Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: ”O mare surpriză”
Sport.ro, 14 noiembrie 2025 23:50
Costel Pantilimon, singurul român care a câștigat Premier League, a discutat cu Sport.ro despre naționala României.
Acum 5 minute
00:20
Sport.ro vă prezintă analiza primului „11” al României pentru partida cu Bosnia și Herțegovina.
Acum o oră
23:50
23:30
Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, condamnat pentru agresiune sexuală pentru un sărut impus jucătoarei Jenni Hermoso, a reuşit, joi, să evite două ouă aruncate spre el de un spectator în timpul prezentării cărţii sale, informează AFP.
23:30
Victor Pițurcă e categoric înainte de Bosnia - România: ”Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun” # Sport.ro
Bosnia - România este sâmbătă seară de la ora 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.
Acum 2 ore
23:10
România o va înfrunta pe Bosnia într-un meci vital din grupa preliminară.
23:10
Cum l-a caracterizat Jannik Sinner pe rivalul său, Carlos Alcaraz.
22:40
Boxerul neozeelandez Joseph Parker, fost campion mondial la categoria grea, nu a trecut un testul antidoping pentru cocaină şi se confruntă cu o posibilă interdicţie de a mai boxa.
22:30
Messi continuă spectacolul și la naționala Argentinei! Ce a făcut argentinianul în ultimul meci # Sport.ro
Argentina a jucat primul amical din această pauză internațional.
22:30
Fostul patron de la Dinamo l-a lăudat pe Mircea Lucescu.
Acum 4 ore
22:10
U BT Cluj a obținut o victorie dramatică în partida cu SC Derby din Liga Adriatică.
22:00
FIFA a dezvăluit lista nominalizaţilor la premiul Puskas, care recompensează cel mai frumos gol al anului. Lamine Yamal şi Declan Rice se numără printre cei mai cunoscuţi jucători.
21:50
Victor Pițurcă, mesaj pentru Mirel Rădoi după plecarea de la Craiova: ”Trebuie să înveți asta” # Sport.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a plecat de la Universitatea Craiova după ultima înfrângere.
21:40
Mircea Lucescu a susținut conferința de presă de dinaintea partidei Bosnia - România.
21:40
Gabi Tamaș i-a făcut portretul lui Radu Drăgușin: „Nu a demonstrat nimic! Asta îi lipsește” # Sport.ro
Opinia lui Gabi Tamaș despre Radu Drăgușin: „Nu a demonstrat nimic! Asta îi lipsește”
20:50
Gică Popescu a transmis un mesaj clar înaintea partidei Bosnia - România: „Altfel are valoare zero” # Sport.ro
România va un duel complicat cu Bosnia în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
20:30
Ionuț Radu s-a contrazis cu o jurnalistă bosniacă: „Este opinia ta!”. Mircea Lucescu a intervenit # Sport.ro
Schimb de replici între Ionuț Radu și o ziaristă din Bosnia. Selecționerul Mircea Lucescu s-a poziționat.
Acum 6 ore
20:20
Mesajul COSR după ce Gabi Szabo a împlinit 50 de ani: ”Sportivă de aur! Eveniment deosebit” # Sport.ro
Gabriela Szabo, fosta noastră mare campioană la atletism, a împlinit astăzi 50 de ani.
20:20
România va juca un meci decisiv cu Bosnia în grupa preliminară la Campionatul Mondial.
20:10
Mircea Lucescu, declarație în forță înainte de Bosnia - România: ”Intră cea mai bună echipă” # Sport.ro
România e deja la Zenica pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de confruntarea cu Bosnia.
19:40
”Ți-e frică să nu fii dat afară dacă pierzi mâine?” Mircea Lucescu, întrebat frontal la conferința de presă # Sport.ro
Bosnia - România este sâmbătă seară de la ora 21:45.
19:30
Real Madrid poate rezolva transferul unuia dintre cei mai promițători jucători din Europa.
19:10
Bătuți de un adversar mai bun, dar și de arbitru. Cum au pierdut tricolorii mici în Finlanda? # Sport.ro
Naționala de tineret a României a suferit vineri, în direct la VOYO, prima înfrângere în preliminariile Campionatului European.
19:10
România U21, „arsă” cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent # Sport.ro
Decizie controversată de arbitraj în Finlanda U21 - România U21! Video cu momentul.
18:50
Finlanda - România la U21 a fost în direct pe VOYO.
