România întâlneşte azi Bosnia. Se dă lupta pentru locurile 1-2, care îi vor propulsa pe câştigători la Mondial sau la baraj

Ziarul Financiar, 15 noiembrie 2025 18:30

România întâlneşte azi Bosnia. Se dă lupta pentru locurile 1-2, care îi vor propulsa pe câştigători la Mondial sau la baraj

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
18:30
România întâlneşte azi Bosnia. Se dă lupta pentru locurile 1-2, care îi vor propulsa pe câştigători la Mondial sau la baraj Ziarul Financiar
18:30
Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA a creat un gol fără precedent: Funcţionarii publici nu au putut să strângă date în timpul celor 43 de zile de şomaj tehnic, ceea ce a dus la o întrerupere în seriile statistice, lăsând investitorii în ceaţă cu privire la starea celei mai mari economii a lumii Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:00
Oana Ioniţă, ZF: Ce înseamnă „un oraş bun de locuit” pentru tineri? Clasamentul global făcut chiar de generaţia Z include Bangkok, Melbourne şi Cape Town în top 10 Ziarul Financiar
Acum 8 ore
12:15
Cum a reuşit un tânăr absolvent de Matematică-Informatică să transforme pasiunea lui pentru maşinile vechi într-un mic business: Tudor Oprea readuce la viaţă maşina românilor şi visează la un muzeu auto propriu Ziarul Financiar
11:15
Posibil una dintre cele mai mari mişcări a legendarului investitor american Warren Buffett înainte de a se retrage: Berkshire Hathaway şi-a construit o participaţie de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet (Google), după ce a vândut acţiuni Apple de 11 mld. dolari în T3 Ziarul Financiar
Acum 12 ore
09:45
DRIVE-TEST Auto ZF: Ford Puma Gen-E – 1.000 km într-o săptămână cu „electrica de oraş” Ziarul Financiar
09:15
Sportivii faimoşi ne vorbesc şi despre viaţă, nu doar despre sport. Lecţii pentru Generaţia Z din afara terenului Ziarul Financiar
09:15
VIDEO. Viorel Ruse, directorul de marketing al Salt Bank: „Îmi place ce se întâmplă la Dinamo. Au crescut foarte frumos şi investesc mult în tineret” Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:15
Soufflet Agro România, parte a grupului francez Soufflet, şi-a redus pierderea netă cu 26% în 2024, la 36 mil. lei Ziarul Financiar
Soufflet Agro România, care se ocupă de comerţul cerealelor şi a seminţelor şi deţine trei silozuri proprii, parte a grupului francez Soufflet, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 246,5 mil. lei (49,5 mil. euro), în creştere cu 13,3% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 217,5 mil. lei (aproximativ 44 mil. euro), conform calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
00:15
Afacerile constructorului Taffo din Baia Mare au scăzut cu 26,2% în 2024, ajungând la 87,5 mil. lei Ziarul Financiar
Taffo, o companie de construcţii din Baia Mare deţinută de trei acţionari români, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 87,5 mil. lei (17,6 mil. euro), în scădere cu 26,2% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 118,7 mil. lei (24 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
00:15
Hotelul International din Sinaia: „Businessul din evenimente corporate organizate de clienţii din farma, IT şi bănci a crescut cu 10%, dar este în scădere pe leisure“. Hotelul are 180 de camere, trei restaurante şi nouă săli de conferinţă Ziarul Financiar
Hotelul de patru stele International din Sinaia, una din cele mai mari unităţi din staţiunea montană, cu o capacitate de 180 de camere, la care deţine acţiuni familia fostului preşedinte ASF Dan Radu Ruşanu, a operat la un grad mediu de ocupare de 75% din septembrie până în prezent.
00:15
Turcii de la Tosmur Grup vor finaliza în decembrie a doua fabrică din Medgidia, care dublează capacitatea, o investiţie de 86 mil. euro: „Am angajat deja 60 de oameni“. Compania vinde cea mai mare parte a producţiei către clienţii din Europa, America, Asia şi Orientul Mijlociu şi doar 8% pe plan local Ziarul Financiar
Turcii de la Tosmur Grup, care contro­lează o fabrică de amidon din Medgidia, inaugurată în 2022, vor finaliza în decembrie construcţia unei noi unităţi, ce va dubla capacitatea de producţie, o investiţie de 86 mil. euro.
