[P] Avocatul Alexandru Mușătoiu adjudecă din nou trofeul „Firma de avocatură a anului în Timișoara”
HotNews.ro, 15 noiembrie 2025 09:20
Prestigioasa gală Romanian Legal Awards și-a desemnat vineri, 7 noiembrie 2025, laureații într-un eveniment desfășurat în Capitală, care a reunit peste 200 de firme și case de avocatură din întreaga țară. Evenimentul, considerat cel mai…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
09:20
09:10
ULTIMA ORĂ După cazul Pascu, Guvernul dă verde la restricții: Conducerea de mașini puternice, limitată în primii 2 ani de la obținerea permisului # HotNews.ro
Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere nu vor putea conduce autovehicule al căror raport putere/ masă depășește 0,075 kW/kg, conform…
Acum o oră
09:00
Trump reduce tarifele vamale pentru zeci de produse. Casa Albă publică lista alimentelor care scapă cu totul de taxe # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prezidențial care permite ca o serie de produse alimentare să scape de tarifele sale vamale radicale, potrivit BBC. Măsura vine în contextul în care administrația sa se…
08:40
Un oficial rus, ținta unui asasinat într-un cimitir din Moscova, susține FSB. O vază-capcană, folosită în presupusul atentat # HotNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că a dejucat un atentat asupra unui oficial rus, care ar fi urmat să fie comis cu ajutorul unui dispozitiv exploziv ascuns într-o vază cu flori, relatează…
Acum 2 ore
08:10
Cine va fi noul șef la Apple? Gigantul tehnologic se pregătește pentru plecarea lui Tim Cook # HotNews.ro
Apple își intensifică eforturile de a planifica succesiunea la vârful companiei, pregătindu-se pentru demisia lui Tim Cook din funcția de director executiv al gigantului tehnologic chiar de anul viitor, a relatat vineri Financial Times, potrivit…
07:50
Ruptură de răsunet în tabara MAGA: Donald Trump își abandonează cel mai vocal aliat după ce a provocat vâlvă în jurul dosarelor Epstein # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump și-a retras vineri sprijinul acordat deputatei republicane Marjorie Taylor Greene, invocând criticile recente ale acesteia la adresa agendei sale, într-o ruptură notabilă între Trump și una dintre cele mai vocale aliate…
Acum 4 ore
07:30
Weekend trending în București, 15-16 noiembrie: muzică clasică, „Trădare” la Act, Celibidache pe marile ecrane, Toulouse Lautrec la Quantic și concert-jurnal la Trei Bețivi # HotNews.ro
Se zice că Bucureștiul e „orașul care nu tace niciodată” (și nu-i neapărat un lucru bun), dar weekendul acesta pare să fie despre ascultare. Nu doar cea de tipul „dă mai încet volumul”, ci și…
07:20
Ucrainenii au folosit rachete Neptun în lovitura asupra portului rus Novorosiisk și rafinăriei din Saratov. Impact pe piața petrolului # HotNews.ro
Ucraina a folosit în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra portului rus Novorosiisk și asupra unei rafinării ruse din regiunea Saratov atât drone cât și rachete de producție proprie Neptun, potrivit Statului Major…
07:20
Un portret mai puțin cunoscut dintre cele realizate de John Singer Sargent, expus la Paris prima dată în mai bine de 130 de ani, spune povestea unei moștenitoare rebele a companiei Singer care a marcat…
07:10
Primul atac cibernetic cu AI la scară largă „fără intervenție umană substanțială”. Ce țară e acuzată că l-a „sponsorizat” # HotNews.ro
Anthropic, una dintre cele mai importante companii din domeniul inteligenței artificiale (AI), a detectat atacul cibernetic și a transmis că a identificat „cu mare certitudine” ce țară l-a „sponsorizat”, potrivit El Pais. Inteligența artificială (AI)…
07:00
După ce a trăit 33 de ani în Canada, o româncă a revenit acasă și a descoperit că a fost „exportată” pentru 1.000 de dolari. „Sunt blocată de doi ani între trei guverne” # HotNews.ro
„Trebuie să vorbim. E o problemă”, a fost mesajul primit pe Facebook de Roxana Pamela Hm, mesaj de la care s-a pornit un vortex de evenimente care a adus-o în România și i-a schimbat viața,…
Acum 6 ore
05:10
România în 2025–2026: Creștere modestă, inflație ridicată și un test major pentru credibilitatea fiscală – analiza FMI # HotNews.ro
Economia României intră într-o perioadă în care fiecare decizie de politică economică contează. Cel mai recent raport al FMI arată o perspectivă complexă: o creștere economică modestă, o inflație care rămâne ridicată până în 2026…
Acum 12 ore
23:50
Ambasada Rusiei, prima reacție după convocarea ambasadorului Lipaev la MAE. „O acțiune teatralizată” / Explicația oferită în cazul dronei căzute în Tulcea # HotNews.ro
