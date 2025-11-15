Postul Crăciunului, un lux pentru mulți dintre români. Produsele sunt mai scumpe. „Oamenii nu mai cumpără ca înaine”

Postul Crăciunului se dovedește a fi o nouă provocare pentru buzunarele românilor: comercianții din piețe se plâng că nu mai au clienți, iar românii se plâng de prețurile din ce în ce mai mari, arată Digi24. Fructele proaspete s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, dar nici cele importate nu fac excepție. Scumpiri mari se înregistrează și în vitrinele cu pește. Oamenii nu mai cumpără la kilogram, ci la bucată, spun comercianții.

