Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
ObservatorNews, 15 noiembrie 2025 07:50
Descoperire macabră în Bacău! În România anului 2025 am ajuns să nu fie săptămână în care o femeie să nu fie ucisă. Vineri, cadavrul unei tinere de 26 de ani a fost găsit lângă o cale ferată, dintr-o zonă izolată a oraşului. Anchetatorii nu exclud varianta unei crime, pentru că pe trupul fetei s-au găsit urme de violenţă şi două zone în care fusese înjunghiată.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
07:50
Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf # ObservatorNews
Descoperire macabră în Bacău! În România anului 2025 am ajuns să nu fie săptămână în care o femeie să nu fie ucisă. Vineri, cadavrul unei tinere de 26 de ani a fost găsit lângă o cale ferată, dintr-o zonă izolată a oraşului. Anchetatorii nu exclud varianta unei crime, pentru că pe trupul fetei s-au găsit urme de violenţă şi două zone în care fusese înjunghiată.
Acum 12 ore
00:00
Porc viu sau gata tranşat, dilema românilor. Cu cât se vinde carnea de porc pentru Sărbători # ObservatorNews
Carnea de porc este, în continuare, cea mai căutată pentru sărbătorile de iarnă. Crescătorii spun că întotdeauna porcul întreg, cumpărat înainte să fie sacrificat este mai ieftin, dar nu este o afacere neapărat. Pe lângă faptul că există pierderi de 30% din greutatea totală, chiar nu avem nevoie de un porc întreg pentru masa de Crăciun.
14 noiembrie 2025
23:30
Cântărețul care a făcut istorie la Latin Grammy 2025: Artistul a plecat cu 5 trofee acasă # ObservatorNews
A fost o seară cu ritmuri reggaeton şi pop în Las Vegas. Premiile Grammy Latino au fost acordate, iar cântăreţul Bad Bunny a plecat acasă cu 5 statuete de aur, inclusiv cea pentru cel mai bun album al anului. Este primul artist latino nominalizat la 3 categorii importante. Pe scenă, a urcat şi cântăreaţa Karol G, care a primit premiul pentru melodia anului.
21:40
Ucraina a atacat portul rus Novorossiisk şi o rafinărie din Saratov cu rachete Neptun de producţie proprie # ObservatorNews
Ucraina a folosit atât drone, cât şi rachete de producţie proprie Neptun în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra portului rus Novorossiisk şi asupra unei rafinării ruse din regiunea Saratov, potrivit Statului Major al armatei ucrainene, scrie agenţia EFE, citată de Agerpres.
21:40
Polițist din Capitală în misiune, lovit de un autoturism. Dirija traficul la George Coșbuc # ObservatorNews
Un polițist de la Brigada Rutieră a fost lovit de o mașină în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coșbuc din București, vineri seara, potrivit Mediafax. Agentul, în vârstă de 24 de ani, a fost transportat la spital.
21:30
Două tinere din România, medaliate cu aur la Londra pentru o inovație care poate schimba agricultura # ObservatorNews
Două tinere românce au adus țara noastră în centrul atenției la Londra, unde au câștigat aurul cu o inovație promițătoare pentru agricultură. Au creat un dispozitiv revoluționar care generează apă plasmatică - aceasta accelerează germinarea și sporește randamentul culturilor. Acum, Ioana Tofan și Eliza Baluș fac parte din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediţia 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu, care susține tineri vizionari și inovatori.
21:20
Un bărbat de aproximativ 60 de ani, din localitatea Sâmboieni, comuna Sânmărtin, județul Cluj, a murit vineri seara după ce un copac s-a prăbușit peste el în timp ce se afla într-o pădure din apropierea satului, potrivit Mediafax.
21:20
Anca Alexandrescu și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. George Simion anunță alianța care o susține # ObservatorNews
Anca Alexandrescu și-a depus vineri candidatura pentru Primăria Capitalei, susținută de o alianță formată din AUR, PNȚCD, FAR și alte formațiuni. Jurnalista spune că intră în cursa pentru București după șase ani în care a discutat zilnic cu românii despre problemele orașului și afirmă că știe "unde se scurg banii" și unde trebuie făcute tăieri. George Simion a anunțat oficial alianța care îi oferă sprijinul, potrivit News.ro.