Ambasada Rusiei la București a avut vineri seară o primă reacție publică după decizia Ministerului român al Afacerilor Externe de a-l convoca la sediu pe ambasadorul Vladimir Lipaev în cazul dronei rusești care a căzut…
23:30
Eduardo Bolsonaro va fi judecat în Brazilia pentru că i-a cerut lui Trump să facă presiuni pentru tatăl său # HotNews.ro
Curtea Supremă a Braziliei a votat vineri pentru a-l trimite în judecată pe Eduardo Bolsonaro, unul dintre fiii fostului președinte, sub acuzația de obstrucționare a justiției în dosarul de tentativă de lovitură de stat în…
23:20
Ministrul Sănătății propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să fie mutate în spitalele publice, după moartea fetiței de doi ani la o clinică din București # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri seară că ia în calcul reglementarea posibilității ca intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală să fie efectuate în spitalele publice, în ambulatoriile de specialitate. Propunerea vine după ce…
22:50
Oana Țoiu, discuție cu ministrul ucrainean de externe despre situația liceelor românești din Cernăuți. „Decizia finală nu va ignora nevoile legitime ale comunității noastre” # HotNews.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a anunțat vineri seară că a discutat la telefon cu omologul său de la Kiev, Andrii Sybiha, și că a „subliniat atenția specială pe care o acordă România” reformei din…
22:20
Compania Alibaba, acuzată că ajută armata chineză să vizeze SUA, într-un document intern al Casei Albe # HotNews.ro
Grupul chinez Alibaba este acuzat într-o notă internă a Casei Albe privind securitatea națională că oferă sprijin tehnologic pentru „operațiuni” militare chineze împotriva unor ținte din SUA, potrivit Financial Times. Documentul, transmis FT, include informații…
22:00
S-a deschis târgul de Crăciun de la Craiova. Imagini cu decorurile, prețuri și programul evenimentelor. Când încep cele din București, Brașov și alte orașe # HotNews.ro
Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis vineri seară, marcând startul sezonului târgurilor de iarnă din România. Evenimentul are tema „Spărgătorul de Nuci” și include zone tematice, spectacole, efecte speciale, ninisoare artificială și apariția zilnică…
21:40
Concedierile de personal de la Bitdefender vor afecta și divizia de Business Solutions din România, potrivit precizărilor făcute de compania românească de securitate cibernetică pentru StartupCafe.ro. Reducerile de personal vizează circa 140 de angajați Bitdefender…
21:30
Noua companie a statului care va înlocui CFR Marfă. Ce se întâmplă cu cei 3.000 de angajați și de ce se opun operatorii privați # HotNews.ro
CFR Marfă se numără printre companiile de stat care intră în lichidare, a anunțat vineri premierul Bolojan, iar în locul iei a fost înființată o nouă companie. Carpatica Feroviar va prelua o parte dintre angajați…
21:10
FOTO / VIDEO Protest împotriva Liei Savonea, în fața Înaltei Curți: „Afară, afară, ești mult prea specială!”, „Lie, lie, ciocârlie, cum îi scapi de pușcărie” # HotNews.ro
Un protest față de mandatul Liei Savonea la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție are loc vineri seară în fața sediului Instanței Supreme, unde participanții cer revocarea acesteia și acuză subminarea independenței Justiției. În…
21:00
SuperLiga: Au fost puse în vânzare biletele pentru derby-ul feroviar dintre CFR Cluj și Rapid București # HotNews.ro
CFR Cluj a anunțat că biletele pentru meciul contra celor de la Rapid București, din etapa cu numărul 17 a SuperLigii, au fost puse în vânzare. Partida va avea loc pe 23 noiembrie, de la…
20:50
Ciprian Ciucu: „Nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă și nici nu cred că poate să o facă. Vă dați seama că s-ar isteriza PSD” / „Sper să nu fim noi cei înșelați de PSD” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, susține că „s-a interpretat cumva greșit” când a spus despre candidatura lui Cătălin Drulă de la USR că „devine irelevantă”, fiind mai degrabă „o explicație într-un…
Acum 24 ore
20:30
Amenda anunțată de Garda de Mediu pentru Primăria Generală. „Calitatea mediului din Capitală riscă să ne ducă într-o situație de infrigement” # HotNews.ro
Garda Națională de Mediu (GNM) a declarat, vineri, că Primăria Capitalei „nu respectă măsurile de protecție și calitate a mediului” în ceea ce privește calitatea aerului, spațiile verzi și depozitarea deșeurilor, o situație care are…
