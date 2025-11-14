Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp ce se afla la căpătâiul mamei sale, bolnave
Digi24.ro, 14 noiembrie 2025 23:40
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly traversează o perioadă deosebit de dificilă. În timp ce se afla într-un spital din Minnesota pentru a fi alături de mama sa, bolnavă de cancer la plămâni, sân şi stern, a aflat că locuinţa sa din Las Vegas a fost spartă.
Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest necontrolat. Ce a urmat apoi a scandalizat asistența # Digi24.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a reușit să iasă în evidență în meciul Irlanda - Portugalia 2-0, din preliminariile europene pentru Cupa Mondială, scrie Digi Sport.
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum” # Digi24.ro
Creșterea prețului la motorină cu 0,44 lei pe litru în ultimele două săptămâni la peste 8 lei a fost împinsă de factori regionali și momentul din an, a explicat, la Digi24, jurnalistul specializat în energie Mihai Nicuț. Embargoul asupra livărilor rusești și presiunile asupra rafinăriilor din regiune sunt printre cauze, mai spune acesta.
Ambasada Rusiei reacționează și spune că România face „acuzații absurde”: „Drona nu a căzut de una singură, a fost doborâtă” # Digi24.ro
După ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la MAE în legătură cu drona căzută în zona Grindu, misiunea diplomatică a reacționat și a acuzat că România face „acuzații absurde”.
„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție, în Georgia: „Cazul a fost definitiv clasat” # Digi24.ro
Simion Leviev, israelianul cunoscut drept „Escrocul de pe Tinder”, este liber după ce a petrecut două luni în detenție, în Georgia, a anunțat vineri avocata sa, relatează AFP, conform News.ro.
Propunerea ministrului Sănătăţii după cazul copilei moarte la dentist. Rogobete a lansat consultări în mediul online: Mi-a venit o idee # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a propus, vineri seară, ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă. El a recunoscut că o asemenea idee nu ar putea fi implementată peste noapte, însă a iniţiat o consultare pe Facebook pentru a afla mai multe opinii.
Companiile aeriene din SUA nu vor mai plăti compensații pasagerilor pentru zborurile întârziate # Digi24.ro
Administrația președintelui Donald Trump a anunțat vineri că renunță oficial la planul predecesorului său de a obliga companiile aeriene să plătească pasagerilor despăgubiri atunci când zborurile din SUA sunt perturbate din cauza transportatorilor.
O turistă din Germania și cei doi copii ai săi au murit la Istanbul după ce au consumat mâncare preparată pe stradă. Soțul ei, la ATI # Digi24.ro
Autoritățile turce au reținut patru suspecți după ce o femeie din Germania și cei doi copii ai săi au murit din cauza unei presupuse intoxicații alimentare în timpul unei vacanțe la Istanbul. Anchetatorii spun că familia consumase mâncare de la comercianții stradali.
Guvernul chinez şi-a îndemnat vineri cetăţenii să evite vizitele în Japonia, după recente remarci ale prim-ministrului nipon Sanae Takaichi privind potenţiala implicare a Japoniei într-o situaţie de criză legată de Taiwan, relatează Kyodo.
Steve Witkoff ar intenționa să se întâlnească cu un înalt oficial Hamas. Când s-a mai întâlnit cu negociatorul-șef al grupării # Digi24.ro
Steve Witkoff, trimisul special al SUA pentru misiuni de pace, intenționează să se întâlnească în curând cu Khalil al-Hayya, negociatorul șef al Hamas, potrivit a două persoane familiarizate cu planurile acestuia, relatează The New York Times.
Un poliţist de 24 de ani, care dirija traficul în Bucureşti, a fost accidentat de o maşină. Agentul a fost transportat la spital # Digi24.ro
Un agent de poliţie din Bucureşti a fost acroşat de către o maşină, în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coşbuc, fiind transportat la spital. Poliţistul, în vârstă de 24 de ani, avea echipament reflectorizant.
