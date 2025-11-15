Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 15 noiembrie
Digi24.ro, 15 noiembrie 2025 07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 15 noiembrie
Ce alimente recomandă nutriționiștii în Postul Crăciunului. Care sunt riscurile unui regim alimentar incorect # Digi24.ro
Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie 2025, marcând una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul ortodox. Ce alimente sunt recomandate în Postul Crăciunului
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk # Digi24.ro
După doi ani în care i-au vânat cu ușurință pe soldații ruși, operatorii de drone inovatori și letali ai Ucrainei au ajuns, la rândul lor, să fie vânați de drone. Principalul lor inamic este o nouă unitate rusească foarte dinamică, numită Rubicon, care folosește instrumente sofisticate și un arsenal extins de drone pentru a-i localiza, urmări și elimina pe operatorii de drone ucraineni înainte ca aceștia să își poată lansa atacurile.
JD Vance a găsit explicația pentru creșterea prețurilor la locuințe: „Imigranții ilegali”. Economiștii îl contrazic # Digi24.ro
Vicepreședintele american JD Vance a dat vina pentru creșterea costurilor locuințelor pe creșterea imigrației din ultimii ani — promițând că luarea de măsuri drastice împotriva imigrației ilegale și „expulzarea imigranților ilegali care concurează pentru aceste locuințe” ar contribui la accesibilitatea acestora. Declarațiile sale au provocat un val de critici și au fost contrazise de economiști.
PIB-ul României a scăzut cu 0,2% față de trimestrul anterior. „Ne îmbogățim mai încet, iar asta se simte diferit de la om la om” # Digi24.ro
După două trimestre aproape stagnante, PIB-ul României a avansat cu 1,6% în perioada iulie–septembrie 2025, însă declinul de 0,2% față de trimestrul precedent arată că motoarele economiei încetinesc vizibil. Pentru a înțelege ce transmit aceste cifre pentru cetățeni și în ce direcție se îndreaptă România, Digi24.ro a discutat cu economistul Radu Nechita și Adrian Codirlașu, președintele CFA România.
ASF a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA. Cum arată raportul și ce înseamnă pentru șoferi # Digi24.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat raportul semestrial privind tarifele de referință pentru polițele auto obligatorii. Deși polița RCA este obligatorie, prețul nu este reglementat prin lege, ci stabilit liber de asigurători, a transmis ASF, pentru Digi24.ro.
Ce sunt biletele de tratament oferite de Casa de Pensii. Cum pot obține asigurații servicii la costuri reduse # Digi24.ro
Biletele de tratament balnear oferite de Casa Națională de Pensii le asigură pensionarilor și persoanelor asigurate acces la recuperare medicală la costuri reduse. Programele includ proceduri terapeutice în stațiuni balneare și constituie unul dintre cele mai importante instrumente sociale dedicate sănătății.
Fără banii din activele rusești înghețate, Ucraina se apropie de colaps financiar. Cum afectează disputele din UE economia Kievului # Digi24.ro
Ucraina se apropie periculos de un colaps financiar, cu riscul de a rămâne fără fonduri din aprilie, dacă nu primește sprijin extern. Însă disputa aprinsă din interiorul UE privind folosirea activelor rusești înghețate întârzie un ajutor european considerat vital pentru menținerea funcționării statului ucrainean și pentru continuarea efortului de război, scrie Politico.
Bărbatul care a bruscat-o pe Ariana Grande la premiera filmului „Wicked 2” a fost pus sub acuzare. Ce pedeapsă riscă acesta # Digi24.ro
Un tribunal din Singapore l-a acuzat de tulburare a ordinii publice pe bărbatul care a bruscat-o pe Ariana Grande la premiera filmului „Wicked: For Good”.
Despăgubire de 50.000 de euro pentru un turist care a călătorit în afara țării. De ce a fost oferită # Digi24.ro
Cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călătorie a fost de 50.000 euro, anunţă Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
Ce amendă poate primi un șofer care circulă cu permisul expirat. Actele necesare pentru schimbarea carnetului de conducere # Digi24.ro
Conducerea unui vehicul cu permis de conducere expirat reprezintă o contravenție rutieră și este sancționată potrivit legislației în vigoare. Șoferii surprinși în această situație pot primi amenzi de până la 1.620 de lei și li se poate interzice temporar dreptul de a conduce până la reînnoirea documentului.