21:10
România încerarcă să evite recesiunea, avertizează guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Liberalizarea energiei, noile taxe și tensiunile politice au împins inflația în sus. Între timp, românii se adaptează. Bugetele pentru masa de sărbători scad, în timp ce BNR estimează o inflație de aproape 10% la final de an.
21:10
Bugetari concediaţi în cel mult 120 de zile şi tăieri de salarii. Măsurile încep din ianuarie # ObservatorNews
2026 începe cu tăieri în sistemul bugetar. Guvernul vrea ca eliminarea a 10% din posturi să se facă de la 1 ianuarie. 13.000 de angajați din administrația locală își vor pierde locurile de muncă, iar salariații a 2.400 de primării, care nu se pot finanța singure, vor avea venituri mai mici. Tăieri vor fi și la ministere.
21:00
Alimentul la care românii nu renunță de sărbători, cu 40% mai scump în 2025. Aromele bizare cuceresc piețele # ObservatorNews
Românii se topesc după ciocolată, dar preţurile le lasă un gust amar. Dulciurile costă cu 40% mai mult decât anul trecut. Ca să nu îşi piardă clienţii, comercianţii au fost nevoiţi să fie inventivi și au creat combinaţii inedite. Ciocolata cu leuştean, cu colivă sau cu urechi de porc sunt cele mai noi. La rândul lor, cofetarii fac artă. O tânără a sculptat Coiful de la Coţofeneşti din ciocolată.
21:00
Drumul Expres Focșani-Brăila intră în execuție. 73 km vor conecta Moldova de Dunăre și litoral # ObservatorNews
Încep lucrările pentru Drumul Expres Focsani-Brăila. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis astăzi ordinul de deschidere a şantierului. Şoseaua va avea o lungime de peste 70 de kilometri şi asigură legătura dintre Autostrada Moldovei cu Podul peste Dunăre de la Brăila, cu Tulcea și cu Constanța.
21:00
Momentul în care o mașină e spulberată la ieșirea dintr-o parcare, în Suceava. Un pieton e doborât pe trotuar # ObservatorNews
Un accident şocant a avut loc în această seară la ieşirea din Suceava şi a fost surprins pe camerele de supraveghere din zonă.
20:20
Pentru prima dată, cel mai mare producător de armament din lume îşi dezvăluie o parte din secrete în România. Observator a intrat în hangarele de la Aerostar Bacău, acolo unde se face mentenanța pentru elicopterele Black Hawk și avioanele F16. Este singura bază din Europa în care se întreţin şi se repară acest tip de aeronave, printre cele mai performante din lume.
20:20
O elevă de la un liceu din Capitală, ridicată în aer de 600 de baloane cu heliu: "Parcă eram într-un vis" # ObservatorNews
Un experiment inedit a avut loc astăzi la Liceul Teoretic Școala Mea din Capitală. Elevii au reușit să ridice în aer o colegă de clasa a 5-a folosind sute de baloane umflate cu heliu. Proiectul face parte din Impossible Challenge, o provocare lansată după ce un aventurier britanic a rămas paralizat după un accident de alpinism.
20:20
Oraşul preferat de români care introduce taxa turistică. Cât plăteşti pe zi, în funcţie de hotel # ObservatorNews
Românii care se pregătesc de o vacanţă în Milano trebuie să pună deoparte mai mulţi bani pentru cazare. De la 1 ianuarie, taxa turistică se va dubla în oraş şi va ajunge până la 10 euro pe zi, în cazul hotelurilor de patru sau cinci stele.
20:20
Un om de afaceri din Canada dezvăluie de ce a ales să investească în imobiliare în Bucureşti # ObservatorNews
Bucureştiul a fost inclus în premieră în clasamentul european al oraşelor analizate pentru investiţii imobiliare, un indicator important pe piaţa internaţională. În ciuda contextului economic, străini din toată lumea încep să cumpere apartamente şi case mai ieftine decât în alte capitale europene. Specialiştii spun însă că oferta este limitată din cauza PUZ-urilor blocate.
