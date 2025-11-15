România în 2025–2026: Creștere modestă, inflație ridicată și un test major pentru credibilitatea fiscală – analiza FMI
HotNews.ro, 15 noiembrie 2025 05:10
Economia României intră într-o perioadă în care fiecare decizie de politică economică contează. Cel mai recent raport al FMI arată o perspectivă complexă: o creștere economică modestă, o inflație care rămâne ridicată până în 2026…
Acum 8 ore
23:50
Ambasada Rusiei, prima reacție după convocarea ambasadorului Lipaev la MAE. „O acțiune teatralizată” / Explicația oferită în cazul dronei căzute în Tulcea # HotNews.ro
Ambasada Rusiei la București a avut vineri seară o primă reacție publică după decizia Ministerului român al Afacerilor Externe de a-l convoca la sediu pe ambasadorul Vladimir Lipaev în cazul dronei rusești care a căzut…
23:30
Eduardo Bolsonaro va fi judecat în Brazilia pentru că i-a cerut lui Trump să facă presiuni pentru tatăl său # HotNews.ro
Curtea Supremă a Braziliei a votat vineri pentru a-l trimite în judecată pe Eduardo Bolsonaro, unul dintre fiii fostului președinte, sub acuzația de obstrucționare a justiției în dosarul de tentativă de lovitură de stat în…
23:20
Ministrul Sănătății propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să fie mutate în spitalele publice, după moartea fetiței de doi ani la o clinică din București # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri seară că ia în calcul reglementarea posibilității ca intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală să fie efectuate în spitalele publice, în ambulatoriile de specialitate. Propunerea vine după ce…
22:50
Oana Țoiu, discuție cu ministrul ucrainean de externe despre situația liceelor românești din Cernăuți. „Decizia finală nu va ignora nevoile legitime ale comunității noastre” # HotNews.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a anunțat vineri seară că a discutat la telefon cu omologul său de la Kiev, Andrii Sybiha, și că a „subliniat atenția specială pe care o acordă România” reformei din…
Acum 12 ore
22:20
Compania Alibaba, acuzată că ajută armata chineză să vizeze SUA, într-un document intern al Casei Albe # HotNews.ro
Grupul chinez Alibaba este acuzat într-o notă internă a Casei Albe privind securitatea națională că oferă sprijin tehnologic pentru „operațiuni” militare chineze împotriva unor ținte din SUA, potrivit Financial Times. Documentul, transmis FT, include informații…
22:00
S-a deschis târgul de Crăciun de la Craiova. Imagini cu decorurile, prețuri și programul evenimentelor. Când încep cele din București, Brașov și alte orașe # HotNews.ro
Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis vineri seară, marcând startul sezonului târgurilor de iarnă din România. Evenimentul are tema „Spărgătorul de Nuci” și include zone tematice, spectacole, efecte speciale, ninisoare artificială și apariția zilnică…
21:40
Concedierile de personal de la Bitdefender vor afecta și divizia de Business Solutions din România, potrivit precizărilor făcute de compania românească de securitate cibernetică pentru StartupCafe.ro. Reducerile de personal vizează circa 140 de angajați Bitdefender…
21:30
Noua companie a statului care va înlocui CFR Marfă. Ce se întâmplă cu cei 3.000 de angajați și de ce se opun operatorii privați # HotNews.ro
CFR Marfă se numără printre companiile de stat care intră în lichidare, a anunțat vineri premierul Bolojan, iar în locul iei a fost înființată o nouă companie. Carpatica Feroviar va prelua o parte dintre angajați…
21:10
FOTO / VIDEO Protest împotriva Liei Savonea, în fața Înaltei Curți: „Afară, afară, ești mult prea specială!”, „Lie, lie, ciocârlie, cum îi scapi de pușcărie” # HotNews.ro
Un protest față de mandatul Liei Savonea la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție are loc vineri seară în fața sediului Instanței Supreme, unde participanții cer revocarea acesteia și acuză subminarea independenței Justiției. În…
21:00
SuperLiga: Au fost puse în vânzare biletele pentru derby-ul feroviar dintre CFR Cluj și Rapid București # HotNews.ro
CFR Cluj a anunțat că biletele pentru meciul contra celor de la Rapid București, din etapa cu numărul 17 a SuperLigii, au fost puse în vânzare. Partida va avea loc pe 23 noiembrie, de la…
20:50
