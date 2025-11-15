Ministrul Sănătății: Am primit „n” telefoane pentru „n” clinici private / ”Nu am răspuns şi nu voi răspunde”

G4Media, 15 noiembrie 2025 16:20

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, la Ploieşti, că acţiunea de control care vizează unităţile sanitare private este cea mai amplă de acest gen...   © G4Media.ro.

Alte ştiri de G4Media

Acum 30 minute
16:20
16:20
Iran confirmă sechestrarea unui petrolier care transporta produse petrochimice, în apele Golfului / Urma să ajungă în Singapore G4Media
Iranul a confirmat sâmbătă că Gardienii Revoluţiei au capturat un petrolier care transporta încărcătură petrochimică destinată Singapore-ului, în apele Golfului, vineri, potrivit presei iraniene, citată...   © G4Media.ro.
Acum o oră
16:00
Nissan ia în considerare o colaborare cu Honda pentru Statele Unite / Colaborarea dintre companii ar fi „deschisă la orice”, de la vehicule la sisteme de propulsie G4Media
Nissan, al treilea cel mai mare producător auto al Japoniei, ia în considerare o colaborare cu Honda, al doilea producător auto japonez. Potrivit publicației Nikkei, cele...   © G4Media.ro.
16:00
EXCLUSIV INTERVIU „AI-ul trebuie privit ca o extensie a creativității fiecărui individ, un amplificator al ingeniozității umane” – Yossi Matias, vicepreședinte Google și director al Google Research G4Media
Pe Yossi Matias, vicepreședinte Google și director al Google Research, am avut plăcerea să îl cunosc recent, la Varșovia, în cadrul unui eveniment dedicat cercetării în domeniul AI...   © G4Media.ro.
16:00
Cel mai vechi ARN secvențiat dezvăluie detalii despre ultimele clipe ale unui mamut, acum 40.000 de ani G4Media
Oamenii de știință au recuperat molecule antice de ARN de la un mamut tânăr numit Yuka, care a murit acum 40.000 de ani în ceea...   © G4Media.ro.
16:00
FOTO VIDEO ”Războiul” târgurilor de Crăciun: Craiova și Sibiu, dispută la distanță / Craiova anunță peste 100 de mii de persoane la deschidere / La Sibiu au fost ”câteva mii” / 17 lei o ciocolată caldă / Când se deschid celelalte târguri din țară G4Media
”Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova. Magie și culoare!”, a anunțat primarul Craiova Lia Olguța Vasilescu după...   © G4Media.ro.
15:40
9 milioane de euro pentru remedierea denivelărilor pe aproape 1 km de autostradă, între Orăștie și Sibiu / CNAIR a scos la licitație proiectarea și execuția lucrărilor G4Media
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a scos la licitație contractul pentru lucrările de remediere de pe o porțiune de mai puțin de...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:30
VIDEO EXCLUSIV | Pericolele la care sunt expuse animalele în sezonul rece: Substanța toxică ce poate ucide / Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea G4Media
Sezonul rece vine la pachet cu nenumărate pericole pentru animalele de companie. Dincolo de temperaturile scăzute și de umiditate, iarna, străzile se pot transforma în...   © G4Media.ro.
15:30
Limba islandeză este în pericol de dispariție din cauza inteligenței artificiale și a mass-mediei în limba engleză, afirmă fostul prim-ministru G4Media
Fosta prim-ministră a Islandei, Katrín Jakobsdóttir, a declarat că limba islandeză ar putea dispărea în doar o generație din cauza ascensiunii fulminante a inteligenței artificiale...   © G4Media.ro.
15:30
E oficial: Trotinetele și bicicletele electrice vor avea RCA / Președintele Nicușor Dan a promulgat legea G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat noua lege privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), care aduce schimbări importante pentru șoferi, dar și pentru utilizatorii...   © G4Media.ro.
15:30
Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat / Aproape 4.000 vor concura la UMF ”Carol Davila” din Bucureşti / 200 de întrebări grilă pentru fiecare domeniu G4Media
Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat care se va desfăşura duminică, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre...   © G4Media.ro.
