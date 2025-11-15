Un tratament care întârzie debutul diabetului de tip 1, recomandat pentru autorizarea în Uniunea Europeană
News.ro, 15 noiembrie 2025 10:50
Un tratament nou, bazat pe un anticorp monoclonal, a demonstrat capacitatea de a întârzia instalarea formei simptomatice a diabetului zaharat de tip 1 la persoanele aflate în stadiile incipiente ale bolii. Rezultatele deschid o perspectivă importantă pentru gestionarea unei afecţiuni care debutează frecvent la copii şi care necesită zilnic insulină încă de la apariţia simptomelor.
• • •
Hamas îşi reafirmă discret controlul în Gaza, pe fondul blocajelor din negocierile privind administraţia post-război # News.ro
De la reglementarea preţului cărnii de pui până la perceperea unor taxe pentru ţigări, Hamas încearcă să-şi extindă controlul în Gaza, în timp ce planurile Statelor Unite pentru viitorul teritoriului prind contur lent, spun locuitorii, alimentând îndoielile rivalilor privind disponibilitatea grupării de a ceda puterea, aşa cum a promis, relatează Reuters.
10:40
YouTube TV a readus canalele Disney pe platforma sa, după un conflict privind tarifele de retransmisie care a blocat programele timp de săptămâni # News.ro
Google şi Walt Disney au anunţat vineri că au ajuns la un acord pentru restabilirea canalelor deţinute de Disney pe YouTube TV, după un conflict privind tarifele de retransmisie care i-a lăsat pe milioane de abonaţi fără acces la programe electorale esenţiale şi la evenimente sportive majore în SUA, relatează Reuters.
Poliţia de frontieră - Aproape 4 milioane de ţigarete fără documente legale, găsite într-un vehicul condus de un bosniac, la Calafat - FOTO # News.ro
Aproape 4 milioane de ţigarete fără documente legale, au fost găsite de poliţiştii de frontieră într-un vehicul condus de un bosniac, la Calafat. Bărbatul a fpst reţinut.
Un nou studiu de referinţă, realizat pe şoareci de laborator, deschide o perspectivă neaşteptată asupra legăturii dintre îmbătrânire şi cancer. Cercetătorii de la Universitatea Stanford au observat că şoarecii mai în vârstă dezvoltă mai puţine tumori pulmonare şi cu o agresivitate mai redusă comparativ cu cei tineri, un rezultat care contrazice ideea tradiţională că riscul de cancer creşte constant odată cu vârsta.
Haltere: Mihaela Valentina Cambei încheie anul cu 6 medalii de aur la Naţionalele de seniori şi tineret # News.ro
Campioana mondială şi europeană Mihaela Cambei a încheiat anul competiţional 2025 cu participarea la Campionatul Naţional de seniori şi tineret, care s-a desfăşurat la Sala Rapid din Bucureşti.
Germania: Descoperirea unei bombe din cel de-al Doilea Război Mondial a fortat evacuarea a 21.000 de persoane la Nurnberg # News.ro
Aproape 21.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele, vineri seară, la Nurnberg, după ce a fost descoperită o bombă din cel de-al Doilea Război Mondial.
Dramă în California: Un antrenor de fotbal universitar devenit eroul unui documentar Netflix a fost împuşcat mortal # News.ro
Devenit popular în Statele Unite după ce a fost eroul unei serii documentare difuzate pe Netflix, „Last Chance U”, antrenorul de fotbal american universitar John Beam a murit vineri, după ce a fost împuşcat într-un campus din Oakland. Avea 66 de ani.
China a recomandat cetăţenilor săi să evite să călătorească în Japonia, în contextul tensiunilor generate de declaraţiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi privind posibilitatea unei intervenţii militare japoneze pentru apărarea Taiwanului, insulă revendicată de Beijing, informează AFP.
Sibiu - Accident în care au fost implicate două autoturisme şi un microbuz, pe DN 14, în zona localităţii Laslea. Trei persoane au fost rănite - FOTO # News.ro
Trei persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi un microbuz, produs sâmbătă dimineaţă, pe DN 14, în zona localităţii Laslea, din judeţul Sibiu. Traficul în zonă este complet blocat.
Canadianul Felix Auger-Aliassime, numărul 8 mondial, a obţinut, vineri seară, ultimul bilet pentru semifinalele Masters ATP de la Torino, învingându-l pe numărul 3 mondial, germanul Alexander Zverev.
Constanţa - Edificiul Roman cu Mozaic a fost redeschis. Accesul este gratuit până la sfârşitul anului - FOTO # News.ro
Edificiul Roman cu Mozaic din Constanţa a fost redeschis, după ce a fost restaurat. Accesul este gratuit până la sfârşitul anului.
