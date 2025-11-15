BANC | Bulă și fiul lui: „Hai, fiule, încă un pas, încă un pas”

15:10

Gestionarea emoțiilor trebuie să devină o prioritate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 16 noiembrie 2025. Berbec Azi ai putea fi cel la care toată lumea aleargă pentru sfaturi. Ești cel care are toate răspunsurile și care poate scoate cu ușurință iepurele din pălărie. Ai încredere în judecata ta. Dacă mergi prea […]