15:20
Lucrările la noul stadion din Timișoara vor începe cu bani locali / Din 2027 ar urma să vină bani din bugetul național / ”Banii Guvernului nu sunt nici ai lui Bolojan, nici ai mei, sunt banii României”   G4Media
Finanțarea noului stadion din Timișoara de către Guvern, începând cu anul 2027, nu este negociabilă, susține președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis, relatează Agenția de presă...   © G4Media.ro.
15:20
Minerii de la Complexul Energetic Oltenia vor fi testați antidrog / În trecut unii lucrători au fost depistați pozitiv la substanțe interzise G4Media
După cazuri anterioare de consum de substanțe interzise în rândul lucrătorilor, Complexul Energetic Oltenia implementează un nou set de măsuri de control pentru siguranța în...   © G4Media.ro.
15:10
VIDEO Coiful de la Coțofenești, refăcut din ciocolată / Poate fi văzut la Festivalul Ciocolatei de la Iași G4Media
Sala Atrium de la Palas Mall Iași găzduiește în acest weekend Festivalul Ciocolatei, manifestare ajunsă la a VIII-a ediție națională, anunță Agenția de presă Rador,...   © G4Media.ro.
15:10
Un stat indian oferă concediu menstrual tuturor femeilor angajate în locuri de muncă formale G4Media
Statul Karnataka din sudul Indiei, care găzduiește și unele dintre cele mai mari firme IT din lume, a devenit primul din țară care oferă concediu...   © G4Media.ro.
15:00
Armata ideologică a Iranului confirmă că a reţinut un petrolier în Golf / Ce motiv au invocat Gardienii Revoluției G4Media
Armata ideologică a Republicii Islamice, Gardienii Revoluţiei, a confirmat sâmbătă că a reţinut în apele din Golf un petrolier care şi-a schimbat în mod brusc...   © G4Media.ro.
15:00
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns la un acord provizoriu ce privește bugetul UE pentru 2026 G4Media
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, anunţă cele două...   © G4Media.ro.
14:40
Apple nu a primit permisiunea de a contesta în Marea Britanie o decizie privind comisioanele din App Store G4Media
Apple nu a primit joi permisiunea de a formula apel împotriva unei decizii a tribunalului britanic de concurenţă, care a stabilit că firma a abuzat de...   © G4Media.ro.
14:40
Cea mai simplă rețetă de cartofi cu unt și mărar, o rețetă clasică și rapidă G4Media
Cartofi tăiați cuburi, moi și aromați, amestecați cu unt, mărar proaspăt și un strop de usturoi, devin o garnitură perfectă pentru orice preparat cu carne....   © G4Media.ro.
14:40
China anunță cea mai mare descoperire de aur din ultimii peste șaptezeci de ani G4Media
Ministerul Resurselor Naturale din China a confirmat vineri descoperirea zăcământului Dadonggou, transmite Euronews. Aceasta este cea mai mare descoperire de aur raportată în țară de...   © G4Media.ro.
14:40
Ministerul Educaţiei anunţă că elevii care au obţinut premii la competiţiile sportive internaţionale vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar G4Media
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că modalitatea de premiere a elevilor sportivi nu a fost modificată faţă de anii trecuţi. Astfel, aceştia vor fi premiaţi...   © G4Media.ro.
14:40
Vaticanul returnează Canadei 62 de artefacte ce aparțin comunităţilor indigene G4Media
Vaticanul a returnat sâmbătă 62 de artefacte legate de popoarele indigene din Canada către Conferinţa Episcopilor Catolici din Canada, într-un gest descris drept ”un semn...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:30
Ce măsuri propune asociația „Ad Astra”, comunitatea cercetătorilor români, pentru stabilitea și reformarea cercetării românești G4Media
Asociația Ad Astra a adoptat un document prin care oferă ministrului Educației un set de propuneri necesare pentru o reformă de structură și de predictibilitate, cu...   © G4Media.ro.
14:00
VIDEO Ce spune Daniel Băluță despre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă G4Media
Candidatul la alegerile pentru funcția de Primar General al Capitalei Daniel Băluță este încrezător în poziția pe care o are în sondaje față de contracandidații...   © G4Media.ro.
