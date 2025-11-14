Israelianul Simon Leviev, cunoscut drept „escrocul de pe Tinder”, eliberat în Georgia după două luni de detenţie
News.ro, 14 noiembrie 2025 22:20
Israelianul Simon Leviev, acuzat de înşelăciune pe aplicaţiile de întâlniri în documentarul de succes Netflix „The Tinder Swindler”, a fost eliberat în Georgia după două luni de detenţie, a declarat, vineri, avocata sa, citată de AFP.
• • •
Acum 5 minute
22:50
Poliţia suedeză a anunţat un bilanţ al accidentului de autobuz de la Stockholm: trei morţi şi trei răniţi # News.ro
Trei persoane au fost ucise şi trei rănite când un autobuz a lovit o staţie de autobuz vineri după-amiază târziu în centrul Stockholmului, a anunţat poliţia suedeză într-un prim bilanţ, relatează AFP.
Acum 15 minute
22:40
Andra Balcangiu-Stroescu: Stigma este în continuare un factor care este ca o amprentă negativă asupra psihicului acestor persoane cu adicţii / Poate şi stigmatizarea lor îngreunează procesul de recuperare # News.ro
Asist. Univ. Dr. Andra Balcangiu-Stroescu este de părere că stigma este un factor negativ al persoanelor cu adicţii şi că aceasta este cauza pentru care recuperarea acestor pacienţi este îngreunată.
Acum 30 minute
22:30
Boxerul neozeelandez Joseph Parker, fost campion mondial la categoria grea, nu a trecut un testul antidoping pentru cocaină şi se confruntă cu o posibilă interdicţie de a mai boxa.
22:30
Ministrul Sănătăţii propune ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă / Sondaj realizat pe Facebook / Dorel Săndesc: Spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune, vineri seară, ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă. El recunoaşte că o asemenea ideea nu ar putea fi implementată peste noapte, însă a iniţiat o consultare pe Facebook pentru a afla mai multe opinii. Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Dorel Săndesc, este unul dintre cei care au apreciat ideea, precizând că ”spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare”. Ministrul Sănătăţii i-a răspuns: ”Perfect! Faceţi la Timişoara primul?”
Acum o oră
22:20
22:10
Andra Balcangiu-Stroescu: O mare pondere dintre pacienţii care sunt consumatori de droguri şi au o infecţie virală vor putea să dezvolte pe parcursul bolii şi o afectare renală # News.ro
Asist. Univ. Dr. Andra Balcangiu-Stroescu a declarat, vineri seară, în emisiunea Medika Antidrog, că o pondere mare dintre pacienţii consumatori de droguri au şi o infecţie virală, hepatite sau chiar HIV, iar pe parcurs pot dezvolta şi o afectare renală care poate duce în final la dializă. De asemenea, potrivit specialistului, o parte dintre consumatori se confruntă cu malnutriţia.
22:10
Elveţia şi Statele Unite au încheiat un acord de principiu prin care se reduc drepturile vamale americane asupra importurilor elveţiene de la 39% la 15%, au anunţat, vineri, guvernele celor două ţări, informează Reuters.
22:00
S-au deschis târgurile de Crăciun din Sibiu şi Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din ţară / Mii de oameni s-au bucurat de surprizele pregătite de organizatori, dar şi de iluminatul festiv – FOTO / VIDEO # News.ro
Târgurile de Crăriun din Sibiu şi Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din ţară s-au deschis, vineri seară, în prezenţa a mii de spectatori. Organizatorii promit, până în ianuarie 2026, surprize de tot felul şi o adevărată feerie.
22:00
Andra Balcangiu-Stroescu: Medicina adicţiei permite să se facă legătura între corp, spirit şi psihicul omului / Avem o serie de adicţii pe care, dacă nu le conştientizăm, pot aduce un dezavantaj pentru parcursul nostru ulterior # News.ro
Asist. Univ. Dr. Andra Balcangiu-Stroescu a declarat, vineri seară, că este în curs de pregătire a doua generaţie de medici are se specializează în adicţii, o ramură a medicinei care permite să se facă legătura între corp, spirit şi psihicul omului, astfel încât medicul să îşi poată privi pacientul ca pe un întreg.