20:10
Turcia, Egipt şi, mai nou, Muntenegru se menţin în topul preferinţelor românilor pentru vacanţe. Iar acum este perioada ideală pentru cei care vor să prindă cele mai bune preţuri: sezonul ofertelor early booking a început în forţă.
20:00
Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, în lacrimi la evenimentul de Ziua Prematurităţii # ObservatorNews
Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a participat la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii, la Spitalul Universitar din Capitală. "Eu sunt recunoscătoare pentru cele două naşteri premature", a spus ea.
20:00
Filmul morţii Sarei în clinica de stomatologie, după sedare profundă. Suferea de o boală cronică # ObservatorNews
Caz cumplit: o fetiţă de doar doi ani a murit la dentist! Copila a fost sedată intravenos pentru o intervenţie banală, însă inima a cedat în timpul anesteziei generale. Părinţii reclamă faptul că au aflat după oră de tragedie şi că medicii nu au luat în seamă rezultatele unor analize. O primă concluzie a medicilor legişti arată că fetiţa suferea de o boală cronică. Pe de altă parte, clinica nu avea pentru a face anestezie generală şi cel mai probabil va fi închisă.
20:00
Postul Crăciunului 2025. De ce este mai lung anul acesta şi de ce e tot mai greu de ţinut pentru români # ObservatorNews
Am intrat de astăzi în postul Crăciunului. Urmează 41 de zile de rugăciune, fapte bune şi împăcare. Mai mult ca oricând, în acest an, postul e o provocare şi din punct de vedere financiar. Cei care vor să respecte tradiţia postului sunt puşi la încercare şi de preţurile mari.
20:00
Cum arată Târgul de Crăciun din Craiova. Brad uriaş, zăpadă şi atmosferă desprinsă din "Spărgătorul de Nuci" # ObservatorNews
Craiova a dat startul sărbătorilor de iarnă! Luminiţele s-au aprins în bradul uriaş din centrul oraşului şi au anunţat deschiderea târgului de Crăciun. Tema din acest an este "Spărgătorul de Nuci", iar piesa de rezistenţă rămâne sania zburătoare. De această dată, însoțită de zăpadă artificială.
19:40
Un fost consilier NATO propune mutarea a 20 de focoase nucleare americane în România # ObservatorNews
Dronele şi rachetele Rusiei au ţinut Kievul sub asediu noaptea trecută. Şase oameni au murit şi 35 au fost răniţi în bombardamente. În replică, Ucraina a folosit rachete cu rază lungă ca să incendieze unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei la Marea Neagră. În acest context, un fost consilier NATO anunţă că armele nucleare americane din Germania ar putea fi relocate în ţările baltice sau chiar în România.
19:20
Via Dobrogeana, traseul turistic care se întinde pe 850 km şi străbate 130 de localităţi. Când va fi inaugurat # ObservatorNews
Un nou proiect turistic naţional promite să pună pe hartă comorile ascunse ale Dobrogei. Inspirat de succesul Via Transilvanica, traseul de peste 850 de kilometri va străbate sud-estul ţării şi va face cunoscute locuri aparte, inclusiv comunităţi izolate, peşteri şi cetăţi istorice. Via Dobrogeana va putea fi parcursă pe jos, călare, cu caiacul, vaporul, trenul sau balonul cu aer cald.
Acum 24 ore
18:50
Senator SOS România, cercetat penal: a luat un rucsac cu bani și o tabletă dintr-un hotel # ObservatorNews
Un senator român este vizat de un dosar penal după ce ar fi luat un rucsac uitat în recepția unui hotel din Piatra Neamț. Incidentul a avut loc astăzi și a fost sesizat de păgubit, un bărbat care a reclamat dispariția unui ghiozdan în care se aflau o tabletă și suma de 1.500 de lei.
18:50
Legea care introduce RCA obligatoriu pentru trotinetele electrice a fost promulgată, dar România nu are încă mecanismele să o pună în practică. Nu există baze de date, nu există proceduri, iar poliţia nu are cum să verifice aceste vehicule. Prin urmare, nu poate da amenzi celor care nu-şi fac asigurările. Şi asta în condiţiile în care în câteva luni au fost înregistrate peste 1.500 de accidente cu trotinete, iar 7 oameni au murit.
