Antena 1, în criză de concurenți pentru Survivor! Noul sezon pornește cu stângul
Cancan.ro, 14 noiembrie 2025 23:50
Antena 1 caută de zor concurenți pentru Survivor. Doar că a apărut o problemă care le cam dă bătăi de cap producătorilor. Bine, cumva și-au făcut-o cu mâna lor, și aici vorbim de timing-ul ales […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum o oră
23:50
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari de tot” # Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei este protagonistul unui scandal de proporții. De mai bine de 20 de ani, aceasta este promovat drept unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din România, însă nu ar avea niciun atestat emis […]
23:50
Deși sezonul 9 din Insula Iubirii s-a încheiat la începutul lunii septembrie, iată că una dintre cele mai controversate concurente, Ella Vișan, nu mai contenește să ne surprindă. Vestea că va activa în domeniul televiziunii, […]
23:50
Antena 1 caută de zor concurenți pentru Survivor. Doar că a apărut o problemă care le cam dă bătăi de cap producătorilor. Bine, cumva și-au făcut-o cu mâna lor, și aici vorbim de timing-ul ales […]
23:50
Îl mai iei la FCSB, nea Gigi? Louis Munteanu și-a făcut „încălzirea” la club. Nu de fotbal, de fițe! # Cancan.ro
Numai suporter CFR Cluj să nu fii! După ce s-a confirmat interesul lui Gigi Becali pentru jucătorul lui CFR Cluj, după ce Louis Munteanu a spus că nu pleacă decât pe un salariu ultra umflat, […]
23:50
Horia Brenciu, un babysitter de vis! Un personaj ușor de citit, care trăiește propriul său film! Juratul de la Vocea României a fost surprins de CANCAN.RO la filmul Zootopia 2 cu o gașcă de copii, inclusiv […]
Acum 2 ore
23:10
Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: „Am multe păcate” # Cancan.ro
Anunțul că Bianca și Cornel Păsat divorțează a luat prin surprindere pe toată lumea. După o relație de 23 de ani, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Anunțul clar al divorțului a […]
Acum 4 ore
22:20
Detalii surprinzătoare ies la iveală! Ce ar fi auzit mama Sarei din cabinetul stomatologic, chiar în timpul procedurii # Cancan.ro
Apar noi detalii controversate în cazul fetiței de numai doi ani moartă într-o clinică dentară. Copila și-a pierdut viața în urma unei anestezii. Mama Sarei ar fi auzit o discuție controversată între medici, în timp […]
22:20
Sicriul cu trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul medicului stomatolog, a ajuns pentru ultima dată acasă, în Câmpulung Muscel. Părinții și rudele copilei se pregătesc să o conducă […]
22:00
Câți bani face David Pușcaș din TikTok! Nu are un loc de muncă, dar câștigă bine din mediul online: „Eu sunt prea inteligent” # Cancan.ro
De o bună perioadă e timp, David Pușcaș este în căutarea unui loc de muncă, însă se pare că nu a prea avut noroc până acum. A mers la mai multe interviuri, dar ori nu […]
21:50
Un agent de poliție al Brigăzii Rutiere – care dirija traficul din București – a fost lovit de un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 37 de ani. Polițistul de 24 de […]
21:30
ANM: vortexul polar se destabilizează. Europa ar putea fi lovită de un val de frig extrem # Cancan.ro
În următoarea săptămână, Europa ar putea fi lovită de val de frig extrem din cauza vortexului polar care se formează deasupra Polului Nord. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) face precizări de ultimă oră. Administrația Națională […]
21:20
Medicul Monica Pop, semnal de alarmă! Boala care poate duce la pierderea vederii: „Mi-a spus că nu a știut” # Cancan.ro
Medicul Monica Pop trage un semnal de alarmă. După ce a tratat numeroși pacienți cu probleme oculare, aceasta atrage atenția asupra unei categorii de persoane vulnerabile, care își pot chiar pierde vederea complet. Potrivit spuselor […]
21:00