Mesajul Oanei Țoiu, după o discuție telefonică cu omologul ucrainean: „Să protejeze nevoile comunității vorbitoare de limba română” # Digi24.ro
Oana Țoiu, șefa diplomației române, și Andrii Sybiha au avut vineri, 14 noiembrie, o discuție telefonică, catalogată de ministrul ucrainean de Externe drept „importantă”. Cei doi oficiali au vorbit despre intensificarea atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei, dar și despre școlile cu predare în română din Cernăuți.
Un nou model AI ar putea reduce cu până la 60% prelevările inutile de organe pentru transplant (studiu) # Digi24.ro
Medicii autori ai unui studiu au dezvoltat un instrument bazat pe inteligență artificială care ar putea reduce cu 60% eforturile irosite pentru transplantul de organe, notează The Guardian.
Casa Albă afirmă că platforma comercială Alibaba ajută armata chineză împotriva unor ținte din SUA (Financial Times) # Digi24.ro
Washingtonul acuză platforma comercială online Alibaba că oferă sprijin tehnologic pentru „operaţiuni” militare chineze împotriva unor ţinte din Statele Unite ale Americii, a scris vineri Financial Times, citând un memoriu de securitate naţională al Casei Albe, relatează agenţia Reuters.
Donald Trump a fost de acord să reducă semnificativ tarifele vamale pentru Elveția. Ce vor obține SUA la schimb # Digi24.ro
Donald Trump a fost de acord să reducă tarifele vamale ale SUA aplicate Elveției de la 39% la 15% ca parte a unui nou acord comercial, diminuând astfel taxele care afectau relațiile economice și loveau exportatorii elvețieni, relatează The Guardian.
Aeroportul Internaţional Chişinău a preluat în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil, în baza unui contract de comodat semnat pe 12 noiembrie. Procesul de predare-primire a avut loc a doua zi, pe 13 noiembrie, anunţă ministrul Energiei, Dorin Junghietu, citat de newsmaker.md.
Preliminariile CM 2026. Bosnia - România, un meci de „totul sau nimic”
Naționala U21 a României a fost învinsă de reprezentativa similară a Finlandei, scor 0-2, în preliminariile pentru EURO U21 2027.
SUA vor ca Grecia să ia înapoi Portul Pireu de la chinezi „E regretabil, dar cred că sunt soluții, se poate găsi o ieșire” # Digi24.ro
Administrația Trump are un nou obiectiv european în vizor: proprietatea statului chinez asupra portului Pireu din Grecia.
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina ocupată în Siberia # Digi24.ro
Autoritățile ruse au început să relocheze forțat cetățeni ucraineni din teritoriile aflate sub controlul Moscovei în Siberia, în cadrul planurilor de dezvoltare a acestei regiuni, susține un grup ucrainean.
Demonstrație în fața ÎCCJ, împotriva Liei Savonea: „Vrem justiția corectă înapoi. Decizii greșite, cimitire ticsite” # Digi24.ro
Sute de oameni s-au adunat vineri seară, 14 noiembrie, în fața sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nemulțumiți fiind de situația în care se află justiția din România. La manifestație participă mai multe organizații civice.
Consiliul de administrație convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor în 18/19 decembrie 2025.
Polonia ar putea achiziţiona submarine suedeze produse de Saab. Programul este susținut și de premierul Keir Starmer # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer face lobby ca Polonia să atribuie Suediei un contract în valoare de miliarde de euro pentru achiziţia de submarine, afirmă vineri surse ale agenţiei Reuters.