Tim Cook urmează să părăsească anul viitor poziţia de CEO al Apple, pe care o ocupă din 2011, de când a decedat legendarul Steve Jobs.
Google trebuie să plătească platformei germane de comparare a preţurilor Idealo despăgubiri de 465 milioane de euro, decide un tribunal din Berlin # News.ro
Google trebuie să plătească aproximativ 465 de milioane de euro platformei germane de comparare a preţurilor Idealo, pentru abuz de poziţie dominantă, potrivit unei decizii a unui tribunal din Berlin, citată de Reuters.
56 de decese din cauza HIV/SIDA, anul acesta. În jur de 16.000 de pacienţi, luaţi în evidenţe. Dr. Adrian Marinescu: Sunt multe spitale de chirurgie, multidisciplinare în care din păcate nu se testează chiar în cazul unor pacienţi care ar fi de testat # News.ro
Dr Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, institut care coordonează în România programul de HIV/SIDA a explicat pentru News.ro că în România există o subdiagnosticare a cazurilor de hiv/sida, pe motiv că multe spitale care nu sunt de boli infecţioase ar putea să testeze pacienţii, cel puţin pe cei aflaţi la risc, dar în realitate nu se întâmplă acest lucru. În plus, cei care sunt consumatori de droguri ar putea fi testaţi cu o anumită frecvenţă, însă din păcate nici la acest capitol nu facem suficient ca stat. În România există acces la tratamente moderne, astfel încât toţi pacienţii să poată fi trataţi din vreme şi să aibă o viaţă normală. Cu condiţia să fie diagnosticaţi la timp, nu în formă târzie a bolii.
Trump reduce tarifele la cafea, carne de vită şi fructe, pe fondul creşterii îngrijorărilor americanilor cu privire la accesibilitate # News.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care reduce retroactiv tarifele la carne de vită, roşii, cafea şi banane, printre alte importuri agricole, cu efect din ziua de joi, transmite CNN.
Bărbat condamnat la închisoare pentru furtul printului ”Girl with Balloon” al lui Banksy, în timpul unui jaf la Londra # News.ro
Un bărbat a fost condamnat la mai bine de un an de închisoare pentru furtul unui print semnat al lucrării ”Girl with Balloon” de Banksy, în cadrul unui jaf la o galerie din Londra, relatează CNN..
Furnizorii de telefonie mobilă din Marea Britanie se confruntă cu un proces colectiv uriaş pentru presupuse suprataxări ale clienţilor # News.ro
Cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Marea Britanie, inclusiv Vodafone şi EE, se confruntă cu un proces colectiv de miliarde de lire pentru presupusa suprataxare a clienţilor, după ce un tribunal londonez a decis vineri că o parte din acţiune poate continua, relatează Reuters.
Naţionala României întâlneşte Bosnia-Herţegovina, în penultimul meci din preliminariile CM-2026 # News.ro
Echipa naţională a României întâlneşte Bosnia-Herţegovina, sâmbătă, la Zenica, de la ora 21.45, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială. Partida va fi transmisă de Prima TV.
Arabia Saudită va semna acorduri pentru gaze naturale lichefiate în SUA, în timpul vizitei prinţului moştenitor la Washington - surse # News.ro
Saudi Aramco se pregăteşte să semneze două acorduri de furnizare de gaze naturale lichefiate (GNL) cu Woodside Energy şi Commonwealth LNG în timpul vizitei prinţului moştenitor Mohammed bin Salman la Washington, săptămâna viitoare, au declarat surse familiare cu discuţiile, pentru Reuters.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că va iniţia acţiuni în instanţă împotriva BBC din cauza modului în care discursul său a fost editat de emisiunea Panorama, după ce corporaţia şi-a cerut scuze, dar a refuzat să îi ofere despăgubiri.
Argentina: Explozie puternică într-o zonă industrială la sud de Buenos Aires. Peste 20 de persoane rănite # News.ro
O puternică explozie s-a produs vineri într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de capitala argentiniană Buenos Aires, provocând un incendiu major, şi rănirea a 22 de persoanepotrivit autorităţilor şi presei locale.
Trump solicită Departamentului de Justiţie să investigheze legăturile lui Epstein cu o serie de personalităţi, printre care şi Bill Clinton # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri că îi va cere procurorului general Pam Bondi să investigheze legăturile infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein cu mulţi alţi oameni importanţi, un demers extraordinar care vine la doar câteva zile după ce democraţii au publicat emailuri de la Epstein în care este menţionat şi el, relatează CNN.
Bursele europene au închis vineri în scădere, pe fondul temerilor legate de o posibilă spargere a bulei speculative din AI # News.ro
Acţiunile europene au închis în scădere puternică vineri, pe măsură ce temerile privind o bulă speculativă în sectorul inteligenţei artificiale şi slăbiciunea economiei globale au afectat încrederea investitorilor, relatează CNBC.
