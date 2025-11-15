POLIȚIST de la Brigada Rutieră, accidentat în centrul Capitalei, în timp ce dirija traficul. Agentul a fost transportat la spital
Gândul, 15 noiembrie 2025 03:40
Un polițist de la Brigada Rutieră a fost accidentat, vineri seara, de o mașină în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coșbuc din Capitală. Agentul în vârstă de 24 de ani a fost dus la spital, transmite Mediafax. Accidentul a avut loc vineri, în jurul orei 18.15, în zona Rond George Coşbuc. Potrivit […]
• • •
Acum 2 ore
03:40
Acum 6 ore
23:50
Un pilot amator de zbor desăvâșit a muncit și s-a distrat ani buni ca pilot pentru Avion Express și Eurowings fără să aibă vreo licență sau calificare, fără să aibă nici o problemă. Nu există reclamații, nu există victime sau pagube. Ambele companii aeriene anchetează acest caz, relatează publicația elvețiană Blick, parte a grupului Ringier. […]
23:40
23:30
Charles al III-lea a inaugurat un depou de metrou cu ocazia aniversării zilei sale de naștere. Regele împlinește 77 ani # Gândul
Astăzi, chiar de ziua sa aniversară, Regele Charles al III-lea a inaugurat oficial depoul de metrou din sudul Țării Galilor, în valoare de 100 de milioane de lire sterline, situat în Taff’s Well. Depoul găzduiește peste 400 de angajați și 36 de tramvaie de metrou, care vor fi puse în funcțiune anul viitor. Monarhul încoronat […]
23:20
Brazilia dezvăluie cea mai înaltă statuie din lume a Fecioarei Maria. Depășește statuia lui Iisus din Rio # Gândul
Brazilia a dezvăluit cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din lume, care măsoară 51 de metri. Impresionanta sculptură depășește statuia Mântuitorului din Rio, înaltă de 38 de metri. Orașul Crato din statul brazilian Ceará a dezvelit joi statuia „Fecioarei Maria de la Fátima”, o lucrare de artă, înaltă de 51 de metri, care depășește […]
23:20
Atacul ucrainean asupra portului din Novorossisk a oprit 2% din livrările mondiale de petrol # Gândul
Prețurile mondiale la petrol au crescut cu 2% din cauza bombardardamentelor reciproce. După ce Rusia a bombardat Kievul, Ucraina a ripostat prin a bombarda portul rusesc Novorossisk. A fost unul dintre cele mai mari atacuri asupra infrastructurii rusești de export de petrol din ultimele luni, relatează Reuters. Loviturile pe distanțe lungi ale Ucrainei cu drone […]
Acum 8 ore
23:00
Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile. Spectacole de lumini și decoruri impresionante dau viață poveștilor despre magia Sărbătorilor # Gândul
Lumini, magie, zâmbete și decoruri de basm, în Piața Mihai Viteazul din Craiova, unde Târgul de Crăciun și-a deschis porțile, vineri seară, în prezența a mii de oamenii. Primăria a reușit și anul acesta să ofere craiovenilor unul dintre cele mai așteptate și apreciate evenimente ale iernii, care poate fi vizitat până la data 6 […]
22:50
22:30
Un pilot aflat în afara serviciului, care a încercat să oprească motoarele unui avion după ce a consumat ciuperci halucinogene, credea că este mort # Gândul
În anul 2023, un pilot Alaska Airlines aflat în timpul liber a fost acuzat de 83 de capete de tentativă de omor după ce a încercat să oprească motoarele unui avion în plin zbor. Înainte însă de sentința de săptămâna viitoare, în documentele depuse la dosar au ieșit la iveală detalii noi. Pilotul Joseph Emerson […]
22:10
22:10
Scandal URIAȘ în CCR: motivarea deciziei pe pensiile magistraților conține pasaje care NU au fost votate de majoritatea judecătorilor. Suspiciuni asupra președintelui CCR – Simina Tănăsescu – SURSE # Gândul
Un scandal uriaș în interiorul Curții Constituționale a izbucnit la începutul săptămânii după publicarea motivării deciziei pe pensiile magistraților. Mai multe pasaje s-ar regăsit în motivarea Curții Constituționale fără să fie votate de majoritatea judecătorilor. Informația a fost publicată inițial de știripesurse. Pasajele introduse în varianta finală a motivării deciziei CCR antama fondul legii – […]
21:30
Care este alimentul la care românii nu renunță de sărbători, cu 40% mai scump, acum, în noiembrie 2025 # Gândul
