Răzvan Raț a primit o nouă funcție la Genoa: „Ca parte a procesului de reorganizare al clubului”
Gazeta Sporturilor, 14 noiembrie 2025 22:20
Răzvan Raț (44 de ani), care a ocupat până recent poziția de membru al Consiliului de Administrație de la Genoa, a primit un nou rol la clubul patronat de Dan Șucu (62 de ani).Prin intermediul unui comunicat oficial, clubul din Serie A a anunțat că Răzvan Raț va îndeplini de acum rolul de Consilier Sportiv al Consiliului de Administrație. ...
• • •
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:00
Chelsea a bătut palma pentru un nou jucător sud-american! Londonezii l-au transferat pe fundașul urmărit și de Liverpool # Gazeta Sporturilor
Chelsea continuă strategia de recrutare a tinerilor fotbaliști din America de Sud. Potrivit informațiilor dezvăluite de jurnalistul Fabrizio Romano pe platforma X, londonezii au ajuns la un acord cu Independiente del Valle pentru transferul lui Deinner Ordonez, fundaș central în vârstă de doar 16 ani, considerat unul dintre cele mai mari talente ale fotbalului ecuadorian. ...
22:00
Gigi Nețoiu are 500 de vaci Angus, vrea tramvaie suspendate prin București și se compară cu Vladimir Putin: „Hai să vedem ce-a făcut fiecare” # Gazeta Sporturilor
Gheorghe Nețoiu, fost investitor în fotbal și candidat independent la Primăria Capitalei, a vorbit despre problemele pe care le vede el la București: traficul infernal, poluarea, infrastructura și lipsa investițiilor în sport și educație.Pe 7 decembrie, bucureștenii își vor alege noul primar general al orașului, după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale. La scrutin va participa și un om de fotbal, fost investitor în fotbalul românesc, Gheorghe Nețoiu. ...
Acum 2 ore
21:40
Mihai Stoica e convins înainte de Bosnia - România: „Acolo avem probleme” + Titularul incontestabil: „A jucat extraordinar” # Gazeta Sporturilor
Cu o zi înaintea meciului pe care echipa națională a României îl va disputa în Bosnia, în campania preliminară a Campionatului Mondial din 2026, Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a identificat principala problemă a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) în alcătuirea „primului 11”.Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. ...
21:30
Cât de gravă este accidentarea lui Alexandru Musi, absent la Finlanda U21 - România U21 # Gazeta Sporturilor
Alexandru Musi (20 de ani), jucătorul celor de la Dinamo, a fost menajat astăzi în partida României U21 pierdută în fața selecționatei similare din Finlanda, scor 0-2, în preliminariile Campionatului European din 2027. Înainte de meci, FRF a anunțat că nu face parte din lot, dar se pare că dinamovistul nu are probleme grave. ...
21:20
Situație critică la viitoare adversară a FCSB-ului din Europa League » Fostul jucător de la Liverpool și Manchester City a refuzat să preia echipa # Gazeta Sporturilor
Dinamo Zagreb, una dintre viitoare adversare ale celor de la FCSB în grupa unică din Europa League, traversează o perioadă slabă, cu 3 înfrângeri suferite în ultimele 4 meciuri oficiale. Potrivit sportal.rs, croații au vrut să schimbe recent antrenorul și l-au contactat pe Albert Riera (43 de ani), actualul antrenor de la Celje. ...
21:10
S-a lansat Calendarul Pirelli 2026 » Imagini provocatoare cu Irina Shayk și cele mai tari modele din lume # Gazeta Sporturilor
„Elements” este titlul Calendarului Pirelli 2026, realizat de fotograful și regizorul norvegian Solve Sundsbo. Cea de-a 52-a ediție a fost prezentată la Casa Municipală din Praga, Republica Cehă.Conform celor de la Pirelli, calendarul din 2026 a fost realizat în aprilie, pe plaja Holkham din Norfolk și în peisajul rural din Essex, unde Solve Sundsbo a surprins imagini din natură, continuând apoi proiectul în studiourile din Londra și New York. ...
