Secrete din căsnicia Georgianei Lobonț. Cum gestionează cântăreața și soțul ei situațiile tensionate
SpyNews, 14 noiembrie 2025 23:50
Georgiana Lobonț a oferit un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, în care a vorbit deschis despre situațiile tensionate din căsnicia ei. Artista și Rareș Ciciovan sunt căsătoriți de mulți ani, iar acum, Georgiana Lobonț a dezvăluit cum reușesc să treacă peste astfel de momente.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum o oră
23:50
Secrete din căsnicia Georgianei Lobonț. Cum gestionează cântăreața și soțul ei situațiile tensionate # SpyNews
Georgiana Lobonț a oferit un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, în care a vorbit deschis despre situațiile tensionate din căsnicia ei. Artista și Rareș Ciciovan sunt căsătoriți de mulți ani, iar acum, Georgiana Lobonț a dezvăluit cum reușesc să treacă peste astfel de momente.
Acum 2 ore
23:00
Cum își menține Cristina Spătar silueta de invidiat. Soțul o obligă să mănânce: "Mă pune să mănânc..." # SpyNews
Cristina Spătar a fost invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show, acolo unde a vorbit, printre altele, despre stilul de viață pe care l-a adoptat în ultima perioadă. Aceasta a explicat faptul că soțul o obligă să mănânce. Iată cum își menține silueta de invidiat!
Acum 4 ore
22:10
Fosta soție a regretatului compozitor Horia Moculescu le-a declarat război unor medici care o acuză că le-ar fi tras țeapă cu plata facturii și, pentru a-i ține la distanță și a-i determina să nu mai ceară executarea silită, a solicitat emiterea unor ordine de protecție.
22:10
Lavinia Pârva, apariție rară! Este o mămică exemplară! Cum au filmat-o paparazzii Spynews.ro # SpyNews
Lavinia Pârva uimește pe zi ce trece! Partenera lui Ștefan Bănică Jr. este o mamă „ca la carte”, iar lucrul acesta se poate observa cu ochiul liber. Recent, vedeta a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro în ipostaze care îi fac cinste. Iată despre ce este vorba!
22:10
Ce s-a întâmplat cu Loredana Chivu? Motivul real pentru care este de nerecunoscut. De ce și-a schimbat total culoarea părului, după 20 de ani de blond # SpyNews
După 20 de ani de blond, Loredana Chivu a decis că e timpul pentru o schimbare radicală în viața ei. Fosta asistentă TV trăiește un nou început, iar acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, spune care sunt motivele pentru care a renunțat la culoarea care a consacrat-o. Din blondă, a devenit șatenă. Dar ce a determinat o transformare atât de mare?!
22:10
Victorie importantă pentru Oana Ioniță! Magistrații s-au pronunțat! Coregrafa poate petrece mai mult timp cu fiul său. # SpyNews
Victorie importantă pentru Oana Ioniță! Magistrații s-au pronunțat astăzi! Coregrafa va petrece mai mult timp cu fiul său, după ce acesta a fost audiat de judecători. Prima reacție a Oanei Ioniță!
22:10
MApN, anunț de ultim moment! A fost convocat ambasadorul Federației Ruse la București. Ce dovezi i s-au prezentat # SpyNews
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 14 noiembrie 2025, la sediul MAE. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării Naționale. Iată ce dovezi i-au fost prezentate ambasadorului! Au legătură cu violarea spațiului aerian românesc.
21:50
Kourtney Kardashian își sărbătorește soțul! Travis Barker a împlinit 50 de ani: "Liderul familiei noastre" # SpyNews
Soțul lui Kourtney Kardashian a împlinit 50 de ani, iar vedeta i-a transmis un mesaj emoționant. Travis Barker a primit și o surpriză din partea brunetei care i-a furat inima. Iată ce urare specială i-a făcut!
21:10
Trupul neînsuflețit al fetiței moarte pe scaunul stomatologului a ajuns la Câmpulung Muscel! Unde va fi înmormântat # SpyNews
Fetița de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului a fost adusă în Câmpulung Muscel, într-un sicriu alb. Înmormântarea Sarei va avea loc sâmbătă. Unde va fi înhumat trupul neînsuflețit.
