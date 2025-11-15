Adrian Mihalcea nu o vede încă pe UTA în play-off: „Ce se întâmplă e o consecință a rezultatelor”
Gazeta Sporturilor, 15 noiembrie 2025 16:50
UTA Arad și divizionara secundă Corvinul Hunedoara s-au întâlnit astăzi într-un meci amical pe Stadionul Francisc Neuman. Elevii lui Adrian Mihalcea au pierdut cu 1-2.La finalul partidei, antrenorul lui UTA a vorbit despre jocul de azi, dar și despre meciul echipei naționale din Bosnia. ...
• • •
Acum 10 minute
17:10
Bosnia și Herțegovina - România » Meci capital pentru tricolori! Comentăm la GSP Live Special cu Raul Rusescu și Ciprian Marica # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:00, cu prilejul meciului dintre Bosnia și Herțegovina și România din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe foștii internaționali Raul Rusescu și Ciprian Marica. ...
Acum 30 minute
16:50
Cum influențează sportul sănătatea ORL: efecte asupra gâtului, nasului și urechilor + cele două greșeli frecvente pe care le fac cei mai mulţi oameni # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 55. Invitata acestui episod a emisiunii Health Talks by GSP este Ana Maria Apostol, medic primar ORL, care explică cum ne putem întări natural imunitatea pentru a preveni afecțiunile urechilor, nasului și gâtului și clarifică cele mai răspândite mituri din acest domeniu- Doamna doctor, ca să intrăm direct în subiect — spuneți-ne, care sunt cele mai frecvente probleme cu care vin pacienții la dumneavoastră, mai ales acum, în sezonul rece, când mulți răcesc sau ...
16:50
Adrian Mihalcea nu o vede încă pe UTA în play-off: „Ce se întâmplă e o consecință a rezultatelor" # Gazeta Sporturilor
UTA Arad și divizionara secundă Corvinul Hunedoara s-au întâlnit astăzi într-un meci amical pe Stadionul Francisc Neuman. Elevii lui Adrian Mihalcea au pierdut cu 1-2.La finalul partidei, antrenorul lui UTA a vorbit despre jocul de azi, dar și despre meciul echipei naționale din Bosnia. ...
16:50
Naționala a vizitat baza plină de români din Bosnia » Cadoul primit de delegație # Gazeta Sporturilor
Înainte de meciul cu Bosnia, delegația naționalei i-a vizitat pe militarii români participanți la operația EUFOR Althea.După ce jucătorii naționalei au fost vizitați de militari la hotelul din Zenica, „tricolorii” au întors gestul. S-au deplasat la baza militară Butmir, Sarajevo. Militarii români din baza militară Butmir, Sarajevo, participanți la operația EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, au primit vizita delegației naționalei. ...
Acum o oră
16:40
Câți spectatori sunt așteptați la Bosnia - România » Regulile impuse pentru fanii „tricolori” # Gazeta Sporturilor
FRF a emis un comunicat în care a transmis regulile impuse pentru fanii români care s-au deplasat la Zenica pentru meciul României cu Bosnia și Herțegovina din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.FRF a transmis faptul că federația din Bosnia și Herțegovina se așteaptă la o asistență de 11.700 de spectatori pe stadionul „Bilino Polje”, dintre care 550 de români la peluză și 200 în tribună. Stadionul din Zenica are o capacitate de 14.000 de locuri. ...
Acum 2 ore
16:10
Lista lui Cristi Chivu pentru transferul unui stoper » Jucătorii vizați de Inter: doi din Serie A, unu din Belgia # Gazeta Sporturilor
Inter va avea nevoie la vară, când îi expiră contractul lui Francesco Acerbi, care va fi trecut de 38 de ani, de un fundaș central. Conducerea clubului îi are deja în vedere pentru echipa antrenată de Cristi Chivu pe Mario Gila (Lazio), Oumar Solet (Udinese) și Joel Ordonez (Club Brugge). ...
