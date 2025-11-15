Nu joacă la Turneul Campionilor, dar pleacă cu buzunarele pline! Câţi bani primesc rezervele de la Torino
Antena Sport, 15 noiembrie 2025 15:20
Norvegianul Casper Ruud şi kazahul Alexander Bublik, rezerve la Turneul Campionilor de la Torino, vor încasa câte un cec în valoare de 155.000 de dolari fără să joace niciun meci la competiţia de final de sezon din circuitul masculin de tenis (ATP), informează Tennis World. Cei opt tenismeni care au disputat câte trei partide în […]
• • •
Acum 30 minute
15:30
Unde ar putea antrena Mirel Rădoi, după ce a plecat de la Universitatea Craiova: “Cred că are oferte” # Antena Sport
Giovanni Becali a anunţat unde poate antrena Mirel Rădoi, după plecarea de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani a decis să se despartă de olteni la începutul aceste săptămâni, după eşecul cu UTA, scor 1-2. Giovanni Becali a declarat că Mirel Rădoi are şanse să antreneze o echipă din Emiratele Arabe Unite. Impresarul […]
15:30
Ianis Hagi şi Dennis Man, aşteptaţi să facă diferenţa în Bosnia – România: “Nu mă aşteptam” # Antena Sport
Ianis Hagi şi Dennis Man sunt doi dintre cei mai în formă jucători români la ora actuală. România joacă sâmbătă seară în Bosnia în preliminariile World Cup 2026, iar cei doi tricolori sunt aşteptaţi să iasă la rampă la Zenica. Cei doi jucători de 27 de ani au prestaţii foarte bune în ultima perioadă la […]
15:20
Acum o oră
15:10
Steaua şi Petrolul, remiză în Ghencea. Rapid, victorie împotriva unei echipe de Liga 2 # Antena Sport
Echipele din România au profitat de pauza provocată de meciurile echipelor naţionale şi şi-au programat în acest weekend meciuri amicale. Steaua şi Petrolul Ploieşti s-au întâlnit sâmbătă în Ghencea, într-un meci care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Şi Rapid a jucat sâmbătă. Echipa lui Costel Gâlcă a învins-o pe CS Afumaţi cu 3-0, în […]
15:10
Italienii au numit marele merit al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A: “Acesta a fost punctul de cotitură” # Antena Sport
Italienii au numit marele merit al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A. Jurnaliştii din Italia i-au analizat pe nerazzurri şi au avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român. Concret, italienii susţin că Cristi Chivu le-a redat jucătorilor lui Inter încredere în forţele proprii, încredere care a fost […]
Acum 2 ore
14:30
Argentina a disputat vineri seară un mcei amical pe Stadionul 11 de Novembri din Luanda, împotriva Angolei. Autorităţile angoleze au ţinut să sărbătorească 50 de ani de independenţă cu un meci amical împotriva campioanei mondiale. Lionel Messi şi cele mai importante vedete ale echipei lui Scaloni nu au lipsit de la acest meci. Sosirea în […]
14:10
Fiica lui Ion Ţiriac moşteneşte pasiunea de milioane a tatălui ei. Imaginile cu care şi-a luat fanii prin surprindere # Antena Sport
Fiica lui Ion Ţiriac moşteneşte pasiunea de milioane a tatălui ei. Ioana s-a filmat într-o maşină de lux, semn că şi ea este pasionată de bolizii, la fel ca miliardarul român. Ion Ţiriac deţine o galerie auto impresionantă în România, cu modele de colecţie. Fostul sportiv deţine peste 250 de maşini, 150 dintre ele fiind […]
13:50
“Cât de greu este să lucrezi cu Mihai Stoica?” Oficialul FCSB, răspuns categoric: “La crize fac urât” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a vorbit despre cât de greu este pentru angajaţii campioanei României să lucreze cu el. Acesta a recunoascut că nu suportă atunci când cineva nu îndeplineşte sarcinile şi că se enervează foarte tare în aceste situaţii. Mihai Stoica: "Dacă cineva vine să mă aburească, atunci e […]
Acum 4 ore
13:40
Cristi Borcea, susţinere totală pentru Mircea Lucescu înaintea meciului cu Bosnia: “Nu avem antrenor mai bun ca el” # Antena Sport
Cristi Borcea a transmis un mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu, înaintea meciului crucial cu Bosnia. Partida de la Zenica se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Marţi, de la aceeaşi oră, România se va duela cu San Marino, la Ploieşti. Ultimul meci din grupa […]
13:10
Cipru – România, duelul din preliminariile World Cup 2026, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 19:00. Austria e lider în Grupa H, grupă din care face parte şi România, având 15 puncte. În ultimul meci jucat, Austria a fost învinsă de România dramatic, scor 0-1. Virgil Ghiţă a marcat în […]