21:00
Ramona Gabor, apel disperat, după ce i-au fost sparte conturile de Facebook. Sora Monicăi Gabor și-a rugat urmăritorii să o ajute să-și recupereze paginile, în cazul în care există cineva care are cunoștințe în acest domeniu.
20:50
Ramona Gabor, apel disperat, după ce i-a fost spart contul de Facebook. Sora Monicăi Gabor și-a rugat urmăritorii să o ajute să-și recupereze pagina, în cazul în care există cineva care are cunoștințe în acest domeniu.
Acum 6 ore
20:20
Sorin și Diana de la Mireasa - Capriciile iubrii au decis să pună punct relației. Cei doi s-au despărțit după noaptea petrecută la hotel # SpyNews
Cu toate că în urmă cu câteva zile s-au sărutat, acum, Sorin și Diana de la Mireasa - Capriciile iubirii au decis să se despartă. Chiar dacă abia s-au declarat, oficial, un cuplu, cei doi au ajuns la concluzia că le este mai bine să meargă pe drumuri separate.
19:30
Ce se întâmplă între Alex Bodi și Anca? Frumoasa brunetă i-a dat unfollow, iar el încearcă să îi facă în ciudă? # SpyNews
Relația dintre Alex Bodi și Anca, sub semnul întrebării? Bruneta care i-a pus afaceristului, cândva, inima pe jar i-a dat unfollow, iar el se pare că încearcă să o facă geloasă. Iată detaliul care a stârnit suspiciuni!
19:00
Alberto Guță nu este fan shopping, iar noi avem dovezile! Ce face fiul lui Nicolae Guță, alături de iubita sa, în mall # SpyNews
Alberto Guță și iubita sa, surprinși de paparazzii Spynews, la shopping. Ei bine, sesiunea de cumpărături a celor doi nu a fost deloc una obișnuită. De ce? Pentru că fiul lui Nicolae Guță nu părea deloc prea încântat. În rândurile de mai jos urmează să vă prezentăm ce au făcut amorezii, pas cu pas.
Acum 8 ore
18:20
Tată din Timișoara acuză că nu își poate vedea copilul care se află la mamă: „Nu-l lăsa cu motivul că-i prea mic încă” # SpyNews
Andrei este un tată în vârstă de 33 de ani, din Timișoara, care și-a strigat durerea în cadrul emisiunii Acces Direct. Bărbatul își acuză fosta parteneră de viață că îl ține departe de copilul său.
17:30
Cine este, de fapt, proprietara clinicii în care a murit fetița de 2 ani. Susține că s-au mai efectuat peste 1.700 de de proceduri de sedare profundă # SpyNews
S-a aflat cine este, de fapt, proprietara clinicii în care a murit fetița de 2 ani. Micuța și-a pierdut viața chiar pe scaunul stomatologului, iar medicii nu au mai putu face nimic pentru a-i salva viața. Cea care deține unitatea medicală susține că s-au mai efectuat peste 1.700 de proceduri de sedare profundă.
16:50
Fetița de doi ani, moartă pe scaunul stomatologului, ar mai fi fost sedată profund. Totul s-ar fi întâmplat la aceeași clinică, acum un an # SpyNews
Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței moarte pe scaunul stomatologului au ieșit la iveală. Copila de doar doi ani ar mai fi fost sedată profund, în urmă cu un an, la aceeași clinică. Unitatea medicală și-a închis paginile de pe rețelele sociale.
Acum 12 ore
16:00
Au apărut primele rezultate ale autopsiei copilei de doi ani, moartă la clinica stomatologică din București. Ce s-a descoperit # SpyNews
Au apărut primele rezultate ale autopsiei fetiței de doi ani, moartă în cadrul unei intervenții stomatologice, la o clinică din București. Potrivit informațiilor, fetiţa suferea de „o patologie cronic preexistentă complexă”.
