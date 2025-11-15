Claudia Nechita jonglează cu aplicaţiile când nu e la antrenamente sau concursuri
Antena Sport, 15 noiembrie 2025 10:50
Prima şi singura româncă din box care a câştigat un meci la Olimpiadă, Claudia Nechita, şi-a botezat telefonul “copilul meu”. Chiar dacă e războinică în ring, înainte şi după meciuri ea se relaxează cu o aplicaţie de meditaţie Claudia Nechita are nevoie de mult spaţiu pe telefon şi jonglează cu aplicaţiile când nu e la […] The post Claudia Nechita jonglează cu aplicaţiile când nu e la antrenamente sau concursuri appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
11:00
Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă # Antena Sport
S-a aflat care sunt primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Giuleştenii sunt pe primul loc în Liga 1, astfel că antrenorul îşi doreşte noi jucători sub comanda sa în perioada de mercato de iarnă, în vederea luptei la titlu. Conducerea clubului de sub Grant e dispusă să-i îndeplinească toate dorinţele lui Costel Gâlcă, […] The post Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
10:50
Prima şi singura româncă din box care a câştigat un meci la Olimpiadă, Claudia Nechita, şi-a botezat telefonul “copilul meu”. Chiar dacă e războinică în ring, înainte şi după meciuri ea se relaxează cu o aplicaţie de meditaţie Claudia Nechita are nevoie de mult spaţiu pe telefon şi jonglează cu aplicaţiile când nu e la […] The post Claudia Nechita jonglează cu aplicaţiile când nu e la antrenamente sau concursuri appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
10:30
“Va fi mai uşor cu Austria decât cu România”. Bosniacii se tem de “tricolori” înaintea meciului crucial din preliminarii # Antena Sport
Bosniacii se tem de “tricolori” înaintea meciului crucial din preliminariile World Cup 2026. Foştii jucători ai naţionalei Bosniei au prefaţat duelul de la Zenica şi au subliniat că partida va fi una extrem de dificilă. Mehmed Mesa Bazdarevic, fost jucător şi selecţioner al Bosniei, a transmis că naţionala lui Sergej Barbarez are nevoie de mult […] The post “Va fi mai uşor cu Austria decât cu România”. Bosniacii se tem de “tricolori” înaintea meciului crucial din preliminarii appeared first on Antena Sport.
10:20
Cristi Chivu, susţinere totală din partea preşedintelui lui Inter: “Mă mir că lumea e surprinsă. Unii l-au propus pe Mourinho” # Antena Sport
Cristi Chivu are un început foarte bun de sezon la Inter şi are parte de susţinere din partea preşedintelui clubului, Giuseppe Marotta. Echipa antrenorului român se află pe primul loc după 11 etape, la egalitate de puncte cu AS Roma. Inter are un început foarte bun şi în Champions League, acolo unde are patru victorii […] The post Cristi Chivu, susţinere totală din partea preşedintelui lui Inter: “Mă mir că lumea e surprinsă. Unii l-au propus pe Mourinho” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
10:00
Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Cei trei jucători la care a renunţat Mircea Lucescu # Antena Sport
Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru duelul României cu Bosnia. Partida de la Zenica se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Marţi, “tricolorii” se vor duela cu San Marino în ultimul meci din preliminarii, partida fiind în direct pe Antena 1 şi live în […] The post Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Cei trei jucători la care a renunţat Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
09:40
Istvan Kovacs, meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Arbitrul român, criticat: “O glumă” # Antena Sport
Istvan Kovacs a fost la centrul unui meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Românul de 41 de ani a arbitrat duelul dintre Slovacia şi Irlanda de Nord, încheiat cu scorul de 1-0. Slovacia a egalat-o pe Germania în clasamentul Grupei A, după victoria la limită înregistrată pe teren […] The post Istvan Kovacs, meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Arbitrul român, criticat: “O glumă” appeared first on Antena Sport.
09:30
Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor! Victorie în două seturi în faţa lui Zverev # Antena Sport
Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/5) pe germanul Alexander Zverev, vineri seara, în ultimul meci din Grupa “Bjorn Borg”. Auger-Aliassime se alătură italianului Jannik Sinner, care s-a impus la rândul său vineri 6-3, 7-6 (7/3), în faţa americanului Ben Shelton şi […] The post Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor! Victorie în două seturi în faţa lui Zverev appeared first on Antena Sport.