13:00
Sfatul lui Miodrag Belodedici, înainte de Bosnia – România. Mesaj direct pentru tricolorii lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Miodrag Belodedici va fi prezent la Zenica, acolo unde România va juca împotriva Bosniei, în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii luptă pentru locul 2 în grupa de calificare şi vor să îşi ia revanşa pentru înfrângerea suferită la Bucureşti, în luna martie. Fostul mare jucător al Stelei şi al naţionalei României nu ştie dacă tricolorii […]
12:40
Cine i-a vizitat pe “tricolori” înaintea partidei “de foc” cu Bosnia din preliminariile World Cup # Antena Sport
"Tricolorii" au avut parte de o vizită surpriză înaintea meciului "de foc" cu Bosnia. Partida din preliminariile World Cup 2026 se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. La trei zile după meciul de la Zenica, România va primi vizita celor din […]
12:00
Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România: “Mă aştept la o victorie”. Pe ce jucători mizează # Antena Sport
Dan Petrescu a prefaţat duelul României cu Bosnia, crucial pentru calificarea la World Cup 2026. Fostul internaţional s-a declarat convins de faptul că "tricolorii" pot obţine cele trei puncte, importante în vederea ocupării locului secund în grupă, loc care ne-ar oferi un avantaj la barajul din martie. Bosnia – România se va juca sâmbătă, de […]
Acum 6 ore
11:40
Ce se întâmplă cu Cristiano Ronaldo înaintea meciului decisiv de calificare al Portugaliei. Decizia luată de selecţioner # Antena Sport
Englezii au anunţat ce decizie a luat selecţionerul Portugaliei în privinţa lui Cristiano Ronaldo, după ce starul lusitan a fost eliminat în meciul cu Irlanda. CR7 a văzut direct cartonaşul roşu după ce l-a lovit cu cotul în spate pe Dara O'Shea, lusitanii pierzând partida cu 0-2. Portugalia şi-a amânat sărbătoarea calificării la World Cup […]
11:20
Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator # Antena Sport
Echipa Detroit Pistons a obţinut a noua sa victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 114-105 în faţa formaţiei Philadelphia 76ers, într-un meci disputat vineri seara. Javonte Green a fost cel mai bun marcator al lui Pistons în acest joc, cu 21 de puncte (plus 9 […]
11:00
Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă # Antena Sport
S-a aflat care sunt primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Giuleştenii sunt pe primul loc în Liga 1, astfel că antrenorul îşi doreşte noi jucători sub comanda sa în perioada de mercato de iarnă, în vederea luptei la titlu. Conducerea clubului de sub Grant e dispusă să-i îndeplinească toate dorinţele lui Costel Gâlcă, […]
10:50
Prima şi singura româncă din box care a câştigat un meci la Olimpiadă, Claudia Nechita, şi-a botezat telefonul "copilul meu". Chiar dacă e războinică în ring, înainte şi după meciuri ea se relaxează cu o aplicaţie de meditaţie Claudia Nechita are nevoie de mult spaţiu pe telefon şi jonglează cu aplicaţiile când nu e la […]
10:30
“Va fi mai uşor cu Austria decât cu România”. Bosniacii se tem de “tricolori” înaintea meciului crucial din preliminarii # Antena Sport
Bosniacii se tem de "tricolori" înaintea meciului crucial din preliminariile World Cup 2026. Foştii jucători ai naţionalei Bosniei au prefaţat duelul de la Zenica şi au subliniat că partida va fi una extrem de dificilă. Mehmed Mesa Bazdarevic, fost jucător şi selecţioner al Bosniei, a transmis că naţionala lui Sergej Barbarez are nevoie de mult […]
10:20
Cristi Chivu, susţinere totală din partea preşedintelui lui Inter: “Mă mir că lumea e surprinsă. Unii l-au propus pe Mourinho” # Antena Sport
Cristi Chivu are un început foarte bun de sezon la Inter şi are parte de susţinere din partea preşedintelui clubului, Giuseppe Marotta. Echipa antrenorului român se află pe primul loc după 11 etape, la egalitate de puncte cu AS Roma. Inter are un început foarte bun şi în Champions League, acolo unde are patru victorii […]
10:00
Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Cei trei jucători la care a renunţat Mircea Lucescu # Antena Sport
Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru duelul României cu Bosnia. Partida de la Zenica se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Marţi, "tricolorii" se vor duela cu San Marino în ultimul meci din preliminarii, partida fiind în direct pe Antena 1 şi live în […]
Acum 8 ore
09:40