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a mai fost sedată la începutul acestui an # Digi24.ro
O banală anestezie a ucis o copilă de numai doi ani, într-o clinică privată din centrul Capitalei. Primele rezultate ale autopsiei arată că fetița avea afecțiuni medicale și nu ar fi trebuit anesteziată. Cine a greșit? Clinica nu avea autorizație sanitară de funcționare, potrivit informațiilor Digi24. Iar inspecția Sanitară de Stat amendase aceeași clinică, în ianuarie, pentru că avea probleme cu sterilizarea instrumentelor. Ministrul Sănătății acuză nerespectarea protocoalelor, autorizații emise ilegal și funcționarea improvizată a multor unități medicale private. Câți români merg însă la medic după ce verifică legalitatea acestora? Cine îi protejează pe pacienți de tragedii? Acum, doi tineri părinți își plâng copilul de numai doi ani. L-au dus la medic să îl facă bine, pleacă acasă cu el în coșciug.
Un senator ales pe listele SOS este acuzat că a furat un rucsac în care erau 1.500 de lei și o tabletă # Digi24.ro
Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, ales pe listele SOS, este bănuit că a luat intenționat ghiozdanul unui bărbat, dintr-un hotel din Piatra Neamț și a plecat cu el. În timp ce polițiștii fac cercetări pentru furt, parlamentarul spune că a luat bunul altcuiva din greșeală.
Rusia a planificat fabricarea a 120.000 de bombe glisante anul acesta. La orizont, muniții îmbunătățite, care pot zbura și 200 km # Digi24.ro
Rusia şi-a planificat să fabrice anul acesta până la 120.000 de bombe ghidate cu planare, muniţii ieftine, cu o putere devastatoare şi dificil de contracarat, urmând să producă şi aproximativ 500 de noi astfel de bombe cu o rază de acţiune extinsă până la circa 200 de kilometri, a declarat adjunctul şefului serviciului de informaţii militare ucrainene, citat vineri de Reuters.
Mai mulți oameni au murit după ce un autobuz a intrat într-o stație, în centrul Stockholmului # Digi24.ro
Mai mulți oameni au murit și au fost răniți vineri seară, 14 noiembrie, în capitala Suediei. Incidentul s-a petrecut în centrul Stockholmului, când un autobuz a intrat într-un refugiu de călători, a anunțat poliția suedeză, relatează AFP, conform News.ro.
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o dronă a căzut în zona Grindu: „O violare a suveranității României” # Digi24.ro
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate „dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie 2025”, potrivit unui comunicat al MAE.
Mii de copaci au fost plantați de angajații DIGI: „Dacă natura are grijă de noi, trebuie să avem și noi grijă de natură” # Digi24.ro
Deși cu o floare nu se face primăvară, cu 5.000 de copaci se poate face o pădure. 110 voluntari ai grupului DIGI au luat parte la cea de-a doua ediție a campaniei „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare”, iar în această etapă a fost împădurit un hectar.
Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pentru apărare de anul viitor, în contextul în care ROMARM face obiectul unor plângeri penale # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că bugetul pentru anul viitor va prevedea o sumă mai mare pentru domeniul apărării decât cea alocată în acest an. Premierul anunţă, totodată, că în mai puţin de două săptămâni va fi supus aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării planul pe care România îl va propune autorităţilor Uniunii Europene în cadrul programului SAFE, care vizează întărirea capacităţii militare a Uniunii Europene.
Alexandru Nazare: „FMI confirmă eficiența reformelor economice ale României”. Prognozele Fondului pentru 2025-2026 # Digi24.ro
România se află pe o traiectorie economică îmbunătățită, iar reformele implementate în ultimele luni sunt considerate eficiente și credibile, potrivit concluziilor Comitetului Director al Fondului Monetar Internațional (FMI). Ministerul Finanțelor a transmis, într-un comunicat de presă, că evaluarea FMI confirmă faptul că autoritățile române au adoptat măsuri corecte pentru refacerea sustenabilității fiscale și pentru consolidarea încrederii investitorilor.