18:40
BMW nou-nouţ, de 150.000 €, făcut praf într-un accident în Galaţi. Şoferul îl conducea de doar câteva minute # ObservatorNews
Un bărbat de 47 de ani din Galaţi s-a răsturnat cu maşina în afara drumului, pe DN 22B, după ce a pierdut controlul volanului şi a lovit parapetul metalic. Accidentul, produs pe 14 noiembrie, nu s-a soldat cu victime, însă autoturismul, un BMW nou-nouţ, ridicat din reprezentanţă cu doar câteva minute înainte, a fost grav avariat.
18:20
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, obţine despăgubiri de 200.000 euro. A fost anchetat nejustificat # ObservatorNews
Fostul şef al Brigăzii de Combatere a criminalităţii Organziate Alba, Traian Berbeceanu, obţine în instanţă daune morale de 200.000 de euro şi daune materiale în urma dosarului în care a fost anchetat nejustificat pentru represiune nedreaptă. Decizia Tribunalului Alba nu este definitivă.
18:10
Zelenski a publicat în premieră imagini cu rachetele Neptun cu rază lungă. Ce a lovit cu ele în Rusia # ObservatorNews
Ucraina a atacat, în noaptea de 13 spre 14 noiembrie, infrastructura petrolieră din Novorossiisk, principalul port de export al Rusiei de la Marea Neagră. Ulterior, în timpul zilei, președintele Zelenski a publicat imagini cu rachetele ucrainene Neptun cu rază lungă de acțiune, în timp ce sunt lansate în Rusia. Potrivit unei analize Reuters, deși atacurile ucrainene produc un impact asupra rafinăriilor rusești, Rusia reușește să-și asigure lanțurile de aprovizionare cu ajutorul rafinăriilor de rezervă, dar și prin reparații cu piese și componente furnizate de China.
18:10
Horoscop weekend 15-16 noiembrie. Zodia care scapă de o datorie veche şi face o alegere importantă # ObservatorNews
Weekendul 15–16 noiembrie vine cu o energie liniștită și echilibrată, datorită trigoanelor formate de Soare cu Saturn și Jupiter. Sunt două zile bune pentru claritate, ordine și decizii practice, în care lucrurile se așază natural. Relațiile se calmează, planurile capătă sens, iar multe zodii simt că pot privi cu mai multă încredere spre ceea ce urmează.
18:00
Porc viu sau gata tranşat, dilema românilor. Cu cât se vinde carnea de porc pentru Sărbători # ObservatorNews
Carnea de porc este, în continuare, cea mai căutată pentru sărbătorile de iarnă. Crescătorii spun că întotdeauna porcul întreg, cumpărat înainte să fie sacrificat este mai ieftin, dar nu este o afacere neapărat. Pe lângă faptul că există pierderi de 30% din greutatea totală, chiar nu avem nevoie de un porc întreg pentru masa de Crăciun.
17:50
Bulgaria a numit un administrator pentru a prelua controlul asupra activelor Lukoil # ObservatorNews
Guvernul bulgar a numit, vineri, un administrator pentru a prelua conducerea operaţiunilor filialei locale a companiei petroliere ruse Lukoil. Demersul are scopul de a evita aplicarea sancţiunilor americane în cazul acestei filiale. Rusia, la rândul său, acuză o acţiune de expropriere a activelor Lukoil de către Bulgaria, relatează AFP, citat de Agerpres.
17:40
Concedieri la o altă mare multinaţională. 7% dintre angajați la nivel global sunt afectaţi # ObservatorNews
Compania românească de securitate cibernetică Bitdefender a adus la cunoştinţă angajaţilor din cadrul mai multor departamente din România că vor fi concediaţi, potrivit connect.
17:30
Primele imagini cu "armata de roboţi" a Chinei. Ce rol vor avea umanoizii numiţi "Walker S2" # ObservatorNews
China a demarat livrările unor roboţi meniţi să lucreze în fabrici. O companie din Shenzhen, UBTECH Robotics, îi produce sub denumirea "Walker S2".
