Accident soldat cu morți și răniți după ce un autobuz a intrat într-o stație din Stockholm

10:20

Conform celui mai recent sondaj INSCOP Research, partidul SENS ocupă locul al doilea în preferințele generației sub 30 de ani (16%), după AUR (34%), ceea ce înseamnă că la viitoarele alegeri ar putea performa mai bine decât multe dintre partidele consacrate. Ce își propune SENS și mai ales cum a reușit să capteze interesul unei […]