16:10
Au plătit aproape 40 de milioane pentru el, iar fotbalistul și-a încheiat cariera la 31 de ani: „Corpul meu m-a trădat” # Gazeta Sporturilor
Mattia Caldara a anunțat în cursul zilei de sâmbătă că își încheie cariera la 31 de ani, o decizie marcată de numeroase probleme fizice, în special după sezonul 2018/19, când a suferit două leziuni grave, una la tendonul lui Ahile și alta la genunchi.Într-o scrisoare deschisă publicată pe site-ul jurnalistului Gianluca Di Marzio, fundașul pentru care AC Milan plătea aproape 40 de milioane de euro a lăsat o mărturie emoționantă. ...
16:00
Preliminariile CM 2026: Rezultatele, marcatorii și clasamentul în timp real » Austria are deplasare în Cipru, meci cu miză pentru România + Spania și Belgia joacă și ele # Gazeta Sporturilor
Astăzi se joacă 10 meciuri din preliminariile europene pentru Cupa Mondială din 2026. Toate vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Primul meci al zilei este Kazahstan - Belgia, programat de la 16:00. În cazul în care vor câștiga, oaspeții se vor califică la turneul final. Cu o victorie, Spania merge și ea sigur la CM, în cazul în care Turcia nu câștigă cu Bulgaria.Elveția și Austria se pot califica și ele de astăzi, însă au nevoie și de rezultate favorabile în celelalte partide. ...
15:30
Tony Da Silva a explicat plecarea de la Poli Iași: „Îmi mai sunt datorate trei luni de salariu pentru acest an” # Gazeta Sporturilor
Tony Da Silva, fostul antrenor al celor de la Poli Iași, a emis un comunicat de presă în care a oferit detalii despre plecarea sa de la clubul din Moldova.Antrenorul portughez a transmis că mai are de încasat trei luni de salariu și salarii restante din sezonul competițional 2023-2024. Acesta a transmis că nu a acționat clubul în instanță și că „nu a pus niciun obstacol în calea propunerii de concediere făcută de către consiliul de administrație. ...
15:30
A procedat corect Lucescu? În plină revenire de formă și propus de Mutu în primul „11”, Darius Olaru e iar cantitate neglijabilă la națională! # Gazeta Sporturilor
Cu 12 ore înaintea meciului crucial din Bosnia (diseară, 21:45), Mircea Lucescu a decis să-l lase în afara lotului pe Darius Olaru, mijlocașul campioanei FCSB, care va privi meciul de la Zenica din tribune. În situația lui mai sunt Ștefan Baiaram și Louis Munteanu, alte două vedete ale Superligii.Unul dintre superstarurile campionatului intern are în continuare o situație delicată la prima reprezentativă. ...
15:30
Echipa României de Billie Jean King Cup o va înfrunta pe cea a Noii Zeelande, de la ora 16:00 (live pe Digi Sport 3 și LIVE text pe GSP.ro), în grupa B a play-off-ului, la Gorzow Wielkopolski. Prima înfruntare s-a consumat între Polonia și Noua Zeelandă, Iga Swiatek și colegele impunându-se cu 3-0. ...
15:30
Cea mai bună canotoare din lume este româncă! Simona Radiș ocupă topul în care se mai află 3 românce # Gazeta Sporturilor
Simona Radiș (26 de ani), medaliată cu aur în cursa de 8+1 dublu vâsle la Campionatul Mondial 2025, a fost desemnată cea mai bună canotoare din acest an.În topul celor mai bune cinci canotoare din lume se află patru sportive din România: Amalia Bereș, Magdalena Rusu, Ancuța Bodnar și Simona Radiș, cea din urmă ocupând prima poziție. ...
