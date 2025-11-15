Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum

G4Media, 15 noiembrie 2025 10:50

Zecile de mii de foști angajați OMV Petrom nu vor primi prea curând nici acțiunile la care au dreptul. O nebuloasă de miliarde de euro,...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
11:00
Conținutul Disney va reveni pe YouTube TV în cadrul unui nou acord multianual G4Media
Disney și YouTube TV au încheiat vineri seara un acord pe mai mulți ani pentru a readuce conținutul gigantului din domeniul divertismentului pe site-ul de...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:50
OpenAI contestă ordinul unui judecător american de a preda 20 de milioane de conversații din ChatGPT G4Media
OpenAI a solicitat unui judecător federal din New York să anuleze un ordin care îi impunea să predea 20 de milioane de jurnale de chat ChatGPT...   © G4Media.ro.
10:50
Kanye „Ye” West riscă arestarea imediată în Brazilia pentru declarații pro-naziste G4Media
Kanye „Ye” West se îndreaptă spre São Paulo la sfârșitul acestei luni, unde ar putea fi arestat imediat, scrie Euronews. Potrivit Metropoles, Parchetul din statul...   © G4Media.ro.
10:50
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum G4Media
Zecile de mii de foști angajați OMV Petrom nu vor primi prea curând nici acțiunile la care au dreptul. O nebuloasă de miliarde de euro,...   © G4Media.ro.
10:50
Ciprian Ciucu se ceartă cu Cătălin Drulă pe subiectul camerelor de supraveghere a traficului din Capitală / Candidatul USR la primăria Capitalei îl acuză pe Ciucu că a refuzat până acum dezbaterile G4Media
Cătălin Drulă susține într-o postare pe Facebook că Ciprian Ciucu refuză dezbaterile cu el propuse de presă și mediul academic și ar fi șters o...   © G4Media.ro.
10:40
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale G4Media
Un nou studiu de referinţă, realizat pe şoareci de laborator, deschide o perspectivă neaşteptată asupra legăturii dintre îmbătrânire şi cancer. Cercetătorii de la Universitatea Stanford...   © G4Media.ro.
Acum o oră
10:30
Premiile Screen Actors Guild vor fi redenumite G4Media
Începând de anul viitor, gala anuală de decernare a premiilor care celebrează actoria în film și televiziune – și la care votează actorii din cadrul...   © G4Media.ro.
10:20
Se apropie ziua în care vom vorbi cu animalele noastre de companie. Cum descifrează știința limbajul necuvântătoarelor G4Media
Oamenii de știință sunt pe punctul de a descifra limbajul animalelor. Iată cum inteligența artificială i-ar putea ajuta în acest sens. Waffles este un câine mic...   © G4Media.ro.
10:20
Columbia va achiziţiona avioane de luptă suedeze în valoare de 4 miliarde de dolari, într-un context de tensiuni cu Statele Unite G4Media
Preşedintele columbian a anunţat vineri că Bogota se angajează să achite circa 4,3 miliarde de dolari pentru avioane de luptă suedeze Gripen, pentru a descuraja...   © G4Media.ro.
10:10
Un film despre jucăria Labubu, cu potențialul de a deveni o franciză, este în lucru la Sony G4Media
Jucăriile de pluș Labubu ar putea ajunge pe marile ecrane. Sony Pictures a achiziționat drepturile de ecranizare ale jucăriei de pluș care a făcut senzație...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:00
Donald Trump, „mai mult sau mai puţin hotărât” în ce priveşte Venezuela, în contextul unei desfăşurări americane navale și aeriene masive în Caraibe G4Media
Donald Trump s-a declarat vineri „mai mult sau mai puţin hotărât” în ce priveşte intenţiile sale în legătură cu Venezuela, al cărei guvern este de...   © G4Media.ro.
10:00
Descoperirea unei bombe din cel de-al Doilea Război Mondial a forțat evacuarea a 21.000 de persoane în orașul german Nurnberg G4Media
Aproape 21.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele, vineri seară, la Nurnberg, după ce a fost descoperită o bombă din ce l de-al...   © G4Media.ro.
09:50
Producția la Jaguar Land Rover revine la normal / Oprirea din cauza atacurilor cibernetice a durat șase săptămâni G4Media
Jaguar Land Rover a anunțat vineri că operațiunile sale de producție au revenit la normal după ce un atac cibernetic a forțat o oprire de...   © G4Media.ro.