Istvan Kovacs, meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Arbitrul român, criticat: “O glumă” # Antena Sport
Istvan Kovacs a fost la centrul unui meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Românul de 41 de ani a arbitrat duelul dintre Slovacia şi Irlanda de Nord, încheiat cu scorul de 1-0. Slovacia a egalat-o pe Germania în clasamentul Grupei A, după victoria la limită înregistrată pe teren […]
09:30
Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor! Victorie în două seturi în faţa lui Zverev # Antena Sport
Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/5) pe germanul Alexander Zverev, vineri seara, în ultimul meci din Grupa "Bjorn Borg". Auger-Aliassime se alătură italianului Jannik Sinner, care s-a impus la rândul său vineri 6-3, 7-6 (7/3), în faţa americanului Ben Shelton şi […]
09:20
Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026 # Antena Sport
Meciul Bosnia – România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Tricolorii vor să îşi ia revanşa după înfrângerea din luna martie suferită pe teren propriu contra Bosniei, scor 0-1. Mai mult, România încă mai are şanse de calificare directă […]
09:10
“Ne vedem la tragerea la sorţi?” Mircea Lucescu, răspuns de două cuvinte înaintea meciului crucial cu Bosnia # Antena Sport
Mircea Lucescu a oferit declaraţii înaintea partidei României cu Bosnia, crucială în vederea calificării la World Cup 2026. Înaintea acestui meci, "tricolorii" mai au şanse matematice să prindă primul loc în grupă, luptându-se şi pentru poziţia secundă, poziţie care ne-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi a barajului din martie. Partida de la Zenica […]
08:50
Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026: “Sunt accesibile” # Antena Sport
Mihai Stoica şi-a ales naţionalele favorite pentru barajul României de World Cup 2026. "Tricolorii" şi-au asigurat matematic prezenţa la baraj prin prisma Nations League, după calificarea Franţei la turneul final, luptând pentru ocuparea locului secund în grupa preliminară, loc care le-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi. Dacă România va merge la barajul din […]
08:40
Victor Piţurcă are mare încredere în tricolori, înainte de Bosnia – România: “Avem şanse reale”. Ce îi dă încredere # Antena Sport
Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, este plin de încredere înaintea meciului pe care tricolorii îl vor disputa în Bosnia, în preliminariile World Cup 2026. Echipa lui Mircea Lucescu vrea să încheie pe locul 2 grupa de calificare şi vrea să îşi ia revanşa, după înfrângerea suferită în luna martie, pe Arena Naţională. După mai […]
Acum 24 ore
23:50
Croația s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele serii din preliminariile World Cup 2026 # Antena Sport
Croația s-a calificat oficial la Campionatul Mondial de anul viitor, după o victorie convingătoare în fața selecționatei din Insulele Feroe, care reușise să deschidă scorul în deplasare. În aceeași seară, Germania și Slovacia și-au trecut în cont noi victorii și vor lupta în ultima etapă pentru calificarea directă la turneul final din 2026. Rezultatele zilei […]
23:10
Gabriel Tamaș avertizează înaintea meciului cu Bosnia: „Fotbalul trebuie să îl iei în serios” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va juca sâmbătă seară la Zenica contra Bosniei, iar partida este una crucială în ceea ce privește calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii au pierdut partida tur de la București, asta deși a jucat mai bine și a avut și un penalty clar neacordat. Gabriel Tamaș avertizează înaintea […]
22:40
Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! # Antena Sport
Veste bombă în fotbalul românesc! Gică Hagi vrea să vândă pachetul majoritar de acţiuni de la Farul, iar Giovanni anunţă că vrobeşte cu Miguel Angel Gil, acţionar minoritar la Atletico Madrid, să preia el clubul. „Gică mi-a zis că dacă găsesc pe cineva e dispus să vândă Farul, cu niște con
22:00
Echipa națională de fotbal a României va înfrunta selecționata din Bosnia și Herțegovina în etapa a 7-a a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Mihai Stoica a analizat meciul crucial din grupa tricolorilor și a explicat unde ar putea avea aceștia probleme în disputa care va avea loc la Zenica. Mihai Stoica, impresionat de prestația […] The post Mihai Stoica știe unde este România vulnerabilă la meciul cu Bosnia: „Avem probleme” appeared first on Antena Sport.