16:00
Tatăl lui Daniel Onoriu a fost condus pe ultimul drum astăzi. Imagini dureroase de la înmormântarea lui Costel Onoriu # SpyNews
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit în urmă cu câteva zile, pe patul de spital, în Franța. S-a confruntat cu probleme de sănătate serioase, iar familia a sperat într-o minune. Astăzi, Costel Onoriu a fost înmormântat.
15:40
Un român din Anglia și-a bătut soția cu bestialitate, pentru că ar fi flirtat cu chelnerul: „Te omor!”. A fost arestat # SpyNews
Caz halucinant de violență, în Anglia! Un român, în vârstă de 37 de ani, și-a bătut și amenințat cu bestialitate soția, din cauza unei crize de gelozie. Bărbatul și-a ieșit din minți doar pentru că partenera lui a schimbat câteva vorbe cu chelnerul unui restaurant.
15:20
Cât ar fi costat intervenția fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Suma nu era deloc una mică # SpyNews
Tragedia fetiței în vârstă de 2 ani care a decedat în timpul unei intervenții stomatologice a șocat toată România. Cât ar fi costat intervenția care i-a adus sfârșitul. Suma nu era deloc una mică.
15:20
Oana Zara, schimbare radicală de look. Ce și-a făcut actrița la păr și cum a reacționat iubitul ei # SpyNews
Oana Zara și iubitul ei, Bogdan Medvedi, au plecat ieri în vacanță. Cei doi se află în Dubai, iar actrița și-a schimbat radical look-ul. Oana Zara a renunțat la șaten, nuanța care a conscrat-o.
15:00
După ce a gătit într-un restaurant fine dining din Sardinia, Mihaela Băișanu participă la audițiile Chefi la cuțite: ”Am văzut jumătate de Hollywood cât am lucrat acolo” # SpyNews
Duminica aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul noului sezon Chefi la cuțite, care vine cu noutăți în ringul amuletelor, dar și cu povești fascinante în etapa audițiilor, acolo unde noi concurenți se avântă, dornici să ajungă în echipe.
14:50
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat în vacanță. Cei doi soți și-au luat câteva zile de concediu, în apropierea sărbătorilor de iarnă. Destinația?! De vis! Iată pentru ce au optat vedetele!
14:30
Părinții fetiței de doi ani, decedată după o vizită la stomatolog, au ridicat trupul copilului de la morgă. Ce s-a stabilit la autopsie # SpyNews
Părinții fetiței de doi ani, care a murit după o vizită la stomatolog, au mers astăzi la Medicina Legală pentru a ridica trupul neînsuflețit. A fost deschisă o anchetă pentru a se stabili ce s-a întâmplat de fapt. Primele rezultate din urma autopsiei arată că fetița nu ar fi trebuit să fie anesteziată.
14:10
Clinica în care a murit fetița de doi ani avea probleme de funcționare. Rogobete: „Va fi închisă, cu siguranță” # SpyNews
Detalii halucinante, în cazul fetiței de doar doi ani, care s-a stins din viață, în urma unei intervenții stomatologice. Conform celor mai recente informații, clinica medicală avea anumite probleme de funcționare.
14:00
Doi medici, audiați în urma morții fetiței în vârstă de 2 ani care s-a stins pe scaunul stomatologului. Clinica şi-a suspendat momentan programul # SpyNews
În urma tragediei care a avut loc într-o clinică stomatologică din Capitală, unde o fetiță de doar 2 ani a murit pe scaunul medicului, autoritățile au început o anchetă. Doi medici din cadrul clinicii au fost audiați în urma tragicului incident.
13:30
Cardi B a devenit mamă pentru prima oară cu starul NFL Stefon Diggs. Artista mai are alți 3 copii # SpyNews
Cardi B a devenit mamă pentru a patra oară. Artista are primul copil cu starul NFL Stefon Diggs, în vârstă de 31 de ani. Vestea că a născut a fost confirmată inclusiv de reprezentantul ei.