09:50
Volkswagen T-Roc R revine în forță. Rivalul lui Cupra Formentor pregătește un motor de 333 CP și evacuare Akrapovic G4Media
Potrivit informațiilor apărute pe site-ul britanic autoexpress.co.uk, următoarea generație Volkswagen T-Roc va păstra în gamă și versiunea de performanță R. Modelul a fost deja prezentat presei...   © G4Media.ro.
09:50
FOTO | Cetera și omul bun – poveștile micilor producători din Maramureș (Ep. 5) | Casa suedeză din Băiţa şi pâinea cu maia a brutăresei Dora G4Media
Casa rustică şi austeră din lemn vopsit în roşu maroniu, cu ramele ferestrelor albe, ne atrage atenţia de cum intrăm în gospodăria întinsă a familiei...   © G4Media.ro.
09:50
Un om de știință a reușit să transforme imaginile mentale ale oamenilor în text prin folosirea unei tehnici de „subtitrare a gândurilor” G4Media
Un om de știință din Japonia a dezvoltat o tehnică care utilizează scanări cerebrale și inteligență artificială pentru a transforma imaginile mentale ale unei persoane...   © G4Media.ro.
09:30
Un antrenor de fotbal universitar din Statele Unite, devenit eroul unui documentar Netflix, a fost împuşcat mortal G4Media
Devenit popular în Statele Unite după ce a fost eroul unei serii documentare difuzate pe Netflix, „Last Chance U”, antrenorul de fotbal american universitar Jo...   © G4Media.ro.
09:10
Terorist, rebel, președinte: Marile întrebări despre Ahmed al-Sharaa, liderul sirian cu o mie de fețe  G4Media
Atentate teroriste, tortură, masacre comise împotriva civililor, genocid – acestea sunt doar câteva dintre crimele de care a fost acuzat până acum noul președinte interimar...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:00
Rusia intenţionează să producă până la 120.000 de bombe planante în acest an, potrivit serviciilor secrete ucrainene G4Media
Rusia intenţionează să producă până la 120.000 de bombe ghidate ieftine şi devastatoare în acest an, a declarat un înalt oficial al serviciilor secrete ucrainene,...   © G4Media.ro.
08:50
S-au deschis târgurile de Crăciun din Sibiu şi Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din ţară / Mii de oameni s-au bucurat de surprizele pregătite de organizatori, dar şi de iluminatul festiv G4Media
Târgurile de Crăriun din Sibiu şi Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din ţară s-au deschis, vineri seară, în prezenţa a mii...   © G4Media.ro.
08:40
Animalele de companie robotizate schimbă radical viața pacienților cu demență din toată lumea. Roboții torc, latră și aduc alinare / Nu fac mizerie și nu se rătăcesc G4Media
Trei câini și o pisică trăiesc în deplină armonie la căminul de bătrâni Royal Court din orașul Cleethorpes (Marea Britanie). Iubite de cei 16 rezidenți,...   © G4Media.ro.
08:40
Omul de afaceri Nelu Iordache, cunoscut ca „regele asfaltului”, condamnat pentru corupţie / Este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste şefe de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov / Decizia nu este definitivă G4Media
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat vineri, 14 noiembrie, de Tribunalul Bucureşti într-un nou dosar, în care este acuzat că ar fi încercat...   © G4Media.ro.
08:30
China şi-a îndemnat cetăţenii să evite vizitele în Japonia, după o serie de remarci ale prim-ministrului nipon legate de criza din Taiwan G4Media
Guvernul chinez şi-a îndemnat vineri cetăţenii să evite vizitele în Japonia, după recente remarci ale prim-ministrului nipon Sanae Takaichi privind potenţiala implicare a Japoniei într-o...   © G4Media.ro.
08:20
Israelianul Simon Leviev, cunoscut drept „escrocul de pe Tinder” în urma unui documentar Netflix, a fost eliberat în Georgia după două luni de detenţie / Bărbatul este acuzat că seducea femei pe internet G4Media
Israelianul Simon Leviev, acuzat de înşelăciune pe aplicaţiile de întâlniri în documentarul de succes Netflix „The Tinder Swindler”, a fost eliberat în Georgia după două...   © G4Media.ro.