00:00
Raport FMI pentru România: Măsurile fiscale ale Guvernului reprezintă o etapă esenţială pentru restabilirea sustenabilităţii finanţelor publice. Economia este aşteptată să crească treptat cu 1,0% în 2025. Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Suntem pe o direcţie îmbunătăţită semnificativ Ziarul Financiar
14 noiembrie 2025
23:45
Raportul FMI pentru România: Fondul Monetar Internaţional confirmă că măsurile fiscale ale Guvernului reprezintă o etapă esenţială pentru restabilirea sustenabilităţii finanţelor publice. Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Suntem pe o direcţie îmbunătăţită semnificativ Ziarul Financiar
21:45
Întrebarea este dacă există o lume mai bună dincolo de corporaţii, de avantajele pe care le ai într-o corporaţie, dar fiind închis acolo? Există, dar trebuie să munceşti mult mai mult decât într-o corporaţie, în condiţiile în care credeai că într-o corporaţie se munceşte mult? Ziarul Financiar
19:45
Lecţie de diplomaţie elveţiană: Ţara cantoanelor a reuşit să-l convingă pe Trump să scadă tarifele comerciale de la 39% la 15%. „Am ajuns practic la un acord cu Elveţia” Ziarul Financiar
19:30
Bulgarii au preluat controlul asupra operaţiunilor Lukoil, în aşteptarea intrării în vigoare a sancţiunilor americane, şi l-au numit pe şeful Fiscului drept administrator Ziarul Financiar
19:30
Ei de ce pot şi noi nu? Polonia lansează un program de 1,1 miliarde de dolari pentru a finanţa industria locală de tehnologie. O mare parte din bani vor veni de la banca de stat BGK Ziarul Financiar
19:15
Există o lume mai bună dincolo de corporaţii? Ziarul Financiar
19:15
VIDEO. Cluburi de fotbal din România listate la bursă? Robert Anghel, vicepreşedinte Salt Bank: „Ai o alternativă faţă de finanţarea bancară şi, dacă aplici procesul cu cap, ai reuşit să te profesionalizezi” Ziarul Financiar
19:15
Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din România: Producţia şi veniturile scad în 9 luni din 2025, dar profitul rămâne peste bugetul rectificat. Profitul net la T3, minus 14% Ziarul Financiar
19:00
Bursă. ROCA Industry, cel mai mare holding de construcţii listat la BVB, îşi creşte cifra de afaceri cu 4,5% în primele 9 luni din acest an. „În mai puţin de patru ani am atins o cifră de afaceri de 130 milioane EUR, cu 12 fabrici în trei ţări” Ziarul Financiar
Ieri
18:30
Dezvoltatorul imobiliar Impact îşi dublează veniturile în 9 luni şi raportează profit net de 11,4 milioane euro, vânzările de locuinţe cresc cu 152% Ziarul Financiar
18:30
Meci crucial sâmbătă seară: Bătălia dintre România şi Bosnia pentru locul 2 în calificările la Mondiale. România are nevoie de o victorie pentru a avea o şansă în plus la baraj. Răzvan Burleanu, FRF: În Bosnia jucăm o finală Ziarul Financiar
18:30
Biofarm, afaceri 263 mil. lei la nouă luni din 2025 Ziarul Financiar
18:30
Nu ai apucat să pleci cu Erasmus? Veşti bune: Sunt bani şi pentru anul viitor. Programul Erasmus va avea în 2026 un buget de peste 5 miliarde de euro la nivel european Ziarul Financiar
18:15
Evergent, cel mai mare fond de investiţii alternative listat la Bursa de Valori, propune dividende speciale de 120 mil. lei, cu randament de 5%, după un an în care acţiunile au urcat cu 90% Ziarul Financiar
17:45
Care este cea mai importantă lecţie pe care o elevă de 17 ani a învăţat-o de la un profesor? Ziarul Financiar
17:30
Marea Britanie, pe un butoi de pulbere: Propunerea Guvernului de la Londra de a renunţa la a majora impozitul pe venit provoacă vânzări în masă pe bursă Ziarul Financiar
17:30
Meloni a pus ochii pe aurul familiilor italiene pentru a face rost de bani la buget: Guvernul italian vrea să strângă 2 miliarde de euro prin taxarea bijuteriilor moştenite sau deţinute şi nedeclarate Ziarul Financiar
17:15
După zece ani în care deficitul comercial agroalimentar a crescut de cinci ori până la 3,3 mld. euro, producătorii, procesatorii şi retailerii se aşază la aceeaşi masă pentru a reface lanţul valoric Ziarul Financiar
România este o ţară cu po­tenţial agricol uriaş, dar cu rezultate slabe. Importăm tot mai multă mâncare şi mai scumpă, deşi avem pământ dublu faţă de media statelor europene, de 0,44 hectare de teren agricol pe cap de locuitor.