Acum 4 ore
15:10
Cel mai bogat om din Bosnia i-a cazat pe români la Zenica » Are peste un miliard de euro, dar explică de ce preferă mașini second-hand # Gazeta Sporturilor
Sosită joi în Bosnia, naționala României s-a cazat la Hotelul Zenica, deținut de cel mai bogat om de afaceri din țară, Senad Dzambic, un personaj discret, cu o avere de peste 1 miliard de euro.La fel ca în precedentele două ocazii, delegația „tricoloră” a ales să se cazeze la hotelul de 4 stele aflat aproape de centrul orașului, dar și la doar 300 de metri de stadionul pe care elevii lui Lucescu vor întâlni Bosnia. ...
14:50
Cluburi de top se luptă pentru adolescentul de 100 de milioane de euro, comparat cu Mbappe # Gazeta Sporturilor
Yan Diomande (19 ani) are performanțe impresionante la Red Bull Leipzig de când s-a transferat din La Liga în Germania, în vară. Evoluțiile bune ale jucătorului au atras interesul cluburilor de top din Europa, Echipe precum Liverpool, Manchester City sau Real Madrid se luptă pentru semnătura jucătorului.Atacantul este deja comparat în presa din Germania cu Kylian Mbappe și Ousmane Dembele. ...
14:50
În drumul spre Zenica, ultrașii români au făcut un popas » Cu cine s-au întâlnit: „Nu vom accepta” # Gazeta Sporturilor
Un grup de ultrași români care s-a deplasat la Zenica pentru meciul cu Bosnia, care se va juca de la 21:45, a făcut un popas în Serbia. Acolo, suporetrii naționalei României s-au întâlnit cu un grup de ultrași sârbi, alături de care s-au fotografiat în fața unei biserici. Relațiile dintre cele două tabere sunt bine-cunoscute. „Defend Europe” și „Orthodox Brothers” erau mesajele de pe banner-ul ultrașilor. ...
14:30
Divizionara secundă Steaua București și Petrolul Ploiești, locul 13 din Superliga, au remizat, 2-2, într-un meci amical disputat pe stadionul din Ghencea.Cele două formații au profitat de pauza cauzată de meciurile echipelor naționale și au decis să își măsoare forțele într-o partidă amicală. Roș-albaștrii le-au pus mari probleme ploieștenilor și au condus de două ori. ...
14:30
Primul meci la CM 2026 al lui Cristiano poate fi ultimul la Mondiale! » Ce suspendare prevede regulamentul FIFA # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo, căpitanul naționalei Portugaliei, care va avea 41 de ani la turneul final din SUA, Mexic și Canada, a anunțat că ediția 2026 va fi ultimul său Campionat Mondial. Participarea sa de adio e în pericol să se reducă numai la ultimul meci din faza grupelor!Cristiano a fost eliminat joi în meciul pe care reprezentativa Portugaliei l-a pierdut la Dublin, 0-2 cu Irlanda. ...
14:20
UTA Arad și divizionara secundă Corvinul Hunedoara s-au întâlnit astăzi într-un meci amical pe Stadionul Francisc Neuman. Elevii lui Florin Maxim s-a impus cu 2-1 în duelul dintre echipele cu galerii înfrățite.Ribeiro a deschis scorul pentru Corvinul Hunedoara în minutul 59, iar Țăroi a egalat doar 2 minute mai târziu. Lovitura decisivă a dat-o Pîrvulescu în minutul 90, potrivit unui comunicat al hunedorenilor. ...
14:20
Pentru meciul Bosnia – România, decisiv în lupta pentru locul 2 în grupa pentru CM 2026, Mircea Lucescu are la dispoziție un lot de jucători care evoluează constant la echipele de club.La națională pare că s-au dus vremurile în care erau convocați și jucători care nu prindeau minute la echipele de club. Mircea Lucescu se bazează acum pe un lot format din fotbaliști care evoluează constant, cei mai mulți fiind chiar titulari. ...
14:00
Daria Silișteanu și Aissia Prisecariu au fost deturnate de CSM Constanța, dar nu au bazin unde să se antreneze # Gazeta Sporturilor
Înotătoarele Daria Silișteanu (16 ani) și Aissia Prisecariu (17 ani) reprezintă CSM-ul din orașul de la malul mării, dar se antrenează la Fălticeni.Plecate cu scandal de la Dinamo București, două dintre cele mai bune tinere înotătoare române au făcut o alegere neașteptată. ...