Bogdan de la Ploiești face, din nou, valuri. După despărțirea de fosta și noua relație cu Vanessa, artistul pare că reconfigurează iar traseul. Sau cel puțin nu o poate uita încă pe cea care i-a […]
Acum 6 ore
20:20
Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul Sarei, copila de 2 ani anesteziată de stomatolog. Nu ar fi fost la prima sedare # Cancan.ro
Apar detalii care complică ancheta în cazul morții Sarei, fetița de doi ani care a intrat în stop cadrio-respirator după ce a fost anesteziată de medicul stomatolog. Copila nu ar fi fost la prima anestezie […]
20:10
Trupul neînsuflețit al unei tinere de 26 de ani a fost descoperit lângă o cale ferată din Bacău! Oamenii legii cred că este vorba de o crimă # Cancan.ro
Descoperire macabră într-o zonă izolată din orașul Bacău. Trupul neînsuflețit al unei femei de 26 de ani a fost găsit vineri dimineață, 14 noiembrie, în apropierea căii ferate. Anchetatorii nu exclud varianta unei crime. Alarma […]
19:50
Cutremur în familia Vlăduței Lupău! După ce a fost reținut pentru 24 de ore, fratele artistei a fost pus sub control judiciar. Se pare că Bogdan Lupău a încercat să dețină monopolul în exportul de […]
19:30
S-a aflat! Ea este patroana clinicii stomatologice unde a murit Sara. Cine e dr. Sorina Blaj # Cancan.ro
Cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul medicului stomatolog după o anestezie generală, într-o clinică din București, a sensibilizat o țară întreagă. Cine este, de fapt, dr. Sara Blaj, femeia care […]
19:20
Este unul dintre cei mai longevivi artiști de pe piața muzicală și și-a fidelizat publicul printr-un stil inconfundabil. De ani buni, artistul și-a dezvăluit și veleitățile de om de televiziune, făcând echipă cu Alina Pușcaș […]
19:10
Cu cine a vrut să facă echipă Gabi Tamaș, de fapt, la Asia Express! Un alt fotbalist celebru a fost prima lui alegere: „Nu a putut să vină” # Cancan.ro
Asia Express sezonul 8 a ajuns la final, iar marii câștigători au fost desemnați. Gabriel Tamaș și Dan Alexa sunt cei care au reușit să pună mâna pe marele premiu. Cei doi au făcut echipă […]
18:30
Câți bani trimit acasă angajații străini din România! Suma a crescut considerabil față de anul trecut # Cancan.ro
Tot mai mulți străini vin să lucreze în România, iar aceștia reușesc să trimită bani frumoși acasă. În primele șase luni ale acestui an, străinii au trimis către familiile lor cu aproape un sfert mai […]
Acum 8 ore
18:20
Breaking! O nouă tragedie aviatică, la două zile după ce 20 de oameni s-au stins. Unde s-a produs dezastrul aerian # Cancan.ro
Un avion turcesc de stingere a incendiilor s-a prăbușit joi, 14 noiembrie, în vestul Croației. Potrivit ministrului Agriculturii și Silviculturii, Ibrahim Yumaklı, pilotul a murit pe loc. Tragedia a avut loc la fix două zile […]
18:20
Alexandra Velniciuc rupe tăcerea la priveghiul lui Horia Moculescu, după valul de hate pe care l-a primit: “Nu am simțit că trebuie să spun mai mult” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Astăzi, trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” și doar o mână de oameni s-au adunat la căpătâiul marelui compozitor. Cea care a făcut anunțul despre […]
18:10
Anunț de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Flavi Groșan, medicul antivaccinist, la o lună de când a intrat în comă # Cancan.ro
A trecut o lună de când Flavia Groșan, doctorița devenită cunoscută în perioada pandemiei de COVID – 19, a fost găsită inconștientă în locuința sa. Femeia a ajuns în stare gravă la spital, în comă […]
17:50
Momente sfâșietoare! Trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani moartă într-o clinică dentară, a fost ridicat de la INML # Cancan.ro
Sunt momente grele în familia Sarei, micuța de numai doi ani ce a murit într-o clinică stomatologică din București. Părinții au ridicat trupul neînsuflețit al copilei de la Institutul de Medicină Legală. La doar două […]
17:20