Acum 2 ore
21:50
Fotbal – Amical: Lionel Messi a marcat şi a pasat decisiv în victoria Argentinei, 2-0 cu Angola # News.ro
Echipa naţională a Argentinei a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, echipa naţională din Angola, într-un meci amical disputat în Africa.
21:50
21:20
Poliţist care dirija traficul în Bucureşti, accidentat de o maşină / Agentul, în vârstă de 24 de ani, avea echipament corespunzător / A fost transportat la spital # News.ro
Un agent de poliţie din Bucureşti a fost acroşat de către o maşină, în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coşbuc, fiind transportat la spital. Poliţistul, în vârstă de 24 de ani, avea echipament reflectorizant.
21:20
Campioana U BT Cluj a învins vineri, în deplasare, formaţia muntenegreană SC Derby, scor 95-82 (49-35), în etapa a VII-a din grupa A a Ligii Adriatice. Este a patra victorie pentru echipa antrenată de Mihai Silvăşan, care a jucat partida la doar 48 de ore de la una pe teren propriu, în BKT EuroCup.
21:20
Rusia intenţionează să producă până la 120.000 de bombe planante în acest an, potrivit serviciilor secrete ucrainene # News.ro
Rusia intenţionează să producă până la 120.000 de bombe ghidate ieftine şi devastatoare în acest an, a declarat un înalt oficial al serviciilor secrete ucrainene, inclusiv 500 de bombe dintr-o nouă versiune cu rază de acţiune mai mare, care pot ajunge la mai multe oraşe.
21:10
Cătălin Drulă vrea implementarea unui sistem de monitorizare a traficului, cu 300 de camere, care să constate autormat o serie întreagă de încălcări ale legislaţiei / Solicitare către ministrul de Interne # News.ro
Candidatul USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă, anunţă că vrea să implementeze un sistem cu 300 de camere de monitorizare a traficului şi de constatarea automată a contravenţiilor în Bucureşti, cum ar fi trecerea pe roşu, depăşirea vitezei legale şi folosirea ilegală a benzilor unice de autobuz.
21:10
Pompierii au intervenit, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestatb la un restaurant din Constanţa, 40 de persoane evacuându-se din unitatea.
21:10
Acum 4 ore
20:50
Lukoil poartă discuţii cu potenţiali cumpărători pentru activele sale externe, după eşuarea acordului cu compania elveţiană Gunvor # News.ro
Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunţat vineri că se află în discuţii cu potenţiali cumpărători pentru activele sale din străinătate, după sancţiunile impuse luna trecută de Statele Unite şi Regatul Unit şi după prăbuşirea acordului anterior cu traderul elveţian Gunvor, relatează Reuters.
20:20
Tibor Selymes este noul antrenor principal al echipei Poli Iaşi, a anunţat, vineri, gruparea din Liga 2.
20:20
Protest în faţa Instanţei Supreme - Mai multe organizaţii cer demiterea Liei Savonea, pe care o acuză că a slăbit lupta anticorupţie, a transformat CSM într-un instrument politic şi a luat decizii extrem de contestate / Ce scandează manifestanţii – VIDEO # News.ro
Mai multe organizaţii civice protestează, vineri seară, în faţa Instanţei Supreme şi cer demiterea şefei ÎCCJ, Lia Savonea, pe care o acuză că a slăbit lupta anticorupţie, a transformat CSM într-un instrument politic, nu a ţinut cont de părerile magistraţilor şi a luat decizii extrem de contestate. Organizatorii se referă la rejudecarea dosarului Mario Iorgulescu, la achitarea definitivă a fostului ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu, dar şi la eliberarea fostului ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi a fostului preşedinte Eximbank Ionuţ Costea.
20:20
Aeroportul Internaţional Chişinău a preluat în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil, în baza unui contract de comodat semnat pe 12 noiembrie. Procesul de predare-primire a avut loc a doua zi, pe 13 noiembrie, anunţă ministrul Energiei, Dorin Junghietu, citat de newsmaker.md.