18:30
Steaua București, în negocieri cu un brazilian! Daniel Oprița a confirmat că fotbalistul se antrenează cu „militarii” # Sport.ro
Steaua București încearcă să aducă în Ghencea un brazilian. Daniel Oprița a confirmat.
18:30
Mircea Lucescu (80 de ani) a preluat naționala României în august 2024.
18:30
Tibor Selymes a fost numit antrenor la o formație din Români.
Acum 8 ore
17:50
Giuseppe Marotta a avut doar laude la adresa lui Cristi Chivu.
17:40
Ungaria a învins-o în runda #5 din preliminariile CM 2026 pe Armenia cu 1-0 joi seară.
17:20
Tehnicianul experimentat în Liga 1 a povestit infernul pe care l-a trăit: „Am găsit sauna în flăcări” # Sport.ro
Un antrenor important în istoria recentă a Ligii 1, dezvăluiri de impact: „Am găsit sauna în flăcări”
17:10
A refuzat naționala României și poate ajunge la Manchester United! Ce lovitură: ”Clubul urmărește situația” # Sport.ro
Karim Adeyemi (23 de ani) este cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
16:50
Gigi Becali, nou atac dezlănțuit la adresa vedetelor Tănase, Olaru și Bîrligea: „Capul ăla al tău nu are creier?” # Sport.ro
Gigi Becali continuă să fie „foc și pară” după Hermannstadt - FCSB 3-3.
16:40
Vezi live online Finlanda U21 - România U21. Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO # Sport.ro
Finlanda U21 - România U21 se vede LIVE pe platforma VOYO și va avea loc de la 17:00.
16:30
Un fost câștigător Premier League i-a dat un sfat lui Radu Drăgușin după revenire: ”Acum trebuie să facă asta” # Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) a suferit o cruntă accidentare iarna trecută.
Acum 12 ore
16:20
Inter Milano continuă să impresioneze în Serie A sub comanda lui Cristi Chivu.
15:40
Campionatul Mondial din 2026 se desfășoară în SUA, Canada și Mexic.
15:30
Titular la națională, „tricolorul” nu vorbește limba română și are doar două meciuri jucate în acest sezon # Sport.ro
Naționala de tineret a României continuă parcursul fără înfrângere în preliminariile EURO U21 din 2027.
15:10
Florinel Coman pierde timpul în Qatar, dar și echipa națională. Ultima sa convocare datează din 18 noiembrie 2024.
15:00
Marinică n-are frică! Mario Marinică a debutat ca selecționer împotriva unei naționale calificate la CM 2026, urmează o alta # Sport.ro
Antrenorul român are o carieră de succes pe continentul african.
14:50
Inter are motive serioase de îngrijorare înaintea derby-ului cu AC Milan.
14:40
E-MIL prezintă Pastila de Sport. România, adorată de arabi, fața întunecată a lui Ronaldo și decizia lui Lucescu # Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de vineri 14 noiembrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro.
14:20
Les Bleus își încheie campania fără căpitan!
14:10
România U20 - Germania U20 în Elite League, de la ora 16:00, ce meci pentru băieții lui Adrian Iencsi! # Sport.ro
Naționala de tineret sub 20 de ani a României joacă partida cu nemții la Oliva Nova, în Spania.
14:10
Cu o zi înainte de crucialul meci de la Zenica, penultimul în grupa H a preliminariilor CM 2026, fiecare microbist sau specialist e convins că are formula cea mai bună.
14:10
Kai Trump, nepoata președintelui Statelor Unite ale Americii, a debutat pe circuitul profesionist de golf la turneul „The Annika”, desfășurat în Florida.
13:50
San Marino vine la București după unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani.
13:30
Argentinianul a mers în vizită pe stadionul pe care a scris istorie și a văzut stadiul în care se află lucrările la renovarea arenei.
13:10
Gabi Szabo la 50 de ani! Marea noastră campioană a câștigat titlul olimpic și a fost desemnată cea mai bună atletă din lume # Sport.ro
Moment aniversar pentru fosta sportivă Gabriela Szazbo, devenită vremelnic și ministru în guvernul lui Victor Ponta.
13:10
Selecționerul Bosniei face plecăciuni în fața lui Mircea Lucescu: ”Cuvintele sunt de prisos” # Sport.ro
România joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica, un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
13:10
Latifundiarul din Pipera, mare specialist în evaluarea jucătorilor, dacă ne luăm după ce zice periodic, tocmai a dat-o în bară. Încă o dată!
