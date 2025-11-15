Încă un ren pentru Mikaela Shiffrin. Marea campioană americană a câştigat slalomul de la Levi şi a primit un premiu atipic

Primasport.ro, 15 noiembrie 2025 16:20

Încă un ren pentru Mikaela Shiffrin. Marea campioană americană a câştigat slalomul de la Levi şi a primit un premiu atipic

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
16:30
Mircea Lucescu a făcut o modificare în echipa de start. Cum arată primul 11 pentru meciul cu Bosnia Primasport.ro
Mircea Lucescu a făcut o modificare în echipa de start. Cum arată primul 11 pentru meciul cu Bosnia
Acum 30 minute
16:20
Încă un ren pentru Mikaela Shiffrin. Marea campioană americană a câştigat slalomul de la Levi şi a primit un premiu atipic Primasport.ro
Încă un ren pentru Mikaela Shiffrin. Marea campioană americană a câştigat slalomul de la Levi şi a primit un premiu atipic
16:10
Esports Summit 2025: Este România pregătită să trimită jucătorii pro pe scena globală la viitoarea Olimpiadă de esports? Primasport.ro
Esports Summit 2025: Este România pregătită să trimită jucătorii pro pe scena globală la viitoarea Olimpiadă de esports?
Acum 2 ore
15:30
Tony da Silva, exploziv după despărţirea de Poli Iaşi! Portughezul a trecut la acuzaţii: „Vreau ca toată lumea să afle adevărul” Primasport.ro
Tony da Silva, exploziv după despărţirea de Poli Iaşi! Portughezul a trecut la acuzaţii: „Vreau ca toată lumea să afle adevărul”
14:50
MotoGP: Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Valenciei Primasport.ro
MotoGP: Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Valenciei
Acum 4 ore
14:10
Corvinul Hunedoara, liderul din liga secundă, a învins UTA Arad, scor 2-1, în meci amical! Rezultatul duelului „U” Cluj - Zimbru Chişinău Primasport.ro
Corvinul Hunedoara, liderul din liga secundă, a învins UTA Arad, scor 2-1, în meci amical! Rezultatul duelului „U” Cluj - Zimbru Chişinău
13:30
Ministerul Educaţiei anunţă că elevii care au obţinut premii la competiţiile sportive internaţionale vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar: Modalitatea de premiere nu a fost modificată Primasport.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că elevii care au obţinut premii la competiţiile sportive internaţionale vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar: Modalitatea de premiere nu a fost modificată
12:40
Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica, înaintea meciului decisiv cu Bosnia Primasport.ro
Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica, înaintea meciului decisiv cu Bosnia
Acum 6 ore
12:20
Box: Fostul campion mondial la categoria grea Joseph Parker dezminte că ar fi consumat substanţe interzise Primasport.ro
Box: Fostul campion mondial la categoria grea Joseph Parker dezminte că ar fi consumat substanţe interzise
11:40
Dan Petrescu a numit jucătorii care pot face diferenţa în duelul de foc cu Bosnia: „Amândoi sunt într-o formă foarte bună” Primasport.ro
Dan Petrescu a numit jucătorii care pot face diferenţa în duelul de foc cu Bosnia: „Amândoi sunt într-o formă foarte bună”
11:20
Andrei Raţiu, faţă în faţă cu lovitura carierei! Fundaşul român este dorit de un club uriaş din Europa Primasport.ro
Andrei Raţiu, faţă în faţă cu lovitura carierei! Fundaşul român este dorit de un club uriaş din Europa
10:40
Bosnia - România | Pariu "verde" dacă România înscrie în primele 20 de minute cu Bosnia. Indiferent de rezultatul final, pe Mozzart Bet! Primasport.ro
Bosnia - România | Pariu "verde" dacă România înscrie în primele 20 de minute cu Bosnia. Indiferent de rezultatul final, pe Mozzart Bet!
Acum 8 ore
10:30
Haltere: Mihaela Valentina Cambei încheie anul cu 6 medalii de aur la Naţionalele de seniori şi tineret Primasport.ro
Haltere: Mihaela Valentina Cambei încheie anul cu 6 medalii de aur la Naţionalele de seniori şi tineret
10:10
Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru meciul cu Bosnia! Vedetele de la FCSB, CFR Cluj şi Craiova sunt OUT de pe listă Primasport.ro
Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru meciul cu Bosnia! Vedetele de la FCSB, CFR Cluj şi Craiova sunt OUT de pe listă
09:50
Mircea Lucescu a răbufnit la conferinţa de presă: „Trebuie să-ţi răspund ţie?” Primasport.ro
Mircea Lucescu a răbufnit la conferinţa de presă: „Trebuie să-ţi răspund ţie?”
