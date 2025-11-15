Hamas îşi reafirmă discret controlul în Gaza, pe fondul blocajelor din negocierile privind administraţia post-război

07:40

Dr Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, institut care coordonează în România programul de HIV/SIDA a explicat pentru News.ro că în România există o subdiagnosticare a cazurilor de hiv/sida, pe motiv că multe spitale care nu sunt de boli infecţioase ar putea să testeze pacienţii, cel puţin pe cei aflaţi la risc, dar în realitate nu se întâmplă acest lucru. În plus, cei care sunt consumatori de droguri ar putea fi testaţi cu o anumită frecvenţă, însă din păcate nici la acest capitol nu facem suficient ca stat. În România există acces la tratamente moderne, astfel încât toţi pacienţii să poată fi trataţi din vreme şi să aibă o viaţă normală. Cu condiţia să fie diagnosticaţi la timp, nu în formă târzie a bolii.