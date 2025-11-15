”E meciul cu Bosnia de totul sau nimic?” Costel Pantilimon a prefațat duelul de la Zenica: ”Pe asta mizez”

Sport.ro, 15 noiembrie 2025 16:20

Bosnia - România este diseară de la ora 21:45.

Acum 10 minute
16:30
Surpriza pregătită de Mircea Lucescu înainte de Bosnia - România: va fi titular! Sport.ro
Meciul dintre Bosnia și România se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. Pentru ”tricolori”, partida este crucială, având în vedere că, în cazul unei victorii, putem avea șanse mari pentru accederea la baraj de pe locul doi.
16:30
Câți români vor fi prezenți la Zenica pentru Bosnia - România Sport.ro
Bosnia - România este sâmbătă seară de la ora 21:45 la Zenica.
Acum 30 minute
16:20
”E meciul cu Bosnia de totul sau nimic?” Costel Pantilimon a prefațat duelul de la Zenica: ”Pe asta mizez” Sport.ro
Acum o oră
15:40
Cipru – Austria, 19:00, LIVE TEXT, în grupa României din preliminariile pentru Cupa Mondială Sport.ro
Cipru joacă pe teren propriu împotriva Austriei, în grupa României din preliminariile pentru Cupa Mondială.
15:40
Paul Codrea n-are frică înainte de Bosnia - România: „Suntem în cărți pentru primul loc” Sport.ro
Bosnia - România se vede LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:45.
Acum 2 ore
15:10
Tony da Silva, acuzații după plecarea de la Poli Iași: ”Îmi mai sunt datorate trei luni de salariu și restanțele din anul trecut!” Sport.ro
Tony da Silva, antrenorul demis de Poli Iași, a reacționat prin intermediul unui comunicat oficial.
14:50
”O glumă!” Selecționerul l-a făcut praf pe Istvan Kovacs după meciul din preliminariile pentru Cupa Mondială Sport.ro
Istvan Kovacs s-a aflat la centru în meciul dintre Slovacia și Irlanda de Nord, scor 1-0, din preliminariile pentru Cupa Mondială.
14:50
Ruptura Tamaș - FCSB. "Cu Mirel nu m-am certat" Sport.ro
Gabi Tamaș a povestit momentul în care s-a despărțit de FCSB.
Acum 4 ore
14:10
Șoc la Real Madrid: ”Florentino Perez pleacă în 2026!” Sport.ro
O veste de-a dreptul șocantă a tulburat apele la Real Madrid în ultimele ore.
13:40
S-a născut în New York și joacă pentru România. Globetrotter-ul Robert Irimescu evoluează în Australia, e DJ și adoră micii cu muștar Sport.ro
Povestea lui Robert Irimescu.
13:40
Emoții pentru națională: Facțiunea ”Uniți sub Tricolor” merge la Zenica! Mesajul transmis în ziua meciului Sport.ro
Gruparea ultras Uniți sub Tricolor a făcut un anunț înaintea meciului de la Zenica, cu Bosnia, din preliminariile pentru Cupa Mondială. 
13:10
Gigi Becali și jucăria numită ”FCSB”! Cristi Borcea, dezvăluiri despre patronul campioanei: ”Nu e pe plus!” Sport.ro
Cristi Borcea a vorbit despre problemele financiare de la echipele din Superliga României. 
13:00
Vocea României a răsunat, din nou, în casele telespectatorilor! Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență aseară Sport.ro
A fost o ediție plină de energie și emoții, aseară, la Vocea României! Zece duete au adus pe scenă momente memorabile, iar antrenorii au fost nevoiți să ia decizii dificile.
Acum 6 ore
12:30
Mircea Lucescu a ales lotul României pentru meciul cu Bosnia! Vedetele din Superliga sunt ”OUT” Sport.ro
România va juca împotriva Bosniei, în această seară, de la ora 21:45, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
12:30
Mikaela Shiffrin, cel mai bun timp în prima manşă a slalomului de la Levi Sport.ro
Schioarea americană Mikaela Shiffrin a înregistrat, sâmbătă, cel mai bun timp în prima manşă a slalomului de la Levi (Finlanda)
12:10
Mourinho, în locul lui Chivu, la Inter?! Marotta surprinde: ”Mi-ar fi părut rău!” Sport.ro
Cristi Chivu a ajuns pe banca lui Inter Milano la începutul lunii iunie.
