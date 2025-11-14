Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp ce se afla la căpătâiul mamei sale, bolnave

19:20

O banală anestezie a ucis o copilă de numai doi ani, într-o clinică privată din centrul Capitalei. Primele rezultate ale autopsiei arată că fetița avea afecțiuni medicale și nu ar fi trebuit anesteziată. Cine a greșit? Clinica nu avea autorizație sanitară de funcționare, potrivit informațiilor Digi24. Iar inspecția Sanitară de Stat amendase aceeași clinică, în ianuarie, pentru că avea probleme cu sterilizarea instrumentelor. Ministrul Sănătății acuză nerespectarea protocoalelor, autorizații emise ilegal și funcționarea improvizată a multor unități medicale private. Câți români merg însă la medic după ce verifică legalitatea acestora? Cine îi protejează pe pacienți de tragedii? Acum, doi tineri părinți își plâng copilul de numai doi ani. L-au dus la medic să îl facă bine, pleacă acasă cu el în coșciug.