17:30
Sunt unele IFN-uri în România care i-ar face să roșească până și pe cei mai nesimțiți cămătari. Cum altfel aș putea descrie situația în care o instituție financiară nebancară își jupoaie un client care a împrumutat 7.000 de lei cerându-i să returneze 78.000 de lei. Legea care limitează dobânzile cerute de IFN-uri e facultativă pentru unele dintre ele. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au descoperit dobânzi uriașe, comisioane ascunse și capcane abil strecurate în contractele de creditare la care apelează, din păcate, cei mai sărmani dintre români.
17:30
Fetiţa de 2 ani moartă la stomatolog, sedată intravenos, deşi procedura e mai sigură de la 8 ani # ObservatorNews
Joi seară, o familie din Bucureşti a mers la dentist pentru o procedură simplă şi s-a întors acasă fără fetiţa de doar 2 ani. Sara Ioana a murit pe scaunul dentistului, după ce a fost sedată intravenos pentru două carii. Părinţii acuză medicii că au apelat la această procedură, deşi analizele fetiţei arătau că avea probleme la ficat. Bizar este şi faptul că medicii au aşteptat o oră până să cheme ambulanţa, dar şi mesajul lor de azi în care, după regrete, sunt preocupaţi de igiena orală a copiilor români şi îi îndeamnă pe părinţi să meargă la dentist. Vorbim de o clinică din centrul Capitalei, cunoscută şi recomandată, dar care funcţiona, a descoperit controlul trimis de Ministerul Sănătăţii, improvizat.
17:30
Cântărețul care a făcut istorie la Latin Grammy 2025: Artistul a plecat cu 5 trofee acasă # ObservatorNews
A fost o seară cu ritmuri reggaeton şi pop în Las Vegas. Premiile Grammy Latino au fost acordate, iar cântăreţul Bad Bunny a plecat acasă cu 5 statuete de aur, inclusiv cea pentru cel mai bun album al anului. Este primul artist latino nominalizat la 3 categorii importante. Pe scenă, a urcat şi cântăreaţa Karol G, care a primit premiul pentru melodia anului.
17:20
Vortexul polar ar putea aduce frig extrem în Europa. Prognoza meteorologilor pentru noiembrie şi decembrie # ObservatorNews
Vortexul polar, uriașul rezervor de aer rece care se formează deasupra Polului Nord, dă semne clare de slăbire la finalul lunii noiembrie. Fenomenul ar putea deschide calea unor valuri de frig extrem în emisfera nordică, inclusiv în Europa, în săptămânile ce urmează, informează ANM.
17:10
(P) Tinmar sprijină performanța elevilor din București: 865 de burse de merit pentru copii din Sectorul 2 # ObservatorNews
Fundația Tinmar continuă misiunea sa în domeniul educației prin extinderea programului „Educație pentru viitor – Bursele Fundației Tinmar” în Capitală, anunțând acordarea a 865 de burse de merit pentru elevii din Sectorul 2 al Municipiului București, în valoare totală de 1.730.000 de lei.
17:10
Un tânăr din Grecia a devorat un burger întreg fără să mestece şi s-a prăbuşit în mijlocul restaurantului # ObservatorNews
Un tânăr de 22 de ani din Grecia se zbate între viaţă şi moarte după ce a încercat să înghită un burger întreg, fără să-l mestece, "dintr-o glumă", în timp ce lua masa cu prietenii. Bărbatul a suferit un stop respirator şi se află în continuare intubat la Terapie Intensivă.
17:00
Vremea de mâine 15 noiembrie. Temperaturile maxime ating 20 de grade, iar ceaţa persistă în unele zone # ObservatorNews
Vremea de mâine aduce nori joși, ceață și burniță în sud și est, în timp ce în restul țării se anunță cer variabil și temperaturi maxime cuprinse între 8 și 20 de grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 1 şi 9 grade.