09:20
Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026 # Antena Sport
Meciul Bosnia – România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Tricolorii vor să îşi ia revanşa după înfrângerea din luna martie suferită pe teren propriu contra Bosniei, scor 0-1. Mai mult, România încă mai are şanse de calificare directă […] The post Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
09:10
“Ne vedem la tragerea la sorţi?” Mircea Lucescu, răspuns de două cuvinte înaintea meciului crucial cu Bosnia # Antena Sport
Mircea Lucescu a oferit declaraţii înaintea partidei României cu Bosnia, crucială în vederea calificării la World Cup 2026. Înaintea acestui meci, “tricolorii” mai au şanse matematice să prindă primul loc în grupă, luptându-se şi pentru poziţia secundă, poziţie care ne-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi a barajului din martie. Partida de la Zenica […] The post “Ne vedem la tragerea la sorţi?” Mircea Lucescu, răspuns de două cuvinte înaintea meciului crucial cu Bosnia appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
08:50
Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026: “Sunt accesibile” # Antena Sport
Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026. “Tricolorii” şi-au asigurat matematic prezenţa la baraj prin prisma Nations League, după calificarea Franţei la turneul final, luptând pentru ocuparea locului secund în grupa preliminară, loc care le-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi. Dacă România va merge la barajul din […] The post Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026: “Sunt accesibile” appeared first on Antena Sport.
08:40
Victor Piţurcă are mare încredere în tricolori, înainte de Bosnia – România: “Avem şanse reale”. Ce îi dă încredere # Antena Sport
Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, este plin de încredere înaintea meciului pe care tricolorii îl vor disputa în Bosnia, în preliminariile World Cup 2026. Echipa lui Mircea Lucescu vrea să încheie pe locul 2 grupa de calificare şi vrea să îşi ia revanşa, după înfrângerea suferită în luna martie, pe Arena Naţională. După mai […] The post Victor Piţurcă are mare încredere în tricolori, înainte de Bosnia – România: “Avem şanse reale”. Ce îi dă încredere appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
23:50
Croația s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele serii din preliminariile World Cup 2026 # Antena Sport
Croația s-a calificat oficial la Campionatul Mondial de anul viitor, după o victorie convingătoare în fața selecționatei din Insulele Feroe, care reușise să deschidă scorul în deplasare. În aceeași seară, Germania și Slovacia și-au trecut în cont noi victorii și vor lupta în ultima etapă pentru calificarea directă la turneul final din 2026. Rezultatele zilei […] The post Croația s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele serii din preliminariile World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
23:10
Gabriel Tamaș avertizează înaintea meciului cu Bosnia: „Fotbalul trebuie să îl iei în serios” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va juca sâmbătă seară la Zenica contra Bosniei, iar partida este una crucială în ceea ce privește calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii au pierdut partida tur de la București, asta deși a jucat mai bine și a avut și un penalty clar neacordat. Gabriel Tamaș avertizează înaintea […] The post Gabriel Tamaș avertizează înaintea meciului cu Bosnia: „Fotbalul trebuie să îl iei în serios” appeared first on Antena Sport.
22:40
Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! # Antena Sport
Veste bombă în fotbalul românesc! Gică Hagi vrea să vândă pachetul majoritar de acţiuni de la Farul, iar Giovanni anunţă că vrobeşte cu Miguel Angel Gil, acţionar minoritar la Atletico Madrid, să preia el clubul. „Gică mi-a zis că dacă găsesc pe cineva e dispus să vândă Farul, cu niște condiții. Să rămână acolo, să […] The post Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
22:00
Echipa națională de fotbal a României va înfrunta selecționata din Bosnia și Herțegovina în etapa a 7-a a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Mihai Stoica a analizat meciul crucial din grupa tricolorilor și a explicat unde ar putea avea aceștia probleme în disputa care va avea loc la Zenica. Mihai Stoica, impresionat de prestația […] The post Mihai Stoica știe unde este România vulnerabilă la meciul cu Bosnia: „Avem probleme” appeared first on Antena Sport.
21:50
Schimbări importante la Genoa în ultima perioadă, unde a fost numită o nouă conducere, dar şi un nou antrenor. Diego Lopez a fost numit în locul lui Marco Ottolini, care a părăsit echipa și va merge la Juventus. O modificare importantă s-a produs și pe banca tehnică, unde Patrick Vieira a fost înlocuit de Daniele […] The post Rol nou pentru Răzvan Raţ la Genoa. Ce răspunderi a primit de la Şucu appeared first on Antena Sport.
