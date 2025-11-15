Bursele europene au închis vineri în scădere, pe fondul temerilor legate de o posibilă spargere a bulei speculative din AI
News.ro, 15 noiembrie 2025 05:20
Acţiunile europene au închis în scădere puternică vineri, pe măsură ce temerile privind o bulă speculativă în sectorul inteligenţei artificiale şi slăbiciunea economiei globale au afectat încrederea investitorilor, relatează CNBC.
• • •
Acum 15 minute
06:20
Argentina: Explozie puternică într-o zonă industrială la sud de Buenos Aires. Peste 20 de persoane rănite # News.ro
O puternică explozie s-a produs vineri într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de capitala argentiniană Buenos Aires, provocând un incendiu major, şi rănirea a 22 de persoanepotrivit autorităţilor şi presei locale.
Acum 30 minute
06:10
Acum o oră
06:00
Acum 2 ore
05:20
05:10
Preţurile petrolului au crescut vineri cu peste 2% după ce portul rusesc Novorossiisk suspendă exporturile în urma unui atac ucrainean # News.ro
Preţurile petrolului au urcat cu peste 2% vineri, după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de ţiţei în urma unui atac cu drone al Ucrainei care a lovit un depozit de petrol în importantul hub energetic rus, alimentând temerile privind oferta globală, relatează Reuters.
Acum 8 ore
00:00
Echipa naţională a Croaţiei s-a calificat vineri seara la turneul final al Cupei Mondiale 2026, în timp ce Polonia şi Cehia nu mai pot pierde locul secund în grupele lor şi vor merge la baraj.
14 noiembrie 2025
23:40
23:30
Donald Trump „a avut discuţii telefonice cu Thailanda şi Cambodgia” după ciocnirile de la frontieră # News.ro
Donald Trump „a avut discuţii telefonice cu Thailanda şi Cambodgia în încercarea de a rezolva recentul conflict dintre cele două ţări”, a anunţat, vineri, Casa Albă.
23:30
Cătălin Predoiu a discutat cu omologul din Turcia despre stabilitatea şi securitatea la Marea Neagră: În perioada următoare, ne vom întâlni la Bucureşti pentru aprofundarea discuţiilor # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu omologul din Turcia despre stabilitatea şi securitatea la Marea Neagră, noţiuni esenţiale pentru ambele state. De asemenea, s-a discutat despre combaterea criminalităţii transfrontaliere, migraţiei ilegale, traficului de persoane, criminalităţii organizate şi traficului de droguri.
23:20
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly anunţă că medaliile obţinute la europene şi mondiale i-au fost furate # News.ro
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly traversează o perioadă deosebit de dificilă. În timp ce se afla într-un spital din Minnesota pentru a fi alături de mama sa, bolnavă de cancer la plămâni, sân şi stern, a aflat că locuinţa sa din Las Vegas a fost spartă.
23:20
Maramureş: Un bărbat de 52 de ani, grav rănit în zona greu accesibilă a staţiunii Suior, ajutat de salvamontişti # News.ro
Un bărbat de 52 de ani, grav rănit în zona greu accesibilă a staţiunii Suior, judeţul Maramureş, a fost ajutat, vineri, de salvamontişti. Aceştia, alertaţi de prietenul victimei, i-au acordat primul ajutor şi l-au coborât într-o zonă accesibilă, de unde a fost preluat de un echipaj medicl pentru a fi transportat la spital.
23:10
22:50
Poliţia suedeză a anunţat un bilanţ al accidentului de autobuz de la Stockholm: trei morţi şi trei răniţi # News.ro
Trei persoane au fost ucise şi trei rănite când un autobuz a lovit o staţie de autobuz vineri după-amiază târziu în centrul Stockholmului, a anunţat poliţia suedeză într-un prim bilanţ, relatează AFP.
22:40
Andra Balcangiu-Stroescu: Stigma este în continuare un factor care este ca o amprentă negativă asupra psihicului acestor persoane cu adicţii / Poate şi stigmatizarea lor îngreunează procesul de recuperare # News.ro
Asist. Univ. Dr. Andra Balcangiu-Stroescu este de părere că stigma este un factor negativ al persoanelor cu adicţii şi că aceasta este cauza pentru care recuperarea acestor pacienţi este îngreunată.
Acum 12 ore
22:30
Boxerul neozeelandez Joseph Parker, fost campion mondial la categoria grea, nu a trecut un testul antidoping pentru cocaină şi se confruntă cu o posibilă interdicţie de a mai boxa.