20:10
Un serial HBO proaspăt lansat în streaming o are pe Anamaria Vartolomei într-o nouă interpretare a unui roman clasic despre putere și seducție # HotNews.ro
Actrița de origine română Anamaria Vartolomei, considerată una dintre stelele în ascensiune ale cinematografiei franceze, este Isabelle de Merteuil în noul serial „Seducția”, lansat vineri pe HBO Max într-o reinterpretare a celebrului roman „Legături periculoase”…
20:00
FC Argeș s-a impus în fața echipei FC Muscelul Câmpulung, scor 6-0 (2-0), într-un meci amical disputat în pauza cauzată de meciurile echipe naționale din preliminariile CM 2026. Golurile au fost marcate de Robert Popescu…
20:00
Fostul primar din Năvodari, Nicolae Matei, scapă de dosarul „Tabăra Năvodari” prin prescripție / El și ceilalți doi inculpați trebuie să plătească despăgubiri de peste 8,6 milioane de euro # HotNews.ro
Tribunalul Constanța a constatat prescripția răspunderii penale în dosarul cunoscut drept „Tabăra Năvodari”, în care fostul primar Nicolae Matei era judecat pentru abuz în serviciu și conflict de interese, potrivit minutei ședinței. Decizia nu este…
19:40
Consiliul Concurenței monitorizează piața ouălelor „să nu avem creșteri speculative de preț”. „Sper că producătorii și-au învățat lecția” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat vineri că instituția monitorizează „cu atenție” situația de pe piața ouălelor, unde în trecut au fost aplicate amenzi după ce producătorii „au crescut prețurile comunicând între ei, coordonându-se”,…
19:20
Un senator ales pe listele SOS România, Daniel-Paul-Romeo Gheorghe, face obiectul unui dosar penal pentru furt, după ce a luat un rucsac lăsat în recepția unui hotel din Piatra-Neamț, au confirmat surse din poliție pentru…
19:10
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după cazul dronei din Tulcea, „o violare a suveranității României”. A fost vehiculată posibilitatea unor sancțiuni # HotNews.ro
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde „i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României” de către o dronă a…
18:50
Vicepremierul italian Salvini susține că ajutoarele pentru Ucraina „alimentează și mai multă corupție” în țara invadată de forțele ruse # HotNews.ro
Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat vineri că acordarea unui ajutor suplimentar pentru Ucraina nu va ajuta la încheierea războiului cu Rusia, ci ar putea „alimenta și mai multă corupție”, referindu-se la un scandal de…
18:30
Azerbaidjanul protestează după ce o rachetă rusă i-a avariat ambasada de la Kiev: „O încălcare inacceptabilă a dreptului internațional” # HotNews.ro
Azerbaidjanul a anunțat vineri că a transmis un protest ferm ambasadorului Rusiei, după ce o rachetă Iskander a avariat ambasada sa de la Kiev, transmite Reuters. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la…
18:30
Începe construcția unui nou drum expres în România. Când va fi gata șoseaua care costă aproape 12 milioane de euro pe kilometru – VIDEO # HotNews.ro
A fost dat ordinul de începere a lucrărilor noului drum expres care va lega Autostrada „Moldovei” A7 de podul peste Dunăre de la Brăila. Contractul de aproape 900 de milioane de euro a fost semnat…
18:10
Drulă promite „un proiect amplu de monitorizare a traficului” dacă va fi primarul Capitalei, cu sute de camere # HotNews.ro
Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei a declarat, vineri, că dacă va câștiga scrutinul din 7 decembrie își propune să implementeze un sistem cu „300 de camere de monitorizare a traficului și de constatare…
18:00
Marea Britanie a emis vineri o licență specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancțiuni, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres. Licența…
18:00
VIDEO Drumul copiilor răniți din Gaza în România. Wall Street Journal publică un documentar despre eforturile României a de sprijini și integra palestienieni # HotNews.ro
În timp ce unele țări din Europa au refuzat să preia răniți din Gaza, România a luat acțiune și-și folosește proprii avioane militare pentru a transporta pacienți nu doar în țara noastră, dar și în…
17:50
Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite, vineri, într-un accident de autobuz în centrul orașului Stockholm, a anunțat poliția suedeză, precizând că este prea devreme pentru a spune care a fost cauza…
17:40
Furnizorul de soluții de securitate IT Bitdefender, unul dintre cele mai cunoscute branduri românești IT la nivel internațional și cel mai mare producător local de software, controlat de familia de antreprenori Florin și Măriuca Talpeș,…