Bărbat arestat la domiciliu pentru mai multe fapte de agresiune sexuală. Pipăia femei lângă care se aşeza în autobuz # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost inculpat pentru mai multe infracţiuni de agresiune sexuală de către procurorii braşoveni. El este arestat la domiciliu, fiind acuzat că, pentru a avea satisfacţie sexuală, urca în mijloace de transport în comun, unde se aşeza lângă femei pe care le atingea. Procurorii au documentat trei astfel de cazuri, produse din luna februarie şi până în prezent. Anchetatorii fac apel la femeile care trec prin astfel de situaţii să anunţe faptele şi să ceară intervenţia autorităţilor.
Descurajarea Rusiei în Europa. Scenariul formulat de un fost consilier NATO: România ar putea găzdui arme nucleare americane # Digi24.ro
România ar putea găzdui arme nucleare americane: este un scenariu formulat de un fost consilier NATO din Germania și vine pe fondul poziției tot mai agresive a Rusiei. Armele ar putea proveni din arsenalul american care se află în Germania sau din alte țări care găzduiesc în prezent arme nucleare în Europa.
Medic român ATI, din Germania, despre cazul fetiței moarte la dentist: „Nu aş face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului” # Digi24.ro
Un medic român specializat în terapie intensivă şi care profesează în Germania afirmă, referindu-se la cazul fetiţei de doi ani moarte într-o clinică stomatologică din Bucureşti, că, acesta nu este „un accident românesc” şi că se poate întâmpla în orice sistem de sănătate avansat.
Cel mai cunoscut YouTuber din Rusia a fost condamnat la închisoare. Jurnalistul a condamnat războiul și a fugit din țară # Digi24.ro
Tribunalul districtual Basmannîi din Moscova l-a găsit pe jurnalistul Yuri Dud vinovat de neîndeplinirea obligațiilor de „agent străin” și l-a condamnat în contumacie la 1 an și 10 luni de închisoare în regim general.
Garda Naţională de Mediu: Primăria Capitalei nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului. Amendă de 100.000 de lei # Digi24.ro
Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat că Primăria Bucureşti nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului pe trei trosoane şi anume calitatea aerului, spaţiile verzi şi depozitarea necontrolată a deşeurilor, iar acest lucru ar putea duce România într-o situaţie de infringement. Din aceste motive, Primăria Capitalei a fost amendată cu 100.000 de lei.
Nicolas Maduro îl îndeamnă pe Donald Trump să nu împingă SUA într-un „război etern”: „Gata cu Afganistanul. Trăiască pacea” # Digi24.ro
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a îndemnat pe Donald Trump să nu conducă SUA într-un „război etern” de tipul celui din Afganistan, pe fondul intensificării prezenței militare americane în regiune și al angajamentului secretarului apărării al lui Trump, Pete Hegseth, de a curăța America de „narcoteroriști”, relatează The Guardian.
Alegeri locale 2025. Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Ea este susținută de AUR # Digi24.ro
Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei, și-a depus vineri oficial candidatura. Ea este susținută de AUR în acest demers.
Prefectul Capitalei intervine în scandalul drumurilor construite peste țevi de gaze, în Sectorul 3. Ce măsuri a anunțat Andrei Nistor # Digi24.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, intervine în scandalul din Sectorul 3, unde primarul Robert Negoiță este acuzat că a construit drumuri peste mai multe conducte de gaze. În urma controalelor, au fost descoperite și mai multe nereguli, printre care și lipsa avizelor pentru construire a celor drumuri. Zona este un pericol public, susține prefectul, care cere ca cei vinovați să fie trași la răspundere.
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de euro, pentru că a fost anchetat nejustificat # Digi24.ro
Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a criminalităţii Organziate Alba, obţine în instanţă daune morale de 200.000 de euro şi daune materiale în urma dosarului în care a fost anchetat nejustificat pentru represiune nedreaptă. Decizia Tribunalului Alba nu este definitivă.