21:50
The post Jurnal Antena Sport | Mutarea câştigătoare appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | L-a luat pe nepusă masă appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Calculele calificării appeared first on Antena Sport.
21:00
Pep Guardiola își aduce atacant de „rasă”! Cine este vârful care poate rivaliza cu vedetele „cetățenilor” # Antena Sport
Manchester City se află la patru puncte în spatele liderului Arsenal, iar Pep Guardiola are în plan să aducă întăriri în perioada de transferuri din această iarnă. Potrivit presei din Marea Britanie, tehnicianul care a ajuns la 1000 de meciuri pe banca tehnică și-l dorește pe Antoine Semenyo, fotbalist care evoluează în prezent la Bournemouth. […] The post Pep Guardiola își aduce atacant de „rasă”! Cine este vârful care poate rivaliza cu vedetele „cetățenilor” appeared first on Antena Sport.
21:00
Radu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu fanii # Antena Sport
Asta declaraţie de dragoste! Radu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu 50 de mii de fani pe Arena Naţională. E cea mai mare emoţie pe care o poate trăi pe Pământ. Drăguşin chiar se simte puternic ca un “Dragon” atunci când aude imnul României […] The post Radu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu fanii appeared first on Antena Sport.
20:20
Ionuț Radu, promisiune pentru fani înainte de Bosnia: “Vom face tot ce ne stă în putință ca să nu-i dezamăgim” # Antena Sport
România înfruntă Bosnia în deplasare, pe 15 noiembrie, de la ora 21.45, în penultima etapă din preliminariile Mondialului din 2025. Ionuț Radu a oferit declaraţii înaintea disputei. El speră ca România să continue perioada bună a rezltatelor şi mâine. “Emoții nu sunt, ori dacă sunt, sunt constructive. Noi trăim pentru meciurile de genul. După cum […] The post Ionuț Radu, promisiune pentru fani înainte de Bosnia: “Vom face tot ce ne stă în putință ca să nu-i dezamăgim” appeared first on Antena Sport.
19:50
Balonul de Aur este în prezent cel mai prestigios trofeu individual în fotbal, iar ultimul care a cucerit această distincție este Ousmane Dembele, fotbalistul celor de la Paris Saint Germain. Cei de la France Football au venit cu o idee incredibilă și sunt gata să „trezească la viață” cel mai exclusivist titlul din fotbalul profesionist: […] The post Francezii sunt gata să „învie” cel mai exclusivist trofeu individual din fotbal appeared first on Antena Sport.
19:40
Mircea Lucescu: “Pentru mine nu este vreo presiune!” Le-a amintit bosniacilor de penalty-ul de la Bucureşti # Antena Sport
Mircea Lucescu a susţinut o conferinţă de presă îanintea meciului cu Bosnia, de sâmbătă, de la ora 21.45. “Pentru mine nu este vreo presiune, este o repsonsabilitate să fac o echipă competitivă care să meargă la Mondial”, acesta este mesajul categoric al lui Mircea Lucescu. Tenicianul crede că acum altele erau datele calificării dacă România […] The post Mircea Lucescu: “Pentru mine nu este vreo presiune!” Le-a amintit bosniacilor de penalty-ul de la Bucureşti appeared first on Antena Sport.
19:30
Cristi Chivu are un sezon excelent alături de Inter în Serie A, dar și în UEFA Champions League. Echipa pregătită de tehnicianul român este lider în campionat și are maximum de puncte în Liga Campionilor. Carlo Ancelotti a analizat evoluția formației din Italia și a avut cuvinte de laudă la adresa actualului antrenor. Selecționerul Braziliei […] The post Carlo Ancelotti, elogii la adresa lui Cristi Chivu: „O continuitate fantastică” appeared first on Antena Sport.
19:10
Tamaş, despre Drăguşin: “Nu a demonstrat nimic!” De ce crede că nu trebuia să semneze cu Tottenham # Antena Sport
Gabi Tamaş are un verdict categoric în privinţa lui Radu Drăgușin. Şi anune: încă nu a confirmat în fotbalul mare! Mai mult, fostul jucător al naţionalei crede că nu trebuia să plece din Italia și să se transfere în Anglia, la Tottenham. “Drăgușin este foarte talentat, dar încă nu a demonstrat nimic. Asta este problema […] The post Tamaş, despre Drăguşin: “Nu a demonstrat nimic!” De ce crede că nu trebuia să semneze cu Tottenham appeared first on Antena Sport.
