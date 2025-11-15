Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii privind Venezuela, pe fondul escaladării tensiunilor militare
News.ro, 15 noiembrie 2025 13:50
Înalţi oficiali ai administraţiei Trump au avut trei reuniuni la Casa Albă în această săptămână pentru a discuta opţiuni privind posibile operaţiuni militare în Venezuela, au declarat vineri surse oficiale, citate de Reuters, pe fondul unei prezenţe militare americane tot mai mari în Caraibe.
Acum 5 minute
14:10
Nicuşor Dan, la înscăunarea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică: Într-un moment în care societatea are nevoie, de reconciliere, Biserica ne poate arăta calea spre renaştere şi reconstrucţie. # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis, la înscăunarea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în cadrul ueni ceremonii desfăşurate la Catedrala ”Sfânta Trerime” din Blaj, că, într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, graţie valorilor şi exemplelor sale vii, calea spre renaştere şi reconstrucţie. ”Reunind moştenirea latină şi bizantină, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a adus cu sine un suflu curajos, de sinteză spirituală şi culturală, în care valorile credinţei creştine au susţinut spiritul civic şi conştiinţa europenităţii noastre. Este o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura faţă de tradiţia şi de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor şi a reperelor”, a mai spus preşedintele.
Acum 15 minute
14:00
Formaţia Corvinul Hunedoara, liderul Ligii a II-a, a învins, sâmbătă, cu scorul de 2-1, echipa UTA Arad, într-un meci amical
Acum 30 minute
13:50
Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii privind Venezuela, pe fondul escaladării tensiunilor militare
Înalţi oficiali ai administraţiei Trump au avut trei reuniuni la Casa Albă în această săptămână pentru a discuta opţiuni privind posibile operaţiuni militare în Venezuela, au declarat vineri surse oficiale, citate de Reuters, pe fondul unei prezenţe militare americane tot mai mari în Caraibe.
Acum o oră
13:20
Ministerul Educaţiei anunţă că elevii care au obţinut premii la competiţiile sportive internaţionale vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar: Modalitatea de premiere nu a fost modificată # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că modalitatea de premiere a elevilor sportivi nu a fost modificată faţă de anii trecuţi. Astfel, aceştia vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU).
Acum 2 ore
13:00
Accident lângă Timişoara cu o ambulanţă privată care transporta doi pacienţi/ Trei persoane au fost rănite - FOTO # News.ro
Un accident rutier a avut loc în localitatea Remetea Mare de lângă Timişoara în care au fost implicate un autoturism şi o ambulanţă privată care transporta doi pacienţi la dializă. Aceştia au fost răniţi şi duşi de urgenţă la spital, la fel şi şoferul ambulanţei.
13:00
Deputatul PNL Raluca Turcan este de părere că AUR ar putea să nu-şi susţină propriul candidat la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, pentru a-l sprijini pe candidatul PSD Daniel Băluţă. Întrebată, în emisiunea Insider politic, dacă se aşteaptă la un blat între PSD şi AUR în Bucureşti, Raluca Turcan a răspuns: ”Nu-l exclud. Nu-l exclud”.
13:00
Serbia obţine o amânare de trei luni pentru compania petrolieră NIS, deţinută în majoritate de Rusia, aflată sub sancţiuni americane # News.ro
Serbia a obţinut o amânare de trei luni privind sancţiunile aplicate companiei petroliere NIS, deţinută majoritar de Rusia, sancţiuni care ameninţau furnizarea de combustibil în ţară înainte de sezonul rece, a declarat sâmbătă un oficial guvernamental, citat de Reuters.
13:00
Producătorul român de medicamente Biofarm a realizat în primele nouă luni afaceri de 263,2 milioane lei, mai mari cu 14%. ”Extinderea pe pieţele internaţionale va reprezenta o prioritate” # News.ro
Cifra de afaceri a producătorului român de medicamente Biofarm a ajuns la 263,2 milioane lei, în primele nouă luni, cu 14% mai mare faţă de perioada similară a anului 2024, arată raportul transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
12:50
Raluca Turcan: Câştigarea alegerilor din Bucureşti de către suveranişti ar fi un fiasco politic, instituţional şi moral teribil - VIDEO # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan susţine că o victorie a candidatului suveranist în Capitală ar fi ”un fiasco politic, instituţional şi moral teribil” pentru clasa politică românească, în condiţiile în care primarul general este al doilea cel mai votat politician după preşedintele României. Raluca Turcan este de părere că partidele de guvernare ar fi trebuit să aibă candidat comun pentru Bucureşti. ”Cu cât se sparg mai mult voturile, cu atât cresc şansele să existe un vot mai mare pentru extremişti”, a spus Turcan, la Prima TV.