17:40
AUR cere explicații privind procedura prin care Dominic Fritz a obținut cetățenia română: „Sare rândul. Omul obișnuit așteaptă minimum doi ani” # HotNews.ro
AUR solicită ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi conducerii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) „clarificări privind procedura accelerată” prin care primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a obţinut cetăţenia română „în doar un an, deşi procedura durează, de…
17:30
Bolile autoimune, care afectează între 3% și 5% din populație, sunt tot mai frecvent diagnosticate și pot fi declanșate de combinația dintre factori genetici, expuneri de mediu, infecții și stil de viață. Studiile recente arată…
17:30
Despăgubiri de peste 200.000 de euro pentru Traian Berbeceanu, fost șef al BCCO Alba. Decizia nu este definitivă # HotNews.ro
Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba, trebuie să primească din partea statului suma de 200.000 de euro, reprezentând daune morale, și suma de 152.252 de lei cu titlu…
17:30
Cum ajung părinții să aibă, fără să știe, un „copil preferat”? Sfaturi de la psiholog pentru a restabili echilibrul afectiv # HotNews.ro
Favoritismul parental apare mai des decât cred părinții, spun psihologii. De cele mai multe ori, nu e intenționat, ci ține de dinamici inconștiente care influențează tonul, gesturile, reacțiile și felul în care un copil devine…
17:20
VIDEO Soluție la inundații: Un restaurant thailandez își servește clienții printre peștii ce înoată între mese # HotNews.ro
Un restaurant din centrul Thailandei s-a umplut de clienți care vin pentru o experiență culinară unică: să ia masa stând în apă, în mijlocul unor pești vii care sunt aduși direct din râul local, relatează…
17:20
Începe ROMANIAN ENERGY WEEK 2025! 5 zile cu 5 teme relevante pentru sectorul energetic românesc # HotNews.ro
Luni, 17 noiembrie, începe ROMANIAN ENERGY WEEK 2025! Descoperă idei, lideri și soluții la masa rotundă a viitorului energetic al României. Înscrie-te acum! Miniștrii Energiei, Economiei, Mediului, reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Departamentului de Dezvoltare…
17:10
MedLife raportează o creștere de aproape 20% în primele nouă luni față de anul trecut: „Genetica și integrarea AI deschid noi orizonturi, iar MedLife va fi acolo – nu doar ca utilizator de inovație, ci ca generator de progres medical” # HotNews.ro
MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și singura companie cu capital românesc din topul operatorilor de profil, anunță rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale anului 2025. Grupul a înregistrat…
17:00
VIDEO Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, însoțită de George Simion / Ce spune că o diferențiază față de ceilalți candidați # HotNews.ro
Anca Alexandrescu, care candidează la Primăria București din postura de independentă dar cu susținerea AUR, și-a depus vineri, de la ora 16:00, oficial candidatura la Biroul Electoral Municipal (BEM). Ea spune că a ajuns la…
17:00
Poliția franceză l-a imobilizat pe un bărbat înarmat cu un cuțit, vineri, în gara Montparnasse din Paris, potrivit anunțului făcut de procurori, transmite Reuters. Parchetul a transmis un comunicat în care afirmă că un ofițer…
16:50
„Două-patru ore pe noapte”: programul extrem de somn al prim-ministrei Japoniei, Sanae Takaichi, stârnește întrebări și îngrijorare # HotNews.ro
Chiar și opoziția politică a îndemnat-o pe șefa guvernului să doarmă mai mult, în vreme ce alții se întreabă cum va contribui Takaichi la propriul angajament de a restabili un echilibru între viața personală și…
16:50
Germania îl acuză pe Putin de „dispreț față de umanitate” după atacul masiv din timpul nopții asupra Ucrainei # HotNews.ro
Rusia a încălcat dreptul internațional prin atacul masiv cu rachete balistice, de croazieră și drone comis asupra teritoriului ucrainean în cursul nopții, a acuzat vineri ministrul german al apărării Boris Pistorius, citat de The Guardian.…
16:40
Maduro îi cere lui Trump să nu deschidă drumul către un nou „război fără sfârșit”: „Să nu se repete ce s-a întâmplat în Afganistan. Fără războaie nedrepte” # HotNews.ro
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a îndemnat pe Donald Trump să nu împingă Statele Unite într-un „război fără sfârșit”, precum cel din Afganistan, în contextul intensificării desfășurării militare americane în regiune și al declarațiilor secretarului american…
