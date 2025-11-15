Bradul de Crăciun a ajuns la Suceava. E înalt de 15 metri, dar deocamdată nu e luminat
StirileProtv.ro, 15 noiembrie 2025 07:50
Și în alte orașe, autoritățile au început să se pregătească serios pentru sărbătorile de iarnă.
Două persoane au ajuns la spital, în urma unui grav accident petrecut pe un drum din județul Suceava.
„Ne-au spus să stăm lângă cadavre”. Bilanțul morților după ce un autobuz a zdrobit o stație cu călători în Stockholm # StirileProtv.ro
Trei persoane au fost ucise şi trei rănite când un autobuz a lovit o staţie de autobuz vineri după-amiază târziu în centrul Stockholmului, a anunţat poliţia suedeză într-un prim bilanţ, relatează AFP.
Prețul petrolului a crescut după ce portul Novorossiisk a oprit exportul în urma unui atac. Există riscul unei crize globale # StirileProtv.ro
Preţul petrolului a urcat cu peste 2% după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de ţiţei în urma unui atac cu drone al Ucrainei care a lovit un depozit de petrol în importantul hub energetic rus, alimentând temerile privind oferta globală.
Ministrul Sănătății propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să se facă în spitale publice # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat vineri seară o consultare publică pe Facebook privind posibilitatea ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă.
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum # StirileProtv.ro
Zecile de mii de foști angajați OMV Petrom nu vor primi prea curând nici acțiunile la care au dreptul. O nebuloasă de miliarde de euro, recunoscută indirect și de Ministerul de Finanțe.
Donald Trump amenință BBC cu un proces de miliarde. Emisiunea Panorama ar fi denaturat declarațiile președintelui # StirileProtv.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că va iniţia acţiuni în instanţă împotriva BBC din cauza modului în care discursul său a fost editat de emisiunea Panorama, după ce corporaţia şi-a cerut scuze, dar a refuzat să îi ofere despăgubiri.
Reacția Ambasadei Rusiei, după convocarea ambasadorului la MAE pentru a-i arăta resturile unei drone. Cum a descris dovezile # StirileProtv.ro
Ambasada Rusiei în România susţine, vineri seară, că dovezile prezentate de Ministerul de Externe ambasadorului nu sunt, de fapt, dovezi, pentru că nu s-au prezentat date despre traiectoria dronei.
Judecătoarea dorită ministru de Călin Georgescu, despre protestul de la ÎCCJ: „Ne scuipă și ne doresc moartea” # StirileProtv.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu, de la Curtea de Apel Timişoara, îi atacă dur pe iniţiatorii protestului împotriva şefei Instanţei supreme, Lia Savonea.
Un pilot drogat a încercat să oprească motoarele avionului crezând „că era prins într-un vis sau că era deja mort” # StirileProtv.ro
În 2023, un căpitan al companiei Alaska Airlines, care nu era de serviciu, a fost acuzat de 83 de tentative de omor după ce a încercat să oprească motoarele unui avion în timpul zborului.
Rusia accelerează producția de bombe planante. Ucraina se teme de o escaladare a atacurilor # StirileProtv.ro
Rusia intenţionează să producă până la 120.000 de bombe ghidate ieftine şi devastatoare în acest an, a declarat un înalt oficial al serviciilor secrete ucrainene, inclusiv 500 de bombe dintr-o nouă versiune cu rază de acţiune mai mare.
Percheziţie în Timiş. 23 de monede romane, descoperite într-un dosar de dispariţie a unor obiecte din patrimoniul naţional # StirileProtv.ro
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Timiş au efectuat o percheziţie domiciliară într-un dosar penal vizând dispariţia a şapte monede medievale româneşti.
Aeroportul Chișinău a preluat gratuit terminalul petrolier Lukoil: Ce a reușit Moldova să evite înainte de 21 noiembrie # StirileProtv.ro
Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) a intrat în posesia terminalului petrolier al companiei Lukoil prin contract de comodat gratuit, semnat pe 12 noiembrie și finalizat prin predare-primire a doua zi, pe 13 noiembrie.