08:10
Donald Trump „a avut discuţii telefonice cu Thailanda şi Cambodgia” după ciocnirile de la frontieră între armatele celor două țări G4Media
Donald Trump „a avut discuţii telefonice cu Thailanda şi Cambodgia în încercarea de a rezolva recentul conflict dintre cele două ţări”, a anunţat, vineri, Casa...   © G4Media.ro.
08:00
Google trebuie să plătească platformei germane de comparare a preţurilor Idealo despăgubiri de 465 milioane de euro, decide un tribunal din Berlin G4Media
Google trebuie să plătească aproximativ 465 de milioane de euro platformei germane de comparare a preţurilor Idealo, pentru abuz de poziţie dominantă, potrivit unei decizii...   © G4Media.ro.
07:50
Trump reduce tarifele la cafea, carne de vită şi fructe, pe fondul creşterii îngrijorărilor americanilor cu privire la accesibilitate G4Media
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care reduce retroactiv tarifele la carne de vită, roşii, cafea şi banane, printre alte importuri agricole,...   © G4Media.ro.
07:50
Ministrul Sănătăţii propune ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă, după decesul unei fetițe de doi ani într-o clinică privată / Sondaj realizat pe Facebook G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune, vineri seară, ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă. El recunoaşte...   © G4Media.ro.
07:40
Preţurile petrolului au crescut vineri cu peste 2% după ce portul rusesc Novorossiisk a suspendat exporturile în urma unui atac ucrainean G4Media
Preţurile petrolului au urcat cu peste 2% vineri, după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de ţiţei în urma unui atac cu drone al...   © G4Media.ro.
07:40
56 de decese din cauza HIV/SIDA în 2025 / În jur de 16.000 de pacienţi, luaţi în evidenţe / Dr. Adrian Marinescu: Sunt multe spitale de chirurgie, multidisciplinare în care din păcate nu se testează G4Media
Dr Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, institut care coordonează în România programul de HIV/SIDA a explicat pentru News.ro că...   © G4Media.ro.
07:30
Peste 20 de răniți în Argentina după o explozie puternică într-o zonă industrială, la sud de Buenos Aires G4Media
O puternică explozie s-a produs vineri într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de capitala argentiniană Buenos Aires, provocând un incendiu major, şi rănirea...   © G4Media.ro.
07:30
Lecție de empatie: Spitalul care permite animalelor de companie să-și viziteze stăpânii bolnavi / A construit un pavilion special pentru câini și pisici G4Media
Un spital belgian a construit în anul 2023 un pavilion pentru a le permite animalelor de companie să-și viziteze stăpânii care primesc îngrijiri paliative sau suferă de...   © G4Media.ro.
07:30
Arabia Saudită va semna acorduri pentru gaze naturale lichefiate în SUA, în timpul vizitei prinţului moştenitor la Washington G4Media
Saudi Aramco se pregăteşte să semneze două acorduri de furnizare de gaze naturale lichefiate (GNL) cu Woodside Energy şi Commonwealth LNG în timpul vizitei prinţului...   © G4Media.ro.
07:30
Trump cere să fie investigate legăturile lui Epstein cu o serie de personalităţi, printre care şi Bill Clinton, după ce democrații au publicat noi e-mailuri în care este menționat Trump G4Media
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri că îi va cere procurorului general Pam Bondi să investigheze legăturile infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein cu mulţi...   © G4Media.ro.
07:20
Trump spune că va da în judecată BBC din cauza montajului realizat în emisiunea Panorama G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că va iniţia acţiuni în instanţă împotriva BBC din cauza modului în care discursul său a fost editat de...   © G4Media.ro.
07:20
Furnizorii de telefonie mobilă din Marea Britanie se confruntă cu un proces colectiv uriaş pentru presupuse suprataxări ale clienţilor G4Media
Cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Marea Britanie, inclusiv Vodafone şi EE, se confruntă cu un proces colectiv de miliarde de lire pentru...   © G4Media.ro.
07:10
Tacos cu spanac și ou, un mic dejun hrănitor și gustos / Este rapid de pregătit și poți să-l iei ușor la birou G4Media
Ouăle fierte, combinate cu spanac, brânză și sos salsa, rezultă un mic dejun rapid și plin de savoare. Avocado-ul zdrobit adaugă o textură cremoasă, iar...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
06:10
EXCLUSIV Poziția Comisiei Europene în problema prescripției penale, transmisă Curții de Justiție a UE: judecătorii români trebuie să poată ignora decizii ale Înaltei Curți G4Media
Comisia Europeană cere Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să confirme, fără echivoc, că instanțele din România sunt obligate să aplice dreptul Uniunii chiar...   © G4Media.ro.
