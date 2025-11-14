Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari de tot”

Dr. Cristian Andrei este protagonistul unui scandal de proporții. De mai bine de 20 de ani, aceasta este promovat drept unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din România, însă nu ar avea niciun atestat emis […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cancan.ro