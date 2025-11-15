Rogobete: Sunt de acord să modificăm plata gărzilor, dar nu sunt de acord să plătim la fel toate unităţile sanitare/ Am formulat o nouă viziune pentru gărzi, preluată din spaţiul european

14:10

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis, la înscăunarea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în cadrul ueni ceremonii desfăşurate la Catedrala ”Sfânta Trerime” din Blaj, că, într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, graţie valorilor şi exemplelor sale vii, calea spre renaştere şi reconstrucţie. ”Reunind moştenirea latină şi bizantină, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a adus cu sine un suflu curajos, de sinteză spirituală şi culturală, în care valorile credinţei creştine au susţinut spiritul civic şi conştiinţa europenităţii noastre. Este o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura faţă de tradiţia şi de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor şi a reperelor”, a mai spus preşedintele.