Box: Fostul campion mondial la categoria grea Joseph Parker dezminte că ar fi consumat substanţe interzise

Primasport.ro, 15 noiembrie 2025 12:20

Box: Fostul campion mondial la categoria grea Joseph Parker dezminte că ar fi consumat substanţe interzise

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
12:40
Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica, înaintea meciului decisiv cu Bosnia Primasport.ro
Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica, înaintea meciului decisiv cu Bosnia
Acum 30 minute
12:20
Box: Fostul campion mondial la categoria grea Joseph Parker dezminte că ar fi consumat substanţe interzise Primasport.ro
Box: Fostul campion mondial la categoria grea Joseph Parker dezminte că ar fi consumat substanţe interzise
Acum 2 ore
11:40
Dan Petrescu a numit jucătorii care pot face diferenţa în duelul de foc cu Bosnia: „Amândoi sunt într-o formă foarte bună” Primasport.ro
Dan Petrescu a numit jucătorii care pot face diferenţa în duelul de foc cu Bosnia: „Amândoi sunt într-o formă foarte bună”
11:20
Andrei Raţiu, faţă în faţă cu lovitura carierei! Fundaşul român este dorit de un club uriaş din Europa Primasport.ro
Andrei Raţiu, faţă în faţă cu lovitura carierei! Fundaşul român este dorit de un club uriaş din Europa
Acum 4 ore
10:40
Bosnia - România | Pariu "verde" dacă România înscrie în primele 20 de minute cu Bosnia. Indiferent de rezultatul final, pe Mozzart Bet! Primasport.ro
Bosnia - România | Pariu "verde" dacă România înscrie în primele 20 de minute cu Bosnia. Indiferent de rezultatul final, pe Mozzart Bet!
10:30
Haltere: Mihaela Valentina Cambei încheie anul cu 6 medalii de aur la Naţionalele de seniori şi tineret Primasport.ro
Haltere: Mihaela Valentina Cambei încheie anul cu 6 medalii de aur la Naţionalele de seniori şi tineret
10:10
Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru meciul cu Bosnia! Vedetele de la FCSB, CFR Cluj şi Craiova sunt OUT de pe listă Primasport.ro
Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru meciul cu Bosnia! Vedetele de la FCSB, CFR Cluj şi Craiova sunt OUT de pe listă
09:50
Mircea Lucescu a răbufnit la conferinţa de presă: „Trebuie să-ţi răspund ţie?” Primasport.ro
Mircea Lucescu a răbufnit la conferinţa de presă: „Trebuie să-ţi răspund ţie?”
09:40
Carlo Ancelotti s-a convins de Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A: „Merge excelent” Primasport.ro
Carlo Ancelotti s-a convins de Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A: „Merge excelent”
09:30
Dramă în California: Un antrenor de fotbal universitar devenit eroul unui documentar Netflix a fost împuşcat mortal Primasport.ro
Dramă în California: Un antrenor de fotbal universitar devenit eroul unui documentar Netflix a fost împuşcat mortal
09:20
VIDEO | Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor Primasport.ro
VIDEO | Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor
Acum 12 ore
02:10
VIDEO | Bosnia – România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Meci crucial pentru calificarea la Cupa Mondială Primasport.ro
VIDEO | Bosnia – România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Meci crucial pentru calificarea la Cupa Mondială
00:20
VIDEO | Slovacia – Irlanda de Nord 1-0. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs Primasport.ro
VIDEO | Slovacia – Irlanda de Nord 1-0. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs
00:10
”Vom vedea la iarnă”. Universitatea Cluj şi-ar putea pierde un jucător de bază! Nu a primit deocamdată propunere de prelungire a contractului Primasport.ro
”Vom vedea la iarnă”. Universitatea Cluj şi-ar putea pierde un jucător de bază! Nu a primit deocamdată propunere de prelungire a contractului
00:10
VIDEO | Croaţia - Insulele Feroe 3-1. Gazdele sunt matematic la Campionatul Mondial Primasport.ro
VIDEO | Croaţia - Insulele Feroe 3-1. Gazdele sunt matematic la Campionatul Mondial
14 noiembrie 2025
23:50