21:50
Schimbări importante la Genoa în ultima perioadă, unde a fost numită o nouă conducere, dar şi un nou antrenor. Diego Lopez a fost numit în locul lui Marco Ottolini, care a părăsit echipa și va merge la Juventus. O modificare importantă s-a produs și pe banca tehnică, unde Patrick Vieira a fost înlocuit de Daniele […] The post Rol nou pentru Răzvan Raţ la Genoa. Ce răspunderi a primit de la Şucu appeared first on Antena Sport.
21:50
21:30
21:20
21:20
21:00
Pep Guardiola își aduce atacant de „rasă”! Cine este vârful care poate rivaliza cu vedetele „cetățenilor” # Antena Sport
Manchester City se află la patru puncte în spatele liderului Arsenal, iar Pep Guardiola are în plan să aducă întăriri în perioada de transferuri din această iarnă. Potrivit presei din Marea Britanie, tehnicianul care a ajuns la 1000 de meciuri pe banca tehnică și-l dorește pe Antoine Semenyo, fotbalist care evoluează în prezent la Bournemouth. […] The post Pep Guardiola își aduce atacant de „rasă”! Cine este vârful care poate rivaliza cu vedetele „cetățenilor” appeared first on Antena Sport.
21:00
Radu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu fanii # Antena Sport
Asta declaraţie de dragoste! Radu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu 50 de mii de fani pe Arena Naţională. E cea mai mare emoţie pe care o poate trăi pe Pământ. Drăguşin chiar se simte puternic ca un “Dragon” atunci când aude imnul României […] The post Radu Drăguşin arde de nerăbdare să îmbrace din nou tricoul României şi să mai cânte imnul împreună cu fanii appeared first on Antena Sport.
20:20
Ionuț Radu, promisiune pentru fani înainte de Bosnia: “Vom face tot ce ne stă în putință ca să nu-i dezamăgim” # Antena Sport
România înfruntă Bosnia în deplasare, pe 15 noiembrie, de la ora 21.45, în penultima etapă din preliminariile Mondialului din 2025. Ionuț Radu a oferit declaraţii înaintea disputei. El speră ca România să continue perioada bună a rezltatelor şi mâine. “Emoții nu sunt, ori dacă sunt, sunt constructive. Noi trăim pentru meciurile de genul. După cum […] The post Ionuț Radu, promisiune pentru fani înainte de Bosnia: “Vom face tot ce ne stă în putință ca să nu-i dezamăgim” appeared first on Antena Sport.
19:50
Balonul de Aur este în prezent cel mai prestigios trofeu individual în fotbal, iar ultimul care a cucerit această distincție este Ousmane Dembele, fotbalistul celor de la Paris Saint Germain. Cei de la France Football au venit cu o idee incredibilă și sunt gata să „trezească la viață” cel mai exclusivist titlul din fotbalul profesionist: […] The post Francezii sunt gata să „învie” cel mai exclusivist trofeu individual din fotbal appeared first on Antena Sport.
19:40
Mircea Lucescu: “Pentru mine nu este vreo presiune!” Le-a amintit bosniacilor de penalty-ul de la Bucureşti # Antena Sport
Mircea Lucescu a susţinut o conferinţă de presă îanintea meciului cu Bosnia, de sâmbătă, de la ora 21.45. “Pentru mine nu este vreo presiune, este o repsonsabilitate să fac o echipă competitivă care să meargă la Mondial”, acesta este mesajul categoric al lui Mircea Lucescu. Tenicianul crede că acum altele erau datele calificării dacă România […] The post Mircea Lucescu: “Pentru mine nu este vreo presiune!” Le-a amintit bosniacilor de penalty-ul de la Bucureşti appeared first on Antena Sport.
19:30
Cristi Chivu are un sezon excelent alături de Inter în Serie A, dar și în UEFA Champions League. Echipa pregătită de tehnicianul român este lider în campionat și are maximum de puncte în Liga Campionilor. Carlo Ancelotti a analizat evoluția formației din Italia și a avut cuvinte de laudă la adresa actualului antrenor. Selecționerul Braziliei […] The post Carlo Ancelotti, elogii la adresa lui Cristi Chivu: „O continuitate fantastică” appeared first on Antena Sport.
19:10
Tamaş, despre Drăguşin: “Nu a demonstrat nimic!” De ce crede că nu trebuia să semneze cu Tottenham # Antena Sport
Gabi Tamaş are un verdict categoric în privinţa lui Radu Drăgușin. Şi anune: încă nu a confirmat în fotbalul mare! Mai mult, fostul jucător al naţionalei crede că nu trebuia să plece din Italia și să se transfere în Anglia, la Tottenham. “Drăgușin este foarte talentat, dar încă nu a demonstrat nimic. Asta este problema […] The post Tamaş, despre Drăguşin: “Nu a demonstrat nimic!” De ce crede că nu trebuia să semneze cu Tottenham appeared first on Antena Sport.
