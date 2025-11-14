Guvernul preia operațiunea Lukoil la Aeroportul Internațional Chișinău; Surse: Rompetrol va vinde combustibil către Aeroport pentru perioada imediat următoare (Europa Liberă Molodva)
Financial Intelligence, 14 noiembrie 2025 22:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că statul a preluat administrarea activelor Lukoil-Moldova la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) […]
• • •
Acum 30 minute
22:30
Prețurile petrolului au crescut cu peste 2%, după ce portul rus Novorossiisk a suspendat exporturile de petrol în urma unui atac cu drone ucrainene # Financial Intelligence
Petrolul Brent și WTI înregistrează o creștere de peste 2% Portul rus Novorossiisk suspendă exporturile de petrol Investitorii […]
22:30
SUA vor permite tranzacțiile care implică Lukoil și Caspian Pipeline Consortium # Financial Intelligence
Statele Unite au emis vineri licențe generale care autorizează tranzacții implicând anumite entități Lukoil din Bulgaria, servicii petroliere, […]
Acum o oră
22:20
Acum 4 ore
19:20
Profitul net al Hidroelectrica a scăzut cu 34%, în primele nouă luni, la 2,31 miliarde lei, pe fondul unor condiții hidrologice nefavorabile # Financial Intelligence
Profitul net al Hidroelectrica a scăzut cu 34%, în primele nouă luni, la 2,31 miliarde lei (de la […]
Acum 6 ore
18:50
MFP: România a implementat măsuri eficiente pentru refacerea stabilității financiare, conform Raportului FMI # Financial Intelligence
Sinteza concluziilor comitetului director al FMI publicate joi, 13 noiembrie 2025, confirmã cã mãsurile ample adoptate de autoritãțile […]
18:50
BRK Financial Group – Disponibilitate raport trimestrial la 30 septembrie 2025 # Financial Intelligence
BRK Financial Group SA informează investitorii că, începând cu data de 17 noiembrie 2025 ora 18:00 (ora locală), […]
18:50
ROCA Industry raportează o cifră de afaceri consolidată de 493,8 milioane lei, în primele 9 luni din 2025, creștere de 4,5% # Financial Intelligence
ROCA Industry, holdingul industrial specializat în producția de materiale de construcții, listat pe piața principală a Bursei de […]
18:40
Biofarm raportează o creștere de 14% a cifrei de afaceri, după primele nouă luni ale anului 2025 # Financial Intelligence
Cifra de afaceri a Biofarm a ajuns la 263,2 milioane lei, in primele noua luni, cu 14% peste […]
18:40
Raport curent conform: Legii nr. 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018 Data raportului: 14.11.2025 Piața reglementată pe care se […]
18:40
Consiliul de administrație al EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, a convocat Adunarea generală ordinară […]
18:40
Grupul IMPACT a obținut un profit net consolidat de 11,4 milioane euro, în primele 9 luni din 2025, cu o marjă netă de 20% # Financial Intelligence
IMPACT Developer & Contractor S.A. („Impact") (simbol bursier IMP), primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București, […]
18:10
Chirițoiu, despre creșterea prețurilor la carburanți: Așteptarea mea e că în foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni # Financial Intelligence
Preţurile la combustibili îşi vor reveni în scurt timp, pe măsură ce lumea se va calma şi se […]
Acum 8 ore
15:50
„Prețurile de transfer” nu sunt doar pentru multinaționale. Sunt despre felul în care un antreprenor își tratează propriile firme între ele # Financial Intelligence
Autor: Drd. Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory În mediul de afaceri românesc, sintagma „prețuri de transfer" este […]
15:40
Isărescu: Euro nu are cum să mai coboare sub 5 lei; BNR nu a mai intervenit în piaţă # Financial Intelligence
Cursul de schimb euro/leu nu are cum să mai coboare sub 5 lei, a declarat, vineri, guvernatorul Băncii […]
15:40
ASBL: Capitalul uman, inovația și transformarea digitală – cele mai puternice avantaje competitive ale industriei serviciilor pentru afaceri din România # Financial Intelligence
Capitalul uman crește atractivitatea industriei serviciilor pentru afaceri Companiile caută profesioniști cu experiență, specializați în diverse procese, care […]
15:30
Autorităţile lucrează la un act normativ,pentru a clarifica în legislaţia naţională transpunerea sancţiunilor internaţionale impuse Lukoil şi Rosneft (ministru) # Financial Intelligence
Guvernul şi ministerele implicate lucrează la un act normativ pentru a se clarifica modul de transpunere în legislaţia […]
15:00