13:10
O tânără din Bacău, găsită decedată, lângă o șină de cale ferată. Ar fi fost ucisă aseară. Autorul este în continuare căutat # SpyNews
O femeie ar fi fost ucisă ieri seară, în Bacău. Tânăra ar avea 30 de ani, iar trupul neînsuflețit a fost descoperit astăzi dimineață de către un bărbat, cel care a alertat autoritățile. Autorul este în continuare căutat de polițiști.
12:50
Un bărbat a decedat, în urma unui implant de păr, realizat în Turcia. Acesta fusese supus și unei intervenții stomatologice # SpyNews
Caz șocant, în Turcia. Un bărbat a decedat, în urma a două proceduri medicale, realizate în două zile consecutive. Este vorba despre un cetățean englez, de origine albaneză, care a mers în această țară pentru a-și face un implant de păr și o intervenție la dinți.
12:50
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider de audienţă # SpyNews
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider de audiență. Peste 1 milion de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.
12:50
Primele imagini cu doctorița care i-ar fi făcut anestezie fetiței în vârstă de doi ani care a murit. Cum a fost filmată femeia # SpyNews
Au apărut primele imagini cu medicul stomatolog care i-ar fi administrat anestezia fetiței de doar 2 ani, care a murit pe scaunul stomatologului în urma unei intervenții de rutină. Cum a fost filmată femeia.
12:30
Antena 1 difuzează sâmbătă, de la ora 20:00, un nou episod The Ticket, iar ediția promite lansarea unui nou „șlagăr” care va cuceri internetul. După succesul viral al pieselor „Vino mamă să mă vezi” și „Lămâia, lămâia”, este rândul unei noi creații să intre în atenția publicului.
12:20
Pe cine ar fi vrut Gabi Tamaș să ia în Asia Express. Câștigătorul sezonului 8 se gândise inițial la un alt fotbalist celebru # SpyNews
Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express, sezonul 8. Fostul fotbalist se gândise inițial să ia pe altcineva cu el pe Drumul Eroilor. Este vorba tot despre un sportiv celebru. Gabi Tamaș consideră că ar fi făcut o echipă bună cu fotbalistul respectiv.
12:10
Ministerul Sănătății trimite Inspecția Sanitară peste clinica stomatologică unde a murit fetița de doar doi ani. Colegiul Medicilor s-a autosesizat # SpyNews
Au ieșit la iveală noi detalii în cazul fetiței de doar doi ani, care a murit în timpul unei intervenții la o clinică stomatologică. Ministerul Sănătății a intervenit în această situație șia luat măsuri.
12:10
Rețeta lui Chef Horia Manea de pui chinezesc cu lămâie și orez jasmine. Secretul pentru un preparat delicios # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, o salată de varză de Bruxelles, un fel principal, pui chinezesc cu lămâie și orez jasmine, și un desert, biluțe carrot cake.
12:00
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus la Teatrul de Revistă „Constantin Tănăse”. Familia și apropiații îi aduc un ultim omagiu # SpyNews
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus astăzi la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. Familia și apropiații îi aduc un ultim omagiu, urmând ca duminică, pe 16 noiembrie, compozitorul să fie înmormântat. Își va dormi somnul de veci în Cimitirul Bellu Ortodox.
11:30
Acuzații de malpraxis din partea avocatului familiei fetiței de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Ce spune bărbatul: "Este evident..." # SpyNews
Avocatul familiei fetiței în vârstă de 2 ani, care a murit pe scaunul stomatologului, a lansat acuzații grave de malpraxis la adresa cadrelor medicale implicate. Ce spune bărbatul și cum explică.
Acum 24 ore
11:20
Detaliul care îl dă de gol pe Ilie Năstase. Ce simte cu adevărat pentru viitoarea fostă soție # SpyNews
Ilie Năstase nu a dat-o uitării pe Ioana Năstase, cea alături de care se află în plin proces de divorț. Fostul tenismen se află la cel de-al cincilea astfel de eveniment, însă pare că de această dată, nu prea vrea să accepte realitatea.
11:10
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel # SpyNews
Tragedia fetiței în vârstă de numai 2 ani, care a murit pe scaunul stomatologului, a șocat întreaga țară. În spatele acestei povești tragice se află părinții micuței, un cuplu care trece printr-o durere imensă. Aceștia mai au un băiețel.