09:40
Carlo Ancelotti s-a convins de Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A: „Merge excelent” Primasport.ro
Carlo Ancelotti s-a convins de Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A: „Merge excelent”
09:30
Dramă în California: Un antrenor de fotbal universitar devenit eroul unui documentar Netflix a fost împuşcat mortal Primasport.ro
Dramă în California: Un antrenor de fotbal universitar devenit eroul unui documentar Netflix a fost împuşcat mortal
09:20
VIDEO | Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor Primasport.ro
VIDEO | Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor
Acum 24 ore
02:10
VIDEO | Bosnia – România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Meci crucial pentru calificarea la Cupa Mondială Primasport.ro
VIDEO | Bosnia – România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Meci crucial pentru calificarea la Cupa Mondială
00:20
VIDEO | Slovacia – Irlanda de Nord 1-0. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs Primasport.ro
VIDEO | Slovacia – Irlanda de Nord 1-0. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs
00:10
”Vom vedea la iarnă”. Universitatea Cluj şi-ar putea pierde un jucător de bază! Nu a primit deocamdată propunere de prelungire a contractului Primasport.ro
”Vom vedea la iarnă”. Universitatea Cluj şi-ar putea pierde un jucător de bază! Nu a primit deocamdată propunere de prelungire a contractului
00:10
VIDEO | Croaţia - Insulele Feroe 3-1. Gazdele sunt matematic la Campionatul Mondial Primasport.ro
VIDEO | Croaţia - Insulele Feroe 3-1. Gazdele sunt matematic la Campionatul Mondial
14 noiembrie 2025
23:50
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Malta produce surpriza zilei, victorii clare pentru Germania şi Croaţia, remiză în duelul serii! Toate rezultatele finale Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Malta produce surpriza zilei, victorii clare pentru Germania şi Croaţia, remiză în duelul serii! Toate rezultatele finale
23:40
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly anunţă că medaliile obţinute la europene şi mondiale i-au fost furate Primasport.ro
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly anunţă că medaliile obţinute la europene şi mondiale i-au fost furate
22:50
Fostul campion mondial Joseph Parker a fost testat pozitiv la cocaină Primasport.ro
Fostul campion mondial Joseph Parker a fost testat pozitiv la cocaină
22:20
S-a aflat cât de gravă e accidentarea lui Alexandru Musi. Când revine pe teren dinamovistul Primasport.ro
S-a aflat cât de gravă e accidentarea lui Alexandru Musi. Când revine pe teren dinamovistul
22:10
UBT Cluj s-a impus pe terenul celor de la SC Derby şi a ajuns la 4 victorii în Liga Adriatică Primasport.ro
UBT Cluj s-a impus pe terenul celor de la SC Derby şi a ajuns la 4 victorii în Liga Adriatică
22:10
Zi istorică în Angola! Argentina a venit să joace un amical. Diferenţa de scor nu a fost mare Primasport.ro
Zi istorică în Angola! Argentina a venit să joace un amical. Diferenţa de scor nu a fost mare
21:40
MM Stoica şi-a ales favoritele pentru baraj: "Oricare dintre acestea e accesibilă!" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica şi-a ales favoritele pentru baraj: "Oricare dintre acestea e accesibilă!" | VIDEO EXCLUSIV
20:50
Tamaş i-a făcut radiografia lui Drăguşin: "Asta e problema! Eu nu făceam asta" Primasport.ro
Tamaş i-a făcut radiografia lui Drăguşin: "Asta e problema! Eu nu făceam asta"
20:10
Mircea Lucescu, reacţie fermă despre demisie! ”Pentru mine nu este o presiune, este o responsabilitate” Primasport.ro
Mircea Lucescu, reacţie fermă despre demisie! ”Pentru mine nu este o presiune, este o responsabilitate”
20:00
FC Argeş, victorie la scor într-un amical cu o formaţie din Liga 2 Primasport.ro
FC Argeş, victorie la scor într-un amical cu o formaţie din Liga 2
19:40
Un atacant brazilian ameninţat cu suspendarea după o postare controversată Primasport.ro
Un atacant brazilian ameninţat cu suspendarea după o postare controversată
19:00
Meciul decisiv Bosnia – România, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, LIVE VIDEO la Prima TV şi PrimaPlay.ro! Primasport.ro
Meciul decisiv Bosnia – România, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, LIVE VIDEO la Prima TV şi PrimaPlay.ro!