22:30
Ministrul Sănătăţii propune ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă / Sondaj realizat pe Facebook / Dorel Săndesc: Spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune, vineri seară, ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă. El recunoaşte că o asemenea ideea nu ar putea fi implementată peste noapte, însă a iniţiat o consultare pe Facebook pentru a afla mai multe opinii. Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Dorel Săndesc, este unul dintre cei care au apreciat ideea, precizând că ”spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare”. Ministrul Sănătăţii i-a răspuns: ”Perfect! Faceţi la Timişoara primul?”
22:20
Israelianul Simon Leviev, cunoscut drept „escrocul de pe Tinder”, eliberat în Georgia după două luni de detenţie # News.ro
Israelianul Simon Leviev, acuzat de înşelăciune pe aplicaţiile de întâlniri în documentarul de succes Netflix „The Tinder Swindler”, a fost eliberat în Georgia după două luni de detenţie, a declarat, vineri, avocata sa, citată de AFP.
22:10
Andra Balcangiu-Stroescu: O mare pondere dintre pacienţii care sunt consumatori de droguri şi au o infecţie virală vor putea să dezvolte pe parcursul bolii şi o afectare renală # News.ro
Asist. Univ. Dr. Andra Balcangiu-Stroescu a declarat, vineri seară, în emisiunea Medika Antidrog, că o pondere mare dintre pacienţii consumatori de droguri au şi o infecţie virală, hepatite sau chiar HIV, iar pe parcurs pot dezvolta şi o afectare renală care poate duce în final la dializă. De asemenea, potrivit specialistului, o parte dintre consumatori se confruntă cu malnutriţia.
22:10
Elveţia şi Statele Unite au încheiat un acord de principiu prin care se reduc drepturile vamale americane asupra importurilor elveţiene de la 39% la 15%, au anunţat, vineri, guvernele celor două ţări, informează Reuters.
22:00
S-au deschis târgurile de Crăciun din Sibiu şi Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din ţară / Mii de oameni s-au bucurat de surprizele pregătite de organizatori, dar şi de iluminatul festiv – FOTO / VIDEO # News.ro
Târgurile de Crăriun din Sibiu şi Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din ţară s-au deschis, vineri seară, în prezenţa a mii de spectatori. Organizatorii promit, până în ianuarie 2026, surprize de tot felul şi o adevărată feerie.
22:00
Andra Balcangiu-Stroescu: Medicina adicţiei permite să se facă legătura între corp, spirit şi psihicul omului / Avem o serie de adicţii pe care, dacă nu le conştientizăm, pot aduce un dezavantaj pentru parcursul nostru ulterior # News.ro
Asist. Univ. Dr. Andra Balcangiu-Stroescu a declarat, vineri seară, că este în curs de pregătire a doua generaţie de medici are se specializează în adicţii, o ramură a medicinei care permite să se facă legătura între corp, spirit şi psihicul omului, astfel încât medicul să îşi poată privi pacientul ca pe un întreg.
21:50
Fotbal – Amical: Lionel Messi a marcat şi a pasat decisiv în victoria Argentinei, 2-0 cu Angola # News.ro
Echipa naţională a Argentinei a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, echipa naţională din Angola, într-un meci amical disputat în Africa.
21:50
21:20
Poliţist care dirija traficul în Bucureşti, accidentat de o maşină / Agentul, în vârstă de 24 de ani, avea echipament corespunzător / A fost transportat la spital # News.ro
Un agent de poliţie din Bucureşti a fost acroşat de către o maşină, în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coşbuc, fiind transportat la spital. Poliţistul, în vârstă de 24 de ani, avea echipament reflectorizant.
21:20
Campioana U BT Cluj a învins vineri, în deplasare, formaţia muntenegreană SC Derby, scor 95-82 (49-35), în etapa a VII-a din grupa A a Ligii Adriatice. Este a patra victorie pentru echipa antrenată de Mihai Silvăşan, care a jucat partida la doar 48 de ore de la una pe teren propriu, în BKT EuroCup.
21:20
Rusia intenţionează să producă până la 120.000 de bombe planante în acest an, potrivit serviciilor secrete ucrainene # News.ro
Rusia intenţionează să producă până la 120.000 de bombe ghidate ieftine şi devastatoare în acest an, a declarat un înalt oficial al serviciilor secrete ucrainene, inclusiv 500 de bombe dintr-o nouă versiune cu rază de acţiune mai mare, care pot ajunge la mai multe oraşe.