20:00
Meciul Bosnia-România: Mircea Lucescu - Nu are de ce să îmi fie teamă. Va fi un joc obişnuit, de calificare! # News.ro
Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, crede că echipa sa are potenţialul de a câştiga la Zenica şi recunoaşte că responsabilitatea lui, ca antrenor, este să facă o echipă competitivă pentru Cupa Mondială 2026.
19:30
Trump îi acuză pe democraţi că promovează ”din nou farsa Epstein”. "Epstein era un democrat. El e problema democraţilor, nu problema republicanilor”. ”Câţiva republicani slabi au căzut în ghearele (democraţilor) pentru că sunt nişte ramoliţi şi idioţi” # News.ro
Preşedintele republican Donald Trump îşi acuză vineri opozanţii democraţi de ”promovarea din nou a farsei Epstein”, în contextul unei relansări a unor întrebări despre legăturile pe care le-a avut cu acest fost finanţist bogat, un infractor sexual, relatează AFP.
19:30
Regele Charles al III-lea împlineşte 77 de a ani, hotărât să muncească în pofida cancerului de care suferă # News.ro
Regele Charles al III-lea şi-a sărbătorit vineri împlinirea vârstei de 77 de ani printr-o vizită în Ţara Galilor, hotărât în continuare să-şi asume deplin atribuţiile în pofida unui cancer de care suferă, relatează AFP.
19:20
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe / I s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă - FOTO # News.ro
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.
19:20
Un lider sindical explică ce ar trebui făcut pentru o reală eficientizare a ANAF, dar afirmă că nimic nu se întâmplă: Nici actuala guvernare nu vrea o reformă şi o eficientizare a ANAF / Va fi doar pâine şi circ # News.ro
Presedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală ”Solidaritatea”, Dorin Modure, explică, vineri seară, ce ar trebui făcut pentru o reală eficientizare a ANAF, respectiv simplificarea legislaţiei, digitalizare, depolitizarea instituţiei şi creşterea veniturilor, dar afirmă că nimic din toate acestea nu se întâmplă. ”Nici actuala guvernare nu vrea o reformă şi o eficientizare a ANAF”, susţine liderul sindical.
19:10
Echipa naţională U21 a României a pierdut joi, în deplasare, scor 0-2, cu echipa naţională U21 a Finlandei, în calificările pentru Euro U21 2027.
19:10
Drumuri asfaltate peste magistrale de gaz – Prefectul Capitalei anunţă că se vor impune restricţii de circulaţie în zonele respective: Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor # News.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, vineri seară, că se vor impune restricţii de circulaţie în zonele unde Primăria Sector 3 a construit drumuri asfaltate peste magistrale de gaz fără avizul Transgaz, iar luni toate părţile implicate se vor deplasa la faţa locului pentru a identifica soluţii. Nistor a mai precizat că, la întâlnirea de vineri, Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor.
Acum 6 ore
18:50
18:50
Inspectorii vamali au descoperit bunuri în valoare de două milioane de lei, susceptibile a fi contrafăcute / Marfa se afla în mai multe containere sosite din China şi era destinată unei firme din Republica Moldova # News.ro
Inspectorii vamali au controlat mai multe containere sosite din China, în care se aflau bunuri destinate unei firme din Republica Moldova, şi au descoperit mărfuri susceptibile a fi contrafăcute. Valoarea acestora, dacă ar fi fost vândute la preţul produsului original, se ridică la două miloane de lei.
18:40
18:40
Anca Alexandrescu şi-a depus candidatura pentru Primăria Bucureşti / Ea este susţinută de o alianţă formată din AUR, PNŢCD şi FAR - FOTO # News.ro
Anca Alexandrescu şi-a depus, vineri, candidatura pentru Primăria Bucureşti, fiind susţinută de o alianţă formată din mai multe partide, printre care AUR, PNŢCD şi Forţa Alternativă pentru România (FAR).
18:30
18:20
După victoria echipei Palmeiras împotriva formaţiei São Paulo în octombrie, Vitor Roque, autorul unuia dintre golurile din meciul câştigat cu 3-2, a publicat pe Instagram imaginea unui tigru care devora un cerb.