21:00
Super Balonul de Aur ar putea reveni! Premiul uriaș care ar putea schimba din nou istoria fotbalului, programat pentru 2029 # Gazeta Sporturilor
Super Balonul de Aur, unul dintre cele mai rare și prestigioase trofee din istoria fotbalului, ar putea fi acordat din nou. Potrivit informațiilor publicate de thetouchline.co.uk, premiul ar urma să revină în 2029, exact la 40 de ani după ce Alfredo Di Stefano a primit singura astfel de distincție, în 1989. ...
21:00
Și-au anunțat retragerea din națională la finalul Campionatului Mondial de handbal feminin! Federația le-a adus un omagiu emoționant # Gazeta Sporturilor
Estavana Polman (33 de ani), coordonatoarea Rapidului, și Lois Abbingh (33 de ani), fostă jucătoare la HCM Baia Mare, și-au anunțat retragerea de la naționala Olandei după Campionatul Mondial de Handbal, organizat chiar de țara lor.Campionatul Mondial de Handbal feminin din Olanda va începe pe 26 noiembrie și se va încheia pe 14 decembrie. România își va începe aventura pe 27 noiembrie de la ora 19:00 împotriva Croației. ...
Acum 4 ore
20:40
3 detalii de la antrenamentul României » Gestul lui Mircea Lucescu înainte de startul ședinței + cel mai curajos „tricolor” # Gazeta Sporturilor
Spre deosebire de Bosnia, care s-a pregătit la Sarajevo, naționala României a efectuat antrenamentul oficial la Zenica, orașul în care se va juca meciul, pe stadionul „Bilino Polje”. La antrenament au asistat pasiv și cei din delegația FRF și invitații Federației.Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.Duelul de la Zenica va fi liveTEXT pe GSP. ...
20:40
20:10
Fast exagerat și proteste la sosirea lui Lionel Messi în Angola! » Cum au fost primiți azi campionii mondiali la stadion + Rezultatul amicalului de 12 milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Sosirea lui Lionel Messi în capitala Luanda, pentru meciul amical de lux susținut de echipa națională a Argentinei, a provocat manifestări care au împărțit Angola în două. Pe de o parte, miile de fani care au visat toată viața să-l vadă pe campionul mondial pe viu, iar pe de alta, oamenii care s-au revoltat pentru suma imensă cheltuită de stat pentru o aniversare deșănțată. Publicul, care nici n-a umplut arena de 50. ...
20:00
Gabriel Tamaș, opinie dură despre Radu Drăgușin: „Foarte talentat, dar încă nu a demonstrat nimic. Asta îi lipsește” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Tamaș, fostul fundaș român care a jucat în Premier League, a vorbit despre situația lui Radu Drăgușin la Tottenham, proaspăt revenit pe gazon într-un amical. Gabriel Tamaș a punctat faptul că stoperul român nu se mulează pe stilul de jo din campionatul englez deoarece îi lipsește viteza. ...
19:40
„Demis? Eu nu pot fi demis!” » Mircea Lucescu a acceptat doar 4 întrebări la conferința din Bosnia! Cel mai încins moment # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, selecționerul României, a prefațat în această seară duelul pe care „tricolorii” îl vor susține împotriva Bosniei, sâmbătă, ora 21:45. Alături de Il Luce a fost prezent și portarul Ionuț Radu.Bosnia – România, penultimul meci din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.Duelul de la Zenica va fi liveTEXT pe GSP. ...
19:40
Wayne Rooney e convins că Thomas Tuchel nu-l va convoca pe starul englez la Campionatul Mondial: „Poate să-și rezerve vacanța de acum” # Gazeta Sporturilor
În urma victoriei obținute de echipa națională a Angliei în preliminariile Campionatului Mondial, 2-0 cu Serbia, legendarul Wayne Rooney (40 de ani) consideră că Jack Grealish (30 de ani) poate „să-și rezerve deja vacanța pentru vara viitoare”, motivând că nu intră în planurile selecționerului Thomas Tuchel (52 de ani).Germanul a devenit oficial selecționerul Angliei pe 1 ianuarie 2025, iar Grealish nu a primit nicio convocare din acel moment. ...
