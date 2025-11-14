Preț incredibil pentru a-l vedea pe Messi  Cât a costat un bilet la Angola - Argentina + sud-americanii au primit o sumă fabuloasă pentru a merge în Africa

Golazo.ro, 14 noiembrie 2025 22:10

Angola a jucat un amical cu Argentina, 0-2 pe teren propriu. Golurile au fost marcate de Lautaro și Messi

Acum 5 minute
22:50
„Acolo avem probleme”  Mihai Stoica a identificat punctul slab al naționalei înainte de partida cu Bosnia: „În rest arătăm foarte bine” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre meciul României cu Bosnia, din preliminariile Campionatului Mondial.
Acum o oră
22:10
22:10
Bătaie pe averea unei legende Proces în familia unui fost campion mondial decedat, pentru 100.000 de euro din renta viageră Golazo.ro
Acum 2 ore
21:40
„E o rușine!”  Italia e în pericol să rateze al treilea CM consecutiv, iar Gattuso i-a taxat pe suporteri: ce au scandat în Moldova Golazo.ro
Republica Moldova - Italia 0-2. Gennaro Gattuso (47 de ani), selecționerul oaspeților, i-a criticat pe suporterii care au huiduit naționala.
21:40
„Nu auzisem de România” Cel mai bine plătit jucător din Liga 1 a semnat fără să știe unde ajunge + Cine e românul care l-a cucerit: „Ce băiat!” Golazo.ro
Kurt Zouma (31 de ani), fundașul celor de la CFR Cluj, a recunoscut că a semnat cu echipa din Gruia fără să știe detalii despre România.
21:30
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Protestul pregătit de BH Fanaticos complică și situația celor 550 de fani români care vin să susțină naționala lui Lucescu.
21:30
Cine transmite Bosnia - România  Meciul vital pentru locul secund va fi la TV  Golazo.ro
Bosnia și România se întâlnesc sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.
21:20
„O nebunie pe care n-o acceptăm”  Noi detalii despre construcția arenei de 130 de milioane de euro: „Nu poți face 4 stadioane la București și zero aici” Golazo.ro
Alfred Simonis (40 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că lucrările la noua arenă „Dan Păltinișanu” vor începe anul viitor, bună parte din finanțare fiind acordată de autoritățile locale.
21:10
A atacat Bosnia la ea acasă! Lucescu a fost tăios cu jurnaliștii bosniaci: „Nu meritați victoria în tur” Golazo.ro
Mircea Lucescu a readus meciul cu Bosnia în discuție, cel pierdut în primăvară, 0-1 la București. Și asta chiar la conferința de la Zenica, de vineri seară, reacționând dur la întrebările reporterilor bosniaci.
Acum 4 ore
20:40
Marotta, all-in pe Chivu Președintele lui Inter îl putea aduce pe Mourinho, dar l-a ales pe român: „Dacă nu aș fi avut curajul ăsta, aș fi regretat” Golazo.ro
Giuseppe Marotta, președintele celor de la Inter Milano, este mulțumit de alegerea instalării lui Cristi Chivu în postul de antrenor principal.
20:30
TRADUCERE CU BUCLUC  Momentul tensionat, dar amuzant dintre Ionuț Radu și un jurnalist bosniac din cauza unei traduceri: „E părerea ta” Golazo.ro
Ionuț Radu s-a contrat cu unul dintre jurnaliștii bosniaci pe seama unei întrebări ce cataloga echipa noastra drept “slabă” sau “mai slabă” din cauza absențelor
20:20
„E foarte talentat,  îi lipsește ceva” Gabi Tamaș, despre marea problemă a lui Drăgușin: „L-am văzut, trebuie să se axeze pe asta. Italia îi venea & Golazo.ro
Gabriel Tamaș (42 de ani), fostul fundaș al echipei naționale, a vorbit despre Radu Drăgușin (23 de ani).
20:10
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!” Golazo.ro
Conferința de presă a echipei naționale înaintea meciului cu Bosnia a oferit noi scene cu Mircea Lucescu în prim plan
20:00
„E primul, restul nu prind top 10” Victor Pițurcă, prezent la evenimentul unui candidat la Primăria București: „Numai un nebun ca el poate realiza așa ceva” Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a fost prezent la evenimentul de lansare al candidaturii lui Gigi Nețoiu (66 de ani) pentru Primăria Municipiului București.
19:40
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe Golazo.ro
Steph Curry, 37 de ani, și Under Armour se despart după 13 ani
19:30
„Nu mă dezic de această credință” Continuă David Popovici și după JO 2028? Cum a răspuns campionul olimpic Golazo.ro
David Popovici (20 de ani), campion olimpic la proba de 200 metri liber, a rememorat cel mai greu moment din carieră.