12:10
Surpriză la alegerile pentru Primăria Capitalei! De ce a ales Gigi Nețoiu să candideze Sport.ro
Gigi Nețoiu (66 de ani) candidează pentru funcția de primar în București.
11:50
Bosnia - România | Lucescu, adevăr sau le întinde o capcană? Câți jucători a pierdut România Sport.ro
Bosnia - România, de la 21:45, în preliminariile CM 2026. LIVE BLOG pe Sport.ro.
11:30
Dan Petrescu a dat verdictul înainte de Bosnia – România și speră la un miracol: ”Din păcate, asta e realitatea!” Sport.ro
Dan Petrescu a ieșit temporar din circuit, dar rămâne conectat la fotbalul românesc și va susține naționala României în meciul de la Zenica, împotriva Bosniei.
11:10
Bosnia - România | Gata cu 'prietenia'! De ce e specială înfruntarea Ionuț Radu - Edin Dzeko Sport.ro
Bosnia - România, de la 21:45.
11:00
Rapidul e gata de sărbătoare. Giuleștiul începe să pregătească de petrecerea de titlu, așteptată de 23 de ani Sport.ro
Echipa lui Costel Gâlcă este lider în Liga 1, iar suporterii visează la un nou titlu de campioană.
10:40
Tricolorul a primit vestea transferului înainte de Bosnia – România: ”Low-cost! Ofertă de 20 de milioane de euro!” Sport.ro
România va înfrunta Bosnia, la Zenica, într-un meci capital pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.
Acum 8 ore
10:30
Mihaela Cambei, de neoprit! O nouă performanță pentru halterofila tricoloră Sport.ro
Mihaela Cambei, an perfect!
10:20
Cine e pe primul loc? Rapidul e! Boxerii din Giulești, rezultate istorice în 2025 Sport.ro
Nu doar echipa de fotbal a Rapidului este pe primul loc, ci și pugiliștii de sub Podul Grant domină competițiile interne. 
10:00
Bosniacii, divizați înaintea meciului cu România: ”În niciun caz nu sunt mai buni!” / ”Va fi mai ușor meciul cu Austria!” Sport.ro
Bosnia - România se joacă în această seară, de la 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.
10:00
Transferurile pregătite de Rapid în iarnă, pentru un titlu istoric! Sport.ro
Rapid țintește titlul în Superliga României.
09:40
Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum Sport.ro
În luna septembrie, palatul deținut de familia Becali a fost vandalizat de protestatarul Constantin Ivanov. Gardul nu a fost nici până acum adus la starea sa inițială.
09:40
Mbappe face istorie! Ce ștachetă a mai înălțat starul francez Sport.ro
Mbappe, încă un record.
09:20
Ole Gunnar Solskjaer a numit echipa pe care vrea să o antrenze! E marele său vis Sport.ro
Ole Gunnar Solskjaer este liber de contract în acest moment, după o experiență în Turcia. 
09:10
Romfilatelia, timbru aniversar pentru Gabriela Szabo Sport.ro
Gabriela Szabo, una dintre cele mai mari campioane ale României, a fost omagiată, vineri, ziua în care împlineşte 50 de ani, la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, în cadrul unui eveniment dedicat excelenţei şi valorilor care definesc sportul românesc.
09:10
Motivul pentru care Olaru, Șut și Cisotti au fost de nerecunoscut la FCSB: ”Voiau mai mult!” Sport.ro
După o primă parte a sezonului dezastruoasă, în care a pierdut nu mai puțin de șase meciuri și a bifat cinci remize, FCSB a început să își intre în ritm.
08:50
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților Sport.ro
România va juca la Zenica împotriva Bosniei, în această seară, de la ora 21:45, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, LIVE TEXT pe Sport.ro. 
