătește magistraților? Newsweek.ro
Premierul Bolojan joacă totul pe o singură carte. El nu va mai purta negocieri cu CSM pe tema tăieri...
18:00
Serviciile secrete chineze, spionaj bazat pe AI. Au atacat sectoarele tehnologiei și finanțelor Newsweek.ro
Anthropic, creatorul modelului de inteligență artificială Claude, a detectat tentative de utilizare ...
17:50
Traian Berbeceanu câștigă în instanță daune morale de 200.000 de euro și daune materiale după anchetă Newsweek.ro
Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a criminalităţii Organziate Alba, obţine în ins...
17:40
Apă tulbure la ApaVital: șefi aleși greșit, mandate pe cale să se scufunde Newsweek.ro
Selecția controversată de acum doi ani a avut hibe care au atras anularea ei de către Agenția de mon...
17:30
Luptă în cinci pentru șefia Operei Naționale Române Iași Cine sunt? Newsweek.ro
Toți cei cinci candidați înscriși pentru postul de manager al Operei Naționale Române din Iași au fo...
17:30
Cutremur puternic în Olanda. Extracția de gaze naturale a contribuit la seism Newsweek.ro
Un cutremur de magnitudinea 3,4 a zguduit vineri o regiune în nordul Olandei, unul dintre cele mai p...
17:20
Războiul tehnologiilor China – Occident: Germania înlocuiește tehnologia 5G Huawei și o interzice la 6G Newsweek.ro
Războiul tehnologiilor China – Occident intră într-o nouă fază. Germania a decis să înlocuiască, und...
17:20
CNIR dă startul pentru drumul expres Focșani–Brăila: ordin de începere emis, proiectarea începe pe 2 decembrie Newsweek.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a emis vineri Ordinul de începere pentru contractul ...
Acum 6 ore
17:00
Misiune încheiată cu succes: astronauții blocați pe Tiangong au fost aduși înapoi pe Pământ cu o altă capsulă Newsweek.ro
Trei astronauți rămași blocați de mai multe zile la bordul stației spațiale chineze Tiangong din cau...
16:50
Cumulul pensie cu salariu, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare? Newsweek.ro
Ceea ce am anunțat în urmă exact o săptămână se va întâmpla săptămâna viitoare. Bolojan va interzice...
16:50
Nuclearelectrica: Profitul net urcă la 1,62 miliarde lei în 2025, pe fondul majorării tarifelor la energie Newsweek.ro
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din...
16:40
Orașul Craiova a deschis Târgul de Crăciun 2025. Zăpadă artificială zilnic, concerte și atracții pentru toți Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Craiova a debutat oficial cu o ediție spectaculoasă în 2025, oferind zăpadă ar...
16:20
Alexandru Rogobete lansează cel mai amplu control național la clinicile private care operează ilegal Newsweek.ro
Ministerul Sănătăţii a demarat un control fără precedent la toate clinicile private cu săli de opera...
16:10
Ambasada Ucrainei din România respinge zvonurile privind închiderea școlilor românești din Cernăuți în 2027 Newsweek.ro
Ambasada Ucrainei la București afirmă că reforma liceală nu prevede desființarea școlilor cu predare...
16:00
Lupta portavioanelor nucleare. China vrea unul de 4.000.000.000$. SUA are 11, de trei ori mai scumpe Newsweek.ro
China își dezvoltă propria Marină într-un ritm alert, chiar recent au pus în funcțiune portavionul F...
15:50
Isărescu: Euro nu are cum să mai coboare sub 5 lei. Nu avem de ce să tulburăm piața Newsweek.ro
Cursul de schimb euro/leu nu are cum să mai coboare sub 5 lei, a declarat, vineri, guvernatorul Bănc...
15:40
Raportul procurorilor în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog. Ce s-a întâmplat la acea clinică? Newsweek.ro
Procurorii au dezvăluit probleme grave la clinica respectivă. În prezent se fac cercetări in rem pen...
15:40
Îmbrăcăminte streetwear și casual pentru toamnă Newsweek.ro
Toamna anului 2025 este o perioadă în care vestele, hanoracele și pantalonii negri pentru bărbați cr...