12:40
Caraş- Severin: 19 hoteluri şi băi termale din Băile Herculane, readuse în patrimoniul statului român, în urma unei sentinţe a Curţii de Apel Timişoara # News.ro
Curtea de Apel Timişoara s-a pronunţat în dosarul DIICOT Timişoara privind devalizarea staţiunii Băile Hercunale din judeţul Caraş- Severin şi a decis, după o şedinţă maraton care a totalizat 25 de ore şi care a durat două zile, confiscarea în folosul statului român a 19 imobile din Băile Herculane. Este vorba despre mai multe hoteluri şi băi termale. Sentinţa nu este definitivă.
12:40
Cel puţin nouă morţi şi 27 de răniţi într-o explozie la o secţie de poliţie din Kashmirul indian # News.ro
Cel puţin nouă persoane au murit şi 27 au fost rănite după ce un depozit de explozibili confiscaţi a sărit în aer la o secţie de poliţie din partea indiană a regiunii Kashmir, vineri seara, au declarat surse din poliţie, la doar câteva zile după o explozie cu maşină-capcană în New Delhi care a ucis opt persoane, relatează Reuters.
12:30
Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei: Îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică şi să ne axăm pe rezultate - FOTO, VIDEO # News.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor.
12:30
Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica. Comandantul batalionului multinaţional EUFOR i-a oferit lui Ianis Hagi drapelul României - FOTO, VIDEO # News.ro
Militarii români din EUFOR ALTHEA le-au transmis tricolorilor mesajul lor de încurajare înainte de meciul cu Bosnia şi Herţegovina, de sâmbătă seară, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
12:30
Raluca Turcan: Disputele sunt în coaliţia de guvernare / Când e momentul să se ia decizii, cineva trage preşul şi trânteşte uşa / PSD a încercat să joace rolul poliţistului bun, dar nu a crescut în sondaje # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan susţine că disputele sunt în coaliţia de guvernare şi nu la guvern şi că, atunci când este momentul să se ia decizii, cineva trage preşul şi trânteşte uşa. Turcan susţine că PSD a încercat să joace rolul poliţistului bun în această coaliţie, dar cu toate acestea nu a reuşit să crească în sondaje.
12:30
Turcan: Dacă intri cu buldozerul în sistem, apar ameninţarea cu pensionări în masă şi depopularea/ Dacă nu mai funcţionează justiţia, ajungem în haos /Cea mai mare formă de lipsă de respect e când dai statul în judecată şi îţi judeci propriile dosare # News.ro
Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, consideră că rezolvarea problemei privind pensiile magistraţilor presupune foarte multă perseverenţă şi capacitate de negociere. Ea a explicat că, dacă intri cu buldozerul peste sistem, apare ameninţarea cu pensionărilor în masă şi se ajunge la depopularea unui sistem. Turcan a adăugat că, dacă nu mai funcţionează justiţia, ajungem în haos.
12:20
Raluca Turcan: Nu cred să ajungem să avem pe cineva atât de iresponsabil încât să se rupă această coaliţie. Însă toată lumea vede că atmosfera nu este cea mai bună şi încurajatoare # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan a afirmat că nu crede să fie cineva este atât de iresponsabil încât să rupă coaliţia de guvernare, dar a admis că toată lumea vede că atmosfera nu este cea mai bună şi încurajatoare.
12:20
Raluca Turcan: Ilie Bolojan pare că rezistă şi bine face / Este cel mai important lider cu pârghii concrete, executive, decis să rezolve probleme acumulate în timp, generate inclusiv de către Marcel Ciolacu # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan a afirmat că premierul Ilie Bolojan rezistă tuturor atacurilor şi ”bine face” şi a adăugat că este cel mai important lider cu pârghii concrete, executive, care este decis să rezolve problemele acumulate în timp. Ea a menţionat că aceste probleme au fost generate inclusiv de fostul premier Marcel Ciolacu şi de fosta guvernare PSD-PNL.
12:20
Schioarea americană Mikaela Shiffrin a înregistrat, sâmbătă, cel mai bun timp în prima manşă a slalomului de la Levi (Finlanda), având un avans de 1''08 faţă de albaneza Lara Colturi.
