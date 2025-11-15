Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 15 noiembrie

17:50

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost inculpat pentru mai multe infracţiuni de agresiune sexuală de către procurorii braşoveni. El este arestat la domiciliu, fiind acuzat că, pentru a avea satisfacţie sexuală, urca în mijloace de transport în comun, unde se aşeza lângă femei pe care le atingea. Procurorii au documentat trei astfel de cazuri, produse din luna februarie şi până în prezent. Anchetatorii fac apel la femeile care trec prin astfel de situaţii să anunţe faptele şi să ceară intervenţia autorităţilor.