19:30
A câștigat titlul în Liga 1 și ne avertizează din Sarajevo: „El ne poate rezolva meciul cu România” + Amintiri dureroase din război: „Cada se umpluse de sânge” # Gazeta Sporturilor
Enes Sipovici, 35 ani, a evoluat șase sezoane în L1, la Oțelul, Farul și Petrolul, devenind campion cu Galațiul în 2011. Vorbește despre încărcătura partidei Bosnia - România și deapănă episoade tulburătoare din copilăria petrecută în timpul războiului de la începutul anilor ‘90.Enes Sipovici a sosit în România la 18 ani și a crescut ca fotbalist în Liga 1. ...
19:20
Giuseppe Marotta, încântat de Cristi Chivu: „Mă surprinde că oamenii sunt uimiți de talentul lui!” » Președintele lui Inter explică alegerea românului # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Inter Milano, Giuseppe Marotta (68 de ani), a vorbit la un eveniment organizat de RCS Academy Business School, în fața studenților de la „Management Sportiv”, și a oferit detalii importante despre decizia clubului de a-l numi pe Cristi Chivu (45 de ani), antrenor principal al „nerazzurrilor”.Oficialul a discutat despre modelul de management modern, situația stadionului „San Siro” și despre filosofia de investiții a cluburilor mari din Europa. ...
19:20
19:10
FC Argeș a profitat de pauza internațională și a disputat un meci amical cu divizionara secundă Câmpulung Muscel, câștigat de echipa antrenată de Bogdan Andone (50 de ani) cu scorul de 6-0.FC Argeș se află pe locul 5 în Superliga, după 16 etape, iar pentru trupa lui Bogdan Andone urmează două meciuri de foc în campionat, cu Universitatea Craiova și cu CFR Cluj, ambele pe teren propriu, la fel ca și meciul cu Rapid, din Cupa României Betano. ...
19:00
Misterul tricourilor purtate de Gabi Tamaș și Dan Alexa în finala Asia Express! Cum au intrat în posesia echipamentului naționalei României # Gazeta Sporturilor
Gabi Tamaș (41 de ani) a explicat motivul pentru care el și celălalt fost internațional, Dan Alexa (45 de ani), au purtat tricourile echipei naționale a României în finala câștigată la Asia Express.Surprinși că au ajuns până în finala de la Seul, cei doi foști fotbaliști le-au cerut organizatorilor două tricouri ale echipei naționale, pe care le-au purtat în triumful din fața actorilor Alex Ion și Ștefan Floroaica. ...
Acum 6 ore
18:50
Președintele lui Inter, un nou vot de încredere pentru Chivu: „S-a vorbit și de aducerea lui Mourinho, dar cu tot respectul...” # Gazeta Sporturilor
Giuseppe Marotta, președintele celor de la Inter, a vorbit din nou despre Cristi Chivu, antrenorul nerazzurrilor.Președintele celor de la Inter a vorbit despre faptul că atunci când l-a numit pe Chivu „principal”, o variantă ar fi fost și Jose Mourinho, mult mai titratul antrenor portughez, dar președintele celor de la Inter a dat de înțeles că în acest moment, românul este mai pregătit decât lusitanul. ...
18:40
Christian Horner pregătește revenirea în Formula 1! Fostul șef Red Bull strânge fonduri pentru a cumpăra o echipă din Marele Circ # Gazeta Sporturilor
Despărțirea oficială dintre Red Bull Racing și Christian Horner (51 de ani) a avut loc în septembrie, încheind una dintre cele mai dominante ere de management din Formula 1 modernă.Deși contractul său era valabil până la finalul lui 2030, britanicul a părăsit echipa mult mai devreme, în schimbul unei despăgubiri uriașe. ...
18:40
Al-Sadd și-a anunțat noul antrenor » Cât ia Roberto Mancini în acest sezon și salariul până în 2028 # Gazeta Sporturilor
Roberto Mancini este începând de astăzi antrenorul lui Al-Sadd. Clubul din Qatar a făcut anunțul oficial pe conturile de socializare și a publicat un filmuleț de prezentare al tehnicianului italian de 60 de ani. Fostul selecționer al Squadrei Azzurra și al naționalei Arabiei Saudite va primi 5 milioane de euro până-n vară. ...