18:20
Doi răniţi în Gara Montparnasse, la Paris, după ce un poliţist deschide focul împotriva unui bărbat cunoscut din cauza unor violenţe conjugale, care agita un cuţit # News.ro
Un poliţist a deschis vineri seara focul împotriva unui bărbat cunoscutr din cauza unor violenţe conjugale, care agita un cuţit în Gara Montparnasse, la Paris, anunţă Parchetul Parisului, contactat de AFP.
18:20
Un senator ales pe listele SOS România este suspectat de furt după ce ar fi luat un rucsac conţinând o tabletă şi bani uitat de un bărbat în recepţia unui hotel din Piatra Neamţ. Rucsacul a fost găsit în portbagajul maşinii cu care se deplasa senatorul.
18:10
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii – Eu sunt recunoscătoare pentru cele două naşteri premature / Către mamele de prematuri: Mi-aţi fost un mare sprijin; am prins curaj că va fi bine # News.ro
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, participă, vineri, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii, unde a vorbit despre cei doi copii ai săi, ambii născuţi prematur. Ea a apreciat ajutorul primit de la medici, asistente, kinetoterapeuţi, dar, mai ales, de la alte mame de prematuri. ”Cunoscând poveştile fiecărei mame, am prins curaj că va fi bine şi pentru noi”, a declarat partenera preşedintelui.
18:00
Raport FMI: România a aplicat măsuri eficiente pentru refacerea stabilităţii financiare. Economia va înregistra o creştere gradualã de la 1,0% în 2025, la 1,4% anul viitor. Inflaţia va coborî în intervalul de toleranţã al BNR pânã la sfârşitul lui 2026 # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, vineri, că un raport al FMI arată că România a implementat măsuri eficiente pentru refacerea stabilităţii financiare. Potrivit sursei citate, FMI a recunoscut importanţa pachetului de reforme fiscal-bugetare pentru perioada 2025-2026 şi a menţionat cã mãsurile adoptate sunt un pas necesar în procesul de diminuare a deficitelor gemene. Consiliul Director al FMI a subliniat cã pachetul recent de reforme fiscale pentru 2025-2026 este esenţial pentru refacerea sustenabilitãţii fiscale şi a încrederii pieţelor în capacitatea de revenire a României. În acest context, FMI anticipeazã cã economia României va înregistra o creştere gradualã de la 1,0% în 2025, la 1,4% anul viitor, iar inflaţia va coborî în intervalul de toleranţã al BNR pânã la sfârşitul lui 2026. FMI a mai remarcat cã o flexibilitate mai mare a cursului de schimb pe termen mediu ar spori rezilienţa la şocuri. „Raportul FMI confirmã cã pachetul nostru de reforme este în acelaşi timp vital pentru România şi credibil pentru partenerii noştri”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
18:00
Echipa naţională U20 a României a pierdut vineri, pe teren neutru, scor 0-6, meciul amical disputat în compania echipei U20 a Germaniei.
18:00
17:50
Turneul Campionilor: Jannik Sinner şi-a continuat parcursul fără greşeală. El l-a învins şi pe Ben Shelton # News.ro
Jannik Sinner şi-a continuat parcursul fără greşeală la Turneul Campionilor, învingându-l pe americanul Ben Shelton, scor 6-3, 7-6 [3], vineri, la Torino, în a treia zi a fazei grupelor.
17:40
Actorul George Burcea, candidatul susţinut de Partidul Oamenilor Tineri (POT) pentru funcţia de primar general al Capitalei, şi-a depus oficial dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal. El a precizat că şi-a asumat această candidatură ca un om curat, din afara sistemului, ”fără experienţă în corupţie, fără experienţă în furt”.
17:40
Grupul PPC inaugurează un nou parc fotovoltaic de 130 MW în comuna Călugăreni, la 40 km sud de Bucureşti # News.ro
Grupul PPC anunţă inaugurarea unui nou parc fotovoltaic de 130 MW în comuna Călugăreni, la 40 km sud de Bucureşti. Noul parc de la Călugăreni va produce anual aproximativ 193 GWh, acoperind nevoile a circa 48.500 de gospodării. Proiectul va contribui la prevenirea a 116.000 de tone de emisii de CO₂.