21:10
Cătălin Drulă vrea implementarea unui sistem de monitorizare a traficului, cu 300 de camere, care să constate autormat o serie întreagă de încălcări ale legislaţiei / Solicitare către ministrul de Interne # News.ro
Candidatul USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă, anunţă că vrea să implementeze un sistem cu 300 de camere de monitorizare a traficului şi de constatarea automată a contravenţiilor în Bucureşti, cum ar fi trecerea pe roşu, depăşirea vitezei legale şi folosirea ilegală a benzilor unice de autobuz.
21:10
Pompierii au intervenit, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestatb la un restaurant din Constanţa, 40 de persoane evacuându-se din unitatea.
21:10
20:50
Lukoil poartă discuţii cu potenţiali cumpărători pentru activele sale externe, după eşuarea acordului cu compania elveţiană Gunvor # News.ro
Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunţat vineri că se află în discuţii cu potenţiali cumpărători pentru activele sale din străinătate, după sancţiunile impuse luna trecută de Statele Unite şi Regatul Unit şi după prăbuşirea acordului anterior cu traderul elveţian Gunvor, relatează Reuters.
20:20
Tibor Selymes este noul antrenor principal al echipei Poli Iaşi, a anunţat, vineri, gruparea din Liga 2.
20:20
Protest în faţa Instanţei Supreme - Mai multe organizaţii cer demiterea Liei Savonea, pe care o acuză că a slăbit lupta anticorupţie, a transformat CSM într-un instrument politic şi a luat decizii extrem de contestate / Ce scandează manifestanţii – VIDEO # News.ro
Mai multe organizaţii civice protestează, vineri seară, în faţa Instanţei Supreme şi cer demiterea şefei ÎCCJ, Lia Savonea, pe care o acuză că a slăbit lupta anticorupţie, a transformat CSM într-un instrument politic, nu a ţinut cont de părerile magistraţilor şi a luat decizii extrem de contestate. Organizatorii se referă la rejudecarea dosarului Mario Iorgulescu, la achitarea definitivă a fostului ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu, dar şi la eliberarea fostului ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi a fostului preşedinte Eximbank Ionuţ Costea.
20:20
Aeroportul Internaţional Chişinău a preluat în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil, în baza unui contract de comodat semnat pe 12 noiembrie. Procesul de predare-primire a avut loc a doua zi, pe 13 noiembrie, anunţă ministrul Energiei, Dorin Junghietu, citat de newsmaker.md.
20:00
Meciul Bosnia-România: Mircea Lucescu - Nu are de ce să îmi fie teamă. Va fi un joc obişnuit, de calificare! # News.ro
Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, crede că echipa sa are potenţialul de a câştiga la Zenica şi recunoaşte că responsabilitatea lui, ca antrenor, este să facă o echipă competitivă pentru Cupa Mondială 2026.
19:30
19:30
Regele Charles al III-lea împlineşte 77 de a ani, hotărât să muncească în pofida cancerului de care suferă # News.ro
Regele Charles al III-lea şi-a sărbătorit vineri împlinirea vârstei de 77 de ani printr-o vizită în Ţara Galilor, hotărât în continuare să-şi asume deplin atribuţiile în pofida unui cancer de care suferă, relatează AFP.
19:20
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe / I s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă - FOTO # News.ro
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.
19:20
Un lider sindical explică ce ar trebui făcut pentru o reală eficientizare a ANAF, dar afirmă că nimic nu se întâmplă: Nici actuala guvernare nu vrea o reformă şi o eficientizare a ANAF / Va fi doar pâine şi circ # News.ro
Presedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală ”Solidaritatea”, Dorin Modure, explică, vineri seară, ce ar trebui făcut pentru o reală eficientizare a ANAF, respectiv simplificarea legislaţiei, digitalizare, depolitizarea instituţiei şi creşterea veniturilor, dar afirmă că nimic din toate acestea nu se întâmplă. ”Nici actuala guvernare nu vrea o reformă şi o eficientizare a ANAF”, susţine liderul sindical.
19:10
Echipa naţională U21 a României a pierdut joi, în deplasare, scor 0-2, cu echipa naţională U21 a Finlandei, în calificările pentru Euro U21 2027.
19:10
Drumuri asfaltate peste magistrale de gaz – Prefectul Capitalei anunţă că se vor impune restricţii de circulaţie în zonele respective: Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor # News.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, vineri seară, că se vor impune restricţii de circulaţie în zonele unde Primăria Sector 3 a construit drumuri asfaltate peste magistrale de gaz fără avizul Transgaz, iar luni toate părţile implicate se vor deplasa la faţa locului pentru a identifica soluţii. Nistor a mai precizat că, la întâlnirea de vineri, Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor.