14:00
U Cluj, remiză în amicalul cu Zimbru Chișinău » Revenire după 7 luni în echipa ardelenilor # Gazeta Sporturilor
U Cluj a profitat de pauza internațională și a disputat un meci amical cu Zimbru Chișinău, formație din prima ligă din Republica Moldova. Cele două formații au remizat, 2-2.Pe teren a revenit elvețianul Jasper van der Werff, după o pauză de 7 luni. Fundașul s-a refăcut după accidentarea la genunchi suferită în derby-ul cu CFR, disputat în luna martie, în play-off-ul Superligii. ...
14:00
Cu prilejul pauzei internaționale, Rapid a jucat un meci amical cu divizionara secundă CS Afumați, câștigat de echipa antrenată de Constantin Gâlcă cu scorul de 3-0.Neconvocat de către Mircea Lucescu la ultima acțiune a echipei naționale a României din acest an, Alexandru Dobre a intrat pe parcursul meciului. ...
13:40
Carlos Alcaraz, interviu spectaculos în El Pais: „Talentul ajută, dar munca este cea care contează mai mult” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) a câștigat anul acesta opt turnee, va încheia anul ca lider mondial și este în semifinale la ATP Finals. Spaniolul a acordat un interviu în El Pais în care a dezvăluit lucruri inedite despre el.Carlos Alcaraz a avut un sezon extraordinar, în care a câștigat două turnee de Mare Șlem și pe care speră să-l încheie cu un trofeu la ATP Finals. ...
13:40
Fost campion mondial își amintește calvarul de la Barcelona: „Nici din casă nu ieșeam” # Gazeta Sporturilor
Samuel Umtiti (32 de ani) rememorează procesul care a dus la plecarea de la Barcelona, după mai mulți ani cu numeroase probleme fizice care l-au lăsat sub o presiune puternică a criticilor. Francezul era considerat unul dintre cei mai buni fundași din lume în 2018, anul în care a cucerit Campionatul Mondial cu naționala Franței, în Rusia. Totuși, acel turneu i-a marcat restul carierei, acum încheiată. ...
13:40
Meciul amical dintre Angola și Argentina, scor 0-2, disputat vineri pe Stadionul 11 de Novembro din Luanda, parte a celebrărilor a 50 de ani de independență angoleză, a fost marcat de incidente grave în afara stadionului, soldate cu 70 de răniți, conform Institutului de Urgențe Medicale din Angola. ...
13:40
Stilul de viață excentric al internaționalului Spaniei: „Pe așa ceva dau eu banii, nu pe ceasuri!” » Ce dietă a adoptat # Gazeta Sporturilor
Marcos Lllorente (30 de ani), fundașul dreapta al lui Atletico Madrid, și-a dezvăluit regimul alimentar și obieciurile, la care nu renunță niciodată. „Nu pricep de ce să te ferești de soare. Cancer de piele poți face și dacă trăiești în grotă!”, a spus internaționalul spaniol într-un interviu publicat de La Gazzetta dello Sport. ...
Acum 6 ore
13:00
PSG iși remaniază lotul pentru sezonul viitor și l-a transferat de la Dinamo pe pivotul danez Frederik Ladefoged (29 de ani).Zvonul cu transferul lui Frederik Ladefoged la PSG s-a confirmat vineri, când campioana Franței a anunțat că jucătorul danez a semnat un contract valabil pe 2 ani, începând din 2026.Frederik Ladefoged a semnat pe doi ani cu PSGLadefoged are 29 de ani și a jucat în ultimele două sezoane la Dinamo, după ce evoluase în Bundesliga, la Bergischer. ...