18:20
Furtună în Iran! Videoclipul de la nunta unui fotbalist celebru a provocat haos » Mireasa, în pantaloni scurți și tricou # Gazeta Sporturilor
Un adevărat scandal a izbucnit în Iran după ce un videoclip privat de la nunta căpitanului echipei Malavan, Saeed Karimi (28 de ani), a fost făcut public pe rețelele sociale. Imaginile, filmate pe un stadion gol, au devenit rapid virale și au generat o reacție dură din partea autorităților și mass-mediei de stat. ...
18:20
„Mergeți la Bosnia - România?” » Nelipsit de la meciurile naționalei, Gino Iorgulescu vine cu o abordare pesimistă: „Nu avem jucători...” # Gazeta Sporturilor
Mai mereu prezent alături de națională în deplasările din preliminarii, președintele în exercițiu al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a transmis că nu va însoți delegația tricoloră la Zenica, cu ocazia meciului Bosnia - România. Șeful de la LPF anticipează că e nevoie de o „mobilizare majoră” pentru un rezultat pozitiv mâine seară. ...
18:10
Ultimatum primit de Memphis Depay: „Ori te muți, ori pleci!” » Golgheterul olandez își poate falimenta clubul # Gazeta Sporturilor
Anunțat titular la meciul cu Polonia de diseară, din preliminariile CM 2026, Memphis Depay (31 de ani) are probleme serioase în Brazilia. Echipa la care joacă cel mai bun marcator din istoria naționalei Țărilor de Jos și care-l tratează regește trece printr-o gravă criză financiară și nu-și mai permite să-i achite factura pentru cazarea la cel mai scump hotel din centrul orașului!Potrivit UOL Esporte, este vorba despre 40. ...
18:00
Esențial în promovarea lui Dinamo în Superliga, bosniacul a disecat meciul cu România: „Acesta e un mic avantaj” # Gazeta Sporturilor
Filip Dujmovic, 26 de ani, ex-Dinamo, acum la Milsami Orhei, a analizat pentru GSP.ro finala de la Zenica dintre Bosnia și România (sâmbătă, 21:45).Se fac ultimele pregătiri pentru Bosnia - România, de mâine, 15 noiembrie, ora 21:45, de la Zenica. Părerile sunt împărțite între microbiști, vizavi de șansele la victorie pentru duelul din acest week-end. ...
17:50
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul român al celor de la Tottenham, a revenit pe teren într-un amical după accidentarea pe care a suferit-o în ianuarie. Acum, Costel Pantilimon, fost portar campion în Premier League, i-a oferit un sfat.Radu Drăgușin a fost sfătuit de către fostul portar de la Manchester City să aibă „încredere în organismul său că nu va ceda”. ...
17:40
Legendarul antrenor Xabier Azkargorta, singurul selecționer care a calificat naționala Boliviei la un Campionat Mondial, cel din 1994, a murit la vârsta de 72 de ani.Originar din Țara Bascilor, Xabier Azkargorta a trecut prin academiile lui Real Sociedad și Athletic Bilbao, însă a fost nevoit să se retragă devreme din cariera de fotbalist, la doar 24 de ani, din cauza unei accidentări grave la genunchiul drept. ...
17:40
Jannik Sinner, impecabil în grupe la ATP Finals, fără set pierdut! » L-a învins și pe Ben Shelton # Gazeta Sporturilor
Italianul Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 mondial) l-a învins cu 6-3, 7-6 (3) pe Ben Shelton la ATP Finals, în ultimul lor meci din grupa „Bjorn Borg”, și merge fără set cedat în semifinale, unde așteaptă Alex de Minaur.Ultima zi a meciurilor din prima fază a ATP Finals de la Torino a început cu un duel care avea o singură miză: orgoliul. ...
17:20
Un internațional englez a recunoscut problemele avute cu alcoolul: „Am făcut terapie și nu mai beau din vară!” # Gazeta Sporturilor
Ross Barkley (31 de ani), mijlocaș central cu 33 de selecții și șase goluri în naționala Angliei în perioada 2013-2019, a marcat după 11 luni pentru Aston Villa în ultima etapă (4-0) contra lui Bournemouth. Jucătorul lui Unai Emery a fost reintegrat în lot luna trecută, după ce și-a încheiat un tratament special necesar din cauza exceselor bahice. ...
