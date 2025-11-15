Cum să vă desfundați nasul în doar 5 minute. Metode rapide care pot ameliora congestia nazală rapid, fără medicamente
Click.ro, 15 noiembrie 2025 05:10
Nasul înfundat poate fi extrem de neplăcut: te împiedică să respiri corect, afectează somnul și concentrarea și te poate face să te simți obosit tot timpul. Vestea bună este că există metode simple și sigure care pot ameliora congestia nazală rapid
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
06:10
Expunerea la frig și vânt poate provoca senzații de usturime, roșeață și uscăciune a pielii, mai ales pe față și mâini. Înțelegerea cauzelor și aplicarea corectă a tratamentului pot preveni complicațiile și disconfortul.
Acum 2 ore
05:10
Cum să vă desfundați nasul în doar 5 minute. Metode rapide care pot ameliora congestia nazală rapid, fără medicamente # Click.ro
Nasul înfundat poate fi extrem de neplăcut: te împiedică să respiri corect, afectează somnul și concentrarea și te poate face să te simți obosit tot timpul. Vestea bună este că există metode simple și sigure care pot ameliora congestia nazală rapid
Acum 6 ore
01:10
Zodia care astăzi, 15 noiembrie, dă lovitura pe toate planurile. Veștile bune vor curge una după alta # Click.ro
Ziua de 15 noiembrie aduce o energie aparte, iar pentru nativii din Balanță, Universul pare să-și deschidă larg porțile. Astăzi se aliniază aspecte astrale care favorizează reușita, determinarea și norocul în toate domeniile
Acum 8 ore
00:00
2025, anul negru al showbizului românesc. Cine sunt vedetele de la care fanii și-au luat adio # Click.ro
În 2025 au plecat dintre noi numeroase personalități. Moartea acestor vedete a lăsat un gol imens în sufletele celor care le-au admirat contribuțiile în domeniile lor de activitate, ambiția și impactul pe care l-au avut asupra publicului.
14 noiembrie 2025
23:00
Emoție pe scena de la Vocea României! Karina Asavei și Cristian Secioreanu au cucerit publicul și jurații: „Vă mulțumesc că ați creat acest moment!” # Click.ro
Karina Asavei și Cristian Secioreanu au transmis multă emoție în această seară pe scena emisiunii „Vocea României”. Chimia dintre ei s-a simțit de la primele note, iar jurații au fost impresionați. Vezi mai jos momentul!
Acum 12 ore
22:20
Cum se realizează în siguranță anestezia copiilor la stomatolog. Explicațiile unui medic ATI # Click.ro
Vizita copiilor la stomatolog poate fi stresantă, motiv pentru care mulți părinți iau în considerare anestezia. Aceasta reduce semnificativ anxietatea și frica micuților, dar pentru ca procedura să fie sigură, este esențial să fie respectați câțiva pași importanți.
21:40
Alimentul bogat în proteine care ține locul cărnii în postul Crăciunului. Se prepară rapid și este mult mai gustos # Click.ro
Odată cu începutul Postului Crăciunului, mulți români caută opțiuni gustoase care să înlocuiască carnea din meniul tradițional. Printre acestea, soia se remarcă prin aportul ridicat de proteine și versatilitatea în preparare, fiind potrivită pentru a crea feluri de mâncare consistente și savuroase.
21:00
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare” # Click.ro
După un 2025 marcat de tensiuni astrologice, Neti Sandu privește cu încredere spre 2026. Într-un interviu, ea vorbește despre conexiunea cu cei care o urmăresc, obiceiurile care îi păstrează echilibrul și surprizele astrale ale noului an.
21:00
Cine este fondatoarea clinicii stomatologice unde fetița de doi ani a murit. Sorina Blaj are experiență în unități medicale din Europa și SUA # Click.ro
Tragedia petrecută joi, când o copilă de doi ani și-a pierdut viața într-o clinică stomatologică din Capitală, a șocat o întreagă țară. În centrul controversei se află patroana unității medicale în care s-a produs tragedia.
20:00
George Burcea și-a depus oficial candidatura pentru Primăria Capitalei: „Ca un om curat”. Ce l-a motivat să intre în cursă # Click.ro
George Burcea, candidatul susţinut de Partidul Oamenilor Tineri (POT), și-a depus oficial vineri candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei. El a declarat că intră în cursă „ca om curat”, „fără experiență în furt”.