08:50
Fiesta! Croația s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026. Rezultatele de vineri din preliminarii Sport.ro
Selecţionata Croaţiei s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a învins formaţia Insulelor Feroe cu scorul de 3-1, vineri seara, pe teren propriu.
08:40
Real Madrid va ceda unul dintre cei mai talentați juniori în Bundesliga! Sport.ro
Stoperul de 18 ani este curtat insistent de Borussia Dortmund. 
Acum 12 ore
08:30
Echipa interesată de George Pușcaș, dar pe care atacantul, cel mai probabil, o va refuza. Motivul Sport.ro
Atacantul român George Pușcaș este așteptat să semneze în această iarnă.
08:20
Bosnia - România, de la 21:45. "Primul 11" al lui Lucescu + cine e favorită la victorie. Calculele calificării. Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Bosnia - România, meci capital pentru tricolori, de la 21:45, LIVE BLOG pe Sport.ro.
08:10
Mesajul lui Radu Drăgușin după revenire! Ce le-a spus fundașul român englezilor Sport.ro
Radu Drăgușin a oferit o declarație după revenirea pe gazon în amicalul lui Spurs.
08:10
El are cea mai valoaroasă colecție de tricouri ale Rapidului: "Am sute de exemplare, din toate perioadele!" Sport.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți fani ai Rapidului are sute de tricouri, toate primite de la jucători.
Acum 24 ore
00:20
Cum ar putea arăta primul „11” al României la meciul decisiv cu Bosnia Sport.ro
Sport.ro vă prezintă analiza primului „11” al României pentru partida cu Bosnia și Herțegovina. 
14 noiembrie 2025
23:50
Costel Pantilimon a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu: ”O mare surpriză” Sport.ro
Costel Pantilimon, singurul român care a câștigat Premier League, a discutat cu Sport.ro despre naționala României.
23:30
Au aruncat cu ouă în fostul președinte al Federației! Care e motivul Sport.ro
Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, condamnat pentru agresiune sexuală pentru un sărut impus jucătoarei Jenni Hermoso, a reuşit, joi, să evite două ouă aruncate spre el de un spectator în timpul prezentării cărţii sale, informează AFP.
23:30
Victor Pițurcă e categoric înainte de Bosnia - România: ”Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun” Sport.ro
Bosnia - România este sâmbătă seară de la ora 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.
23:10
Mihai Stoica a găsit problema României înaintea partidei cu Bosnia Sport.ro
România o va înfrunta pe Bosnia într-un meci vital din grupa preliminară.
23:10
Cuvintele pe care le-a folosit Jannik Sinner la adresa lui Carlos Alcaraz Sport.ro
Cum l-a caracterizat Jannik Sinner pe rivalul său, Carlos Alcaraz.
22:40
Șoc în box! Fostul campion a fost testat pozitiv la cocaină: ”Se fac investigații” Sport.ro
Boxerul neozeelandez Joseph Parker, fost campion mondial la categoria grea, nu a trecut un testul antidoping pentru cocaină şi se confruntă cu o posibilă interdicţie de a mai boxa.
22:30
Messi continuă spectacolul și la naționala Argentinei! Ce a făcut argentinianul în ultimul meci Sport.ro
Argentina a jucat primul amical din această pauză internațional.
22:30
Cristi Borcea: ”Nu există antrenor mai bun ca el!” Sport.ro
Fostul patron de la Dinamo l-a lăudat pe Mircea Lucescu.
22:10
Victorie dramatică pentru U BT Cluj Sport.ro
U BT Cluj a obținut o victorie dramatică în partida cu SC Derby din Liga Adriatică.
22:00
Lamine Yamal, nominalizat la premiul Puskas 2025 pentru cel mai frumos gol! Sport.ro
FIFA a dezvăluit lista nominalizaţilor la premiul Puskas, care recompensează cel mai frumos gol al anului. Lamine Yamal şi Declan Rice se numără printre cei mai cunoscuţi jucători.
21:50
Victor Pițurcă, mesaj pentru Mirel Rădoi după plecarea de la Craiova: ”Trebuie să înveți asta” Sport.ro
Mirel Rădoi (44 de ani) a plecat de la Universitatea Craiova după ultima înfrângere.