19:00
Finlanda U21 – România U21 2-0. Tricolorii suferă primul eșec din preliminariile CE 2027 # Antena Sport
Naționala de fotbal sub 21 de ani a României a suferit primul eșec din preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Selecționata pregătită de Costin Curelea a pierdut în deplasarea din Finlanda, scor 2-0. Este al doilea pas greșit făcut de tricolori în această campanie, după remiza surprinzătoare cu cei din Kosovo, în meciul de debut […] The post Finlanda U21 – România U21 2-0. Tricolorii suferă primul eșec din preliminariile CE 2027 appeared first on Antena Sport.
18:50
Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo din acest sezon, Alexandru Musi a fost convocat de selecționerul Costin Curelea pentru meciul României U21 cu Finlanda U21. Musi a fost lăsat în afara lotului din cauza unei probleme medicale. El ar fi acuzat dureri la picior la un antrenament, iar Curelea a decis să […] The post Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda appeared first on Antena Sport.
18:40
Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Ajutor pentru România România s-a calificat matematic la barajul pentru Cupa Mondială prin intermediul Nations League. Victoria Franței cu 4-0 contra Ucrainei i-a ajutat pe “tricolori” să fie 100% siguri de baraj. 2. A dat verdictul Novak Martinovic crede că FCSB o […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 noiembrie appeared first on Antena Sport.
18:30
La 78 de ani, fostul selecționer al Olandei e la un pas de Cupa Mondială cu o insulă care are populația cât Brăila! # Antena Sport
Fostul selecționer al Olandei, pe care a pregătit-o în trei mandate diferite de-a lungul carierei, Dick Advocaat e pe cale să scrie cea mai neașteptată poveste din preliminariile Cupei Mondiale. Antrenorul ajuns la 78 de ani este la un meci distanță de o calificare istorică la turneul din Mexic, SUA și Canada, alături de selecționata […] The post La 78 de ani, fostul selecționer al Olandei e la un pas de Cupa Mondială cu o insulă care are populația cât Brăila! appeared first on Antena Sport.
18:30
Real Madrid a pus ochii pe noul star din fotbalul mondial! Are 19 ani și poate fi următorul transfer record # Antena Sport
Real Madrid plănuiește o mutare impresionantă pe piața transferurilor, însă investiția este una cât se poate de normală. Concret, „los blancos” ar urma să investească 25 de milioane de euro pentru aducerea unui mijlocaș central. Este vorba despre Kees Smit, fotbalistul care îmbracă în prezent tricoul olandezilor de la AZ Alkmaar. Acesta are d0ar 19 […] The post Real Madrid a pus ochii pe noul star din fotbalul mondial! Are 19 ani și poate fi următorul transfer record appeared first on Antena Sport.
18:00
Echipa naţională U20 a României a pierdut vineri, pe teren neutru, scor 0-6, meciul amical disputat în compania echipei U20 a Germaniei. La Oliva Nova, în Spania, tricolorii U20 au întâlnit echipa similară a Germaniei. Nemţii au deschis scorul în minutul 7, prin Paris Brunner, iar tricolorii au replicat prin bara lui Codor, din minutul […] The post România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 appeared first on Antena Sport.
17:50
Jannik Sinner, fabulos! Italianul, a treia victorie consecutivă la Turneul Campionilor # Antena Sport
Jannik Sinner își continuă parcursul fantastic de la Turneul Campionilor. Jucător italian și-a trecut vineri în palmares a treia victorie consecutivă de la Torino și este gata de semifinale. Locul al doilea mondial nu a avut nicio emoție în duelul contra lui Ben Shelton, reușind să se impună la capătul unei partide decise în două […] The post Jannik Sinner, fabulos! Italianul, a treia victorie consecutivă la Turneul Campionilor appeared first on Antena Sport.
17:30
Patronul clubului FCSB s-a declarat nemulțumit de evoluțiile lui Denis Alibec, iar şansele ca el să mai joace sunt ca şi nule! “Nu știu dacă mai contăm pe el (n.r. pe Alibec). Acum e posibil să intre, să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că […] The post Gigi Becali i-a decis viitorul lui Denis Alibec. Anunţ categoric făcut de patron appeared first on Antena Sport.
