Bursele europene au închis vineri în scădere, pe fondul temerilor legate de o posibilă spargere a bulei speculative din AI

Ministerul Finanţelor anunţă, vineri, că un raport al FMI arată că România a implementat măsuri eficiente pentru refacerea stabilităţii financiare. Potrivit sursei citate, FMI a recunoscut importanţa pachetului de reforme fiscal-bugetare pentru perioada 2025-2026 şi a menţionat cã mãsurile adoptate sunt un pas necesar în procesul de diminuare a deficitelor gemene. Consiliul Director al FMI a subliniat cã pachetul recent de reforme fiscale pentru 2025-2026 este esenţial pentru refacerea sustenabilitãţii fiscale şi a încrederii pieţelor în capacitatea de revenire a României. În acest context, FMI anticipeazã cã economia României va înregistra o creştere gradualã de la 1,0% în 2025, la 1,4% anul viitor, iar inflaţia va coborî în intervalul de toleranţã al BNR pânã la sfârşitul lui 2026. FMI a mai remarcat cã o flexibilitate mai mare a cursului de schimb pe termen mediu ar spori rezilienţa la şocuri. „Raportul FMI confirmã cã pachetul nostru de reforme este în acelaşi timp vital pentru România şi credibil pentru partenerii noştri”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.