Preţurile petrolului au crescut vineri cu peste 2% după ce portul rusesc Novorossiisk suspendă exporturile în urma unui atac ucrainean # News.ro
Preţurile petrolului au urcat cu peste 2% vineri, după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de ţiţei în urma unui atac cu drone al Ucrainei care a lovit un depozit de petrol în importantul hub energetic rus, alimentând temerile privind oferta globală, relatează Reuters.
Echipa naţională a Croaţiei s-a calificat vineri seara la turneul final al Cupei Mondiale 2026, în timp ce Polonia şi Cehia nu mai pot pierde locul secund în grupele lor şi vor merge la baraj.
Ambasada Rusiei, după convocarea ambasadorului la MAE privind violarea spaţiului aerian al României: O acţiune teatralizată. Drona a fost doborâtă / Speculaţii despre o presupusă încălcare intenţionată a integrităţii teritoriale a României, excluse # News.ro
Ambasada Rusiei în România susţine, vineri seară, că dovezile prezentate de Ministerul de Externe ambasadorului nu sunt, de fapt, dovezi, pentru că nu s-au prezentat date despre traiectoria dronei. În plus, susţin oficialii ruşi, ”natura fragmentelor indică fără echivoc faptul că drona nu a căzut de una singură, ci a fost doborâtă”, ceea ce ”exclude complet orice speculaţii privind o presupusă încălcare intenţionată a integrităţii teritoriale a României”.
Donald Trump „a avut discuţii telefonice cu Thailanda şi Cambodgia” după ciocnirile de la frontieră # News.ro
Donald Trump „a avut discuţii telefonice cu Thailanda şi Cambodgia în încercarea de a rezolva recentul conflict dintre cele două ţări”, a anunţat, vineri, Casa Albă.
Cătălin Predoiu a discutat cu omologul din Turcia despre stabilitatea şi securitatea la Marea Neagră: În perioada următoare, ne vom întâlni la Bucureşti pentru aprofundarea discuţiilor # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu omologul din Turcia despre stabilitatea şi securitatea la Marea Neagră, noţiuni esenţiale pentru ambele state. De asemenea, s-a discutat despre combaterea criminalităţii transfrontaliere, migraţiei ilegale, traficului de persoane, criminalităţii organizate şi traficului de droguri.
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly anunţă că medaliile obţinute la europene şi mondiale i-au fost furate # News.ro
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly traversează o perioadă deosebit de dificilă. În timp ce se afla într-un spital din Minnesota pentru a fi alături de mama sa, bolnavă de cancer la plămâni, sân şi stern, a aflat că locuinţa sa din Las Vegas a fost spartă.
Maramureş: Un bărbat de 52 de ani, grav rănit în zona greu accesibilă a staţiunii Suior, ajutat de salvamontişti # News.ro
Un bărbat de 52 de ani, grav rănit în zona greu accesibilă a staţiunii Suior, judeţul Maramureş, a fost ajutat, vineri, de salvamontişti. Aceştia, alertaţi de prietenul victimei, i-au acordat primul ajutor şi l-au coborât într-o zonă accesibilă, de unde a fost preluat de un echipaj medicl pentru a fi transportat la spital.
Poliţia suedeză a anunţat un bilanţ al accidentului de autobuz de la Stockholm: trei morţi şi trei răniţi # News.ro
Trei persoane au fost ucise şi trei rănite când un autobuz a lovit o staţie de autobuz vineri după-amiază târziu în centrul Stockholmului, a anunţat poliţia suedeză într-un prim bilanţ, relatează AFP.
Andra Balcangiu-Stroescu: Stigma este în continuare un factor care este ca o amprentă negativă asupra psihicului acestor persoane cu adicţii / Poate şi stigmatizarea lor îngreunează procesul de recuperare # News.ro
Asist. Univ. Dr. Andra Balcangiu-Stroescu este de părere că stigma este un factor negativ al persoanelor cu adicţii şi că aceasta este cauza pentru care recuperarea acestor pacienţi este îngreunată.
Boxerul neozeelandez Joseph Parker, fost campion mondial la categoria grea, nu a trecut un testul antidoping pentru cocaină şi se confruntă cu o posibilă interdicţie de a mai boxa.
Ministrul Sănătăţii propune ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă / Sondaj realizat pe Facebook / Dorel Săndesc: Spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune, vineri seară, ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă. El recunoaşte că o asemenea ideea nu ar putea fi implementată peste noapte, însă a iniţiat o consultare pe Facebook pentru a afla mai multe opinii. Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Dorel Săndesc, este unul dintre cei care au apreciat ideea, precizând că ”spitalul oferă condiţii de siguranţă incomparabil superioare”. Ministrul Sănătăţii i-a răspuns: ”Perfect! Faceţi la Timişoara primul?”