19:00
Finlanda - România 2-0. Se complică serios calificarea la EURO U21 Primasport.ro
Finlanda - România 2-0. Se complică serios calificarea la EURO U21
18:50
MLS va alinia calendarul său la cel al campionatelor europene Primasport.ro
MLS va alinia calendarul său la cel al campionatelor europene
18:50
Veşti proaste pentru Dinamo! Alexandru Musi s-a accidentat din nou. Cât de gravă e accidentarea Primasport.ro
Veşti proaste pentru Dinamo! Alexandru Musi s-a accidentat din nou. Cât de gravă e accidentarea
18:30
Suma impresionantă pe care Tony da Silva şi colaboratorii săi au primit-o pentru a pleca de la Poli Iaşi Primasport.ro
Suma impresionantă pe care Tony da Silva şi colaboratorii săi au primit-o pentru a pleca de la Poli Iaşi
18:10
Romfilatelia, timbru aniversar pentru Gabriela Szabo. Marea atletă împlineşte 50 de ani Primasport.ro
Romfilatelia, timbru aniversar pentru Gabriela Szabo. Marea atletă împlineşte 50 de ani
18:00
VIDEO | Jannik Sinner termină grupele Turneului Campionilor cu cifre perfecte Primasport.ro
VIDEO | Jannik Sinner termină grupele Turneului Campionilor cu cifre perfecte
17:50
Eşec usturător suferit de naţionala U20 cu Germania! Nemţii aveau 4-0 la pauză! Primasport.ro
Eşec usturător suferit de naţionala U20 cu Germania! Nemţii aveau 4-0 la pauză!
17:40
Kylian Mbappe nu va evolua în meciul Franţei cu Azerbaidjanul din preliminariile CM. Care este motivul Primasport.ro
Kylian Mbappe nu va evolua în meciul Franţei cu Azerbaidjanul din preliminariile CM. Care este motivul
17:20
Lamine Yamal şi Declan Rice printre nominalizaţii la premiul Puskas 2025 pentru cel mai frumos gol Primasport.ro
Lamine Yamal şi Declan Rice printre nominalizaţii la premiul Puskas 2025 pentru cel mai frumos gol
17:20
Un component al ”Generaţiei de Aur” îi ia locul lui Tony de Silva la Poli Iaşi Primasport.ro
Un component al ”Generaţiei de Aur” îi ia locul lui Tony de Silva la Poli Iaşi
17:00
Destinaţie surprinzătoare pentru Kevin Boli, fundaşul ce a cucerit de 6 ori titlul în România Primasport.ro
Destinaţie surprinzătoare pentru Kevin Boli, fundaşul ce a cucerit de 6 ori titlul în România
16:50
Peste 170 de jucători columbieni s-au întins pe gazon pentru a denunţa condiţiile de muncă Primasport.ro
Peste 170 de jucători columbieni s-au întins pe gazon pentru a denunţa condiţiile de muncă
16:50
Nepoata lui Trump, pe ultimul loc la debutul său în circuitul profesionist american Primasport.ro
Nepoata lui Trump, pe ultimul loc la debutul său în circuitul profesionist american
16:50
Selecţionerul Bosniei crede că îi poate bate din nou pe ”tricolori”. ”E un privilegiu să fim sub presiune” Primasport.ro
Selecţionerul Bosniei crede că îi poate bate din nou pe ”tricolori”. ”E un privilegiu să fim sub presiune”
Ieri
16:30
Un jucător din Liga a IV-a a României a fost convocat la echipa naţională Primasport.ro
Un jucător din Liga a IV-a a României a fost convocat la echipa naţională
16:30
Starul Bosniei a prefaţat duelul decisiv cu România. ”Presiunea pozitivă este acolo” Primasport.ro
Starul Bosniei a prefaţat duelul decisiv cu România. ”Presiunea pozitivă este acolo”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.