17:00
Vortexul polar se destabilizează: risc de valuri de frig în Europa în noiembrie şi decembrie, potrivit ANM # ObservatorNews
Vortexul polar, uriașul rezervor de aer rece care se formează deasupra Polului Nord, dă semne clare de slăbire la finalul lunii noiembrie. Fenomenul ar putea deschide calea unor valuri de frig extrem în emisfera nordică, inclusiv în Europa, în săptămânile ce urmează, informează ANM.
16:20
Reacţia Crystal Dental Clinic după ce o fetiţă de 2 ani a murit în timpul unei intervenţii stomatologice # ObservatorNews
Reprezentanţii clinicii Crystal Dental Clinic, unde o copilă de doi ani a murit în urma unei intervenţii stomatologice în cadrul căreia a fost sedată intravenos, a transmis că sunt "profund marcați de acest eveniment și rămân dedicați cooperării cu autoritățile". Aceştia au mai transmis că "până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de la orice speculații sau concluzii". Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat vineri că a preluat cercetările în dosar, iar Corpul de control al Ministerului Sănătăţii a fost trimis în control la clinică.
16:10
Surse: Clinica Crystal Dental, unde o fetiţă de 2 ani a murit, nu avea autorizaţie pentru acel sediu # ObservatorNews
Clinica Crystal Dental din Sectorul 3 al Capitalei, unde o fetiţă a murit joi după ce fusese supusă unei proceduri de sedare profundă, nu avea autorizaţie de funcţionare pentru sediul unde s-a produs fapta, au declarat surse medicale pentru Observator.
16:10
Protest la ÎCCJ: Liei Savonea i se cere socoteală pentru credibilitatea actului de justiție # ObservatorNews
Organizațiile civice "Inițiativa România", "Corupția ucide", "Inițiativa Timișoara", "Rezistența" și "Declic", care au inițiat protestul "Ce face Lia cu Justiția din România?", au precizat că acțiunea lor nu este un atac la adresa sistemului judiciar sau a întregului corp al magistraților, conform Agerpres.
16:10
"La Blouse Roumaine", capodopera lui Matisse ajunge în ţară. Kessler: Cea mai scumpă lucrare expusă în România # ObservatorNews
Faimoasa lucrare "La Blouse Roumaine" de Henri Matisse, va fi expusă începând din 21 noiembrie la Muzeului Naţional de Artă al României. "Iconică pentru modernitate, este cea mai scumpă lucrare care a fost vreodată expusă în România", afirmă managerul interimar al Muzeului Naţional de Artă al României, criticul Erwin Kessler.
16:00
Trei astronauţi chinezi, blocaţi în spaţiu din cauza unei fisuri la capsula lor, au revenit pe Pământ # ObservatorNews
Trei astronauţi chinezi care au rămas blocaţi pe staţia spaţială Tiangong după descoperirea unor fisuri la capsula lor de întoarcere au reuşit să revină vineri pe Pământ cu un alt vehicul, în urma unei operaţiuni delicate coordonate de agenţia spaţială chineză, scrie Agerpress.
15:50
A furat autobuzul în pauza șoferului și a urmat ruta ca un expert. A refuzat un pasager cu abonament expirat # ObservatorNews
Pasagerii unui autobuz din Ontario au avut parte de o surpriză neobișnuită când au aflat că vehiculul în care se aflau era condus de un impostor, nu de șoferul companiei de transport. Inculpatul a profitat de momentul în care angajatul liniei de transport public a coborât din autobuz pentru o scurtă pauză şi a preluat "rolul" de şofer, preţ de 15 minute.
15:50
"Principalul vinovat este domnul Rafila". Emanuel Ungureanu acuză pierderea a 1 miliard de euro pentru spitale # ObservatorNews
România a pierdut un miliard de euro din PNRR, a afirmat miercuri deputatul USR Emanuel Ungureanu, care a cerut ministrului Sănătăţii un raport public, informează Agerpres.
15:30
Rogobete anunţă cel mai mare control naţional la clinicile private: Unele funcţionează în afara legii # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, la Drobeta Turnu Severin, că la nivel naţional a fost declanşat cel mai mare control la clinicile private în care există cel puţin o sală de operaţie. El a subliniat că sunt clinici care funcţionează în afara legii, care nu respectă protocoale şi, "la finalul zilei, mor oameni", potrivit Agerpres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.