Ungaria va sesiza Curtea de Justiţie a UE împotriva interdicţiei europene privind importurile de gaz rusesc # Financial Intelligence
Ungaria va sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) împotriva suprimării importurilor de gaz rusesc decisă de […]
Acum 12 ore
14:20
Comisia Europeană propune consolidarea cooperării pentru combaterea fraudei în domeniul TVA # Financial Intelligence
Comisia Europeană a propus vineri o modificare pentru a consolida cooperarea dintre Parchetul European ("EPPO"), Oficiul European de […]
14:20
Adriana Săftoiu este în cărți pentru șefia TVR, potrivit surselor noastre. Presa a scris că și Vlad Nistor […]
14:10
Ilie Bolojan: Companiile de stat cu probleme trebuie lichidate; Săptămâna viitoare se va comunica lista pe care Guvernul va lucra într-o primă etapă pentru lichidarea acestora # Financial Intelligence
Mai avem peste 800 de milioane de euro care sunt reținuți din cererea de plată numărul 3, în […]
14:10
Isărescu: Pentru întreg anul creşterea economică este pozitivă, ceva în jur de 1% # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, susţine că economia României cel mai probabil nu va înregistra două […]
13:20
Niculescu (ANRE): Consumatorii pun o presiune bună pe furnizorii de energie electrică, având posibilitatea de a migra # Financial Intelligence
Există o efervescenţă pe piaţa de energie electrică, iar consumatorii, având posibilitatea de a migra de la un […]
13:20
BNR a revizuit în creştere, la 9,6%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an # Financial Intelligence
Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie […]
12:40
După marele scandal de corupție privind membrii guvernului ucrainean, Merz îi transmite lui Zelenskyy: Fii dur cu corupția # Financial Intelligence
Oficialii guvernului german se tem că știrile despre corupția din Ucraina vor submina sprijinul public pentru această țară […]
12:40
Carlyle explorează opțiuni pentru a cumpăra active străine ale Lukoil (surse Reuters) # Financial Intelligence
Firma americană de capital privat Carlyle explorează opțiuni pentru a cumpăra activele gigantului petrolier rus Lukoil, au declarat […]
12:30
Germania își regândește politica față de China, pe fondul vulnerabilităților expuse de criza comercială (Reuters) # Financial Intelligence
Parlamentul german a numit joi o comisie de experți pentru a regândi politica comercială față de China, accelerând […]
12:30
Bulgaria ar putea obține o amânare de șase luni a sancțiunilor SUA, spune liderul partidului GERB # Financial Intelligence
Bulgaria ar putea obține vineri o amânare de șase luni a sancțiunilor SUA care au vizat rafinăria Lukoil, […]
12:20
Chiriţoiu: Va trebui să învăţăm să dăm ajutoare de stat care să ne coste puţin, pentru că nu avem bani # Financial Intelligence
România va trebui să înveţe să acorde ajutoare de stat care să coste puţin, pentru că nu are […]
11:20
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) se alătură fondului coordonat de FEI pentru susținerea companiilor aflate în faza de creștere din Europa Centrală și de Est # Financial Intelligence
BID contribuie cu 20 milioane EUR la Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări, sprijinind dezvoltarea afacerilor […]
11:10
Consiliul Concurenței: 2024 este primul din perioada 2017-2024 care a înregistrat o scădere a numărului de întreprinderi; Cea mai accentuată scădere – întreprinderile mici # Financial Intelligence
2024 este primul din perioada 2017-2024 care a înregistrat o scădere a numărului de întreprinderi, potrivit raportului "Evoluția […]
11:10
Piața producerii energiei electrice și cea a furnizării în regim concurențial a energiei electrice au înregistrat o creștere a presiunii concurențiale # Financial Intelligence
Piața producerii energiei electrice și cea a furnizării în regim concurențial a energiei electrice au înregistrat o creștere […]
10:40
Consiliul Concurenței: Tranzacția Bonafarm-FrieslandCampina poate influența structura pieței lactatelor # Financial Intelligence
Tranzacția prin care Grupul Bonafarm intenționează să preia brandul Napolact de la FrieslandCampina România poate influența structura pieței […]
10:30
Infinity a înregistrat un profit net de 107,4 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere, pe fondul diminuării veniturilor din dividende # Financial Intelligence
Infinity a înregistrat un profit net de 107.463.504 lei, în primele nouă luni, în scădere față de profitul […]
10:20