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Malta produce surpriza zilei, victorii clare pentru Germania şi Croaţia, remiză în duelul serii! Toate rezultatele finale Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Malta produce surpriza zilei, victorii clare pentru Germania şi Croaţia, remiză în duelul serii! Toate rezultatele finale
Acum 24 ore
23:40
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly anunţă că medaliile obţinute la europene şi mondiale i-au fost furate Primasport.ro
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly anunţă că medaliile obţinute la europene şi mondiale i-au fost furate
22:50
Fostul campion mondial Joseph Parker a fost testat pozitiv la cocaină Primasport.ro
Fostul campion mondial Joseph Parker a fost testat pozitiv la cocaină
22:20
S-a aflat cât de gravă e accidentarea lui Alexandru Musi. Când revine pe teren dinamovistul Primasport.ro
S-a aflat cât de gravă e accidentarea lui Alexandru Musi. Când revine pe teren dinamovistul
22:10
UBT Cluj s-a impus pe terenul celor de la SC Derby şi a ajuns la 4 victorii în Liga Adriatică Primasport.ro
UBT Cluj s-a impus pe terenul celor de la SC Derby şi a ajuns la 4 victorii în Liga Adriatică
22:10
Zi istorică în Angola! Argentina a venit să joace un amical. Diferenţa de scor nu a fost mare Primasport.ro
Zi istorică în Angola! Argentina a venit să joace un amical. Diferenţa de scor nu a fost mare
21:40
MM Stoica şi-a ales favoritele pentru baraj: "Oricare dintre acestea e accesibilă!" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica şi-a ales favoritele pentru baraj: "Oricare dintre acestea e accesibilă!" | VIDEO EXCLUSIV
20:50
Tamaş i-a făcut radiografia lui Drăguşin: "Asta e problema! Eu nu făceam asta" Primasport.ro
Tamaş i-a făcut radiografia lui Drăguşin: "Asta e problema! Eu nu făceam asta"
20:10
Mircea Lucescu, reacţie fermă despre demisie! ”Pentru mine nu este o presiune, este o responsabilitate” Primasport.ro
Mircea Lucescu, reacţie fermă despre demisie! ”Pentru mine nu este o presiune, este o responsabilitate”
20:00
FC Argeş, victorie la scor într-un amical cu o formaţie din Liga 2 Primasport.ro
FC Argeş, victorie la scor într-un amical cu o formaţie din Liga 2
19:40
Un atacant brazilian ameninţat cu suspendarea după o postare controversată Primasport.ro
Un atacant brazilian ameninţat cu suspendarea după o postare controversată
19:00
Meciul decisiv Bosnia – România, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, LIVE VIDEO la Prima TV şi PrimaPlay.ro! Primasport.ro
Meciul decisiv Bosnia – România, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, LIVE VIDEO la Prima TV şi PrimaPlay.ro!
19:00
Finlanda - România 2-0. Se complică serios calificarea la EURO U21 Primasport.ro
Finlanda - România 2-0. Se complică serios calificarea la EURO U21
18:50
MLS va alinia calendarul său la cel al campionatelor europene Primasport.ro
MLS va alinia calendarul său la cel al campionatelor europene
18:50
Veşti proaste pentru Dinamo! Alexandru Musi s-a accidentat din nou. Cât de gravă e accidentarea Primasport.ro
Veşti proaste pentru Dinamo! Alexandru Musi s-a accidentat din nou. Cât de gravă e accidentarea
18:30
Suma impresionantă pe care Tony da Silva şi colaboratorii săi au primit-o pentru a pleca de la Poli Iaşi Primasport.ro
Suma impresionantă pe care Tony da Silva şi colaboratorii săi au primit-o pentru a pleca de la Poli Iaşi
18:10
Romfilatelia, timbru aniversar pentru Gabriela Szabo. Marea atletă împlineşte 50 de ani Primasport.ro
Romfilatelia, timbru aniversar pentru Gabriela Szabo. Marea atletă împlineşte 50 de ani
18:00
VIDEO | Jannik Sinner termină grupele Turneului Campionilor cu cifre perfecte Primasport.ro
VIDEO | Jannik Sinner termină grupele Turneului Campionilor cu cifre perfecte
17:50
Eşec usturător suferit de naţionala U20 cu Germania! Nemţii aveau 4-0 la pauză! Primasport.ro
Eşec usturător suferit de naţionala U20 cu Germania! Nemţii aveau 4-0 la pauză!