Strănepotul lui Mihail Sadoveanu demontează cele mai mari controverse legate de marele scriitor | Altceva cu Adrian Artene” # Cancan.ro
Sâmbătă, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene, vă invităm la o ediție excepțională, cu dezvăluiri în premieră din culisele vieții și operei unuia dintre cei mai importanți scriitori români. […]
17:10
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Spor și voie bună! Copiii stăteau la rând pentru a servi prânzul în cantina unei școli gimnaziale […]
17:00
Suma amețitoare pe care părinții Sarei, fetița de 2 ani ce a murit în urma anesteziei, trebuiau să o plătească stomatologului: „Este strigător la cer” # Cancan.ro
Noi detalii ies la iveală în cazul tragic al fetiței de numai doi ani ce s-a stins din viață în urma unei vizite la stomatolog. Părinții Sarei sunt sfâșiați de durere. Acum, avocatul familiei a […]
17:00
CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special pentru matematicieni. Trebuie să rezolvi ecuația 20 + 30 x 0 + 1. Crezi că reușești să te încadrezi în timp? Ai la dispoziție 7 secunde. Spor la […]
16:50
Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus marele compozitor: „Am un gol imens în suflet” # Cancan.ro
Horia Moculescu, una dintre cele mai respectate și influente figuri ale muzicii ușoare românești, s-a stins din viață pe 12 noiembrie pe un pat de spital. Trupul său neînsuflețit a fost depus astăzi, 14 noiembrie, […]
16:40
Cele 2 zodii favorizate de divinitate pentru finalul anului 2025. Au noroc pe toate planurile: Bani, job și iubire # Cancan.ro
A mai rămas foarte puțin timp până la finalul anului 2025. Pe ultima sută de metri, astrologii vin cu vești bune pentru două zodii. Vor avea un sfârșit de an plin de prosperitate pe toate […]
Acum 12 ore
15:50
Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog # Cancan.ro
Ancheta în cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit după o anestezie la stomatolog, se complică. Oamenii legii au dezvăluit rezultatul autopsiei. Din cauza unor analize mărite copila nu ar fi trebuit să […]
15:10
Prima decizie în cazul fetiței de ani, decedată la stomatolog. Doi medici au fost audiați # Cancan.ro
Un incident cutremurător a avut loc recent într-o clinică stomatologică din Capitală, unde o fetiță de numai doi ani și-a pierdut viața în timpul unei proceduri medicale. Copilul fusese adus la clinică pentru o intervenție […]
15:10
Imaginile durerii de la priveghiul lui Horia Moculescu. O mână de oameni i-au adus un ultim omagiu # Cancan.ro
Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani și a lăsat în urma sa o durere imensă. România a pierdut un adevărat geniu al muzicii, însă talentul său și comorile oferite […]
15:00
NEWS ALERT! Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, închisă. Anunțul venit de la Ministerul Sănătății # Cancan.ro
Ies la iveală detalii cutremurătoare în cazul fetiței de doar doi ani, care și-a pierdut viața în urma unei intervenții stomatologice. Conform informațiilor apărute recent, clinica medicală avea probleme de funcționare. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, […]
14:50
Horia Moculescu urmează să fie condus pe ultimul drum. Sicriul cu trupul neînsuflețit al compozitorului a fost depus în foaierul Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase” din București, unde cei care l-au apreciat pot merge să-i […]
14:40
Știți deja că Lavinia Stoica a decis să renunțe la job-ul care a consacrat-o, manager, la Taverna Racilor. Anunțul a fost făcut de șatenă pe rețelele de socializare, acolo unde a specificat faptul că se […]
14:20
Ultima imagine a fetiței care a murit la stomatolog în București. Unde a mers micuța, alături de părinți # Cancan.ro
O tragedie zguduie comunitatea din București după ce o fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața în urma unei proceduri stomatologice efectuate sub anestezie generală. Incidentul s-a petrecut joi după-amiază, într-o clinică privată de […]