06:10
România, meci decisiv în Bosnia: Program tv și calculele calificării G4Media
Echipa națională de fotbal a României a ajuns la momentul adevărului în campania de calificare la CM din 2026. Tricolorii dau peste Bosnia, la Zenica,...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
04:40
Ucraina a folosit rachete Neptun în atacul portului Novorosiisk şi rafinăriei din Saratov, transmite Kievul / Neptun a devenit cunoscută după ce a scufundat crucișătorul Moskva G4Media
Ucraina a folosit în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra portului rus Novorosiisk şi asupra unei rafinării ruse din regiunea Saratov atât drone...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
Condamnări grele în dosarul DIICOT privind devalizarea staţiunii Băile Herculane: Instanţa dispune confiscarea a 19 hoteluri şi băi termale / Fostul deputat PSD Iosif Armaş scapă prin prescripţie, dar instanţa cere confiscarea a 5 milioane de euro G4Media
Curtea de Apel Timişoara a dispus condamnarea a 6 persoane în dosarul DIICOT privind devalizarea staţiunii Băile Herculane, potrivit portalului instanţei. Decizia nu este definitivă....   © G4Media.ro.
22:40
Pisicile pot trăi chiar și 30 de ani. Un om de știință japonez a creat un tratament care prelungește viața felinelor G4Media
Un om de știință japonez a creat un tratament ce vizează boala renală cronică (BRC) la pisici, prelungindu-le speranța de viață la 30 de ani. Felinele,...   © G4Media.ro.
22:30
Ucraina a folosit rachete Neptun în atacul portului Novorosiisk şi rafinăriei din Saratov, transmite Kievul / Neptun a devenit cunoscută după ce a scufundat crucișătorul Moskva G4Media
Ucraina a folosit în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra portului rus Novorosiisk şi asupra unei rafinării ruse din regiunea Saratov atât drone...   © G4Media.ro.
22:20
Bloomberg: Statele Unite au prelungit derogarea de la sancțiunile impuse Lukoil pe fondul apariției unor noi cumpărători G4Media
Administrația Trump a prelungit scutirea de sancțiuni pentru unele tranzacții ale Lukoil, pe măsură ce intensifică colaborarea cu guvernele străine și potențialii cumpărători în legătură...   © G4Media.ro.
22:10
Reuters: Operatorii de telefonie mobilă din Europa sunt pe cale să câștige accesul la cea mai mare parte a spectrului cheie, în lupta cu industria Wi-Fi G4Media
Operatorii de telecomunicații din Europa sunt pe cale să obțină acces la cea mai mare parte a spectrului cheie râvnit și de furnizorii de internet,...   © G4Media.ro.
22:10
O autostradă din Arabia Saudită stabilește un nou record: Cel mai lung drum drept din lume / Șoferii nu învârt volanul pe o distanță de 240 km G4Media
Cel mai lung drum drept din lume este în Arabia Saudită. Pe o porțiune de 240 de kilometri nu există nicio curbă, astfel încât șoferii...   © G4Media.ro.
22:10
Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat la 13 luni de închisoare pentru furtul unei creaţii a lui Banksy G4Media
Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost condamnat la 13 luni de închisoare pentru furtul cunoscutei opere de artă a lui Banksy,...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:40
Este benefic pentru sănătate să fii amabil, arată unele studii / Poate ajuta la reducerea stresului sau la ameliorarea durerii fizice G4Media
Studiile arată că amabilitatea poate ajuta la reducerea stresului, la ameliorarea durerii fizice, la combaterea singurătății și la menținerea sănătății pe termen lung. Majoritatea dintre...   © G4Media.ro.
21:20
VIDEO Fostul șef al fotbalului spaniol, Luis Rubiales, a fost atacat cu ouă de unchiul său în timp ce își lansa cartea de memorii G4Media
Luis Rubiales a fost atacat cu ouă aruncate de propriul său unchi în momentul în care fostul șef al federației spaniole de fotbal prezenta o...   © G4Media.ro.
21:20
Un polițist din București, transportat la spital după ce a fost lovit de o mașină în timp ce diriga traficul G4Media
Un agent de poliţie din Bucureşti a fost acroşat de către o maşină, în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coşbuc, fiind transportat...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.