11:10
Între 7 și 16 noiembrie, farmacia Springfarma.com dă tonul ofertelor de Black Friday cu una dintre cele mai prietenoase campanii din domeniul farmaceutic și al cosmeticelor.
11:10
Bogdan de la Ploiești a reacționat, după ce ar fi fost găsit pe o aplicație de dating. Cum vrea să fie următoarea lui iubită # SpyNews
Bogdan de la Ploiești este un bărbat singur, după despărțirea de Cristina Pucean. Chiar dacă la început fanii lui au fost sceptici cu privire la separarea lor, se pare că manelistul și bruneta s-ar fi despărțit, de fapt. Pe o aplicație de dating ar fi fost găsit un cont cu numele lui.
10:40
Ioana Grama a ajuns din nou la medic, în Dubai. Cum se simte influencerița, după ce în ultimele zile s-a confruntat cu probleme de sănătate: „Asta a fost vacanța” # SpyNews
Ioana Grama se află în Dubai. A plecat în urmă cu câteva zile din România, pentru a fi alături de iubitul ei, de ziua lui de naștere, însă bruneta nu s-a simțit deloc bine, din contră. A fost nevoită să meargă de două ori la medic.
10:40
Jador a răspuns la întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor săi. Acesta a mărturisit care este motivul pentru care nu și-a expus copilul pe Internet, până în acest moment.
10:30
Ce trebuie să faci dacă uleiul din tigaie ia foc? Pașii corecți explicați de un specialist # SpyNews
În momentul în care uleiul din tigaie ia foc, cei mai mulți oameni intră în panică și nu știu ce să facă. Este important de precizat că reacțiile greșite pot agrava situația. Ce trebuie să faci dacă întâmpini o astfel de situație. În rândurile de mai jos un specialist a explicat pașii corecți.
10:00
Anchetă halucinantă. Turiști bogați din mai multe țări ar fi plătit bani grei pentru a împușca civili. Dosarul a fost deschis după 30 de ani # SpyNews
O anchetă halucinantă a fost deschisă de procurorii din Milano, la 30 de ani de la războiul din Bosnia și Herțegovina. Turiștii bogați din mai multe țări ar fi plătit sume impresionante pentru a ucide civili, pentru distracție.
09:30
În Ajunul Crăciunului, vremea în România se anunță spectaculoasă, cu ninsori în mai multe orașe din țară, ceea ce înseamnă că mulți oameni se vor bucura de un peisaj de iarnă perfect pentru sărbători. Unde va ninge pe 24 decembrie și cum va fi vremea în Capitală.
09:20
Ministrul Sănătății, prima reacție în cazul fetiței de doi ani decedată în cabinetul stomatologic. Declarațiile lui Alexandru Rogobete # SpyNews
O fetiță de doi ani a murit aseară într-un cabinet stomatologic din București. Părinții ar fi dus-o pentru a trata două carii și ar fi fost anesteziată. Ministrul Sănătății a făcut primele precizări despre cazul fetiței, explicând faptul că s-ar fi sunat cu întârziere la 112.
09:00
Alex Bodi, mesaj tăios: “Țineți minte, cârpa nu devine mătase." Omul de afaceri a spus lucrurilor pe nume # SpyNews
Alex Bodi a transmis un mesaj clar și fără ocolișuri. Nici de această dată cuvintele omului de afaceri nu lasă loc de interpretări. Fără menajamente, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a scris câteva cuvinte tranșante.
08:30
Părinții fetiței de 2 ani, care a murit pe scaunul stomatologului, primele declarații după tragedie. Susțin că intervenția a avut loc, deși ar fi existat probleme la ficat # SpyNews
O fetiță de doi ani a murit aseară, după ce a fost dusă de părinți la un cabinet stomatologic. Micuța a fost supusă unei intervenții aparent simple, dar pentru care care ar fi fost sedată intravenos. Părinții acuză medicii că au făcut procedura, deși rezultatele analizelor ar fi scos la iveală eventuale probleme la ficat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.