Cătălin Drulă propune un sistem de 300 de camere pentru monitorizarea traficului în Bucureşti. Apel la ministrul de Interne # StirileProtv.ro
Cătălin Drulă anunţă că vrea să implementeze un sistem de 300 de camere pentru monitorizarea traficului şi constatarea automată a contravenţiilor, precum trecerea pe roşu, depăşirea vitezei şi folosirea ilegală a benzilor pentru autobuze.
Horoscop 15 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va întâlni pe cineva cu care va putea forma un cuplu # StirileProtv.ro
O zi cu de toate. O să scoatem la iveală resursele interioare ca să ne ocupăm de lucrurile care prezintă un mare interes și, practic, să ne depășim pe noi înșine.
Protest la ÎCCJ, manifestanții cer demisia instanței supreme: „Unde-i lege, nu-i Savonea” # StirileProtv.ro
Mai multe organizaţii civice protestează, vineri seară, în faţa Instanţei Supreme şi cer demiterea şefei ÎCCJ, Lia Savonea, pe care o acuză că a slăbit lupta anticorupţie, a transformat CSM într-un instrument politic.
Washingtonul acuză Alibaba de implicare în operațiuni militare chineze. Casa Albă spune că securitatea SUA este amenințată # StirileProtv.ro
Washingtonul acuză Alibaba că oferă sprijin tehnologic pentru „operaţiuni" militare chineze împotriva unor ţinte din Statele Unite ale Americii, a scris vineri Financial Times, citând un memoriu de securitate naţională al Casei Albe.
Pirelli a lansat calendarul pe 2026. Imagini spectaculoase cu modelele de anul acesta. Mesajul Evei Herzigova pentru români # StirileProtv.ro
Un renumit calendar născut în 1964 s-a transformat de-a lungul timpului dintr-o biblie a top-modelelor, într-un manifest al lumii artistice. Lansarea ediției 2026 a avut loc la Praga, unde s-a aflat și Andreea Esca.
Concluzia FMI după evaluarea de la București și consultările pe Articolul IV. Directorii boardului cer „un mix” # StirileProtv.ro
Fondul Monetar Internațional (FMI) a salutat pachetul de reforme fiscale anunțat pentru 2025-2026, dar a cerut un „mix adecvat de politici” și transformări structurale majore.
Drumuri asfaltate peste magistrale de gaz. Prefectul Capitalei anunţă restricţii pentru siguranţa locuitorilor # StirileProtv.ro
Prefectul Capitalei a anunțat că se vor impune restricţii de circulaţie în zonele unde Primăria Sector 3 a construit drumuri asfaltate peste magistrale de gaz fără avizul Transgaz.
Animalul care revine în pădurile României după aproape 100 de ani. „Deja avem 15 pui făcuți în țarc” # StirileProtv.ro
După o absență de zeci de ani din zonele de deal și câmpie, cerbul lopătar, unul dintre cele mai frumoase animale din România, a apărut în mai multe păduri din țară.
„Via Dobrogeana”, un proiect inspirat din succesul „Via Transilvanica”, care leagă Galațiul de Delta Dunării și de litoral # StirileProtv.ro
În România, un nou proiect, inspirat de succesul „Via Transilvanica”, prinde contur: „Via Dobrogeana”.
Târgurile de Crăciun se deschid la temperaturi de 18 grade. Craiova simulează iarna cu zăpadă sintetică # StirileProtv.ro
Pe o vreme neobișnuit de caldă, cu 18 grade și cer senin, România inaugurează primele două Târguri de Crăciun ale sezonului la Sibiu și Craiova. Sibiul mizează pe tradiție și spectacole vizuale, iar Craiova pe zăpadă sintetică și sănii zburătoare.
Tragedie în Suedia. Mai multe persoane au murit, iar altele sunt grav rănite după ce un autobuz a intrat în mulțime # StirileProtv.ro
Un autobuz a lovit mai multe persoane în centrul Stockholm-ului, iar autoritățile confirmă că sunt atât răniți, cât și decedați în urma incidentului.
Lucrările pe Autostrada Sibiu–Pitești avansează rapid. Tunelul Momaia va fi primul din România cu beton în loc de asfalt # StirileProtv.ro
Lucrările pe Autostrada Sibiu–Pitești progresează rapid, iar anul viitor ar putea fi inaugurată înainte de termen o porțiune de 9 km lângă Curtea de Argeș, cu primul tunel forat în stâncă.