20:00
Alexandra Velniciuc, declarații sfâșietoare la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a reacționat actrița după ce a fost pusă la zid: „Mă bucur că am avut șansa să-i spun în timpul vieții tot” # Click.ro
Astăzi, trupul lui Horia Moculescu a fost depus în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, iar la căpătâiul său s-au adunat doar câțiva apropiați. Alexandra Velniciuc, prietenă apropiată a compozitorului timp de 19 ani, s-a ocupat împreună cu Nidia Moculescu de organizarea înmormântării ș
19:40
Cine este și ce profesie are soția lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. S-au cunoscut la grădiniță și au făcut aceeași facultate # Click.ro
Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei în 2025, a cunoscut-o pe soția sa, Andreea-Mihaela Băluță, încă din grădiniță, amândoi fiind din Berceni. Cu toate acestea, povestea lor de dragoste a început abia două decenii mai târziu, pe vremea facultății. Cei
19:00
Boala care poate duce la pierderea vederii. Medicul Monica Pop atrage atenția: „Afectează grav ochii. Aveți mare grijă!” # Click.ro
Reputatul medic Monica Pop atrage atenția asupra unei categorii de persoane vulnerabile la problemele oculare. Specialista a spus cine trebuie să meargă obligatoriu, din trei în trei luni, la consult oftalmologic.
18:50
Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Cei doi s-au mutat dintr-un apartament modest, într-o vilă de lux. FOTO # Click.ro
Răzvan Fodor și Irina Fodor formează unul dintre cele mai apreciate și longevive cupluri din showbiz-ul românesc și locuiesc împreună cu fiica lor, Diana, într-o vilă elegantă situată în apropiere de București.
18:20
Ioana Năstase, obligată să plătească după un incident nefericit. Cu ce probleme se confruntă fosta parteneră a lui Ilie Năstase # Click.ro
Ioana, cea de-a cincea soție a lui Ilie Năstase, s-a confruntat cu dificultăți importante după un incident neplăcut pe care nu a putut să-l evite. Ea a depus eforturi considerabile pentru a rezolva situația.
18:20
Cine este vedeta care a refuzat participarea la următorul sezon Survivor. De ce le-a spus „NU” producătorilor: „Poate sunt eu sclifosită” # Click.ro
În timp ce pentru mulți iubitori de aventură, participarea la emisiunea Survivor reprezintă o miză, un cunoscut influencer nu ar accepta provocarea pentru nimic în lume. Din ce motive a refuzat să facă parte din show?
18:00
Ce venit trebuie să ai ca să îți permiți un credit pentru locuință în 2025. Prețurile au crescut semnificativ în marile orașe # Click.ro
Prețurile locuințelor din principalele orașe ale României au înregistrat creșteri spectaculoase în ultimii ani, în multe cazuri depășind de două ori nivelul din 2019, în timp ce salariile populației nu au evoluat în același ritm. Piața imobiliară traversează una dintre cele mai tensionate perioade d
17:50
Ritualul pe care Andra îl respectă înainte de concerte: „Tratează corzile vocale”. Este secretul ei pentru o voce puternică # Click.ro
Andra (39 de ani) cucerește publicul la fiecare concert pe care îl susține. Puțini știu însă că, pentru a fi într-o formă maximă, cântăreața respectă un ritual benefic pentru corzile vocale, care o ajută să aibă o voce puternică.
Acum 24 ore
17:20
Cum arată fiica adoptivă a Andreei Raicu, la 25 de ani. Imagini recente cu Maria, tânăra de care vedeta a avut grijă o lungă perioadă de timp # Click.ro
Andreea Raicu (48 de ani) are o relație extraordinară cu Maria, tânăra pe care a cunoscut-o într-un orfelinat și de care a avut grijă o lungă perioadă de timp. Fiica adoptivă a vedetei a împlinit 25 de ani, iar din imaginile recente putem vedea cât este de frumoasă!
17:10
Nidia Moculescu, mărturisiri cutremurătoare despre moartea tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus lui Horia Moculescu: „M-am pus în pat și i-am zis...” # Click.ro
Horia Moculescu, una dintre cele mai apreciate și influente personalități ale muzicii ușoare românești, a încetat din viață pe 12 noiembrie, în spital. Corpul neînsuflețit al compozitorului a fost depus pe 14 noiembrie la Teatrul de revistă Constantin Tănase, unde admiratori și apropiați au venit să
16:50
Ce mâncăm în postul Crăciunului și ce greșeli trebuie evitate. Mihaela Bilic spune care este regula de care ține cont: „Ca să fie benefic pentru sănătate” # Click.ro
Azi a început Postul Crăciunului, iar nutriționista Mihaela Bilic a explicat pe Facebook care sunt beneficiile și regulile pe care ar trebui să le urmăm pentru a face postul cu adevărat sănătos.
16:40
Moment emoționant la priveghiul marelui maestru Horia Moculescu. Ce a apărut în fața sicriului # Click.ro
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din București, iar admiratorii, prietenii și colegii maestrului au venit să îi aducă un ultim omagiu. Atenția celor prezenți a fost imediat captată de un detaliu emoționant.