17:40
Amenzi de peste 3,2 milioane de lei, date de comisarii ANPC în această săptămână / Printre nereguli: butelii cu urme de coroziune şi rugină, vânzarea produselor cu nicotină către minori, infiltraţii şi mucegai în spaţii de cazare - FOTO # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 3,2 milioane de lei în urma controalelor desfăşurate în această săptămână la nivel naţional. Astfel, au fost găsite mai multe nereguli, printre care butelii neconforme, cu urme de coroziune şi rugină, vânzarea produselor cu nicotină minorilor, condiţii improprii în spaţiile de cazare, precum infiltraţii, depuneri de mucegai, lipsa plaselor de protecţie, prestarea serviciilor în spaţii neautorizate, dar şi produse alimentare expirate.
17:30
Rusia prezintă Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezoluţie concurent celui al SUA # News.ro
Rusia a transmis membrilor Consiliului de Securitate al ONU un proiect al unei rezoluţii privind Fâşia Gaza - concurent unui proiect de rezoluţie american - care nu autorizează înfiinţarea unui ”Comitet al Păcii” şi nici desfăşurarea imediată a unei forţe internaţionale în enclavă, potrivit acestui text pe care AFP scrie că l-a consultat vineri.
17:30
România a primit o evaluare favorabilă în Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică, pentru progresele în transparenţa decizională şi gestionarea conflictelor de interese.
17:20
PNL şi USR susţin un candidat comun la alegerile pentru postul de primar într-o comună ieşeană - Alexandru Muraru (PNL): Am speranţa că putem colabora cu USR pe viitor într-un proiect politic amplu la Iaşi / Fostul primar era membru PSD # News.ro
Filialele ieşene ale PNL şi USR au decis să susţină un candidat comun la alegerile pentru Primăria comunei Vânători, programate pe 7 decembrie. Este vorba despre liberalul Vasile Asoltanei, care va fi susţinut şi de USR în alegerile pentru funcţia de primar.
17:20
Liga Nord-Americană de Fotbal (MLS) a anunţat că va efectua o modificare a calendarului său începând din 2027, pentru a se alinia la cel al marilor campionate europene.
17:10
Vâlcea: Bărbat jefuit de o prostituată. Femeia i-a furat cheile maşinii şi telefonul şi a transferat zeci de mii de lei. Ea şi proxenetul său au fost arestaţi preventiv # News.ro
Un bărbat din judeţul Vâlcea care a apelat la serviciile unei prostituate a fost jefuit de către aceasta şi de proxenetul ei. Femeia i-a furat cheile maşinii şi telefonul mobil şi, folosind aplicaţiile bancare instalate pe acesta, a transferat peste treizeci de mii de lei. Tânăra şi proxenetul său au fost arestaţi preventiv.
17:10
CAZUL FETIŢEI DECEDATE DUPĂ ANESTEZIE - Medic român ATI, care profesează în Germania: Nu aş face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului. Nu aş accepta ca propriul copil să fie sedat sau anesteziat în afara unui spital. Nu e „accident românesc” # News.ro
Un medic român supraspecializat în terapie intensivă şi care profesează în Germania afirmă, referindu-se la cazul fetiţei de doi ani moarte într-o clinică stomatologică din Bucureşti, că, acesta nu este „un accident românesc” şi că se poate întâmpla în orice sistem de sănătate avansat. Iuliu Torje spune că, în calitate de medic, nu ar administra niciodată anestezic unui copil în afara spitalului, iar ca părinte nu ar accepta niciodată ca propriul său copil să fie sedat sau anesteziat în afara unui spital explicând că, în cazul copiilor, mai ales al celor mici, pot apărea complicaţii bruşte, care în lipsa unei reacţii rapide şi care să aibă loc într-o secţie ATI, pot duce la deces, pentru că cei mici nu au resurse pentru a lupta cu ce li se întâmplă.