13:00
12:50
Situație incredibilă! Fostul jucător al Barcelonei poate rata finalul de sezon din cauza unei postări pe social media # Gazeta Sporturilor
Vitor Roque (20 de ani), atacant al echipei Palmeiras, riscă să rateze finalul de sezon al campionatului din Brazilia. Jucătorul a postat o imagine cu tentă homofobă, după victoria echipei sale contra lui Sao Paulo (3-2).Conform regulamentului din Brazilia, Roque riscă o pedeapsă între 5 și 10 etape. Palmeiras mai are de jucat 6 runde din acest sezon, ceea ce înseamnă că jucătorul ar putea rata cea mai importantă perioadă a campionatului. ...
12:50
Momente rare cu Novak Djokovic în lojă » Aproape că își rupe tricoul de pe el pentru echipa de club # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic, unul dintre cei mai buni tenismeni din istorie, a urmărit din arenă meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și Monaco, scor 91-79, din Euroliga de baschet, iar acesta nu și-a putut stăpâni reacțiile. Nole a demonstrat încă o dată cât de mult iubește Steaua Roșie. Acum a apărut o nouă înregistrare cu el, mai neobișnuită decât toate cele de până acum. Novak aproape că-și rupe tricoul din cauza clubului său iubit. ...
12:40
Vizită-surpriză la hotelul din Zenica, înainte de Bosnia - România: „Ca de la căpitan la căpitan” # Gazeta Sporturilor
Delegația „tricolorilor” la Zenica a fost vizitată de un grup de militari români, cu o seară înainte de duelul cu Bosnia și Herțegovina din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.Bosnia - România, penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.Duelul de la Zenica va fi liveTEXT pe GSP. ...
12:30
Fostul selecționer intervine în scandalul momentului: „Lamine Yamal își va risipi talentul dacă nu schimbă...! # Gazeta Sporturilor
Javier Clemente (75 de ani), fost selecționer al naționalei Spaniei pentru 66 de meciuri în anii '90, îl critică pe Lamine Yamal, prins la mijloc în conflictul dintre Federație și Barcelona. „E o luptă de cocoși. Cariera sa nu va dura mult dacă n-are grijă mare la anturaj și nu-și va schimba viața privată”, a declarat tehnicianul spaniol la emisiunea radio „Què T'hi Jugues”. ...
12:30
Protest cu peste 10.000 de ultrași, organizat chiar înaintea meciului decisiv din preliminariile CM 2026 # Gazeta Sporturilor
Peste 10.000 de ultrași germani ai mai multor echipe se vor aduna duminică la Leipzig pentru a protesta împotriva noilor măsuri de securitate asupra suporterilor, în timp ce poliția se pregătește pentru posibile tensiuni între grupurile de suporteri. Evenimentul este programat cu o zi înainte de meciul de calificare la Campionatul Mondial din 2026 dintre Germania și Slovacia, care va avea loc tot la Leipzig. ...
12:20
Stephen Curry a scris din nou istorie în NBA » Doar Michael Jordan reușise asta # Gazeta Sporturilor
Stephen Curry (37 de ani) a scris din nou istorie, devenind cel mai în vârstă jucător din NBA care înscrie peste 45 de puncte în două meciuri consecutive, și asta împotriva aceluiași adversar, Spurs.Golden State a reușit să plece cu victoria din San Antonio, învingând Spurs cu 109-108. Succesul a venit după o revenire spectaculoasă, deoarece Warriors au fost conduși cu 10 puncte (95-85) la mijlocul celui de-al patrulea sfert. ...
12:20
Antrenorul Dan Petrescu (57 de ani) simte că România se va impune în meciul cu Bosnia, care se va juca de la 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Dan Petrescu crede cu tărie că naționala condusă de Mircea Lucescu va bate la Zenica. Îi încurajează pe „tricolori” să spere chiar la prima poziție și la o calificare directă la turneul final, chiar dacă pentru asta este nevoie de un joc al rezultatelor favorabil. ...