12:20
Raluca Turcan: Salarizarea în sistemul public este marcată de profunde inechităţi / Sporurile nu trebuie să fie artificii pentru majorări salariale / Ar trebui să fie pentru condiţii excepţionale şi să nu depăşească un anumit plafon # News.ro
Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan (PNL), consideră că salarizarea în sistemul public este marcată de profunde inechităţi şi foarte multe salarii care sunt pe o grilă au fost transformate prin tot felul de politici de sporuri în venituri care nu mai păstrează o echitate. Turcan a adăugat că sporurile nu trebuie să fie artificii pentru majorări salariale, ci pentru condiţiile excepţionale, iar atunci să nu depăşească un anumit plafon.
Acum 4 ore
11:50
Chimcomplex Borzeşti trece pe pierderi în primele nouă luni, cu un rezultat negativ de 87,8 milioane lei # News.ro
Chimcomplex Borzeşti, combinat de produse chimice, a raportat pierderi de 87,8 milioane lei în primele nouă luni ale anului, comparativ cu un profit net de 9,62 milioane lei în perioada similară de anul trecut, arată raportul transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
11:40
Japonia cere Chinei ”să ia măsuri adecvate”, după ce Beijingul a avertizat cetăţenii chinezi să evite călătoriile în Japonia # News.ro
Japonia a cerut sâmbătă Chinei ”să ia măsuri adecvate”, după ce Beijingul a avertizat cetăţenii chinezi să nu călătorească în Japonia, pe fondul unei dispute în curs privind Taiwanul, a relatat agenţia Kyodo, citată de Reuters.
11:40
CAZUL FETIŢEI DE 2 ANI CARE A MURIT DUPĂ ANESTEZIE - Clinica susţine că a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare/Clinica a investit în noi spaţii şi echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare sunt în desfăşurare # News.ro
Clinica stomatologică în care o fetiţă de 2 ani a murit în urma anesteziei susţine că a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare, eliberate de instituţiile competente, iar în procesul de extindere a activităţii, a investit în noi spaţii medicale şi echipamente moderne de sedare, procedurile de avizare şi autorizare pentru acestea fiind în desfăşurare.
11:20
Profitul net al Hidroelectrica a scăzut în primele nouă luni cu 34%, la 2,314 miliarde lei, iar producţia de electricitate cu 23% # News.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a raportat în primele nouă luni un profit net în scădere cu 34%, la 2,314 miliarde lei, de la 3,532 miliarde lei în perioada similară de anul trecut.
11:20
Box: Fostul campion mondial la categoria grea Joseph Parker dezminte că ar fi consumat substanţe interzise # News.ro
Fostul campion mondial la categoria grea Joseph Parker a negat, sâmbătă, că ar fi consumat substanţe interzise, după ce un test antidoping s-a dovedit pozitiv în urma meciului pierdut împotriva lui Fabio Wardley pe 25 octombrie.
10:50
Un tratament care întârzie debutul diabetului de tip 1, recomandat pentru autorizarea în Uniunea Europeană # News.ro
Un tratament nou, bazat pe un anticorp monoclonal, a demonstrat capacitatea de a întârzia instalarea formei simptomatice a diabetului zaharat de tip 1 la persoanele aflate în stadiile incipiente ale bolii. Rezultatele deschid o perspectivă importantă pentru gestionarea unei afecţiuni care debutează frecvent la copii şi care necesită zilnic insulină încă de la apariţia simptomelor.
10:50
Hamas îşi reafirmă discret controlul în Gaza, pe fondul blocajelor din negocierile privind administraţia post-război # News.ro
De la reglementarea preţului cărnii de pui până la perceperea unor taxe pentru ţigări, Hamas încearcă să-şi extindă controlul în Gaza, în timp ce planurile Statelor Unite pentru viitorul teritoriului prind contur lent, spun locuitorii, alimentând îndoielile rivalilor privind disponibilitatea grupării de a ceda puterea, aşa cum a promis, relatează Reuters.
10:40
YouTube TV a readus canalele Disney pe platforma sa, după un conflict privind tarifele de retransmisie care a blocat programele timp de săptămâni # News.ro
Google şi Walt Disney au anunţat vineri că au ajuns la un acord pentru restabilirea canalelor deţinute de Disney pe YouTube TV, după un conflict privind tarifele de retransmisie care i-a lăsat pe milioane de abonaţi fără acces la programe electorale esenţiale şi la evenimente sportive majore în SUA, relatează Reuters.