17:20
Sute de mii de kilometri pentru o pasiune de nestăvilit » Fanii români sunt pregătiți pentru CM de la Rotterdam: „Tradiția noastră de 1 decembrie!” + bilete, prețuri, locul de întâlnire # Gazeta Sporturilor
Începând cu 27 noiembrie, Rotterdam devine casă a handbalului și teritoriu vizitat de sute de români. Fanii „tricolori” au început organizarea pentru Campionatul Mondial al fetelor..România n-a lipsit de la nicio ediție a Campionatului Mondial, singura națională din lume care se poate lăuda cu o astfel de performanță. Prezență maximă au și mulți dintre suporterii care și-au manifestat intenția de a participa la meciurile programate la Rotterdam. ...
17:00
Un boxer cunoscut a fost depistat pozitiv la testul antidoping dinaintea meciului # Gazeta Sporturilor
Boxerul neozeelandez Joseph Parker a fost depistat pozitiv la testul antidoping înainte de meciul cu Fabio Wardley. Fostul campion la categoria grea (2016-2018) a fost testat pe 25 octombrie, cu o zi înainte de lupta cu Wardley.Conform BBC, nu a folosit substanțe pentru îmbunătățirea performanței, însă în corpul său a fost detectată cocaină.Joseph Parker, depistat pozitiv la cocainăÎnainte de meciul de box contra lui Fabio Wardley, Joseph Parker a fost testat antidoping. ...
Acum 8 ore
16:30
Lovitură grea pentru Antonio Conte! » S-a rupt încă un titular al lui Napoli și va fi indisponibil între 3 și 4 luni # Gazeta Sporturilor
André-Frank Zambo Anguissa, care va împlini 30 de ani peste două săptămâni, s-a accidentat grav la echipa națională a Camerunului, care a remizat ieri (0-0) cu Angola în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. ...
16:20
Alexandru Barbu, jurnalistul GSP.ro, a revenit cu o nouă ediție a emisiunii GSP Live, vineri, 14 noiembrie, ora 11:00.GSP Live, emisiunea realizată din studioul Gazetei Sporturilor și moderată de Alexandru Barbu, poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 11:00, pe pagina de Facebook, canalul de YouTube, contul de TikTok, precum și pe site-ul Gazetei Sporturilor, GSP. ...
16:20
Bayern Munchen și Borussia Dortmund se luptă pentru noul puști „minune” al Europei # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen și Borussia Dortmund se duelează serios pentru Nathan De Cat, puștiul minune de 17 ani al lui Anderlecht. Jucătorul naționalei de tineret a Belgiei a urcat rapid din academie, devenind un jucător de bază al echipei de seniori, iar inteligența sa tactică și performanțele dominante au atras atenția celor mai mari cluburi. ...
16:20
Ce simplu era atunci! Cristi Chivu, marcator ultima oară când România a învins în Bosnia: memorabil cu cine au terminat „tricolorii” meciul în poartă # Gazeta Sporturilor
Naționala României revine pentru a patra oară în Bosnia, ultimele două vizite pe terenul ex-iugoslavilor terminându-se cu eșec pentru „tricolori”. Singura victorie românească pe pământ bosniac venea pe 7 septembrie 2002, cu Cristi Chivu printre marcatori și Filipescu, Gică Popescu, Cernat, Vintilă și Tibi Ghioane pe teren. ...
16:10
Fostul antrenor al lui Liverpool, Jurgen Klopp (58 de ani), va fi analist sportiv pentru MagentaTV, un post german, în timpul Cupei Mondiale din 2026, care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, a anunțat postul de televiziune.Germanul a anunțat și pre rețelele sale socializare că va vea un rol în Cupa Mondialpă de anul viitor. ...
15:50
Două victorii și jocul rezultatelor duc România în urna a 2-a » Cum arată calculele pentru CM 2026 # Gazeta Sporturilor
Cu locul în barajul pentru CM 2026 asigurat, prin Liga Națiunilor, România speră să prindă barajul prin clasarea pe locul 2 în grupa preliminară. Ceea ce i-ar aduce un avantaj important. Iar cu puțină șansă, elevii lui Mircea Lucescu pot prinde urna a doua la tragerea la sorți.Pe 20 noiembrie, la două zile după ultimul meci din grupă, cu San Marino, România își va afla adversarele din barajul pentru Mondialul din SUA, Mexic și Canada. ...