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului # Digi24.ro
Reprezentanții clinicii stomatologice unde a murit fetița de doi ani, în timpul unei anestezii, au transmis, printr-un comunicat, că aceasta a mai trecut prin aceeași procedură la începutul acestui an. A fost realizată de aceeași echipă de medici și totul a decurs atunci normal, spun ei. De asemenea, menționează că de-a lungul ultimilor 11 ani, aceeași echipă medicală a realizat peste 1.700 de proceduri ce implicau sedare și că nu au avut loc incidente. Medicul de Terapie Intensivă Elena Copaciu a explicat, la Digi24, ce presupune o astfel de anestezie și în ce condiții trebuie ea realizată.
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina ocupată în Siberia # Digi24.ro
Autoritățile ruse au început să relocheze forțat cetățeni ucraineni din teritoriile aflate sub controlul Moscovei în Siberia, în cadrul planurilor de dezvoltare a acestei regiuni, susține un grup ucrainean.
Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest necontrolat. Ce a urmat apoi a scandalizat asistența # Digi24.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a reușit să iasă în evidență în meciul Irlanda - Portugalia 2-0, din preliminariile europene pentru Cupa Mondială, scrie Digi Sport.
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp ce se afla la căpătâiul mamei sale, bolnave # Digi24.ro
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly traversează o perioadă deosebit de dificilă. În timp ce se afla într-un spital din Minnesota pentru a fi alături de mama sa, bolnavă de cancer la plămâni, sân şi stern, a aflat că locuinţa sa din Las Vegas a fost spartă.
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum” # Digi24.ro
Creșterea prețului la motorină cu 0,44 lei pe litru în ultimele două săptămâni la peste 8 lei a fost împinsă de factori regionali și momentul din an, a explicat, la Digi24, jurnalistul specializat în energie Mihai Nicuț. Embargoul asupra livărilor rusești și presiunile asupra rafinăriilor din regiune sunt printre cauze, mai spune acesta.
Ambasada Rusiei reacționează și spune că România face „acuzații absurde”: „Drona nu a căzut de una singură, a fost doborâtă” # Digi24.ro
După ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la MAE în legătură cu drona căzută în zona Grindu, misiunea diplomatică a reacționat și a acuzat că România face „acuzații absurde”.
„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție, în Georgia: „Cazul a fost definitiv clasat” # Digi24.ro
Simion Leviev, israelianul cunoscut drept „Escrocul de pe Tinder”, este liber după ce a petrecut două luni în detenție, în Georgia, a anunțat vineri avocata sa, relatează AFP, conform News.ro.
Propunerea ministrului Sănătăţii după cazul copilei moarte la dentist. Rogobete a lansat consultări în mediul online: Mi-a venit o idee # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a propus, vineri seară, ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă. El a recunoscut că o asemenea idee nu ar putea fi implementată peste noapte, însă a iniţiat o consultare pe Facebook pentru a afla mai multe opinii.
O turistă din Germania și cei doi copii ai săi au murit la Istanbul după ce au consumat mâncare preparată pe stradă. Soțul ei, la ATI # Digi24.ro
Autoritățile turce au reținut patru suspecți după ce o femeie din Germania și cei doi copii ai săi au murit din cauza unei presupuse intoxicații alimentare în timpul unei vacanțe la Istanbul. Anchetatorii spun că familia consumase mâncare de la comercianții stradali.
Guvernul chinez şi-a îndemnat vineri cetăţenii să evite vizitele în Japonia, după recente remarci ale prim-ministrului nipon Sanae Takaichi privind potenţiala implicare a Japoniei într-o situaţie de criză legată de Taiwan, relatează Kyodo.
Steve Witkoff ar intenționa să se întâlnească cu un înalt oficial Hamas. Când s-a mai întâlnit cu negociatorul-șef al grupării # Digi24.ro
Steve Witkoff, trimisul special al SUA pentru misiuni de pace, intenționează să se întâlnească în curând cu Khalil al-Hayya, negociatorul șef al Hamas, potrivit a două persoane familiarizate cu planurile acestuia, relatează The New York Times.
Un poliţist de 24 de ani, care dirija traficul în Bucureşti, a fost accidentat de o maşină. Agentul a fost transportat la spital # Digi24.ro
Un agent de poliţie din Bucureşti a fost acroşat de către o maşină, în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coşbuc, fiind transportat la spital. Poliţistul, în vârstă de 24 de ani, avea echipament reflectorizant.