Israelianul Simon Leviev, cunoscut drept „escrocul de pe Tinder”, eliberat în Georgia după două luni de detenţie # News.ro
Israelianul Simon Leviev, acuzat de înşelăciune pe aplicaţiile de întâlniri în documentarul de succes Netflix „The Tinder Swindler”, a fost eliberat în Georgia după două luni de detenţie, a declarat, vineri, avocata sa, citată de AFP.
Andra Balcangiu-Stroescu: O mare pondere dintre pacienţii care sunt consumatori de droguri şi au o infecţie virală vor putea să dezvolte pe parcursul bolii şi o afectare renală # News.ro
Asist. Univ. Dr. Andra Balcangiu-Stroescu a declarat, vineri seară, în emisiunea Medika Antidrog, că o pondere mare dintre pacienţii consumatori de droguri au şi o infecţie virală, hepatite sau chiar HIV, iar pe parcurs pot dezvolta şi o afectare renală care poate duce în final la dializă. De asemenea, potrivit specialistului, o parte dintre consumatori se confruntă cu malnutriţia.
Elveţia şi Statele Unite au încheiat un acord de principiu prin care se reduc drepturile vamale americane asupra importurilor elveţiene de la 39% la 15%, au anunţat, vineri, guvernele celor două ţări, informează Reuters.
S-au deschis târgurile de Crăciun din Sibiu şi Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din ţară / Mii de oameni s-au bucurat de surprizele pregătite de organizatori, dar şi de iluminatul festiv – FOTO / VIDEO # News.ro
Târgurile de Crăriun din Sibiu şi Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din ţară s-au deschis, vineri seară, în prezenţa a mii de spectatori. Organizatorii promit, până în ianuarie 2026, surprize de tot felul şi o adevărată feerie.
Andra Balcangiu-Stroescu: Medicina adicţiei permite să se facă legătura între corp, spirit şi psihicul omului / Avem o serie de adicţii pe care, dacă nu le conştientizăm, pot aduce un dezavantaj pentru parcursul nostru ulterior # News.ro
Asist. Univ. Dr. Andra Balcangiu-Stroescu a declarat, vineri seară, că este în curs de pregătire a doua generaţie de medici are se specializează în adicţii, o ramură a medicinei care permite să se facă legătura între corp, spirit şi psihicul omului, astfel încât medicul să îşi poată privi pacientul ca pe un întreg.
Fotbal – Amical: Lionel Messi a marcat şi a pasat decisiv în victoria Argentinei, 2-0 cu Angola # News.ro
Echipa naţională a Argentinei a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, echipa naţională din Angola, într-un meci amical disputat în Africa.
Poliţist care dirija traficul în Bucureşti, accidentat de o maşină / Agentul, în vârstă de 24 de ani, avea echipament corespunzător / A fost transportat la spital # News.ro
Un agent de poliţie din Bucureşti a fost acroşat de către o maşină, în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coşbuc, fiind transportat la spital. Poliţistul, în vârstă de 24 de ani, avea echipament reflectorizant.
Campioana U BT Cluj a învins vineri, în deplasare, formaţia muntenegreană SC Derby, scor 95-82 (49-35), în etapa a VII-a din grupa A a Ligii Adriatice. Este a patra victorie pentru echipa antrenată de Mihai Silvăşan, care a jucat partida la doar 48 de ore de la una pe teren propriu, în BKT EuroCup.
Rusia intenţionează să producă până la 120.000 de bombe planante în acest an, potrivit serviciilor secrete ucrainene # News.ro
Rusia intenţionează să producă până la 120.000 de bombe ghidate ieftine şi devastatoare în acest an, a declarat un înalt oficial al serviciilor secrete ucrainene, inclusiv 500 de bombe dintr-o nouă versiune cu rază de acţiune mai mare, care pot ajunge la mai multe oraşe.
Cătălin Drulă vrea implementarea unui sistem de monitorizare a traficului, cu 300 de camere, care să constate autormat o serie întreagă de încălcări ale legislaţiei / Solicitare către ministrul de Interne # News.ro
Candidatul USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă, anunţă că vrea să implementeze un sistem cu 300 de camere de monitorizare a traficului şi de constatarea automată a contravenţiilor în Bucureşti, cum ar fi trecerea pe roşu, depăşirea vitezei legale şi folosirea ilegală a benzilor unice de autobuz.
Pompierii au intervenit, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestatb la un restaurant din Constanţa, 40 de persoane evacuându-se din unitatea.