14:00
Un jucător din Georgia a câștigat jackpotul Mega Millions în valoare de 980 de milioane de dolari G4Media
Un jucător din Georgia a câștigat vineri un jackpot Mega Millions estimat la 980 de milioane de dolari, al optulea cel mai mare premiu din...   © G4Media.ro.
14:00
Nicușor Dan, cu prilejul înscăunării lui Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică: Este o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura față de tradiția și de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor și a reperelor G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis sâmbătă, 15 noiembrie 2025, un mesaj cu prilejul înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române...   © G4Media.ro.
13:50
Elon Musk poate continua cu procesul împotriva Apple și OpenAI, decide un judecător american / X acuză cei doi giganți de monopol pe piața de chatboți AI pe smartphone-uri G4Media
Apple și producătorul ChatGPT, OpenAI, nu au reușit să convingă un judecător federal să respingă procesul intentat de X Corp, compania lui Elon Musk, care îi acuză de...   © G4Media.ro.
13:50
STS va oferi Ministerului Culturii acces la internet securizat, administrare, mentenanţă a site-urilor web, hosting, servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă G4Media
STS – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va oferi Ministerului Culturii servicii de administrare, mentenanţă a site-urilor web, hosting, servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă, precum şi...   © G4Media.ro.
13:10
Serbia obţine o amânare de trei luni pentru compania petrolieră NIS, deţinută în majoritate de Rusia, aflată sub sancţiuni americane G4Media
Serbia a obţinut o amânare de trei luni privind sancţiunile aplicate companiei petroliere NIS, deţinută majoritar de Rusia, sancţiuni care ameninţau furnizarea de combustibil în...   © G4Media.ro.
12:50
UE va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, în bugetul pentru 2026 G4Media
Uniunea Europeană va majora cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru Republica Moldova, în bugetul UE pentru 2026. Parlamentul European...   © G4Media.ro.
12:50
Cel puţin nouă morţi şi 27 de răniţi într-o explozie la o secţie de poliţie din Kashmirul indian G4Media
Cel puţin nouă persoane au murit şi 27 au fost rănite după ce un depozit de explozibili confiscaţi a sărit în aer la o secţie...   © G4Media.ro.
12:40
Alimentele ultra-procesate ar putea contribui la creșterea incidenței cancerului colorectal în rândul tinerilor, avertizează oamenii de știință G4Media
Oamenii de știință au identificat un potențial factor al creșterii globale a cazurilor de cancer de colon și rect în rândul tinerilor: alimentele ultra-procesate, scrie...   © G4Media.ro.
12:40
SUA deschide calea pentru negocierile ce privesc vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil G4Media
Administraţia Trump a dat undă verde potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziţionarea activelor sale internaţionale şi a permis companiilor să aibă relaţii comerciale...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:30
Samsung majorează prețurile cipurilor de memorie cu până la 60%, pe fondul agravării deficitului – Reuters G4Media
Samsung Electronics a majorat în această lună prețurile anumitor cipuri de memorie – care sunt acum deficitare din cauza cursei globale pentru construirea de centre de...   © G4Media.ro.
12:30
NEWS ALERT Tim Cook ar putea renunța la funcția de CEO al Apple de anul viitor / Compania l-ar pregăti pe John Ternus, vicepreședinte senior al Apple – Financial Times G4Media
Apple își intensifică eforturile de planificare a succesiunii, pregătindu-se pentru demisia lui Tim Cook din funcția de director executiv încă de anul viitor. Potrivit Financial Times,...   © G4Media.ro.
12:20
Închisoare pe viaţă pentru un chinez care a drogat şi violat mai multe femei în Regatul Unit G4Media
Un chinez de 33 de ani a fost condamnat vineri la închisoare pe viaţă de justiţia britanică pentru violuri şi agresiuni sexuale asupra a şase...   © G4Media.ro.
12:10
Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei G4Media
Veniturile anuale ale membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se ridică la 9.409.842 de lei (1.881.968 de euro), cel mai bogat fiind judecătorul...   © G4Media.ro.
