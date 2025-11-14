Raport FMI pentru România: Măsurile fiscale ale Guvernului reprezintă o etapă esenţială pentru restabilirea sustenabilităţii finanţelor publice. Economia este aşteptată să crească treptat cu 1,0% în 2025. Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Suntem pe o direcţie îmbunătăţită semnificativ
Raport FMI pentru România: Măsurile fiscale ale Guvernului reprezintă o etapă esenţială pentru restabilirea sustenabilităţii finanţelor publice. Economia este aşteptată să crească treptat cu 1,0% în 2025. Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Suntem pe o direcţie îmbunătăţită semnificativ
Soufflet Agro România, parte a grupului francez Soufflet, şi-a redus pierderea netă cu 26% în 2024, la 36 mil. lei
Soufflet Agro România, care se ocupă de comerţul cerealelor şi a seminţelor şi deţine trei silozuri proprii, parte a grupului francez Soufflet, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 246,5 mil. lei (49,5 mil. euro), în creştere cu 13,3% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 217,5 mil. lei (aproximativ 44 mil. euro), conform calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Afacerile constructorului Taffo din Baia Mare au scăzut cu 26,2% în 2024, ajungând la 87,5 mil. lei
Taffo, o companie de construcţii din Baia Mare deţinută de trei acţionari români, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 87,5 mil. lei (17,6 mil. euro), în scădere cu 26,2% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 118,7 mil. lei (24 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Hotelul International din Sinaia: „Businessul din evenimente corporate organizate de clienţii din farma, IT şi bănci a crescut cu 10%, dar este în scădere pe leisure". Hotelul are 180 de camere, trei restaurante şi nouă săli de conferinţă
Hotelul de patru stele International din Sinaia, una din cele mai mari unităţi din staţiunea montană, cu o capacitate de 180 de camere, la care deţine acţiuni familia fostului preşedinte ASF Dan Radu Ruşanu, a operat la un grad mediu de ocupare de 75% din septembrie până în prezent.
Turcii de la Tosmur Grup vor finaliza în decembrie a doua fabrică din Medgidia, care dublează capacitatea, o investiţie de 86 mil. euro: „Am angajat deja 60 de oameni". Compania vinde cea mai mare parte a producţiei către clienţii din Europa, America, Asia şi Orientul Mijlociu şi doar 8% pe plan local
Turcii de la Tosmur Grup, care controlează o fabrică de amidon din Medgidia, inaugurată în 2022, vor finaliza în decembrie construcţia unei noi unităţi, ce va dubla capacitatea de producţie, o investiţie de 86 mil. euro.
După zece ani în care deficitul comercial agroalimentar a crescut de cinci ori până la 3,3 mld. euro, producătorii, procesatorii şi retailerii se aşază la aceeaşi masă pentru a reface lanţul valoric
România este o ţară cu potenţial agricol uriaş, dar cu rezultate slabe. Importăm tot mai multă mâncare şi mai scumpă, deşi avem pământ dublu faţă de media statelor europene, de 0,44 hectare de teren agricol pe cap de locuitor.
Vânzarea de titluri de stat către populaţie începe să scadă: Participarea la emisiunea Fidelis din noiembrie 2025, cea mai redusă din mai încoace. Ministerul de Finanţe atrage doar 1,3 mld. lei, cu dobânzi mai mici. Două treimi din Fidelis s-a dus către titlurile de stat în euro, care aveau o dobândă de 3,9% - 6,3%. Analiştii spun că românii s-au mutat către piaţa de acţiuni
Daniel Marin, Chief Data Officer, BRD Groupe Societe Generale: Oamenii vor să îşi uşureze munca, dacă punem doar ziduri – spui nu ai voie să foloseşti LLM-uri în activitatea ta – ei vor găsi soluţii. Companiile trebuie să pună la dispoziţia angajaţilor instrumente de AI care să fie aprobate şi guvernate din punct de vedere securitate corporate
Mugur Isărescu, BNR: Noi până în prezent nu avem decât un singur element care ar putea pune pe masa discuţiilor în viitor o eventuală reducere a ratei de politică monetară şi anume faptul că ROBOR a coborât sub rata de politică monetară. O reducere acum nu ajută pe nimeni şi discuţia despre reducere nu ajută pe nimeni, din contră reduce încrederea
O bulă dot com 2.0 se naşte la orizont? Şefii companiilor de tehnologie încep să recunoască faptul că AI-ul ar putea fi mai degrabă subiect de speculaţie pe bursă decât de revoluţie tech după ce investiţii de miliarde au început să curgă, dar fără să genereze profituri semnificative sau să ducă la crearea unor tehnologii uimitoare