11:40
Românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj: „Aici plătesc doar 30 de euro chirie!” # Gazeta Sporturilor
Mihail Mateescu, 51 de ani, este unul dintre puţinii români care trăiesc în Sarajevo. Ajuns aici în 1996, imediat după război, el a devenit prim balerin la Teatrul Naţional din capitala Bosniei, iar într-o discuţie deschisă cu jurnaliştii GSP şi-a dezvăluit viaţa desprinsă parcă dintr-un film de artăÎntr-un oraș în care trecutul și prezentul dansează unul în jurul celuilalt, un român a reușit să își scrie propriul destin pe scena Teatrului Naţional din Bosnia ...
11:20
I-au prins trucul secret al lui Kylian Mbappe! » Cum își ajută echipa să nu primească gol din penalty # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe (26 de ani) a fost filmat în timp ce își punea în aplicare „schema” pentru a deteriora punctul cu var din careul Franței, în meciul cu naționala Ucrainei (4-0) din preliminariile CM 2026. Căpitanul Les Bleus s-a ocupat pentru ca executantul penalty-ului să nu aibă cele mai bune condiții pentru a înscrie. ...
Acum 8 ore
11:10
Dacia Bigster, comparată cu Volkswagen în Europa: „Oferă tot ce ar trebui să aibă un SUV modern” # Gazeta Sporturilor
Noul model „Bigster” de la Dacia a fost comparat în presa din Austria cu Volkswagen, „mașina poporului” din Germania.Recent, Dacia Bigster a fost desemnată „mașina de familie a anului 2025 în Marea Britanie”. ...
11:00
Zâmbete și bună dispoziție în tabăra Poloniei înainte de întâlnirea cu România din Billie Jean King Cup # Gazeta Sporturilor
Polonia a trecut vineri de Noua Zeelandă cu 3-0 în grupa B din play-off-ul Billie Jean King Cup, iar duminică se duelează cu România. „Tricolorele” debutează sâmbătă a Gorzów Wielkopolski cu Noua Zeelandă.Katarzyna Kawa, Iga Swiatek și dublul Linda Klimovicova/Martyna Kubka nu au pierdut niciun set în fața jucătoarelor din Noua Zeelandă, debutând în forță în grupa B a play-off-ului Billie Jean King Cup, disputat pe teren propriu. ...
11:00
CSM București - Sola, în etapa a 8-a din Liga Campionilor » Campioana României așteaptă a 4-a victorie în competiție # Gazeta Sporturilor
CSM București joacă astăzi în sala Dinamo cu formația norvegiană Sola, în etapa a 8-a din Liga Campionilor. Meciul va începe la ora 17:00 și va fi transmis în direct de Prima Sport 3 și Digi Sport 4.CSM București încheie anul în Liga Campionilor cu formația norvegiană Sola, meci care contează pentru prima etapă a returului. ...
11:00
Lotul final al lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia și Herțegovina: 3 jucători sunt out # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu a anunțat lotul final pentru partida României cu Bosnia și Herțegovina din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.Selecționerul a ales să lase în afara lotului trei fotbaliști. Este vorba de Louis Munteanu, atacantul CFR-ului, Darius Olaru, mijlocașul celor de la FCSB, și Ștefan Baiaram, atacantul Universității Craiova.Bosnia - România, penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. ...
11:00
Continuă controversele înaintea meciului de 1 milion € al lui Ronaldinho la Iași: „Derapaje grave din partea organizatorilor” # Gazeta Sporturilor
Controversele legate de meciul demonstrativ de fotbal programat la Iași, pe 29 noiembrie, ora 16:00, între o echipă formată din Ronaldinho și prietenii lui și o selecționată autohtonă se întețesc.Astăzi, Iulian Mihăilă, președintele Ligii Legendelor, organizație în care activează mai mulți foști jucători români, care s-a retras din eveniment, a transmis un comunicat în care ridică mai multe semne de întrebare. ...
10:40
Mesaj războinic din Bosnia, înainte de meciul capital: „România trebuie să cadă” # Gazeta Sporturilor
Jurnaliștii din Bosnia au transmis un mesaj războinic înaintea meciului cu România, care se va juca de la 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Meciul de la Zenica are o importanță deosebită în vederea clasării pe locul al doilea, ceea ce ar aduce adversari în teorie mai facili la barajul din primăvară. Gazdele de astăzi speră chiar la o clasare pe primul loc și la o calificare directă la turneul final. Mesaj de forță din BosniaJurnaliștii de la sportsport. ...