Mesajul Oanei Țoiu, după o discuție telefonică cu omologul ucrainean: „Să protejeze nevoile comunității vorbitoare de limba română” # Digi24.ro
Oana Țoiu, șefa diplomației române, și Andrii Sybiha au avut vineri, 14 noiembrie, o discuție telefonică, catalogată de ministrul ucrainean de Externe drept „importantă”. Cei doi oficiali au vorbit despre intensificarea atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei, dar și despre școlile cu predare în română din Cernăuți.
Un nou model AI ar putea reduce cu până la 60% prelevările inutile de organe pentru transplant (studiu) # Digi24.ro
Medicii autori ai unui studiu au dezvoltat un instrument bazat pe inteligență artificială care ar putea reduce cu 60% eforturile irosite pentru transplantul de organe, notează The Guardian.
Casa Albă afirmă că platforma comercială Alibaba ajută armata chineză împotriva unor ținte din SUA (Financial Times) # Digi24.ro
Washingtonul acuză platforma comercială online Alibaba că oferă sprijin tehnologic pentru „operaţiuni” militare chineze împotriva unor ţinte din Statele Unite ale Americii, a scris vineri Financial Times, citând un memoriu de securitate naţională al Casei Albe, relatează agenţia Reuters.
Donald Trump a fost de acord să reducă semnificativ tarifele vamale pentru Elveția. Ce vor obține SUA la schimb # Digi24.ro
Donald Trump a fost de acord să reducă tarifele vamale ale SUA aplicate Elveției de la 39% la 15% ca parte a unui nou acord comercial, diminuând astfel taxele care afectau relațiile economice și loveau exportatorii elvețieni, relatează The Guardian.
Aeroportul Internaţional Chişinău a preluat în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil, în baza unui contract de comodat semnat pe 12 noiembrie. Procesul de predare-primire a avut loc a doua zi, pe 13 noiembrie, anunţă ministrul Energiei, Dorin Junghietu, citat de newsmaker.md.
Preliminariile CM 2026. Bosnia - România, un meci de „totul sau nimic”
Naționala U21 a României a fost învinsă de reprezentativa similară a Finlandei, scor 0-2, în preliminariile pentru EURO U21 2027.
SUA vor ca Grecia să ia înapoi Portul Pireu de la chinezi „E regretabil, dar cred că sunt soluții, se poate găsi o ieșire” # Digi24.ro
Administrația Trump are un nou obiectiv european în vizor: proprietatea statului chinez asupra portului Pireu din Grecia.
Demonstrație în fața ÎCCJ, împotriva Liei Savonea: „Vrem justiția corectă înapoi. Decizii greșite, cimitire ticsite” # Digi24.ro
Sute de oameni s-au adunat vineri seară, 14 noiembrie, în fața sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nemulțumiți fiind de situația în care se află justiția din România. La manifestație participă mai multe organizații civice.
Consiliul de administrație convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor în 18/19 decembrie 2025.
Polonia ar putea achiziţiona submarine suedeze produse de Saab. Programul este susținut și de premierul Keir Starmer # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer face lobby ca Polonia să atribuie Suediei un contract în valoare de miliarde de euro pentru achiziţia de submarine, afirmă vineri surse ale agenţiei Reuters.
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a mai fost sedată la începutul acestui an # Digi24.ro
O banală anestezie a ucis o copilă de numai doi ani, într-o clinică privată din centrul Capitalei. Primele rezultate ale autopsiei arată că fetița avea afecțiuni medicale și nu ar fi trebuit anesteziată. Cine a greșit? Clinica nu avea autorizație sanitară de funcționare, potrivit informațiilor Digi24. Iar inspecția Sanitară de Stat amendase aceeași clinică, în ianuarie, pentru că avea probleme cu sterilizarea instrumentelor. Ministrul Sănătății acuză nerespectarea protocoalelor, autorizații emise ilegal și funcționarea improvizată a multor unități medicale private. Câți români merg însă la medic după ce verifică legalitatea acestora? Cine îi protejează pe pacienți de tragedii? Acum, doi tineri părinți își plâng copilul de numai doi ani. L-au dus la medic să îl facă bine, pleacă acasă cu el în coșciug.
Un senator ales pe listele SOS este acuzat că a furat un rucsac în care erau 1.500 de lei și o tabletă # Digi24.ro
Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, ales pe listele SOS, este bănuit că a luat intenționat ghiozdanul unui bărbat, dintr-un hotel din Piatra Neamț și a plecat cu el. În timp ce polițiștii fac cercetări pentru furt, parlamentarul spune că a luat bunul altcuiva din greșeală.