Ceața a blocat activitatea aeroportului din Craiova. Două aeronave nu au putut ateriza și au fost redirecționate # StirileProtv.ro
Activitatea aeroportului din Craiova a fost blocată din cauza ceții. Două aeronave, una venind de la Madrid și cealaltă de la Milano, nu au putut ateriza joi noapte și au fost direcționate spre Sibiu, respectiv Cluj.
Candidat-surpriză la Primăria Capitalei. Un om controversat din fotbalul românesc a anunțat că intră în cursă # StirileProtv.ro
Continuă înscrierile în cursa pentru Primăria Capitalei. Vineri, independentă, Anca Alexandrescu, susținută de AUR, și-a depus candidatura. Actorul George Burcea, din partea POT, și-a adus și el dosarul la Biroul Electoral.
30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel # StirileProtv.ro
Continuăm campania noastră ”30 de ani în 30 de zile” cu 2009, un an pe care istoria îl va reține sub un singur cuvânt: Criză.
O mare companie românească dă afară 7% din angajați. Gigantul are afaceri globale, cei mai mulți vizați sunt în România # StirileProtv.ro
Concedierile în industria IT continuă. Compania românească de securitate cibernetică Bitdefender a anunțat că are în plan să disponibilizeze 7% din totalul angajaților la nivel global, dar cei mai mulți sunt din România și America de Nord.
Coletele din afara UE ar putea fi taxate și dacă au o valoare sub 150 de euro. România pregătește o taxă suplimentară # StirileProtv.ro
Cumpărăturile online de pe platformele Shein sau Temu ar putea deveni mai scumpe. Miniștrii de finanțe din statele membre au decis ca taxa vamală să fie plătită de la primul euro pentru toate coletele din afara Uniunii Europene.
De ce nu mai vor românii să plece în străinătate, iar diaspora se întoarce acasă. Explicația unui medic care a colindat lumea # StirileProtv.ro
Crește numărul românilor care renunță să mai plece la muncă în străinătate, chiar dacă pot câștiga mai mult.
Trump îi acuză pe democrați că reînnoiesc „farsa Epstein” pentru a-l discredita: Jeffrey e problema lor, nu a republicanilor # StirileProtv.ro
Preşedintele republican Donald Trump îşi acuză vineri opozanţii democraţi de ”promovarea din nou a farsei Epstein”, în contextul unei relansări a unor întrebări despre legăturile pe care le-a avut cu acest fost finanţist bogat, un infractor sexual.
Inspectorii vamali au descoperit mărfuri contrafăcute în containere din China, destinate Moldovei. Prejudiciu uriaș # StirileProtv.ro
Inspectorii vamali au controlat mai multe containere sosite din China, în care se aflau bunuri destinate unei firme din Republica Moldova, şi au descoperit mărfuri susceptibile a fi contrafăcute.
Prima ipoteză a anchetatorilor în cazul tinerei găsită moartă lângă calea ferată, în Bacău. Victima era desculță # StirileProtv.ro
Anchetă complexă, în Bacău. Trupul unei tinere de 26 de ani, care prezenta urme de violență, a fost găsit la marginea orașului. Autoritățile încearcă să stabilească ce s-a întâmplat și iau în calcul varianta unui omor - cu un criminal încă în libertate.
Mugur Isărescu: Euro nu mai are cum să coboare sub 5 lei. România ar putea evita recesiunea # StirileProtv.ro
„Nu cred că vom avea recesiune” – spune guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, în contextul în care economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea, conform Institutului Național de Statistică.
Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate # StirileProtv.ro
Un caz tulburător petrecut la o clinică de stomatologie din capitală aduce în discuția nerespectarea sau lipsa unor proceduri și mai ales, din nou, lipsa unor autorizații în cazul unor unități sanitare private.
MAE l-a chemat pe ambasadorul Federației Ruse să-i arate resturile unei rusești: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian # StirileProtv.ro
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul MAE, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.