19:00
Demolați de Germania  România U20, umilită în Elite League! Golazo.ro
România U20, selecționata pregătită de Adrian Iencsi (50 de ani), a pierdut meciul cu reprezentativa similară a Germaniei, scor 0-6.
Acum 6 ore
18:50
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul Golazo.ro
România mai are două meciuri de jucat în campania de calificare pentru CM 2026: cu Bosnia, în deplasare, și cu San Marino, acasă
18:20
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani), fotbalistul celor de la Dinamo, a ratat meciul României U21 contra Finlandei U21.
18:10
Prezentat la Iași  Fostul component al Generației de Aur vrea să readucă echipa în Liga 1 Golazo.ro
Tibor Selymes (55 de ani) este noul antrenor al celor de la Politehnica Iași.
17:50
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi Golazo.ro
Arhitecții de la MVRDV, o companie globală de arhitectură și urbanism, vor să construiască o arenă în formă sferică în Tirana, capitala Albaniei.
17:50
Cristian Geambașu Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani Golazo.ro
Iorgulescu a ieșit din bârlog și a băgat spaima în opoziție. Ce le spune, ce le promite, cu ce-i amenință, nu știm. Dar poate vom afla la al 25-lea mandat al lui
17:50
Care e miza cu Bosnia Diferența dintre victorie, egal și eșec: pentru fiecare situație ne așteaptă o altă listă de adversari la baraj Golazo.ro
Certitudinea e că România va fi la barajul din martie 2026, indiferent de ceea ce se va întâmpla în meciul de la Zenica.
17:50
Cerința lui Lăcătuș „Fiara” vrea două statui în Ghencea: „Ei ar merita acest lucru”  Golazo.ro
Marius Lăcătuș (61 de ani), legendă a clubului Steaua, și-a exprimat dorința ca Helmut Duckadam și Emeric Ienei să aibă câte o statuie în Ghencea.
17:40
Cine este juniorul tatuat Tricolorul joacă pentru naționala României U19 » Născut în Anglia, crescut în Germania, evoluează în Italia Golazo.ro
Troy Tomșa a fost unul dintre juniorii remarcați în victoria României U19 împotriva Andorrei U19 (4-1), evidențiindu-se atât prin dubla reușită, cât și prin colecția sa impresionantă de tatuaje.
17:00
Alibec, scos din calcule?  Patronul FCSB nu mai are încredere în atacant: „Mi-e frică să-l bag” + Ce spune despre Zima Golazo.ro
Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a declarat că are îndoieli în privința lui Denis Alibec și a lăsat de înțeles că atacantul ar putea părăsi echipa.
17:00
„După 72 de ani” Un jucător din Liga 4 a României a fost convocat la națională Golazo.ro
Marcel Joseph (28 de ani), atacantul celor de la CA Oradea, din Liga a 4-a, a fost convocat la naționala statului Bahamas.
Acum 8 ore
16:50
„Vine furtuna!”  Cosmin Olăroiu, după remiza din prima manșă a barajului pentru CM 2026: „Vom juca sub o mare presiune” Golazo.ro
Emiratele Arabe Unite - Irak 1-1. Cosmin Olăroiu, antrenorul gazdelor, a vorbit despre remiza din primul meci al „dublei” pentru calificarea la barajul intercontinental pentru Mondial.
16:40
Anfield, interzis Motivul bizar pentru care legendara arenă a lui Liverpool NU va găzdui meciuri la EURO 2028 Golazo.ro
Anfield, legendara arenă a celor de la Liverpool, nu îndeplinește toate standardele UEFA pentru a găzdui meciuri la EURO 2028.
16:20
Trebuie să plătească despăgubiri Clubul din Bundesliga a pierdut procesul în cazul concedierii abuzive a unui jucător » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Mainz a pierdut procesul în cazul concedierii abuzive a lui Anwar El Ghazi (30 de ani) din 2023.
16:10
Cu cine ne atacă Bosnia! Sursele GOLAZO.ro au aflat surprizele pregătite de rivalul lui Lucescu la Zenica: 6 schimbări! Golazo.ro
Sergej Barbarez, selectionerul Bosniei, modifică sistemul și înlocuiește 6 titulari de la 1-0 la București. Vrea să străpungă apărarea „tricolorilor” cu adolescentul și legenda.
15:50
Xabi a pus piciorul în prag  Obiceiul din „era Ancelotti” le-a fost interzis jucătorilor lui Real Madrid Golazo.ro
De la venirea sa la Real Madrid, Xabi Alonso a pus capăt unui obicei format pe vremea când Carlo Ancelotti era antrenor.