17:15
Ce a alimentat creşterea spectaculoasă a aurului? China a raportat oficial achiziţii suspect de mici de lingouri în acest an. „Oamenii pur şi simplu nu mai cred cifrele oficiale, în special în privinţa Chinei” Ziarul Financiar
17:15
CTP trece de 100.000 mp în Oradea: Dezvoltatorul ridică o nouă clădire de 10.800 mp în CTPark Oradea North Ziarul Financiar
17:15
Beijingul cumpără masiv aur: Achiziţiile neraportate de aur ale Chinei ar putea fi de peste 10 ori mai mari decât cifrele oficiale, în condiţiile în care încearcă discret să se depărteze de dolarul american Ziarul Financiar
17:15
Ştiai că trei dintre cele mai iubite oraşe din România sunt şi unele dintre cele mai sigure din lume? Cluj-Napoca, Timişoara şi Braşov îşi fac loc în top 40 cele mai safe oraşe la nivel global Ziarul Financiar
17:00
Începutul sfârşitului bulei AI? Pieţele financiare din întreaga lume scad vineri, în timp ce investitorii devin tot mai preocupaţi de soarta companiilor din tehnologie şi evoluţia economică americană Ziarul Financiar
16:45
Vânzarea de titluri de stat către populaţie începe să scadă: Participarea la emisiunea Fidelis din noiembrie 2025, cea mai redusă din mai încoace. Ministerul de Finanţe atrage doar 1,3 mld. lei, cu dobânzi mai mici. Două treimi din Fidelis s-a dus către titlurile de stat în euro, care aveau o dobândă de 3,9% - 6,3%. Analiştii spun că românii s-au mutat către piaţa de acţiuni Ziarul Financiar
16:45
Andreea Balaban, Corporate Intelligence Agency: Inteligenţa artificială este un instrument foarte bun, dar trebuie folosit cu limite, discernământ şi cu reguli Ziarul Financiar
16:30
Monica Iancu, Partner, Bondoc & Asociaţii: Protecţia datelor rămâne esenţială, iar simplificarea raportării incidentelor de securitate este o măsură „binevenită” pentru mediul de afaceri Ziarul Financiar
16:30
Silviu Stoica, Partner, Popovici Niţu Stoica & Asociaţii: Trebuie să folosim AI-ul pe cât de mult posibil. În cinci ani, cred că abilităţile de strategie şi management vor fi din ce în ce mai căutate la un avocat Ziarul Financiar
16:15
Participarea la emisiunea Fidelis din noiembrie 2025, cea mai redusă din mai încoace: Statul atrage 1,3 mld. lei, cu dobânzi mai mici şi investitori mutaţi spre acţiuni. Două treimi, în euro Ziarul Financiar
15:45
Opinie Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Ce este un Trusted Advisor? Cine poate avea acest rol si care este legatura cu guvernanta corporativa? Ziarul Financiar
15:45
Radu Puiu, analist financiar, avertizează asupra unei noi fraude care îi foloseşte ilegal identitatea pentru a înşela investitorii de la Bursa de Valori Ziarul Financiar
15:00
Tu ce faci în weekend-ul 14-16 noiembrie? Iată câteva variante dacă încă nu ţi-ai făcut planuri Ziarul Financiar
15:00
Alexandra Cohuţiu, avocat la TPA România, despre „Legea Nordis”: Piaţa va deveni mai sigură şi mai selectivă pentru cumpărători; proiectele vor necesita capitalizare mai mare, iar preţurile locuinţelor vor continua să crească Ziarul Financiar
14:45
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Cum schimbă AI-ul evoluţia roboţilor software? Ziarul Financiar
14:45
Alex Mihalache, Visa: Am lansat anul acesta un program pentru agenţii AI, Visa Intelligent Commerce, care pune la dispoziţia agenţilor AI modalităţi, în primul rând de autorizare/identificare, pentru că este un element foarte important în ecosistemul de plăţi Ziarul Financiar
14:30
Ionuţ Georgescu, Safetech Innovations: Atacurile cibernetice ajung la un nivel din ce în ce mai avansat, dar şi soluţiile de securitate au început să se adapteze Ziarul Financiar
14:00
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Ce facilităţi integrează proiectul Yunity? Ziarul Financiar
14:00
Cutremur la vârful Verizon: Restructurare de proporţii colosale cu 15.000 de concedieri, 180 de magazine trecute pe franciză şi un plan de supravieţuire îndrăzneţ impus de noul CEO pentru a salva compania din cea mai dură competiţie din ultimul deceniu Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.