Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf

Joi seară, o familie din Bucureşti a mers la dentist pentru o procedură simplă şi s-a întors acasă fără fetiţa de doar 2 ani. Sara Ioana a murit pe scaunul dentistului, după ce a fost sedată intravenos pentru două carii. Părinţii acuză medicii că au apelat la această procedură, deşi analizele fetiţei arătau că avea probleme la ficat. Bizar este şi faptul că medicii au aşteptat o oră până să cheme ambulanţa, dar şi mesajul lor de azi în care, după regrete, sunt preocupaţi de igiena orală a copiilor români şi îi îndeamnă pe părinţi să meargă la dentist. Vorbim de o clinică din centrul Capitalei, cunoscută şi recomandată, dar care funcţiona, a descoperit controlul trimis de Ministerul Sănătăţii, improvizat.