19:00
Finlanda U21 – România U21 2-0. Tricolorii suferă primul eșec din preliminariile CE 2027 # Antena Sport
Naționala de fotbal sub 21 de ani a României a suferit primul eșec din preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Selecționata pregătită de Costin Curelea a pierdut în deplasarea din Finlanda, scor 2-0. Este al doilea pas greșit făcut de tricolori în această campanie, după remiza surprinzătoare cu cei din Kosovo, în meciul de debut […] The post Finlanda U21 – România U21 2-0. Tricolorii suferă primul eșec din preliminariile CE 2027 appeared first on Antena Sport.
18:50
Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo din acest sezon, Alexandru Musi a fost convocat de selecționerul Costin Curelea pentru meciul României U21 cu Finlanda U21. Musi a fost lăsat în afara lotului din cauza unei probleme medicale. El ar fi acuzat dureri la picior la un antrenament, iar Curelea a decis să […] The post Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda appeared first on Antena Sport.
18:40
Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Ajutor pentru România România s-a calificat matematic la barajul pentru Cupa Mondială prin intermediul Nations League. Victoria Franței cu 4-0 contra Ucrainei i-a ajutat pe “tricolori” să fie 100% siguri de baraj. 2. A dat verdictul Novak Martinovic crede că FCSB o […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 noiembrie appeared first on Antena Sport.
18:30
La 78 de ani, fostul selecționer al Olandei e la un pas de Cupa Mondială cu o insulă care are populația cât Brăila! # Antena Sport
Fostul selecționer al Olandei, pe care a pregătit-o în trei mandate diferite de-a lungul carierei, Dick Advocaat e pe cale să scrie cea mai neașteptată poveste din preliminariile Cupei Mondiale. Antrenorul ajuns la 78 de ani este la un meci distanță de o calificare istorică la turneul din Mexic, SUA și Canada, alături de selecționata […] The post La 78 de ani, fostul selecționer al Olandei e la un pas de Cupa Mondială cu o insulă care are populația cât Brăila! appeared first on Antena Sport.
18:30
Real Madrid a pus ochii pe noul star din fotbalul mondial! Are 19 ani și poate fi următorul transfer record # Antena Sport
Real Madrid plănuiește o mutare impresionantă pe piața transferurilor, însă investiția este una cât se poate de normală. Concret, „los blancos” ar urma să investească 25 de milioane de euro pentru aducerea unui mijlocaș central. Este vorba despre Kees Smit, fotbalistul care îmbracă în prezent tricoul olandezilor de la AZ Alkmaar. Acesta are d0ar 19 […] The post Real Madrid a pus ochii pe noul star din fotbalul mondial! Are 19 ani și poate fi următorul transfer record appeared first on Antena Sport.
18:00
Echipa naţională U20 a României a pierdut vineri, pe teren neutru, scor 0-6, meciul amical disputat în compania echipei U20 a Germaniei. La Oliva Nova, în Spania, tricolorii U20 au întâlnit echipa similară a Germaniei. Nemţii au deschis scorul în minutul 7, prin Paris Brunner, iar tricolorii au replicat prin bara lui Codor, din minutul […] The post România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 appeared first on Antena Sport.
17:50
Jannik Sinner, fabulos! Italianul, a treia victorie consecutivă la Turneul Campionilor # Antena Sport
Jannik Sinner își continuă parcursul fantastic de la Turneul Campionilor. Jucător italian și-a trecut vineri în palmares a treia victorie consecutivă de la Torino și este gata de semifinale. Locul al doilea mondial nu a avut nicio emoție în duelul contra lui Ben Shelton, reușind să se impună la capătul unei partide decise în două […] The post Jannik Sinner, fabulos! Italianul, a treia victorie consecutivă la Turneul Campionilor appeared first on Antena Sport.
17:30
Patronul clubului FCSB s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Denis Alibec, iar şansele ca el să mai joace sunt ca şi nule! “Nu știu dacă mai contăm pe el (n.r. pe Alibec). Acum e posibil să intre, să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că […] The post Gigi Becali i-a decis viitorul lui Denis Alibec. Anunţ categoric făcut de patron appeared first on Antena Sport.
17:30
Poli Iași a anunțat înlocuitorul lui Tony da Silva! Cine i-a luat locul portughezului # Antena Sport
După ce a suferit un eșec umilitor pe terenul celor de la Târgu Mureș, Poli Iași a ajuns pe locul al zecelea în liga secundă, cu un total de 21 de puncte în 13 etape disputate. Conducerea l-a demis pe tehnicianul portughez Tony da Silva, însă a avut nevoie de mai puțin de 24 de […] The post Poli Iași a anunțat înlocuitorul lui Tony da Silva! Cine i-a luat locul portughezului appeared first on Antena Sport.