10:40
Poliţia de frontieră - Aproape 4 milioane de ţigarete fără documente legale, găsite într-un vehicul condus de un bosniac, la Calafat - FOTO # News.ro
Aproape 4 milioane de ţigarete fără documente legale, au fost găsite de poliţiştii de frontieră într-un vehicul condus de un bosniac, la Calafat. Bărbatul a fpst reţinut.
10:30
Un nou studiu de referinţă, realizat pe şoareci de laborator, deschide o perspectivă neaşteptată asupra legăturii dintre îmbătrânire şi cancer. Cercetătorii de la Universitatea Stanford au observat că şoarecii mai în vârstă dezvoltă mai puţine tumori pulmonare şi cu o agresivitate mai redusă comparativ cu cei tineri, un rezultat care contrazice ideea tradiţională că riscul de cancer creşte constant odată cu vârsta.
10:20
Haltere: Mihaela Valentina Cambei încheie anul cu 6 medalii de aur la Naţionalele de seniori şi tineret # News.ro
Campioana mondială şi europeană Mihaela Cambei a încheiat anul competiţional 2025 cu participarea la Campionatul Naţional de seniori şi tineret, care s-a desfăşurat la Sala Rapid din Bucureşti.
Acum 6 ore
09:50
Germania: Descoperirea unei bombe din cel de-al Doilea Război Mondial a fortat evacuarea a 21.000 de persoane la Nurnberg # News.ro
Aproape 21.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele, vineri seară, la Nurnberg, după ce a fost descoperită o bombă din cel de-al Doilea Război Mondial.
09:20
Dramă în California: Un antrenor de fotbal universitar devenit eroul unui documentar Netflix a fost împuşcat mortal # News.ro
Devenit popular în Statele Unite după ce a fost eroul unei serii documentare difuzate pe Netflix, „Last Chance U”, antrenorul de fotbal american universitar John Beam a murit vineri, după ce a fost împuşcat într-un campus din Oakland. Avea 66 de ani.
09:00
China a recomandat cetăţenilor săi să evite să călătorească în Japonia, în contextul tensiunilor generate de declaraţiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi privind posibilitatea unei intervenţii militare japoneze pentru apărarea Taiwanului, insulă revendicată de Beijing, informează AFP.
08:50
Sibiu - Accident în care au fost implicate două autoturisme şi un microbuz, pe DN 14, în zona localităţii Laslea. Trei persoane au fost rănite - FOTO # News.ro
Trei persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi un microbuz, produs sâmbătă dimineaţă, pe DN 14, în zona localităţii Laslea, din judeţul Sibiu. Traficul în zonă este complet blocat.
08:40
Sibiu - Accident în care au fost implicate două autoturisme şi un microbuz, pe DN 14, în zona localităţii Laslea. Trei persoane au fost rănite
Trei persoane au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi un microbuz, produs sâmbătă dimineaţă, pe DN 14, în zona localităţii Laslea, din judeţul Sibiu. Traficul în zonă este complet blocat.
08:20
Canadianul Felix Auger-Aliassime, numărul 8 mondial, a obţinut, vineri seară, ultimul bilet pentru semifinalele Masters ATP de la Torino, învingându-l pe numărul 3 mondial, germanul Alexander Zverev.
08:20
Constanţa - Edificiul Roman cu Mozaic a fost redeschis. Accesul este gratuit până la sfârşitul anului - FOTO # News.ro
Edificiul Roman cu Mozaic din Constanţa a fost redeschis, după ce a fost restaurat. Accesul este gratuit până la sfârşitul anului.
Acum 8 ore
07:50
Tim Cook urmează să părăsească anul viitor poziţia de CEO al Apple, pe care o ocupă din 2011, de când a decedat legendarul Steve Jobs.
07:50
Google trebuie să plătească platformei germane de comparare a preţurilor Idealo despăgubiri de 465 milioane de euro, decide un tribunal din Berlin # News.ro
Google trebuie să plătească aproximativ 465 de milioane de euro platformei germane de comparare a preţurilor Idealo, pentru abuz de poziţie dominantă, potrivit unei decizii a unui tribunal din Berlin, citată de Reuters.