Alertă în gara Montparnasse din Paris: un bărbat a fost împușcat, după ce a încercat să atace polițiștii cu un cuțit # Digi24.ro
Un bărbat a fost împușcat de poliție vineri, 14 noiembrie, în gara Montparnasse din Paris, după ce acesta a încercat să-i atace pe agenți cu un cuțit pe care-l avea asupra lui. Gara a fost evacuată și a fost instituită o zonă de securitate.
Alegeri locale 2025. George Burcea și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Actorul este susținut de POT # Digi24.ro
Actorul George Burcea, susținut de partidul condus de Anamaria Gavrilă, și-a depus vineri în mod oficial candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei.
Vladimir Putin a trimis trupele speciale la granița cu Lituania. Exercițiile organizate de forțele ruse # Digi24.ro
O unitate a forțelor speciale ale Flotei Baltice a desfășurat exerciții în regiunea Kaliningrad, cu debarcarea parașutiștilor și exersarea capturării prizonierilor. Potrivit serviciului de presă al flotei, militarii au fost parașutați dintr-un elicopter Mi-8 cu sisteme de parașute controlate „Malva” și „Arbalet”. După aterizare, trupele speciale au exersat „tehnici de capturare a prizonierilor, efectuarea de patrule de recunoaștere, metode de distrugere a comunicațiilor inamicului ipotetic”.
AUR cere ministrului Justiţiei şi conducerii ANC „clarificări privind procedura accelerată” prin care Dominic Fritz a obţinut cetăţenia # Digi24.ro
AUR solicită ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi conducerii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) „clarificări privind procedura accelerată” prin care primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a obţinut cetăţenia română „în doar un an, deşi procedura durează, de regulă, pentru omul obişnuit, minimum doi ani”.
Republica Moldova a cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 de 155 mm # Digi24.ro
Moldova a introdus în mod discret în dotare obuziere israeliene ATMOS 2000 de 155 mm montate pe camioane, marcând astfel prima sa capacitate modernă de artilerie autopropulsată. Această mișcare consolidează trecerea Chișinăului de la sistemele sovietice la cele standard NATO, informează Army Recognition.
Bitdefender taie mai puțin de 7% din forța de muncă globală. Câți angajați sunt afectați în România # Digi24.ro
Bitdefender, una dintre cele mai mari companii de securitate cibernetică din România, a anunțat o serie de concedieri la nivel global. Cele mai multe plecări vor avea loc în România, unde compania va renunța la 125 de angajați, în principal din divizia Business Solutions Group (BSG), au anunțat reprezentanții companiei, la solicitarea Digi24.ro.
Ambasada Ucrainei dezminte informațiile despre închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți # Digi24.ro
Ambasada Ucrainei la Bucureşti califică drept ”mit” informaţiile referitoare la reducerea numărului instituţiilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi din 2027, precizând că reforma sistemului de învăţământ liceal nu prevede închiderea niciunei unităţi de învăţământ şi că niciun document oficial emis de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei sau de autorităţile locale nu prevede reducerea reţelei şcolare în anul 2027. „Dreptul la educaţie în limba maternă va fi garantat în mod continuu şi pe viitor”, subliniază ambasada.
Directorul general al companiei ruse Rosatom, care gestionează sectorul nuclear, a declarat vineri că Rusia intenţionează să emită licenţe de mentenanţă şi operare pentru două din cele şase unităţi ale centralei nucleare ucrainene Zaporojie ocupată de trupele ruse, în timp ce a acuzat Ucraina că într-un atac cu drone desfăşurat în cursul nopţii asupra infrastructurii energetice ruse a încercat să lovească şi centrala nucleară de la Novovoronej, relatează Reuters.
Comisia Europeană suspendă temporar evaluarea în cazul Bulgariei pentru a treia plată din PNRR, în valoare de 1,6 miliarde de euro # Digi24.ro
Comisia Europeană a suspendat temporar evaluarea preliminară a cererii Bulgariei pentru a treia plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 1,6 miliarde de euro, potrivit informațiilor furnizate de postul bulgar BNR, transmite Novinite.