Ciprian Ciucu: „Nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă și nici nu cred că poate să o facă. Vă dați seama că s-ar isteriza PSD” / „Sper să nu fim noi cei înșelați de PSD” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, susține că „s-a interpretat cumva greșit” când a spus despre candidatura lui Cătălin Drulă de la USR că „devine irelevantă”, fiind mai degrabă „o explicație într-un…
20:30
Amenda anunțată de Garda de Mediu pentru Primăria Generală. „Calitatea mediului din Capitală riscă să ne ducă într-o situație de infrigement” # HotNews.ro
Garda Națională de Mediu (GNM) a declarat, vineri, că Primăria Capitalei „nu respectă măsurile de protecție și calitate a mediului” în ceea ce privește calitatea aerului, spațiile verzi și depozitarea deșeurilor, o situație care are…
20:10
Un serial HBO proaspăt lansat în streaming o are pe Anamaria Vartolomei într-o nouă interpretare a unui roman clasic despre putere și seducție # HotNews.ro
Actrița de origine română Anamaria Vartolomei, considerată una dintre stelele în ascensiune ale cinematografiei franceze, este Isabelle de Merteuil în noul serial „Seducția”, lansat vineri pe HBO Max într-o reinterpretare a celebrului roman „Legături periculoase”…
20:00
FC Argeș s-a impus în fața echipei FC Muscelul Câmpulung, scor 6-0 (2-0), într-un meci amical disputat în pauza cauzată de meciurile echipe naționale din preliminariile CM 2026. Golurile au fost marcate de Robert Popescu…
20:00
Fostul primar din Năvodari, Nicolae Matei, scapă de dosarul „Tabăra Năvodari” prin prescripție / El și ceilalți doi inculpați trebuie să plătească despăgubiri de peste 8,6 milioane de euro # HotNews.ro
Tribunalul Constanța a constatat prescripția răspunderii penale în dosarul cunoscut drept „Tabăra Năvodari”, în care fostul primar Nicolae Matei era judecat pentru abuz în serviciu și conflict de interese, potrivit minutei ședinței. Decizia nu este…
19:40
Consiliul Concurenței monitorizează piața ouălelor „să nu avem creșteri speculative de preț”. „Sper că producătorii și-au învățat lecția” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat vineri că instituția monitorizează „cu atenție” situația de pe piața ouălelor, unde în trecut au fost aplicate amenzi după ce producătorii „au crescut prețurile comunicând între ei, coordonându-se”,…
19:20
Un senator ales pe listele SOS România, Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, face obiectul unui dosar penal pentru furt, după ce a luat un rucsac lăsat în recepția unui hotel din Piatra-Neamț, au confirmat surse din poliție pentru…
19:10
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după cazul dronei din Tulcea, „o violare a suveranității României”. A fost vehiculată posibilitatea unor sancțiuni # HotNews.ro
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde „i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României” de către o dronă a…
18:50
Vicepremierul italian Salvini susține că ajutoarele pentru Ucraina „alimentează și mai multă corupție” în țara invadată de forțele ruse # HotNews.ro
Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat vineri că acordarea unui ajutor suplimentar pentru Ucraina nu va ajuta la încheierea războiului cu Rusia, ci ar putea „alimenta și mai multă corupție”, referindu-se la un scandal de…
18:30
Azerbaidjanul protestează după ce o rachetă rusă i-a avariat ambasada de la Kiev: „O încălcare inacceptabilă a dreptului internațional” # HotNews.ro
Azerbaidjanul a anunțat vineri că a transmis un protest ferm ambasadorului Rusiei, după ce o rachetă Iskander a avariat ambasada sa de la Kiev, transmite Reuters. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la…
18:30
Începe construcția unui nou drum expres în România. Când va fi gata șoseaua care costă aproape 12 milioane de euro pe kilometru – VIDEO # HotNews.ro
A fost dat ordinul de începere a lucrărilor noului drum expres care va lega Autostrada „Moldovei” A7 de podul peste Dunăre de la Brăila. Contractul de aproape 900 de milioane de euro a fost semnat…
18:10
Drulă promite „un proiect amplu de monitorizare a traficului” dacă va fi primarul Capitalei, cu sute de camere # HotNews.ro
Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei a declarat, vineri, că dacă va câștiga scrutinul din 7 decembrie își propune să implementeze un sistem cu „300 de camere de monitorizare a traficului și de constatare…
18:00
Marea Britanie a emis vineri o licență specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancțiuni, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres. Licența…
18:00
VIDEO Drumul copiilor răniți din Gaza în România. Wall Street Journal publică un documentar despre eforturile României a de sprijini și integra palestienieni # HotNews.ro