17:40
Kylian Mbappe nu va evolua în meciul Franţei cu Azerbaidjanul din preliminariile CM. Care este motivul Primasport.ro
Kylian Mbappe nu va evolua în meciul Franţei cu Azerbaidjanul din preliminariile CM. Care este motivul
17:20
Lamine Yamal şi Declan Rice printre nominalizaţii la premiul Puskas 2025 pentru cel mai frumos gol Primasport.ro
Lamine Yamal şi Declan Rice printre nominalizaţii la premiul Puskas 2025 pentru cel mai frumos gol
17:20
Un component al ”Generaţiei de Aur” îi ia locul lui Tony de Silva la Poli Iaşi Primasport.ro
Un component al ”Generaţiei de Aur” îi ia locul lui Tony de Silva la Poli Iaşi
17:00
Destinaţie surprinzătoare pentru Kevin Boli, fundaşul ce a cucerit de 6 ori titlul în România Primasport.ro
Destinaţie surprinzătoare pentru Kevin Boli, fundaşul ce a cucerit de 6 ori titlul în România
16:50
Peste 170 de jucători columbieni s-au întins pe gazon pentru a denunţa condiţiile de muncă Primasport.ro
Peste 170 de jucători columbieni s-au întins pe gazon pentru a denunţa condiţiile de muncă
16:50
Nepoata lui Trump, pe ultimul loc la debutul său în circuitul profesionist american Primasport.ro
Nepoata lui Trump, pe ultimul loc la debutul său în circuitul profesionist american
16:50
Selecţionerul Bosniei crede că îi poate bate din nou pe ”tricolori”. ”E un privilegiu să fim sub presiune” Primasport.ro
Selecţionerul Bosniei crede că îi poate bate din nou pe ”tricolori”. ”E un privilegiu să fim sub presiune”
16:30
Un jucător din Liga a IV-a a României a fost convocat la echipa naţională Primasport.ro
Un jucător din Liga a IV-a a României a fost convocat la echipa naţională
16:30
Starul Bosniei a prefaţat duelul decisiv cu România. ”Presiunea pozitivă este acolo” Primasport.ro
Starul Bosniei a prefaţat duelul decisiv cu România. ”Presiunea pozitivă este acolo”
16:20
Lorenzo Musetti nu va participa la faza finală a Cupei Davis de la Bologna Primasport.ro
Lorenzo Musetti nu va participa la faza finală a Cupei Davis de la Bologna
16:20
Ouă aruncate asupra fostului preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal condamnat după ce a sărutat cu forţa o jucătoare Primasport.ro
Ouă aruncate asupra fostului preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal condamnat după ce a sărutat cu forţa o jucătoare
16:20
Un jucător din Liga a IV-a din România a fost convocat la echipa naţională Primasport.ro
Un jucător din Liga a IV-a din România a fost convocat la echipa naţională
15:10
Bosnia – România, LIVE VIDEO la Prima TV şi PrimaPlay.ro! Emisiuni speciale în ziua meciului din preliminariile Cupei Mondiale 2026 Primasport.ro
Bosnia – România, LIVE VIDEO la Prima TV şi PrimaPlay.ro! Emisiuni speciale în ziua meciului din preliminariile Cupei Mondiale 2026
15:00
Selecţionerul Bosniei, laude pentru Mircea Lucescu înaintea duelului direct: „Să joc împotriva unor astfel de antrenori este o onoare” Primasport.ro
Selecţionerul Bosniei, laude pentru Mircea Lucescu înaintea duelului direct: „Să joc împotriva unor astfel de antrenori este o onoare”
14:30
Dinamo nu renunţă! Trupa din Ştefan cel Mare speră ca în iarnă să poată aduce jucătorul pierdut în vară Primasport.ro
Dinamo nu renunţă! Trupa din Ştefan cel Mare speră ca în iarnă să poată aduce jucătorul pierdut în vară
13:50
Edin Dzeko a recunoscut superioritatea României: „Am câştigat primul meci chiar dacă voi aţi fost mai buni” Primasport.ro
Edin Dzeko a recunoscut superioritatea României: „Am câştigat primul meci chiar dacă voi aţi fost mai buni”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.