Iată care este alimentul la care românii nu renunță de sărbători, cu 40% mai scump, în prezent. Deși prețurile le lasă un gust amar, românii se topesc după… ciocolată. De altfel, dulciurile au ajuns să coste cu 40% mai mult decât anul trecut. Iar ca să nu piardă clienți, comercianții au fost nevoiți să fie […]
21:30
Un polițist de la Brigada Rutieră a fost accidentat, vineri seara, de o mașină în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coșbuc din Capitală. Agentul în vârstă de 24 de ani a fost dus la spital. Accidentul a avut loc vineri, în jurul orei 18.15, în zona Rond George Coşbuc. Din primele date, […]
21:10
Războiul din Ucraina la jumătatea lunii noiembrie 2025 : un bilanț cu Rusia în poziție favorabilă # Gândul
Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an, bilanțul recent arată o realitate clară: Moscova transformă câștigurile tactice în avantaje strategice, în timp ce sprijinul occidental se arată mai incert, iar rezistența ucraineană se confruntă cu limite tot mai vizibile. În jurul localităților Pokrovsk și Kupyansk, Rusia a obținut progrese semnificative, consolidând […]
Acum 12 ore
20:40
Postul Crăciunului 2025, o zi în plus de abstinență. Poate fi și cel mai costisitor pentru creștini # Gândul
Creștinii au intrat în postul Crăciunului. Urmează 41 de zile de rugăciune, fapte bune şi împăcare. Mai mult ca oricând, în acest an, postul e o provocare şi din punct de vedere financiar. Cei care vor să respecte tradiţia postului sunt puşi la încercare şi de preţurile mai mari. Postul Crăciunului are anul acesta o […]
20:30
Protest anti și pro Savonea în fața Curții Supreme. CSM acuză că manifestațiile sunt organizate de politicieni # Gândul
Protest anti-Savonea, organizat de Asociația Corupţia Ucide, Rezistenţa şi Declic, în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Motivul nemulțumirilor, susțin organizatorii, îl reprezintă deciziile controversate ale șefei Curții Supreme, Lia Savonea. De cealaltă parte, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avut o reacție tranșantă în legătură cu protestele declanșate, acuzând că manifestațiile sunt […]
20:30
Care este ziua ta magică, în intervalul 17–23 noiembrie, în funcție de zodia ta: explozie de schimbări cosmice # Gândul
Săptămâna care vine, 17-23 noiembrie 2025, aduce o explozie de schimbări cosmice: Luna Nouă în Scorpion, intrarea lui Mercur în Săgetător. Nativii vor avea parte de intensitate, revelații și un optimism care îi impinge înainte, desi lucrurile nu par încă perfecte. Mai mult, fiecare zodie va avea câte o zi norocoasă, iată care este: Berbec […]
20:00
Efectuarea cadastrului și a intabulării în cartea funciară sunt pași esențiali pentru orice proprietar care vrea să vândă, să doneze, să ipotecheze sau pur și simplu să își protejeze dreptul asupra unui imobil. De asemenea, aceste proceduri asigură identificarea corectă a proprietății, conferă siguranță juridică și permit efectuarea tranzacțiilor fără riscuri. Cadastrul este, deci, procesul […]
19:50
19:50
Ciocniri în Chicago: Se duc lupte între protestatarii care susțin imigrația și agenți federali în fața centrului de antiimigrație # Gândul
21 de persoane (12 bărbați, 9 femeie) au fost arestate vineri seară, în afara centrului de antiimigrație din Chicago. Confruntările au avut loc în aceeași zi când un judecător federal a ordonat eliberarea a 13 deținuți, indicând că alți 100 vor fi eliberați. Oficialii nu au divulgat alte detale despre arestări, informează Fox News. CBS scrie […]
19:40
Prosperitate, beneficii și câștiguri până la sfârșitul lui noiembrie. Cele patru zodii binecuvântate # Gândul
Astrologii avertizează că perioada până pe 29 noiembrie este una extrem de favorabilă pentru anumite zodii când vine vorba de bani și prosperitate. Energia planetelor favorizează investițiile, câștigurile neașteptate și oportunitățile financiare. Cei care știu să profite de aceste influențe cosmice pot simți un veritabil val de abundență. În timp ce pentru unii este o […]
19:30
Aproape JUMĂTATE dintre OCCIDENTALI cred că DEMOCRAȚIA NU MAI FUNCȚIONEAZĂ. Cetățenii din Europa de vest, Marea Britanie și SUA nu se mai simt reprezentați de propriile guverne, arată un amplu studiu Ipsos, publicat de Politico # Gândul