În timp ce unele țări din Europa au refuzat să preia răniți din Gaza, România a luat acțiune și-și folosește proprii avioane militare pentru a transporta pacienți nu doar în țara noastră, dar și în…
17:50
Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite, vineri, într-un accident de autobuz în centrul orașului Stockholm, a anunțat poliția suedeză, precizând că este prea devreme pentru a spune care a fost cauza…
17:40
Furnizorul de soluții de securitate IT Bitdefender, unul dintre cele mai cunoscute branduri românești IT la nivel internațional și cel mai mare producător local de software, controlat de familia de antreprenori Florin și Măriuca Talpeș,…
17:40
AUR cere explicații privind procedura prin care Dominic Fritz a obținut cetățenia română: „Sare rândul. Omul obișnuit așteaptă minimum doi ani” # HotNews.ro
AUR solicită ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi conducerii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) „clarificări privind procedura accelerată” prin care primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a obţinut cetăţenia română „în doar un an, deşi procedura durează, de…
Acum 24 ore
17:30
Bolile autoimune, care afectează între 3% și 5% din populație, sunt tot mai frecvent diagnosticate și pot fi declanșate de combinația dintre factori genetici, expuneri de mediu, infecții și stil de viață. Studiile recente arată…
17:30
Despăgubiri de peste 200.000 de euro pentru Traian Berbeceanu, fost șef al BCCO Alba. Decizia nu este definitivă # HotNews.ro
Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba, trebuie să primească din partea statului suma de 200.000 de euro, reprezentând daune morale, și suma de 152.252 de lei cu titlu…
17:30
Cum ajung părinții să aibă, fără să știe, un „copil preferat”? Sfaturi de la psiholog pentru a restabili echilibrul afectiv # HotNews.ro
Favoritismul parental apare mai des decât cred părinții, spun psihologii. De cele mai multe ori, nu e intenționat, ci ține de dinamici inconștiente care influențează tonul, gesturile, reacțiile și felul în care un copil devine…
17:20
VIDEO Soluție la inundații: Un restaurant thailandez își servește clienții printre peștii ce înoată între mese # HotNews.ro
Un restaurant din centrul Thailandei s-a umplut de clienți care vin pentru o experiență culinară unică: să ia masa stând în apă, în mijlocul unor pești vii care sunt aduși direct din râul local, relatează…
17:20
Începe ROMANIAN ENERGY WEEK 2025! 5 zile cu 5 teme relevante pentru sectorul energetic românesc # HotNews.ro
Luni, 17 noiembrie, începe ROMANIAN ENERGY WEEK 2025! Descoperă idei, lideri și soluții la masa rotundă a viitorului energetic al României. Înscrie-te acum! Miniștrii Energiei, Economiei, Mediului, reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Departamentului de Dezvoltare…
17:10
MedLife raportează o creștere de aproape 20% în primele nouă luni față de anul trecut: „Genetica și integrarea AI deschid noi orizonturi, iar MedLife va fi acolo – nu doar ca utilizator de inovație, ci ca generator de progres medical” # HotNews.ro
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și singura companie cu capital românesc din topul operatorilor de profil, anunță rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale anului 2025. Grupul a înregistrat…
17:00
VIDEO Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, însoțită de George Simion / Ce spune că o diferențiază față de ceilalți candidați # HotNews.ro
Anca Alexandrescu, care candidează la Primăria București din postura de independentă dar cu susținerea AUR, și-a depus vineri, de la ora 16:00, oficial candidatura la Biroul Electoral Municipal (BEM). Ea spune că a ajuns la…
17:00
Poliția franceză l-a imobilizat pe un bărbat înarmat cu un cuțit, vineri, în gara Montparnasse din Paris, potrivit anunțului făcut de procurori, transmite Reuters. Parchetul a transmis un comunicat în care afirmă că un ofițer…
16:50
„Două-patru ore pe noapte”: programul extrem de somn al prim-ministrei Japoniei, Sanae Takaichi, stârnește întrebări și îngrijorare # HotNews.ro
Chiar și opoziția politică a îndemnat-o pe șefa guvernului să doarmă mai mult, în vreme ce alții se întreabă cum va contribui Takaichi la propriul angajament de a restabili un echilibru între viața personală și…
16:50
Germania îl acuză pe Putin de „dispreț față de umanitate” după atacul masiv din timpul nopții asupra Ucrainei # HotNews.ro