15:50
Lui Rodrygo i-a ajuns: „Sunt prea tânăr și prea talentat pentru banca de rezerve” # Gazeta Sporturilor
Extrema lui Real Madrid, Rodrygo (24 de ani), ia în calcul s-o părăsească pe multipla campioană a Spaniei cel mai târziu în vară.Nu mai departe decât zilele trecute, Mundo Deportivo anunța că cinci vedete ale Realului au un dintre împotriva antrenorului Xabi Alonso. Lui Vinicius, Courtois, Camavinga, Valverde și Bellingham nu le plac metodele de lucru ale fostului internațional spaniol. ...
15:40
Cluj Arena suferă modificări în pauza generată de meciurile echipei naționale. Consiliul Județean Cluj a anunțat montarea unui gazon hibrid pe cel mai mare stadion din orașul Cluj-Napoca.Noul gazon ar urma să fie inaugurat chiar pe 1 decembrie, atunci când Universitatea Cluj primește vizita Univeristății Craiova.Gazon nou pe Cluj ArenaConsiliul Județean Cluj a anunțat că în acest weekend se vor finaliza lucrările pe Cluj Arena, cu scopul schimbării gazonului. ...
15:20
N-a mers în Bosnia alături de națională pentru a stinge greva jucătorilor unei divizionare secunde! # Gazeta Sporturilor
Cornel Șfaițer (59 de ani), președintele Consiliului Director al Politehnicii Iași, a ratat deplasarea alături de delegația oficială a naționalei României în Bosnia pentru meciul de sâmbătă din preliminariile Campionatului Mondial.Cornel Șfaițer a rămas la Iași pentru a rezolva probleele stringente de la club. ...
15:20
Fostul fundaș central Novak Martinovic (40 de ani) a vorbit despre meciul Steaua Roșie Belgrad - FCSB, care se va disputa pe 27 noiembrie, în runda 5 a grupei de Europa League.Martinovic a jucat pentru ambele adversare. Mai întâi a făcut-o pentru FCSB, între 2010 și 2012, apoi pentru sârbi în stagiunea 2013-2014. ...
15:10
Cadou de aniversare: o oră și jumătate de antrenament cu Jannik Sinner: „A fost foarte abordabil, are o aură specială” # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 ATP) a apelat la un jucător stângaci înaintea ultimului meci din grupa „Bjorn Borg” la ATP Finals, cel cu Ben Shelton (23 de ani, numărul 5 mondial). Aniversare pentru împlinirea vârstei de 22 de ani și o sesiune specială de antrenament cu Jannik Sinner. ...
15:10
Cotele pentru câștigarea Campionatului Mondial de handbal feminin, prezentate în emisiunea Breaking Bets de azi! Află ce cotă are România! # Gazeta Sporturilor
În emisiunea de azi, Dan Bâra a prezentat cotele pe care le oferă casele de pariuri pentru câștigarea Campionatului Mondial de handbal feminin. Dacă ai ratat transmisiunea live de la ora 13:00, găsești înregistrarea emisiunii pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor!„Tricolorele” vor participa la competiția găzduită de Germania și Olanda (între 26 noiembrie și 14 decembrie), urmând să evolueze în grupa A, alături de Danemarca, Croația și Japonia. ...
15:10
15:10
15:10
15:00
Află care e biletul de cotă 2, prezentat de Dan Bâra în ediția de azi a emisiunii Breaking Bets! # Gazeta Sporturilor
În ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, Dan Bâra le-a propus pariorilor un nou bilet de cotă 2, alcătuit din două partide.Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
15:00
„Spionul” bosniacilor » Adnan Aganovic ne „predă” adversarului: „Ianis e noul lider, au extreme foarte bune” # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul croato-bosniac de la Sepsi, Adnan Aganovic, a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Sarajevo despre naționala condusă de Mircea Lucescu.Din 2013 în fotbalul românesc, cu câteva excepții, Adnan Aganovic cunoaște fotbalul românesc ca pe propriile-i buzunare. Iar înaintea „șocului” Bonsia - România, de sâmbătă, jurnaliștii de la Dnevni Avaz și-au luat informații de top de la mijlocașul lui Sepsi. ...