17:20
Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce a primit roșu pentru un gest golănesc în meciul cu Irlanda # Antena Sport
Cristiano Ronaldo nu va juca pentru naționala Portugaliei, în ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Starul celor de la Al-Nassr a fost eliminat direct în jocul contra Irlandei și va fi suspendat pentru disputa cu Armenia. Din acest motiv, jucătorul în vârstă de 40 de ani a cerut Federației Portugheze de […] The post Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce a primit roșu pentru un gest golănesc în meciul cu Irlanda appeared first on Antena Sport.
16:50
Ioan Ovidiu Sabău, „radiografie” a echipei naționale, înaintea meciului crucial din Bosnia: „Ar fi vitală o calificare” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va juca probabil ultima carte pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu vor înfrunta sâmbătă seară Bosnia, în etapa a 7-a a preliminariilor. Selecționata noastră are nevoie de victorie pentru a „rămâne în cărți”, iar Ioan Ovidiu Sabău a făcut o analiză înaintea marelui meci […] The post Ioan Ovidiu Sabău, „radiografie” a echipei naționale, înaintea meciului crucial din Bosnia: „Ar fi vitală o calificare” appeared first on Antena Sport.
16:50
Gigi Becali a întrebat AI dacă ajunge cu FCSB în play-off. Ce calule a făcut: “O să spulber de acum” # Antena Sport
Pare banc, dar nu este. Gigi Becali spune că a întrebat AI despre șansele pe care le are campioana României în lupta pentru un loc de play-off. “Am ajuns eu, care nu mă interesa, să mă uit pe aplicație. Noi acum jucăm cu Petrolul și Farul cu Oțelul. Am ajuns să fac calcule iar, care […] The post Gigi Becali a întrebat AI dacă ajunge cu FCSB în play-off. Ce calule a făcut: “O să spulber de acum” appeared first on Antena Sport.
16:30
Finlanda – Malta LIVESCORE (19:00). Programul complet al zilei în preliminariile CM 2026 # Antena Sport
O nouă zi plină în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Nu mai puțin de șase meciuri se vor disputa vineri seară, iar jocul care deschide ziua este cel dintre Finlanda și Malta. Partida aceasta, plus celelalte cinci jocuri, sunt transmise în format LIVE SCORE pe site-ul as.ro și în aplicația Antena Sport. Capul de […] The post Finlanda – Malta LIVESCORE (19:00). Programul complet al zilei în preliminariile CM 2026 appeared first on Antena Sport.
16:30
Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu # Antena Sport
Adi Mutu şi Walter Zenga au avut un duel la distanţă pe tema venirii lui Cristi Chivu la Inter. Primul care a făcut declaraţii a fost italianul, care, în momentul în care Chivu a instalat, a oferit câteva declaraţii presei care nu-l favorizau pe român. Ce a spus Walter Zega? După meciul Inter – Juventus, […] The post Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu appeared first on Antena Sport.
16:10
Pittsburgh Penguins – Nashville Predators LIVE VIDEO (21:00). Primul meci din NHL Global Series 2025, în Suedia # Antena Sport
Pittsburgh Penguins și Nashville Predators se întâlnesc vineri și duminică, în Suedia, LIVE în AntenaPLAY. Cele două partide în care se întâlnesc cele două formații în sezonul regulat vor avea loc la Stockholm, în Avicii Arena. NHL revine astfel în Suedia, după ce ultima oară a organizat meciuri din sezonul regulat în această țară în […] The post Pittsburgh Penguins – Nashville Predators LIVE VIDEO (21:00). Primul meci din NHL Global Series 2025, în Suedia appeared first on Antena Sport.
15:50
Finlanda U21 – România U21 (LIVE SCORE, 17:00). “Tricolorii” pot urca pe locul 1 în grupa de calificare la EURO # Antena Sport
România Under-21 se pregătește pentru noi meciuri în preliminariile Campionatului European U21 din 2027. Selecționata de tineret joacă astăzi prima partidă dintre cele două pe care le are de disputat în luna noiembrie, iar în fața ei se află Finlanda, o echipă împotriva căreia a pierdut ultimul meci direct în precedentele calificări. Elevii lui Costin […] The post Finlanda U21 – România U21 (LIVE SCORE, 17:00). “Tricolorii” pot urca pe locul 1 în grupa de calificare la EURO appeared first on Antena Sport.