18:50
18:50
Inspectorii vamali au descoperit bunuri în valoare de două milioane de lei, susceptibile a fi contrafăcute / Marfa se afla în mai multe containere sosite din China şi era destinată unei firme din Republica Moldova # News.ro
Inspectorii vamali au controlat mai multe containere sosite din China, în care se aflau bunuri destinate unei firme din Republica Moldova, şi au descoperit mărfuri susceptibile a fi contrafăcute. Valoarea acestora, dacă ar fi fost vândute la preţul produsului original, se ridică la două miloane de lei.
18:40
18:40
Anca Alexandrescu şi-a depus candidatura pentru Primăria Bucureşti / Ea este susţinută de o alianţă formată din AUR, PNŢCD şi FAR - FOTO # News.ro
Anca Alexandrescu şi-a depus, vineri, candidatura pentru Primăria Bucureşti, fiind susţinută de o alianţă formată din mai multe partide, printre care AUR, PNŢCD şi Forţa Alternativă pentru România (FAR).
18:30
UPDATE-Mai multe persoane lovite şi ucise de un autobuz în centrul Stockholmului, anunţă poliţia # News.ro
Un autobuz a lovit şi ucis mai multe persoane, vineri seara, în centrul Stockholmului, şi a rănit, de asemenea, mai multe persoane, anunţă poliţia suedeză, relatează AFP.
18:20
După victoria echipei Palmeiras împotriva formaţiei São Paulo în octombrie, Vitor Roque, autorul unuia dintre golurile din meciul câştigat cu 3-2, a publicat pe Instagram imaginea unui tigru care devora un cerb.
18:20
Doi răniţi în Gara Montparnasse, la Paris, după ce un poliţist deschide focul împotriva unui bărbat cunoscut din cauza unor violenţe conjugale, care agita un cuţit # News.ro
Un poliţist a deschis vineri seara focul împotriva unui bărbat cunoscutr din cauza unor violenţe conjugale, care agita un cuţit în Gara Montparnasse, la Paris, anunţă Parchetul Parisului, contactat de AFP.
18:20
Un senator ales pe listele SOS România este suspectat de furt după ce ar fi luat un rucsac conţinând o tabletă şi bani uitat de un bărbat în recepţia unui hotel din Piatra Neamţ. Rucsacul a fost găsit în portbagajul maşinii cu care se deplasa senatorul.
18:10
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii – Eu sunt recunoscătoare pentru cele două naşteri premature / Către mamele de prematuri: Mi-aţi fost un mare sprijin; am prins curaj că va fi bine # News.ro
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, participă, vineri, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii, unde a vorbit despre cei doi copii ai săi, ambii născuţi prematur. Ea a apreciat ajutorul primit de la medici, asistente, kinetoterapeuţi, dar, mai ales, de la alte mame de prematuri. ”Cunoscând poveştile fiecărei mame, am prins curaj că va fi bine şi pentru noi”, a declarat partenera preşedintelui.
18:00
Raport FMI: România a aplicat măsuri eficiente pentru refacerea stabilităţii financiare. Economia va înregistra o creştere gradualã de la 1,0% în 2025, la 1,4% anul viitor. Inflaţia va coborî în intervalul de toleranţã al BNR pânã la sfârşitul lui 2026 # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, vineri, că un raport al FMI arată că România a implementat măsuri eficiente pentru refacerea stabilităţii financiare. Potrivit sursei citate, FMI a recunoscut importanţa pachetului de reforme fiscal-bugetare pentru perioada 2025-2026 şi a menţionat cã mãsurile adoptate sunt un pas necesar în procesul de diminuare a deficitelor gemene. Consiliul Director al FMI a subliniat cã pachetul recent de reforme fiscale pentru 2025-2026 este esenţial pentru refacerea sustenabilitãţii fiscale şi a încrederii pieţelor în capacitatea de revenire a României. În acest context, FMI anticipeazã cã economia României va înregistra o creştere gradualã de la 1,0% în 2025, la 1,4% anul viitor, iar inflaţia va coborî în intervalul de toleranţã al BNR pânã la sfârşitul lui 2026. FMI a mai remarcat cã o flexibilitate mai mare a cursului de schimb pe termen mediu ar spori rezilienţa la şocuri. „Raportul FMI confirmã cã pachetul nostru de reforme este în acelaşi timp vital pentru România şi credibil pentru partenerii noştri”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