16:20
Horoscop sâmbătă, 15 noiembrie. Fecioarele fac o descoperire neașteptată, Capricornii, gata să facă o mișcare importantă # Click.ro
Astăzi, energiile se mișcă rapid, iar fiecare zodie simte influențe clare în iubire, sănătate și bani. Unele semne primesc susținere și claritate, altele sunt chemate să facă ordine în gânduri, emoții sau buget. Indiferent de context, ziua aduce lecții utile și oportunități de progres pentru toți.
15:30
Scenă incredibilă. Un bărbat a furat un autobuz și l-a condus pe ruta oficială. N-a lăsat să urce un pasager cu bilet expirat # Click.ro
Un incident absolut neobișnuit a avut loc marți seara în Ontario, Canada, unde un bărbat a furat un autobuz și l-a condus pe traseul oficial, transportând aproximativ 10 pasageri care, inițial, nici măcar nu au realizat că șoferul nu era unul adevărat.
15:20
Bunătatea, adevăratul „ingredient” al postului Crăciunului! Nina: „Am pregătit câteva daruri pentru nevoiași!" # Click.ro
Românii au intrat în Postul Crăciunului, una dintre cele mai blânde și pline de semnificație perioade din calendarul ortodox. Credincioșii se pregătesc trupește și sufletește pentru Nașterea Domnului. Dar postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente.
15:10
De ce a murit fetița de 2 ani în clinica dentară din București. Au fost făcute publice primele rezultate ale autopsiei # Click.ro
Primele concluzii preliminare ale autopsiei fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București indică faptul că micuța avea afecțiuni grave care, în mod normal, ar fi contraindicat efectuarea unei anestezii generale, au declarat surse medicale vineri, 14 noiembrie.
15:00
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!” # Click.ro
După un val de speculații, titluri trunchiate și interpretări scoase din context, Alin Oprea a decis să rupă tăcerea și să explice, pentru prima dată, ce s-a întâmplat de fapt în viața lui personală care ar bate un film adevărat.
14:40
Femeia care deține cabinetul stomatologic unde fetița de 2 ani a murit face primele declarații: „Clinica noastră a realizat…” # Click.ro
Clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani și-a pierdut viața după o procedură de sedare profundă aparține medicului stomatolog Sorina Blaj, fondatoarea rețelei Crystal Dental Clinic și a noului centru specializat în astfel de intervenții, Crystal Dental Dreamzzz, din București.
14:40
„Dușul întunecat”, trendul TikTok care promite un somn mai liniștit. Experții explică de ce funcționează # Click.ro
Ar putea fi momentul să-ți schimbi rutina de duș. Un trend de wellness care circulă acum pe rețelele sociale promovează „dark showering” (n.r. dușul întunecat). Și este exact ceea ce pare: ritualul tău zilnic de baie, doar că pe seară sau cu luminile stinse.
14:40
Aurelian Temișan și-a lansat aseară noua piesă: „Nu am pierdut răsăritul” În cadrul evenimentului, artistul a ținut un moment de reculegere în memoria maestrului Horia Moculescu # Click.ro
Aurelian Temișan (53 de ani) traversează zile pline de emoție.
14:30
Horoscop săptămâna 14-20 noiembrie. Berbecii se confruntă cu pierderi financiare și tensiuni în relații # Click.ro
Această săptămână vine cu provocări și oportunități pentru toate zodiile. Unele semne trebuie să fie prudente în privința banilor și relațiilor, în timp ce altele vor beneficia de energie pozitivă și sprijin din partea celor din jur.
14:30
Furat dintr-un muzeu din Olanda, coiful de la Coțofenești a renăscut, la Iași! Cum arată replica lui în ciocolată? # Click.ro
Coiful de la Coțofenești făcut de Dalia Păduraru este realizat integral din ciocolată și acoperit cu foiță de aur.
14:20
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatului ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul lui Horia Moculescu! # Click.ro
Nidia Moculescu, de nerecunoscut la căpătâiul tatălui său.
14:10
Vlăduța Lupău și Adrian Rus au aniversat șase ani de căsnicie! Click! a aflat dacă solista mai vrea un copil.
14:10
Bananele și kiwi se numără printre cele mai populare fructe atunci când vine vorba de aportul de potasiu, un mineral esențial pentru sănătatea inimii, a mușchilor și a sistemului nervos.
13:30
Greșelile majore din Postul Crăciunului care te pot îngrășa. Sfaturile unui renumit specialistul în nutriție # Click.ro
Postul Crăciunului este văzut de mulți ca o perioadă de resetare alimentară, însă trecerea bruscă la o dietă exclusiv vegetală poate avea efecte neașteptate asupra greutății. În loc să slăbească, numeroase persoane ajung să acumuleze kilograme, din cauza unor obiceiuri aparent inofensive.
