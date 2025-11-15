Braconaj, monopoluri și eșec instituțional: pescuitul dispare din Delta Dunării
Snoop.ro, 15 noiembrie 2025 02:00
Braconajul și monopolurile impuse de patronii de cherhanale omoară pescuitul din Delta Dunării. Instituțiile statului, slab dotate și ineficiente, nu reușesc să protejeze ecosistemul și nici să sprijine comunitățile locale. În acest haos, atât peștii, cât și pescarii sunt pe cale de dispariție. The post Braconaj, monopoluri și eșec instituțional: pescuitul dispare din Delta Dunării appeared first on Snoop.