Rusia a încălcat dreptul internațional prin atacul masiv cu rachete balistice, de croazieră și drone comis asupra teritoriului ucrainean în cursul nopții, a acuzat vineri ministrul german al apărării Boris Pistorius, citat de The Guardian.…
16:40
Maduro îi cere lui Trump să nu deschidă drumul către un nou „război fără sfârșit”: „Să nu se repete ce s-a întâmplat în Afganistan. Fără războaie nedrepte” # HotNews.ro
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a îndemnat pe Donald Trump să nu împingă Statele Unite într-un „război fără sfârșit”, precum cel din Afganistan, în contextul intensificării desfășurării militare americane în regiune și al declarațiilor secretarului american…
16:30
Fetița de doi ani care a murit într-un cabinet stomatologic avea o „patologie cronică complexă”, spun procurorii # HotNews.ro
Copila de doi ani care a murit joi seară într-o clinică stomatologică din București, unde i-a fost făcută sedare totală, avea o „patologie cronică preexistentă complexă”, potrivit concluziilor preliminare ale autopsiei, transmise de Parchetul Tribunalului…
16:30
Cazul fetiței decedate la clinica de stomatologie. Doctor ATI și consilier al ministrului Sănătății: „Eu ca medic specialist nu mi-aș asuma niciodată o anestezie pediatrică în afara unui spital” # HotNews.ro
Iuliu Torje, consilier onorific al ministrului Sănătății, spune că tragedii precum cea de joi dintr-o clinică stomatologică din centrul Bucureștiului, unde o fetiță de 2 ani a murit după o anestezie generală, se întâmplă și…
16:30
Creatorul cifrului enigmatic pe care nici CIA nu a reușit să îl spargă a scos la vânzare textele ce oferă soluția # HotNews.ro
Când Jim Sanborn a fost ales să creeze o sculptură la sediul CIA, și-a dorit să realizeze ceva care să reflecte lumea spionilor și a codurilor secrete. Rezultatul a fost „Kryptos”, o placă din cupru…
16:10
Cine preia funcțiile de trezorier PNL și șef al organizației Vaslui, după ce Mihai Barbu a intrat în vizorul DNA # HotNews.ro
Deputatul Robert Sighiartău a fost votat pentru a fi noul trezorier al PNL, potrivit surselor HotNews participante la ședință. De asemenea, conducerea PNL Vaslui o va asigura de acum înainte deputatul Alexandru Muraru, spun aceleași…
16:00
„Deși studiile în Olanda sună minunat, nu strică să ai plan de rezervă”. Povestea Dariei, nevoită să revină în România după doar două luni la facultate în Amsterdam # HotNews.ro
Uneori, drumul corect e cel pe care ai puterea să-l reconfigurezi. Acesta este povestea Dariei, o tânără de 20 de ani din Oradea, care a visat să studieze la Universitatea din Amsterdam și să aibă apoi o…
16:00
Președintele Farul Constanța, Gică Popescu, a vorbit despre ultima mutare din SuperLiga: plecarea lui Mirel Rădoi de pe banca tehnică a Universității Craiova. „Mi-a plăcut foarte mult Craiova. Nu am înțeles plecarea lui Mirel Rădoi. Avea…
15:50
OMV Petrom riscă să piardă luna viitoare o parte din proiectul Neptun Deep, plus o sancțiune de 50 de milioane de euro – Die Presse / Reacția companiei # HotNews.ro
OMV Petrom ar putea pierde o parte din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, din cauză că nu a început forajul pentru explorarea în zona sondelor Nard și Anaconda, se arată într-un articol din publicația…
15:40
Afaceristul Fănel Bogos, acuzat de șantaj și cumpărare de influență, rămâne în arest / Ceruse să fie eliberat ca să nu i se prăbușească afacerea # HotNews.ro
Arestat preventiv în urmă cu o săptămână, afaceristul vasluian Fănel Bogos a susținut, prin intermediul avocatului său, că afacerile vor avea mult de suferit dacă va rămâne după gratii. Curtea de Apel Iași i-a respins…
15:40
Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene vor discuta săptămâna viitoare o propunere ca blocul comunitar să preia conducerea unui program de instruire a 3.000 de polițiști palestinieni, cu intenția ca aceștia să fie ulterior desfășurați…
15:20
China escaladează tensiunile cu Japonia și o amenință cu o „înfrângere zdrobitoare” în chestiunea Taiwanului # HotNews.ro
Japonia va suferi o „înfrângere zdrobitoare” în fața armatei chineze dacă va încerca să intervină cu forța în chestiunea Taiwanului, a declarat vineri ministerul apărării de la Beijing, intensificând retorica agresivă după declarațiile prim-ministrului japonez…
15:20
Dinamo București nu a încetat să și-l dorească pe atacantul Valentin Robu, 22 de ani, care evoluează în Liga 2, scrie GOLAZO.ro. Jucătorul celor de la Metalul Buzău și unul dintre golgheterii din Liga 2…
