Cum influențează sportul sănătatea ORL: efecte asupra gâtului, nasului și urechilor + cele două greșeli frecvente pe care le fac cei mai mulţi oameni

Felix Auger-Aliassime (25 de ani, #8 ATP) va juca pentru prima oară în semifinale la ATP Finals, unde îl va întâlni pe Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP). Canadianul a vorbit la conferința de presă de după victoria cu Alexander Zverev despre plângerile colegilor de circuit, care spun că sezonul este prea lung și prea obositor.Felix Auger-Aliassime are un final de sezon foarte bun: după finala de la Paris, acum este în semifinale la ATP Finals. ...