15:30
VIDEO Pagubă de 1.500.000 €, pentru un dealer Tesla. 24 de mașini electrice s-au făcut scrum în curte Newsweek.ro
Un incendiu puternic, izbucnit în miez de noapte, la 3.00 dimineața, a distrus 24 de mașini electric...
15:20
Raportul BNR. Isărescu: „Nu cred că va mai crește TVA”. Pe ce se bazează? Newsweek.ro
Guvernatorul BNR prezentat raportul trimestrial privind inflația și a dat explicații și cu privire l...
Acum 8 ore
15:10
1.000.000 de sticle de prosecco, retrase de pe piață urgent. Ar putea exploda în orice moment Newsweek.ro
O băutură populară îi pune în pericol pe consumatori. Sticlele ar putea exploda chiar fără să fie at...
15:00
JD Vance a spus că ia în calcul o candidatură la alegerile prezidențiale din 2028. „Voi vorbi cu Trump” Newsweek.ro
JD Vance spune că va discuta cu Trump despre o candidatură în 2028 după alegerile intermediare, dar ...
14:50
Încep lucrările la o nouă autostradă de 73 km și 850.000.000 € . Ce orașe va lega și când va fi gata? Newsweek.ro
A fost emis ordinul de începere pentru proiectarea și execuția unei noi autostrăzi de 73 km și 850.0...
14:40
Bolojan anunţă că săptămâna viitoare va fi făcut public pachetul de măsuri bugetare care vizează administraţia Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că săptămâna viitoare va fi făcut public al treilea pachet de măs...
14:30
VIDEO. România ia blindate germane de 3.000.000.000€ cu bani europeni. Unele au puterea de foc a unui tanc Newsweek.ro
Conform unor surse, Ministerul Apărării Naționale va achiziționa 298 de mașini de luptă ale infanter...
14:20
50.000 de euro despăgubire plătită unui român, în baza asigurării de călătorie. Ce a pățit turistul Newsweek.ro
Cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călător...
14:00
VIDEO Atac masiv rusesc cu 430 drone și 18 rachete asupra Kievului. 4 morți, zeci de răniți, blocuri distruse Newsweek.ro
Kievul a trăit una dintre cele mai grele nopți din ultima perioadă, după un atac masiv al Rusiei cu ...
14:00
1.700 dosare de pensie pe masa CCR. Dau termene și amână judecata. De ce sunt revoltați pensionarii cu grupe? Newsweek.ro
Newsweek a scris în această dimineață că sunt peste 16.000 de procese între pensionari și Casa de Pe...
13:50
Cea mai mare companie românească de securitate cibernetică, care sponsorizează Ferrari, dă afară 7% din oameni Newsweek.ro
Bitdefender, cea mai mare companie românească de securitate cibernetică, cu mii de angajați în Europ...
13:40
Emmanuel Macron urmează să-l primească pe Volodimir Zelenski luni, la Paris. Anunțul Palatului Élysée Newsweek.ro
Emmanuel Macron urmează să-l primească pe Volodimir Zelenski luni, la Paris. Anunțul Palatului Élysé...
13:30
Bătălia pentru pensiile speciale. Magistrații nu renunță la salariile imense, ignorând criticile ONG-urilor Newsweek.ro
Magistrații nu renunță sub nicio formă la privilegiile de până acum, chiar dacă ONG-urile au strâns ...
13:20
Rogobete, despre cazul fetiței care a murit la dentist: Există spaţii care nu respectă legislaţia în vigoare Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii a declarat, vineri, că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa ...
Acum 12 ore
13:10
Ilie Bolojan, despre reforma pensiilor speciale: „Va fi o decizia a coaliției până marți” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu noul proiect privitor la pensiile magistraților. ...
13:00
Eurostat: România, Lituania, Finlanda şi Irlanda, declin al economiei, în trimestrul trei Newsweek.ro
Produsul intern brut a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul tr...
12:50
Începe să clatine cel mai mare producător de medicamente din România? I-a scăzut profitul cu 52% Newsweek.ro
Cel mai mare producător de medicamente din România a raportat venituri totale de 498,2 milioane lei,...
12:40
Colegiul medicilor, noi informații despre cazul fetiței care a murit la dentist. Ce spune despre avize? Newsweek.ro
Colegiul Medicilor din București a venit cu noi informații în cazul fetiței de 2 ani care a murit în...