12:10
Bad Bunny a câștigat cinci premii Latin Grammy G4Media
Starul portorican Bad Bunny a fost marele câștigător al premiilor Latin Grammy Awards, care au avut loc joi seara în Las Vegas, plecând acasă cu...   © G4Media.ro.
11:50
Hamas îşi reafirmă discret controlul în Gaza, pe fondul blocajelor din negocierile ce privesc administraţia post-război G4Media
De la reglementarea preţului cărnii de pui până la perceperea unor taxe pentru ţigări, Hamas încearcă să-şi extindă controlul în Gaza, în timp ce planurile...   © G4Media.ro.
11:50
Aproape 4 milioane de ţigarete de contrabandă, descoperite la Calafat, într-un ansamblu rutier condus de un bosniac G4Media
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Calafat, împreună cu lucrători ai Direcţiei Regionale Vamale Craiova, au descoperit...   © G4Media.ro.
11:40
Un tratament care întârzie debutul diabetului de tip 1, recomandat pentru autorizarea în Uniunea Europeană G4Media
Un tratament nou, bazat pe un anticorp monoclonal, a demonstrat capacitatea de a întârzia instalarea formei simptomatice a diabetului zaharat de tip 1 la persoanele...   © G4Media.ro.
11:20
SONDAJ Daniel Băluță vrea să știe care sunt prioritățile tale pentru București G4Media
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie, vrea să știe care sunt prioritățile bucureștenilor pentru orașul nostru. Răspunde la chestionarul...   © G4Media.ro.
11:20
Trump îşi retrage sprijinul pentru o parlamentară republicană care l-a criticat în legătură cu scandalul Epstein G4Media
Donald Trump a retras public vineri sprijinul său pentru o veche aliată a sa şi o figură marcantă a mişcării MAGA, Marjorie Taylor Greene, care...   © G4Media.ro.
11:10
Administrația prezidențială anunță un proiect social cu implicarea partenerei de viață a lui Nicușor Dan G4Media
Administrația Prezidențială anunță deschiderea seriei de evenimente „România în lumină”, un proiect cu caracter social care își propune să aducă în atenția publică teme fundamentale...   © G4Media.ro.
11:10
Agenţia de evaluare financiară Fitch revizuieşte în creştere ratingul Greciei, datorită performanţei bugetare solide şi a reducerii datoriei G4Media
Agenţia de evaluare financiară a îmbunătăţit, cu o treaptă, ratingul pentru datoriile pe termen lung în valută al Greciei de la „BBB minus” la „BBB”,...   © G4Media.ro.
11:00
Conținutul Disney va reveni pe YouTube TV în cadrul unui nou acord multianual G4Media
Disney și YouTube TV au încheiat vineri seara un acord pe mai mulți ani pentru a readuce conținutul gigantului din domeniul divertismentului pe site-ul de...   © G4Media.ro.
10:50
OpenAI contestă ordinul unui judecător american de a preda 20 de milioane de conversații din ChatGPT G4Media
OpenAI a solicitat unui judecător federal din New York să anuleze un ordin care îi impunea să predea 20 de milioane de jurnale de chat ChatGPT...   © G4Media.ro.
10:50
Kanye „Ye” West riscă arestarea imediată în Brazilia pentru declarații pro-naziste G4Media
Kanye „Ye” West se îndreaptă spre São Paulo la sfârșitul acestei luni, unde ar putea fi arestat imediat, scrie Euronews. Potrivit Metropoles, Parchetul din statul...   © G4Media.ro.
10:50
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum G4Media
Zecile de mii de foști angajați OMV Petrom nu vor primi prea curând nici acțiunile la care au dreptul. O nebuloasă de miliarde de euro,...   © G4Media.ro.
10:50
Ciprian Ciucu se ceartă cu Cătălin Drulă pe subiectul camerelor de supraveghere a traficului din Capitală / Candidatul USR la primăria Capitalei îl acuză pe Ciucu că a refuzat până acum dezbaterile G4Media
Cătălin Drulă susține într-o postare pe Facebook că Ciprian Ciucu refuză dezbaterile cu el propuse de presă și mediul academic și ar fi șters o...   © G4Media.ro.