15:20
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă” Golazo.ro
Afișul cu care Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura pentru alegerile de primar general al Capitalei din 7 decembrie condensează tranziția românească: comedie involuntară pe fondul dramei.
15:00
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite” Golazo.ro
Octavian Bellu (74 de ani), legendarul antrenor al lotului feminin, a vorbit despre abuzurile din gimnastica românească, în urma dezvăluirilor din ultima perioadă.
Acum 12 ore
14:40
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, a vorbit despre șansele pe care le are campioana României în lupta pentru un loc de play-off.
14:30
Finlanda U21 - România U21 LIVE de la 17:00 , în preliminariile Euro 2027 » Meciul NU se vede la TV Golazo.ro
Naționala U21 a României întâlnește reprezentativa similară a Finlandei, într-o partidă desfășurată la Turku, în preliminariile EURO 2027.
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro Golazo.ro
Edin Dzeko și Sergej Barbarez, cel mai important jucător și selecționerul Bosniei, au vorbit vineri despre meciul cu „tricolorii”, de sâmbătă.
13:50
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul” Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, a explicat motivul pentru care moldovenii s-au opus la pentru schimbarea regulamentului în ceea ce privește statutul președintelui LPF.
13:40
Dezvoltare urbană Daniel Băluță: Bucureștiul nu mai încape în granițele sale și trebuie extins într-o zonă metropolitană (P) Golazo.ro
13:20
Luat la țintă cu ouă  FOTO: Fostul președinte al Federației Spaniole a fost agresat de un membru al familiei » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Luis Rubiales, fostul președinte al Federației Spaniole de Fotbal, a fost atacat cu ouă la prezentarea cărții sale de la Madrid.
13:20
„Ăsta e punctul nostru slab” VIDEO. Adnan Guso, pronostic înainte de Bosnia - România: „Nu mai suntem forța care am fost” » De ce se joacă la Zenica Golazo.ro
Adnan Guso, fost portar de la Craiova și Dinamo, a vorbit pentru echipa GOLAZO.ro, despre absențele Bosniei și calitățile României, însă atrage atenția: „În tur, Barbarez i-a prins tactica lui Lucescu”.
13:10
Regulament Quiz de Mondiale Golazo.ro
13:00
Dinamo nu renunță „Câinii” insistă pentru transferul golgheterului din Liga 2 : „Ne-ar scoate din necaz” Golazo.ro
Dinamo nu renunță la varianta Valentin Robu (23 de ani), jucătorul celor de la Metalul Buzău și unul dintre golgheterii din Liga 2.
12:30
Nu-l poate transfera pe Niță Motivul pentru care portarul român nu va ajunge sub comanda lui Cosmin Contra în Qatar Golazo.ro
Cosmin Contra, antrenorul lui Al Arabi, a fost întrebat dacă ar vrea să-l transfere pe Florin Niță, acesta fiind liber de contract.
12:10
„Aici e marea problemă!” S-au contrazis înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Nu cred că e sigur de poziția lui” + „Cine altcineva să fie?” Golazo.ro
Aurel Țicleanu și Ovidiu Herea, cei doi foști internaționali români, au analizat variantele pe care Mircea Lucescu (80 de ani) le are în centrul defensivei pentru meciul cu Bosnia.
11:40
Probleme pentru Ronaldo Ce riscă starul portughez după eliminarea din meciul cu Irlanda » Reacția selecționerului: „E incredibil” Golazo.ro
Cristiano Ronaldo a fost eliminat în partida dintre Irlanda și Portugalia, 2-0, după ce și-a lovit un adversar cu cotul.
11:10
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac Golazo.ro
Adnan Guso are aproape 50 de ani. Fostul portar de la Craiova și Dinamo a povestit pentru echipa GOLAZO.ro, la Sarajevo, cel mai crud moment trăit de el în război, în urmă cu trei decenii. Ochii i s-au umplut de lacrimi.
11:10
Dinamo, record negativ Echipa lui Paulo Pereira, fără puncte și după meciul cu Nantes » Situație  fără precedent pentru „dulăi” Golazo.ro
Dinamo a fost învinsă de HBC Nantes, scor 28-35, în etapa #7 din Liga Campionilor la handbal masculin.
10:50
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea Golazo.ro
Patrick Kiens, fost antrenor al echipei feminine de gimnastică a României în perioada 2023 -2024, a vorbit despre perioada în care a lucrat în România.
10:30
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic Golazo.ro
FCSB se află în topul echipelor din Europa cu cele mai multe meciuri jucate în perioada 4 noiembrie 2024 - 4 noiembrie 2025.