14:10
După mai multe încercări și relații controversate, Jador și-a găsit liniștea alături de Oana Ciocan. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și și-au întemeiat familia mult visată. În urmă cu 5 luni și […]
14:00
Luna decembrie aduce vești bune pentru unii pensionari! Pe lângă pensiile lor, autoritățile locale vor oferi un sprijin financiar suplimentar pentru persoanele cu venituri mici. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus în […]
13:30
Multe femei își doresc să se simtă mai bine în propriul corp sau să corecteze anumite disproporții. Implanturile oferă o soluție pentru a echilibra forma sânilor, a corecta asimetrii sau pentru a obține un volum […]
13:30
Achiziționarea de anvelope online a devenit o opțiune tot mai populară în rândul șoferilor care își doresc să economisească timp și bani. Platformele digitale oferă astăzi o gamă vastă de produse, prețuri competitive și posibilitatea […]
13:20
Ea este „Regina Șprițului” din România. Cât a băut o ieșeancă de 32 de ani, înainte de a se urca la volan. Când au citit alcoolemia, polițiștii au crezut că este o eroare # Cancan.ro
O tânără de 32 de ani din județul Iași a ajuns în atenția polițiștilor după ce a fost oprită în trafic și testată cu aparatul alcooltest. Drumul ei s-a încheiat brusc pe DN 28B, în […]
12:30
CANCAN.RO îți înveselește ziua cu un banc de nota 10. Este vorba despre un dialog între două blonde, care o să vă aducă zâmbetul pe buze. Ultima replică te va da pe spate! Spor la […]
12:20
Cine sunt părinții fetiței de 2 ani care a murit pe scaunul medicului. Tatăl său ar fi un antreprenor de succes # Cancan.ro
O tragedie a avut loc într-o clinică din București, ieri, 13 noiembrie 2025. O fetiță de doar doi ani s-a stins din viață în timpul unei intervenții stomatologice. Tragedia s-a petrecut după ce copila a […]
12:20
Ce au descoperit 9 norvegieni în București, după ce au văzut Rapid-FC Argeș? ”Diferit față de ceea ce vedem acasă # Cancan.ro
Nouă suporteri norvegieni au străbătut mii de kilometri pentru a fi prezenți pe stadionul din Giulești la partida dintre Rapid București și FC Argeș, marcând o experiență unică în viața lor de fani. Aceștia nu […]
11:30
Ariana Grande, agresată de un fan în Singapore, la premiera noului ei film. Bărbatul nu se află la prima abatere # Cancan.ro
Ariana Grande a trecut prin clipe de coșmar la premiera noului său film „Wicked: For Good”, în timp ce se afla în Singapore. În timp ce mergea pe covorul galben, un fan înfocat a fugit […]
Acum 24 ore
11:20
S-a tunat și a ajuns de nerecunoscut! Cum arată ispita de la Insula iubirii 2025, după ultima intervenție # Cancan.ro
Transformare spectaculoasă pentru ispita de la „Insula Iubirii” 2025! Cum arată acum Mihaela Mincu după ultima intervenție estetică! Iată ultima postare cu ispita! Pe lângă aspectul fizic, transformarea Mihaelei a atras atenția și prin contrastul […]
11:20
Horoscop 15 noiembrie 2025. Zodiile care nu se lasă intimidate de haos: vor alege calmul # Cancan.ro
Horoscopul zilei de sâmbătă, 15 noiembrie 2025. Astrele au anunțat că, indiferent de haosul din jur, unele zodii nu se lasă intimidate și își vor păstra calmul în momentele dificile. Ce se anunță pentru fiecare […]
10:50
O fetiță de doar doi ani a decedat, aseară, într-o clinică stomatologică din Capitală, după ce a fost sedată intravenos pentru o procedură dentară considerată de rutină. Incidentul a șocat comunitatea, iar părinții micuței acuză […]
10:30
Primele imagini cu medicul care a anesteziat fetița de 2 ani. A refuzat orice declarație # Cancan.ro
O tragedie cutremurătoare a avut loc într-o clinică dentară din București. O fetiță de doi ani s-a stins din viață după ce i s-ar fi făcut o anestezie. Acest lucru s-a întâmplat după ce părinții […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.