Profitul net al Grupului BVB s-a cifrat la 6,29 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere cu 40% # Financial Intelligence
Profitul net al Grupului BVB s-a cifrat la 6,29 milioane lei, în primele nouă luni, în scădere cu 40%, potrivit raportului […]
10:10
Romgaz a raportat un profit net consolidat de 2,43 miliarde lei, la nouă luni, în urcare cu 7% # Financial Intelligence
Profitul net consolidat obținut de Romgaz, în perioada ianuarie-septembrie 2025, de 2.434,33 milioane lei, a fost mai mare […]
10:00
Digi Communications N.V. raportează venituri de 1,6 miliarde euro, în creștere cu 16% în primele nouă luni din 2025 # Financial Intelligence
Veniturile și alte câștiguri consolidate ale Digi Communications au crescut cu 14 %în T3 2025 comparativ cu aceeași […]
10:00
Alumil a încheiat trimestrul trei din 2025 cu afaceri de 90,4 milioane de lei, în creștere cu 3% # Financial Intelligence
Compania își intensifică eforturile în promovarea standardelor nZEB în România Alumil Rom Industry SA, liderul pieței sistemelor arhitecturale […]
Acum 24 ore
09:50
MedLife a înregistrat în primele nouă luni ale anului o cifră de afaceri consolidată pro-forma de peste 2,36 miliarde de lei, în creștere cu 19,5% față de aceeași perioadă din 2024 # Financial Intelligence
• Spitalele rămân principalul vector de accelerare MedLife a înregistrat în primele nouă luni ale anului o cifră […]
09:30
Consiliul European din octombrie: Competitivitatea UE trebuie să se axeze pe simplificare, pe o tranziție verde competitivă și pe o tranziție digitală suverană # Financial Intelligence
Consiliul European invită Comisia să accelereze lucrările menite să reducă prețurile la energie și să sprijine producția durabilă […]
09:30
Rares Bogdan: Coborâți din turnul de fildeș, doamnă von der Leyen, între oamenii din Bruxelles și de pe străzile europene; Distinși comisari, coborați de acolo, de sus, de unde v-ați urcat în izolare și nepăsare, printre oameni, printre cetățenii Europei # Financial Intelligence
Europarlamentarul Partidului Popular European (PPE) Rareș Bogdan a cerut Comisiei Europene să se trezească la realitate și să […]
08:40
Transgaz raportează un profit net consolidat de 4,7 ori mai mare, în primele nouă luni, de 681,9 milioane lei; Cotația acțiunilor TGN a urcat spectaculos în acest an, cu 171% # Financial Intelligence
Transgaz (TGN) raportează un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori […]
08:40
Transelectrica obține un profit net de 183 milioane lei, în primele trei trimestre # Financial Intelligence
Transelectrica obține un profit net de 183 milioane lei, în primele trei trimestre, în scădere cu 56%, potrivit […]
08:30
Nuclearelectrica a înregistrat un profit net de 1,63 miliarde lei, la nouă luni, în creștere cu 26,6% # Financial Intelligence
Nuclearelectrica (SNN) a înregistrat un profit net de 1,63 miliarde lei, la nouă luni, în creștere cu 26,6%, […]
08:20
08:10
Purcari raportează venituri de 300 milioane lei, la nouă luni, în creștere cu 15% # Financial Intelligence
Purcari Wineries PCL („Grupul", „Compania"), principalul producător de vin din Europa Centrală și de Est, raportează venituri de […]
06:40
Terminalul petrolier rus din Novorossiysk, în flăcări, în urma unor atacuri cu drone ucrainene # Financial Intelligence
Dronele ucrainene au lovit orașul portuar rus Novorossiysk pe 14 noiembrie, avariind un terminal petrolier și provocând un […]
06:30
Mihai Barbu – eliberat, la cerere, din funcţia de preşedinte ARF; decizia a fost publicată în Monitorul Oficial # Financial Intelligence
Mihai Barbu a fost eliberat, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al […]
13 noiembrie 2025
23:00
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România; Trump în mai: Darryl ne va ajuta să ne consolidăm legăturile cu România # Financial Intelligence
Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA în România, potrivit Senatului SUA, care precizează că Nirenberg va fi […]
Ieri
22:50
Bolojan: Un grup de lucru lucrează la problema companiilor Lukoil în România, dar haideți să vedem dacă această decizie rămâne să se aplice de la finalul acestei luni sau va fi amânată o perioadă de timp” # Financial Intelligence
Un grup de lucru lucrează în prezent la problema companiilor Lukoil în România, dar haideți să vedem săptămâna […]
22:40
Cum este legată cea mai mare schemă de corupție din Ucraina de Rusia? (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Suspecții într-un caz major de corupție centrat în jurul monopolului energetic nuclear de stat Energoatom au legături cu […]