15:40
Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia: “A jucat foarte bine cu Austria” # Antena Sport
Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. La trei zile după partida cu Bosnia, de la Zenica, naţionala lui Mircea Lucescu va primi vizita celor din San Marino. Meciul […] The post Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia: “A jucat foarte bine cu Austria” appeared first on Antena Sport.
15:20
Câţi fani români vor fi prezenţi la Zenica, la duelul crucial al “tricolorilor” cu Bosnia # Antena Sport
România se pregăteşte de duelul crucial cu Bosnia, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va disputa la Zenica sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Din informaţiile AntenaSport, aproximativ 1000 de fani români vor fi prezenţi pe stadion pentru a-i susţine pe elevii lui Mircea Lucescu la […] The post Câţi fani români vor fi prezenţi la Zenica, la duelul crucial al “tricolorilor” cu Bosnia appeared first on Antena Sport.
15:00
Dinamo nu renunță! Alb-roșiii vor să transfere în iarnă jucătorul la care au avut “interzis” anul trecut # Antena Sport
Dinamo își dorește să își solidifice lotul pentru cea de-a doua parte a anului, iar Zeljko Kopic și staff-ul său au pus ochii pe Valentin Robu, fotbalistul celor de la Metalul Buzău care este golgheter în Liga a 2-a. Atacantul de 22 de ani este o cunoștință mai veche a alb-roșiilor care au vrut să […] The post Dinamo nu renunță! Alb-roșiii vor să transfere în iarnă jucătorul la care au avut “interzis” anul trecut appeared first on Antena Sport.
14:30
SuperMondial: Wesley Sneijder, faţă în faţă cu Răducioiu la Bucureşti! Sâmbătă, ora 00:00, la Antena 1 # Antena Sport
Wesley Sneijder, câştigător al Champions League şi finalist la Cupa Mondială din 2010, stă de vorbă cu Florin Răducioiu, ambasadorul World Cup la Antena 1. Un nou interviu de colecţie din seria SuperMondial va putea fi urmărit sâmbătă noapte, de la ora 00:00, doar la Antena 1. Sneijder a fost unul dintre cei mai importanţi […] The post SuperMondial: Wesley Sneijder, faţă în faţă cu Răducioiu la Bucureşti! Sâmbătă, ora 00:00, la Antena 1 appeared first on Antena Sport.
14:20
Ce jucător e “arma secretă” a lui Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România: “Nu se va atinge de el” # Antena Sport
Giovanni Becali a prefaţat duelul dintre Bosnia şi România, din preliminariile World Cup 2026. Impresarul a declarat că “arma secretă” a lui Mircea Lucescu va fi Denis Drăguş, jucător pe care îl vede titular în meciul de la Zenica. România se va duela cu Bosnia sâmbătă, de la ora 21:45. Trei zile mai târziu, “tricolorii” […] The post Ce jucător e “arma secretă” a lui Mircea Lucescu înainte de Bosnia – România: “Nu se va atinge de el” appeared first on Antena Sport.
13:50
“Bucureştiul fură fraierii”. Marius Şumudică l-a făcut praf pe Louis Munteanu după transferul refuzat la FCSB # Antena Sport
Marius Şumudică l-a făcut praf pe Louis Munteanu, după ce atacantul a refuzat transferul la FCSB. Gigi Becali era dispus să-l aducă sub comanda lui Elias Charalambous, însă atacantul de 23 de ani a cerut un salariu de nu mai puţin de 60.000 de euro, iar mutarea a picat. Marius Şumudică a avut un discurs […] The post “Bucureştiul fură fraierii”. Marius Şumudică l-a făcut praf pe Louis Munteanu după transferul refuzat la FCSB appeared first on Antena Sport.
13:40
Selecționerul Bosniei, mesaj de luptă înainte de meciul cu România: “E un privilegiu să fim sub presiune” # Antena Sport
Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, a susținut în urmă cu puțin timp conferința de presă premergătoare duelului cu România din preliminariile pentru Cupa Mondială. Partida care va avea loc la Zenica va fi decisivă în vederea clasamentului final al grupei H, iar ambele naționale își doresc din răsputeri cele trei puncte. Barbarez a prefațat meciul contra […] The post Selecționerul Bosniei, mesaj de luptă înainte de meciul cu România: “E un privilegiu să fim sub presiune” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.