Rusia a planificat fabricarea a 120.000 de bombe glisante anul acesta. La orizont, muniții îmbunătățite, care pot zbura și 200 km # Digi24.ro
Rusia şi-a planificat să fabrice anul acesta până la 120.000 de bombe ghidate cu planare, muniţii ieftine, cu o putere devastatoare şi dificil de contracarat, urmând să producă şi aproximativ 500 de noi astfel de bombe cu o rază de acţiune extinsă până la circa 200 de kilometri, a declarat adjunctul şefului serviciului de informaţii militare ucrainene, citat vineri de Reuters.
Mai mulți oameni au murit după ce un autobuz a intrat într-o stație, în centrul Stockholmului # Digi24.ro
Mai mulți oameni au murit și au fost răniți vineri seară, 14 noiembrie, în capitala Suediei. Incidentul s-a petrecut în centrul Stockholmului, când un autobuz a intrat într-un refugiu de călători, a anunțat poliția suedeză, relatează AFP, conform News.ro.
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o dronă a căzut în zona Grindu: „O violare a suveranității României” # Digi24.ro
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate „dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie 2025”, potrivit unui comunicat al MAE.
Mii de copaci au fost plantați de angajații DIGI: „Dacă natura are grijă de noi, trebuie să avem și noi grijă de natură” # Digi24.ro
Deși cu o floare nu se face primăvară, cu 5.000 de copaci se poate face o pădure. 110 voluntari ai grupului DIGI au luat parte la cea de-a doua ediție a campaniei „Pădurea DIGI. Fiecare copac, o schimbare”, iar în această etapă a fost împădurit un hectar.
Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pentru apărare de anul viitor, în contextul în care ROMARM face obiectul unor plângeri penale # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că bugetul pentru anul viitor va prevedea o sumă mai mare pentru domeniul apărării decât cea alocată în acest an. Premierul anunţă, totodată, că în mai puţin de două săptămâni va fi supus aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării planul pe care România îl va propune autorităţilor Uniunii Europene în cadrul programului SAFE, care vizează întărirea capacităţii militare a Uniunii Europene.
Alexandru Nazare: „FMI confirmă eficiența reformelor economice ale României”. Prognozele Fondului pentru 2025-2026 # Digi24.ro
România se află pe o traiectorie economică îmbunătățită, iar reformele implementate în ultimele luni sunt considerate eficiente și credibile, potrivit concluziilor Comitetului Director al Fondului Monetar Internațional (FMI). Ministerul Finanțelor a transmis, într-un comunicat de presă, că evaluarea FMI confirmă faptul că autoritățile române au adoptat măsuri corecte pentru refacerea sustenabilității fiscale și pentru consolidarea încrederii investitorilor.
Bărbat arestat la domiciliu pentru mai multe fapte de agresiune sexuală. Pipăia femei lângă care se aşeza în autobuz # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost inculpat pentru mai multe infracţiuni de agresiune sexuală de către procurorii braşoveni. El este arestat la domiciliu, fiind acuzat că, pentru a avea satisfacţie sexuală, urca în mijloace de transport în comun, unde se aşeza lângă femei pe care le atingea. Procurorii au documentat trei astfel de cazuri, produse din luna februarie şi până în prezent. Anchetatorii fac apel la femeile care trec prin astfel de situaţii să anunţe faptele şi să ceară intervenţia autorităţilor.
Descurajarea Rusiei în Europa. Scenariul formulat de un fost consilier NATO: România ar putea găzdui arme nucleare americane # Digi24.ro
România ar putea găzdui arme nucleare americane: este un scenariu formulat de un fost consilier NATO din Germania și vine pe fondul poziției tot mai agresive a Rusiei. Armele ar putea proveni din arsenalul american care se află în Germania sau din alte țări care găzduiesc în prezent arme nucleare în Europa.
Medic român ATI, din Germania, despre cazul fetiței moarte la dentist: „Nu aş face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului” # Digi24.ro
Un medic român specializat în terapie intensivă şi care profesează în Germania afirmă, referindu-se la cazul fetiţei de doi ani moarte într-o clinică stomatologică din Bucureşti, că, acesta nu este „un accident românesc” şi că se poate întâmpla în orice sistem de sănătate avansat.
Cel mai cunoscut YouTuber din Rusia a fost condamnat la închisoare. Jurnalistul a condamnat războiul și a fugit din țară # Digi24.ro
Tribunalul districtual Basmannîi din Moscova l-a găsit pe jurnalistul Yuri Dud vinovat de neîndeplinirea obligațiilor de „agent străin” și l-a condamnat în contumacie la 1 an și 10 luni de închisoare în regim general.