07:40
56 de decese din cauza HIV/SIDA, anul acesta. În jur de 16.000 de pacienţi, luaţi în evidenţe. Dr. Adrian Marinescu: Sunt multe spitale de chirurgie, multidisciplinare în care din păcate nu se testează chiar în cazul unor pacienţi care ar fi de testat # News.ro
Dr Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, institut care coordonează în România programul de HIV/SIDA a explicat pentru News.ro că în România există o subdiagnosticare a cazurilor de hiv/sida, pe motiv că multe spitale care nu sunt de boli infecţioase ar putea să testeze pacienţii, cel puţin pe cei aflaţi la risc, dar în realitate nu se întâmplă acest lucru. În plus, cei care sunt consumatori de droguri ar putea fi testaţi cu o anumită frecvenţă, însă din păcate nici la acest capitol nu facem suficient ca stat. În România există acces la tratamente moderne, astfel încât toţi pacienţii să poată fi trataţi din vreme şi să aibă o viaţă normală. Cu condiţia să fie diagnosticaţi la timp, nu în formă târzie a bolii.
07:40
Trump reduce tarifele la cafea, carne de vită şi fructe, pe fondul creşterii îngrijorărilor americanilor cu privire la accesibilitate # News.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care reduce retroactiv tarifele la carne de vită, roşii, cafea şi banane, printre alte importuri agricole, cu efect din ziua de joi, transmite CNN.
07:30
Bărbat condamnat la închisoare pentru furtul printului ”Girl with Balloon” al lui Banksy, în timpul unui jaf la Londra # News.ro
Un bărbat a fost condamnat la mai bine de un an de închisoare pentru furtul unui print semnat al lucrării ”Girl with Balloon” de Banksy, în cadrul unui jaf la o galerie din Londra, relatează CNN..
07:20
Furnizorii de telefonie mobilă din Marea Britanie se confruntă cu un proces colectiv uriaş pentru presupuse suprataxări ale clienţilor # News.ro
Cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Marea Britanie, inclusiv Vodafone şi EE, se confruntă cu un proces colectiv de miliarde de lire pentru presupusa suprataxare a clienţilor, după ce un tribunal londonez a decis vineri că o parte din acţiune poate continua, relatează Reuters.
07:10
Naţionala României întâlneşte Bosnia-Herţegovina, în penultimul meci din preliminariile CM-2026 # News.ro
Echipa naţională a României întâlneşte Bosnia-Herţegovina, sâmbătă, la Zenica, de la ora 21.45, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială. Partida va fi transmisă de Prima TV.
06:40
Arabia Saudită va semna acorduri pentru gaze naturale lichefiate în SUA, în timpul vizitei prinţului moştenitor la Washington - surse # News.ro
Saudi Aramco se pregăteşte să semneze două acorduri de furnizare de gaze naturale lichefiate (GNL) cu Woodside Energy şi Commonwealth LNG în timpul vizitei prinţului moştenitor Mohammed bin Salman la Washington, săptămâna viitoare, au declarat surse familiare cu discuţiile, pentru Reuters.
06:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că va iniţia acţiuni în instanţă împotriva BBC din cauza modului în care discursul său a fost editat de emisiunea Panorama, după ce corporaţia şi-a cerut scuze, dar a refuzat să îi ofere despăgubiri.
06:20
Argentina: Explozie puternică într-o zonă industrială la sud de Buenos Aires. Peste 20 de persoane rănite # News.ro
O puternică explozie s-a produs vineri într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de capitala argentiniană Buenos Aires, provocând un incendiu major, şi rănirea a 22 de persoanepotrivit autorităţilor şi presei locale.
Acum 12 ore
06:10
Trump solicită Departamentului de Justiţie să investigheze legăturile lui Epstein cu o serie de personalităţi, printre care şi Bill Clinton # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri că îi va cere procurorului general Pam Bondi să investigheze legăturile infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein cu mulţi alţi oameni importanţi, un demers extraordinar care vine la doar câteva zile după ce democraţii au publicat emailuri de la Epstein în care este menţionat şi el, relatează CNN.
06:00
Trump solicită Departamentului de Justiţie să investigheze legăturile lui Epstein cu o serie de personalităţi
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri că îi va cere procurorului general Pam Bondi să investigheze legăturile infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein cu mulţi alţi oameni importanţi, un demers extraordinar care vine la doar câteva zile după ce democraţii au publicat emailuri de la Epstein în care este menţionat şi el, relatează CNN.
05:20
Bursele europene au închis vineri în scădere, pe fondul temerilor legate de o posibilă spargere a bulei speculative din AI # News.ro
Acţiunile europene au închis în scădere puternică vineri, pe măsură ce temerile privind o bulă speculativă în sectorul inteligenţei artificiale şi slăbiciunea economiei globale au afectat încrederea investitorilor, relatează CNBC.