Senator ex-SOS, suspectat de furt. Rucsacul sustras a fost găsit la el în portbagaj # StirileProtv.ro
Un senator ales pe listele SOS România este cercetat penal pentru furt după ce ar fi luat un rucsac conținând o tabletă și bani uitat de un bărbat în recepția unui hotel din Piatra Neamț.
George Burcea și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Candidez ca un om curat, din afara sistemului” # StirileProtv.ro
George Burcea, candidatul susţinut de Partidul Oamenilor Tineri pentru funcţia de primar general al Capitalei, şi-a depus dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.
Anca Alexandrescu și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. „Voi fi în stradă şi după ce voi câştiga alegerile” # StirileProtv.ro
Bucureştiul a ieşit din epoca în care avea nevoie de un administrator care pune panseluţe, băncuţe şi coşuri de gunoi, a declarat, vineri, jurnalista Anca Alexandrescu, care şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei la Biroul Electoral Municipal.
Paradoxal, populația a consumat mai multă energie electrică, deși curentul s-a scumpit constant # StirileProtv.ro
Consumul final de energie electrică în primele nouă luni din 2025 a fost de 37,251 miliarde kWh, înregistrând o scădere de 0,4% față de perioada similară din 2024. În schimb, consumul populației a crescut cu 1,8%.
Elementul important aflat la necropsia fetiței de doi ani decedată după anestezie, la o clinică din București # StirileProtv.ro
Polițiștii fac cercetări in rem pentru ucidere din culpă, în cazul fetiței de doi ani care a murit joi seară, în timpul unei intervenții stomatologice făcute sub sedare profundă.
Medic român care profesează în Germania: „Nu aş face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului” # StirileProtv.ro
Un medic român supraspecializat în terapie intensivă din Germania afirmă că tragedia fetiței de doi ani dintr-o clinică bucureșteană nu este „un accident românesc” și poate surveni în orice sistem medical avansat.
Vreme neașteptată în România: la munte va fi mai cald decât la câmpie. Fenomenul, explicat de Busu # StirileProtv.ro
Vremea va fi schimbătoare în toată țara în următoarele zile: ceață persistentă în sud și est, ploi în nord și vest, temperaturi atipic de ridicate la deal și la munte, potrivit prognozei prezentate de Busu.
Comisarii ANPC au aplicat amenzi uriașe. Au găsit mucegai în spații de cazare și produse cu nicotină vândute minorilor # StirileProtv.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 3,2 milioane de lei în urma controalelor desfăşurate în această săptămână la nivel naţional.
În Filipine, cei vii trăiesc printre morți. Sărăcia extremă îi forțează să transforme cimitirul în adăpost # StirileProtv.ro
În Manila, un oraș aglomerat, unde sărăcia este profundă și milioane de oameni nu au adăpost adecvat, unii dintre cei vii au găsit refugiu printre morți.
Răspunsul societății civile pentru șefa ÎCCJ: „Independenţa judecătorilor nu exclude responsabilitatea publică” # StirileProtv.ro
Organizaţiile civice care au anunţat protestul la adresa Liei Savonea precizează că acest demers nu reprezintă „un atac împotriva sistemului judiciar” sau „împotriva tuturor magistraţilor”.
Cum a răspuns Isărescu atunci când a fost întrebat dacă oprirea rafinăriei Lukoil poate duce motorina la 9 pe litru # StirileProtv.ro
Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, este de părere că România are toate șansele să gestioneze fără șocuri situația provocată de sancțiunile impuse de Statele Unite companiei Lukoil și partenerilor săi.
Ce au găsit anchetatorii pe trupul tinerei care a fost găsită moartă lângă calea ferată, în Bacău # StirileProtv.ro
Moarte învăluită în mister, în Bacău. Trupul unei tinere de 26 ani, care prezenta răni de înjunghiere, a fost găsit în apropierea căii ferate, într-o zonă izolată din oraș.
Mei: cereala fără gluten, bogată în proteine și beneficii uimitoare pentru sănătate. De ce ar trebui să-l incluzi în dietă # StirileProtv.ro
Meiul este un tip de cereală cu boabe mici, cultivată în regiunile aride și semi-aride ale lumii.