10:30
Ioan Ovidiu Sabău a identificat problema României înainte de meciul cu Bosnia și Herțegovina: „De acolo se pleacă” # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fost internațional român, a prefațat partida decisivă a României cu Bosnia și Herțegovina din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.Bosnia - România, penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.Duelul de la Zenica va fi liveTEXT pe GSP. ...
10:20
„Mi-a furat PlayStation-ul și l-a amanetat pentru păcănele! Eram colegi de echipă!” » Bosniacul care a jucat 6 ani în România reclamă două incidente # Gazeta Sporturilor
Enes Sipovic, fost jucător în Liga 1 la Oțelul, Farul și Petrolul, a povestit pentru Gazeta Sporturilor câteva dintre episoadele petrecute în România.Fostul fundaș central a ajuns în România în 2009, la Oțelul, cu care a câștigat campionatul în 2011. Și a plecat din fotbalul românesc în 2015. Recent retras din fotbal, Sipovic a povestit la Sarajevo cum a fost experiența de fotbalist în România și a dezvăluit un episod neplăcut: când a fost furat de un coleg.VIDEO. ...
10:10
Felix Auger-Aliassime, atac la colegii săi de circuit: „Cred că și-au pierdut complet perspectiva” # Gazeta Sporturilor
Felix Auger-Aliassime (25 de ani, #8 ATP) va juca pentru prima oară în semifinale la ATP Finals, unde îl va întâlni pe Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP). Canadianul a vorbit la conferința de presă de după victoria cu Alexander Zverev despre plângerile colegilor de circuit, care spun că sezonul este prea lung și prea obositor.Felix Auger-Aliassime are un final de sezon foarte bun: după finala de la Paris, acum este în semifinale la ATP Finals. ...
10:10
Meci greu pentru Istvan Kovacs în Slovacia » Deciziile centralului l-au „înnebunit” pe antrenor # Gazeta Sporturilor
Istvan Kovacs (41 de ani), unul dintre cei mai în formă arbitri români, a avut o misiune dificilă la meciul dintre Slovacia și Irlanda de Nord (1-0), partidă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Centralul” a anulat două goluri ale slovacilor și a acordat un cartonaș roșu pentru un jucător al Irlandei de Nord.La finalul partidei, Michael O'Neill, selecționerul Irlandei de Nord, s-a declarat nemulțumit de prestația românului. ...
09:50
Președintele De Laurentiis atacă FIFA: „Eu îi plătesc și ei vin rupți! Compensații obligatorii și mercato special” # Gazeta Sporturilor
Aurelio De Laurentiis se revoltă iar după ce campioana Italiei l-a pierdut pentru 3-4 luni pe Frank Anguissa, accidentat grav la naționala Camerunului. „Nu se poate merge mai departe așa. Într-o zi o să-mi găsesc rupți pe toți jucătorii ale căror salarii eu le plătesc. Meciurile interțări trebuie să se joace într-o singură pauză!”, a tunat președintele lui Napoli. ...
09:40
Controversata ispită de la Insula Iubirii l-a cucerit pe fotbalistul retras la 22 de ani: „Dacă vreau un tip, întotdeauna îl obțin!” # Gazeta Sporturilor
Fostul jucător al echipei din NFL New England Patriots, Jotham Russell (22 de ani), a revenit în atenția publicului după ce a intrat în noul sezon al celebrei emisiuni Insula Iubirii Australia. Gabby Mccarthy (21 de ani), una dintre cele mai controversate ispite, este aleasa inimii sale.Drumul său către fotbalul american a fost neconvențional. După ce înainte a jucat rugby în Australia, el a trimis înregistrări ale jocurilor sale scouterilor și a fost acceptat în NFL. ...
