Nelu Iordache a fost condamnat pentru corupție. „Regele asfaltului” este acuzat că ar fi încercat să mituiască o fostă șefă de la APM Ilfov

08:10

Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), cea care i-a ruinat cariera Simonei Halep, se confruntă cu acuzații foarte grave. Un tenismen bulgar din circuitul ATP, Simon Anthony Ivanov, vrea să îi răzbune pe toți colegii săi de breaslă care se consideră victimele Agenției de integritate. El a anunțat că dă în judecată ITIA, după decizia […]