13:20
Un animal dispărut de peste jumătate de secol a reapărut în Munții Făgăraș: „Natura își ia înapoi șansa” # Click.ro
Fundația Conservation Carpathia face un pas major în refacerea biodiversității din Munții Făgăraș, pregătind reintroducerea vulturului sur (Gyps fulvus), o specie dispărută din fauna României de peste 70 de ani.
13:10
Reguli noi pentru comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care schimbă radical modul de transmitere a proceselor-verbale # Click.ro
Un nou proiect legislativ depus la Senat propune modificări importante în procedura de comunicare a proceselor-verbale de contravenție.
12:40
Ela Crăciun a discutat cu actrița Cristina Cioran în cel mai recent episod al podcastului „Cu Ela la Doctor” despre provocările, fricile și procesul de vindecare după naștere.
12:40
Mugur Isărescu explică de ce a crescut inflația în trimestrul 3 din 2025. Rolul TVA-ului și al tarifelor la energie # Click.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a explicat recent motivele accelerării inflației în trimestrul al treilea din 2025.
12:30
Tinerii, mai singuri ca niciodată. Mărturie: „Sunt măritată de cinci ani și tot mă simt...” # Click.ro
Un raport global despre fericire arată o realitate tulburătoare: 19% dintre tinerii din lume nu au nicio persoană la care să poată apela atunci când au nevoie de ajutor.
12:30
Cum se împarte Vlăduța Lupău intre cei trei bărbați din viața ei: „Nu e ușor deloc!” Își dorește solista o fetiță? # Click.ro
Vlăduța Lupău și Adrian Rus au aniversat șase ani de căsnicie! Click! a aflat dacă solista mai vrea un copil.
12:30
Peste 100 de elevi învață la 10 grade Celsius! Ordonanța care blochează angajările lasă școlile fără fochiști # Click.ro
Peste o sută de copii dintr-o comună constănțeană sunt nevoiți să îndure frigul în sălile de clasă. Situația a apărut după ce fochistul școlii s-a pensionat, iar instituția nu poate angaja personal nou din cauza restricțiilor impuse prin ordonanța-trenuleț.
12:20
Mădălina Ghenea despre fiica ei: „Este un copil extrem de cuminte și concentrat pe școală”. Cum se organizează când ea lipsește # Click.ro
Mădălina Ghenea vorbește deschis despre rolul de mamă și despre cum reușește să împace viața profesională cu cea de familie. Actrița a dezvăluit detalii despre fiica ei, Charlotte, descriind-o ca fiind un copil ordonat, disciplinat și cu o legătură puternică cu familia.
12:00
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Berbecii se confruntă cu pierderi financiare și tensiuni în relații la începutul săptămânii # Click.ro
Această săptămână vine cu provocări și oportunități pentru toate zodiile. Unele semne trebuie să fie prudente în privința banilor și relațiilor, în timp ce altele vor beneficia de energie pozitivă și sprijin din partea celor din jur.
11:40
În timp ce pentru mulți dintre noi DVD-urile au devenit simple obiecte uitate într-o cutie din debara sau într-un raft prăfuit, realitatea pieței de colecționari spune o cu totul altă poveste.
11:00
Un gest recent al campionului David Popovici a scos în evidență nu doar valorile personale ale sportivului, ci și felul în care societatea românească privește încrederea și meritul. La 21 de ani, David a refuzat să participe într-o campanie publicitară.
10:50
„În ultima vreme ne dezbină, nu ne mai unește!” Declarațiile unui expert la 35 de ani de la începuturile internetului așa cum îl știm astăzi # Click.ro
Pe 13 noiembrie 1990, britanicul Tim Berners-Lee, absolvent de Fizică la Oxford și cercetător la CERN, prezenta oficial prima versiune completă a propunerii tehnice pentru World Wide Web.
10:40
Ilie Bolojan despre pensiile magistraților: „Nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară fezabilă pentru a ajunge la un numitor comun" # Click.ro
În urma întâlnirii de miercuri de la Cotroceni privind proiectul de lege care reglementează pensile magistraților, premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară că discuțiile nu au dus la un consens.
10:10
Cum se realizează coafura lui Kate Middleton care a impresionat la Serviciul de Comemorare # Click.ro
Prințesa de Wales, Kate Middleton, a atras privirile la Serviciul de Comemorare din 11 noiembrie printr-o coafură sofisticată și diferită de stilul său obișnuit. În locul buclelor lejere care îi definesc adesea look-ul, Kate a ales un coc lateral împletit
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.