Aproape jumătate dintre alegătorii occidentali consideră că democrația este aproape distrusă, arată un sondaj internațional, publicat în această seară în exclusivitate de Politico. Cercetarea celebrei companii IPSOS făcută în nouă țări din Occident, inclusiv SUA, Regatul Unit și UE, arată că dezamăgirea față de promisiunile electorale și temerile legate de viitorul tot mai incert domină […]
19:20
Țara în care angajații din hoteluri și restaurante sunt plătiți cu peste 2.000 de euro, dar angajatorii nu găsesc lucrători: „Candidaturi neserioase” # Gândul
Care este țara în care angajații din hoteluri și restaurante sunt plătiți cu peste 2.000 de euro, dar angajatorii nu găsesc lucrători pentru acest sezon. În Austria, căci despre ea este vorba, operatorii din turism se pregătesc pentru cea mai aglomerată perioadă a anului, dar criza de personal lovește din plin stațiunile de schi. Astfel, […]
19:20
Medic ATI, Germania, referitor la tragedia fetiței ucise la dentist: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel” # Gândul
Un medic român specializat în terapie intensivă și stabilit în Germania reacționează dur la tragedia din România, în care o fetiță a fost ucisă prin anestezie. Specialistul subliniază riscurile uriașe ale anesteziei copiilor mici în afara unui spital, preia Adevărul. Un medic român ATI care profesează în Germania a transmis un mesaj ferm după tragedia […]
19:10
Participant la Cupa Mondială cu naționala de rugby a României, Robert Irimescu evoluează în Australia, unde este supranumit „Piratul Român”. Robert Irimescu s-a născut în New York, a crescut printre zgârie-nori și obiceiuri americane, dar în vene îi curge sânge românesc. Sâmbătă, 25 noiembrie, va juca pentru România împotriva SUA, țara în care s-a format […]
19:00
O româncă de 37 de ani din Italia a trăit clipe de teroare după ce soțul ei a stropit-o cu benzină pe față și a încercat să-i dea foc, folosindu-i pe copiii lor ca armă de șantaj emoțional, publică Rotalianul. Femeia a reușit să se salveze în ultima clipă, închizându-se în mașină, relatează Rai News. […]
19:00
Protest anti-Savonea, organizat de Asociația Corupţia Ucide, Rezistenţa şi Declic, în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Până în prezent, în jur de 250 de persoane s-au adunat în fața Curții Supreme de Justiție. Motivul nemulțumirilor, susțin organizatorii, îl reprezintă deciziile controversate ale șefei Curții Supreme, Lia Savonea. De cealaltă parte, Consiliul Superior […]
18:50
Robert Fico s-a certat cu elevii pe tema Ucrainei: „Dacă sunteți așa eroi și susțineți acest război, mergeți acolo” # Gândul
Prim-ministrul Slovaciei s-a certat cu elevii pe tema ajutorării Ucrainei. Tinerii s-au ridicat demonstrativ și au plecat. La o întâlnire cu elevii de liceu, premierul Slovaciei a declarat că UE pregătește să investească o sumă de 140 de miliarde de euro „pentru continuarea războiului”. Când tinerii au încercat să-l corecteze, premierul s-a enervat și i-a […]
18:50
Ce l-a făcut să plângă pe Daniel Băluță, pe scenă: „Nu am mai fost așa de emoționat de mult” # Gândul
Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a pășit pe scena PSD București, unde a început să le vorbească oamenilor cu lacrimi în ochi, admițând că „nu am mai fost așa de emoționat de mult”. El și-a început discursul rememorând momentul în care a intrat în politică. „Nu am mai fost […]
18:40
Bulgaria a obținut vineri o derogare de la sancțiunile britanice împotriva Lukoil. Marea Britanie a emis o licență specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancțiunile britanice, transmite Reuters. Decizia vine după ce luna trecută Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni […]
18:10
Primul Sărut al lui Brâncuși, descoperit într-un „maculator”, în Olanda. Schițele datează din perioada de „ucenicie” la Paris # Gândul
Un caiet manuscris al lui Constantin Brâncuşi a fost descoperit recent într-o colecţie privată din Ţările de Jos. Acest document rar conţine 39 de schiţe, nouă semnături şi cinci note ale artistului, reprezentând o descoperire semnificativă pentru istoria artei moderne. Acesta ar data din perioada 1908-1916, perioadă în care sculptorul aspirant din Hobița cucerea Parisul, […]
18:10
Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe cercetat de polițiști după ce ar fi furat un rucsac cu bani. Polițiștii au recuperat paguba # Gândul
Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe cercetat de polițiști după ce, vineri, ar fi furat un rucsac în care se afla o sumă de bani și o tabletă. Conform unor surse judiciare, polițiștii din Piatra Neamț au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că a uitat în recepția unui hotel din municipiu un rucsac, […]
18:00
Scene brutale în Stockholm: Un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți # Gândul
La Stockholm, un autocar a intrat într-o stație, rezultând cel puțin trei morți. Daily Mail și Reuters transmit titrează „mai mulți oameni au fost uciși după ce un autocar s-a ciocnit de o stație”. Știre în curs de actualizare
17:50
Două noi rampe pentru persoane cu dizabilități, realizate de Societatea INFRASTRUCTURĂ S5 (P) # Gândul
Societatea Infrastructură S5 continuă lucrările menite să facă Sectorul 5 mai accesibil și mai prietenos pentru toți locuitorii. Recent, echipele societății au finalizat două noi rampe de acces destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii – una situată pe Strada Dornească, iar cealaltă pe Strada Mihail Sebastian nr. 33. Rampele au fost realizate cu prioritate în fața […]
17:50
Economistul Cristian Socol sună alarma: România are cea mai mare cădere de putere de cumpărare din ultimii 25 de ani # Gândul
Economistul Cristian Socol, profesor universitar al Academiei de Studii Economice (ASE), trage un semnal de alarmă într-o analiză publicată în exclusivitate de Mediafax cu privire la criza bugetară a României care s-a transformat într-un adevărat dezastru economic. Inflația persistentă, măsurile fiscale și cele de austeritate luate de Guvernul Bolojan au făcut ca țara să aibă […]
17:40
Reacţia cabinetului stomatologic, după moartea fetiței de doi ani, în timpul unei intervenţii stomatologice # Gândul
Reprezentanţii clinicii Crystal Dental Clinic, cabinetul unde o copilă de numai doi ani a murit în urma unei intervenţii stomatologice în cadrul căreia a fost sedată intravenos, a transmis că sunt „profund marcați de acest eveniment și rămân dedicați cooperării cu autoritățile„. Ei au mai transmis că „până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de […]
17:40
Maduro îl imploră pe Trump să nu bombardeze Venezuela: Fără războaie nesfârșite ca Libia sau Afganistan # Gândul
După ce Șeful Pentagonului Pete Hegseth a anunțat lansarea Operațiunii „Southern Spear” pentru o campanie militară de combaterea cartelurilor de droguri din America Latină, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a făcut îndemn la pace. Liderul de la Caracas l-a implorat pe președintele american Donald Trump să nu prelungească conflictul regional din Marea Caraibilor. Într-un mesaj transmis […]
17:40
Setarea temperaturii ideale acasă este esențială nu doar pentru confort, ci și pentru economisirea energiei. Majoritatea experților recomandă un interval între 18 și 22 de grade Celsius, însă există soluții prin care putem sta confortabil fără să plătim excesiv. Temperatura din casă nu influențează doar senzația de confort. Dacă aerul este prea rece, corpul consumă […]
17:30
Împușcături în cea mai mare gară din PARIS. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost reținut în gara din Montparnasse # Gândul
Polițiștii francezi au deschis focul asupra unui bărbat care amenința pasagerii cu un cuțit și a refuzat să se supună ordinelor. Zona gării a fost complet evacuată și înconjurată de forțele de ordine. Suspectul în vârstă de 44 de ani era dat în urmărire la solicitarea Tribunalului din Creteil pentru că și-ar fi amenințat cu […]
17:30
Deși a scăzut de la 9,9% în luna septembrie a acestui an la 9,8% în octombrie, România rămâne campioana inflației din Uniunea Europeană. Inflația „îmbunătățită”, de aproape 10%, este de patru ori mai mare decât cea din Germania și de 10 ori mai mare decât cea din Franța, în timp ce media Uniunii s-a oprit […]
17:20
Recrutarea șefului Hidroelectrica, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul. Un finalist din cursă are o istorie lungă cu Rusia # Gândul
