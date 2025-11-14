„Semnele de viață revin în economia românească”. Creștere PIB peste așteptări din T3 aduce readuce optimismul economiștilor

19:40

România va avea nevoie din 2027 de noi măsuri de consolidare fiscală pentru a duce deficitul sub 3% din PIB până în 2030, arată Fondul Monetar Internațional (FMI) în raportul detaliat de închidere a evaluării anuale a României (evaluarea are loc pentru toate statele membre). FMI propune și potențiale măsuri de reformă fiscală, cum ar fi reducerea și mai drastică a pragului de încadrare la regimul de microîntreprindere, la 88.500 euro pe an (în 2026 este programat să coboare până la 100.000 de euro pe an), eliminarea scutirilor de impozit pe venit la pensii, impozitare progresivă (o temă recurentă a FMI).