O firmă cu zeci de contracte cu statul, majoritatea pe consultanță sau resurse umane, se ocupă de recrutarea „capetelor” Hidroelectrica. ARC Consulting, deținută de Elena și Radu Căprar, derulează procesul de recrutare pentru funcțiile de CEO și CFO, cele mai importante roluri executive ale celui mai mare producător de energie din România. S-au depus mii […]
17:20
Trucuri la nivel înalt. Cum l-a „pierdut” Kremlinul pe Donald Trump când totul părea să meargă strună între Putin și președintele SUA # Gândul
Summitul ruso-american de la Budapesta a fost amânat după refuzul Moscovei de a accepta un armistițiu imediat în Ucraina, de-a lungul actualei linii a frontului. Este un rezultat inevitabil al sistemului rusesc de creare artificială a crizelor de politică externă, cu scopul de a obține un rezultat dorit. Cel de-al doilea summit SUA-Rusia a fost […]
17:20
Tiangong, „Palatul Ceresc”, este prima stație spațială din istorie în care s-a făcut un grătar # Gândul
Trei astronauți care au rămas blocaţi pe staţia spaţială Tiangong – prima locație din afara atmosferei în care s-a gătit vreodată la cald – după descoperirea unor fisuri la capsula lor de întoarcere au reuşit să revină vineri pe Pământ cu un alt vehicul spațial, în urma unei operaţiuni delicate coordonate de agenţia spaţială chineză, […]
17:20
„Spălare de bani”, la propriu. O rețea internațională de infractori a curațat banii de mucegai și i-a pus la uscat în baie # Gândul
Poliția din Brazilia a descins săptămâna aceasta la mai multe adrese din orașul Joinville, în sudul țării, unde au destructurat o rețea internațională de infractori. În cadrul perchezițiilor, autoritățile au descoperit că răufăcătorii spălaseră, la propriu, o serie de bancnote și le puseseră la uscat. Polițiștii au efectuat 14 percheziții în Joinville, cel mai mare […]
17:10
Orchestra Simfonică din Teheran a numit pentru prima dată o femeie în funcția de dirijor. Paniz Faryousefi, în vârstă de 42 de ani, conduce concertele „Țara Simurgh”. După revoluția islamică din 1979, când țara a fost preluată de mullahi, este pentru prima dată când o femeie conduce o orchestră simfonică. „Arta aparține umanității, nu bărbaților […]
17:10
Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul pentru bugetari, ca parte din Pachetul 3 de reforme – SURSE # Gândul
Pachetul 3 de măsuri este în lucru la Guvern. Coaliția de guvernare a ajuns la un acord asupra principalelor măsuri din pachetul de reforme care va fi asumat de Guvern, fiind ultima angajăre a răspunderii din acest an. Printre deciziile stabilite se numără reorganizarea administrației locale, reducerea numărului de parlamentari cu 10% începând din 2028 […]
17:00
„Sângele de aur”, grupa sangvină pe care doar 50 de oameni din lume o au. De ce e atât de specială # Gândul
Cercetătorii încearcă să determine grupa sangvină RH a unei femei din Serbia, posesoare a unei grupe foarte rare, care este prezentă la numai 50 de persoane la nivel mondial. Această grupă este denumită și „sângele de aur” și este cunoscută că Rh-nul sau Rh zero, scrie publicația Blic. Grupa sanguine Rh zero este deci rezultatul […]
17:00
Daniel Pancu e noul antrenor al CFR Cluj și a debutat în deplasare, unde a învins pe Unirea Slobozia, 1-0, în etapa a 16-a din Superliga. Acum, urmează primul joc de acasă, cu Rapid, un meci special pentru tehnicianul de 48 de ani. la Rapid, Daniel Pancu a fost jucător, antrenor și e un idol […]
16:50
Gică Popescu e SURPRINS de decizia luată la o echipă care luptă să câștige titlul în Superliga # Gândul
Gică Popescu a comentat despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Președintele de la Farul Constanța se miră că o echipă cu pretenții la titlu în Superliga renunță așa ușor la antrenor în mijlocul sezonului. Mirel Rădoi a demisionat după ce formația olteană a pierdut cu UTA, 1-2. Rădoi a spus după ce […]
16:50
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri că vrea să dea în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de a interzice importurile de gaze rusești. Consiliul UE a convenit în octombrie să elimine treptat importurile de energie din Rusia până la sfârșitul anului 2027. Decizia a fost aprobată cu majoritate calificată, Ungaria și Slovacia fiind singurele […]
