Scandal înainte de meciul Bosnia – România! Se cere intervenția FIFA și UEFA: „Românii trebuie interziși la Zenica”
Cancan.ro, 15 noiembrie 2025 21:20
A ieșit scandal mare înainte de meciul Bosina -România, din preliminariile Cupei Mondiale. Ultrașii lui Dinamo au ajuns la Belgrad, unde au afișat un banner cu un mesaj ce i-a înfuriat serios pe bosniaci. Se […]
Acum 5 minute
21:50
Deea Maxer iubește din nou! Nu mai există loc de interpretări, căci bruneta a făcut totul public și s-a afișat pentru prima dată alături de noul ei iubit! Și nu oricum, ci în cele mai […]
Acum o oră
21:20
Acum 2 ore
20:50
Horoscopul zilei de duminică, 16 noiembrie 2025. Astrele au anunțat că o zodie va avea parte de haos și multe responsabilități. Această zi va începe cu ezitări, dar se va termina cu o energie bună […]
20:30
Cine este polițistul rănit în timp ce dirija traficul din București! Agentul se află în continuare în spital # Cancan.ro
Ieri seara, 14 noiembrie, un agent de poliție al Brigăzii Rutiere – care dirija traficul din București – a fost lovit de un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 37 de ani. […]
20:00
O nouă înșelătorie! Cum reușesc curierii falși să păcălească oamenii prin metoda „coletul” # Cancan.ro
O nouă metodă de înșelătorie a apărut și deja a făcut numeroase victime. Este vorba despre metoda „coletul”. Polițiștii din Ploiești îl caută pe un individ care păcălește oameni prin această metodă. Bărbatul le cere […]
20:00
Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare după moartea fiicei sale: „Erau foarte stresaţi unii cu alţii când se vedeau, să nu-i vadă soţia” # Cancan.ro
Tatăl Sarei, fetița în vârstă de 2 ani, care și-a pierdut viața la o clinică stomatologică din București, face declarații șocante. Bărbatul a mărturisit că în timp ce fiica sa era resuscitată, personalul medical ar […]
Acum 4 ore
19:30
Ce spune Mariana Moculescu despre prezența ei la funeraliile lui Horia Moculescu: „Așa rămâne adevărul” # Cancan.ro
Mariana Moculescu, mesaj neașteptat cu doar o zi înainte de înmormântarea lui Horia Moculescu. Fosta soție a îngropat, în ultimul ceas, securea războiului. Ce a transmis aceasta în mediul online? A vorbit și despre motivul […]
19:10
La ce oră începe meciul Bosnia – România. Ce reguli trebuie să știe suporterii români care vor fi pe stadion # Cancan.ro
Românii care vor fi prezenți la Zenica pentru meciul Bosnia-România trebuie să respecte reguli stricte de acces și siguranță, în condițiile în care autoritățile au anunțat deja restricții de trafic, limitări privind materialele de susținere […]
19:00
Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun de la Craiova. Cât costă o cană, o pereche de mănuși sau o căciulă # Cancan.ro
Ieri, 14 noiembrie 2025, s-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Acesta este considerat unul dintre cele mai frumoase târguri din România. La deschidere au participat peste 10.000 de oameni. Târgul de Crăciun va […]
18:50
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri cu ochii în lacrimi: „Sunt aici ca mamă a doi copii născuți prematur” # Cancan.ro
Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat la un eveniment organizat la spitalul Universitar, cu ocazia Zilei Prematurității. Cu lacrimi în ochi, aceasta a ținut un discurs, vorbind și despre propria experiență. Prima doamnă […]
18:50
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria # Cancan.ro
România se află într-un moment crucial în drumul spre Campionatul Mondial din 2026, având programate ultimele două meciuri din preliminarii. „Tricolorii” vor întâlni în această seara, de la ora 21:45, Bosnia și Herțegovina, iar marți […]
18:40
Fostul soț al Alinei Sorescu vorbește deschis despre noua lui viață. Cu cine are „chimie maximă” după divorț Alexandru Ciucu # Cancan.ro
După divorțul de Alina Sorescu, CANCAN.RO l-a surprins din nou pe Alex Ciucu în compania Oanei Vlădescu! Da, aceeași Oana cu care lua masa și în 2013, în imagini exclusive tot marca noastră(VEZI AICI)! Deși […]
18:10
Ce semne îți trimite Universul, în funcție de luna nașterii. La ce te ajută aceste mesaje codate # Cancan.ro
Universul are propriul său limbaj, iar cei care știu să-l asculte primesc adesea indicii importante. Luna de naștere nu ne definește doar trăsăturile de personalitate, ci și felul în care primim mesajele subtile trimise din […]
18:10
Acum 6 ore
17:50
Câte sute de euro te costă să faci Revelionul 2026 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov # Cancan.ro
Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov anunță un Revelion pe cinste pentru cei care vor să înceapă anul 2026 într-un cadru de lux. Cu un sejur de patru nopți, servicii premium și un program artistic […]
17:30
Când face Codin Maticiuc nunta? Căsătoria civilă a făcut-o în secret, iar acum are planuri mari: „Îmbrăcată în prințesă” # Cancan.ro
De ani buni, Codin Maticiuc și Ana Padeli formează un cuplu. Aceștia s-au căsătorit civil, în secret, iar acum se gândesc să facă nunta dar și cununia religioasă. Codin Maticiuc a dat toate detaliile. Când […]
17:20
Ce a făcut Vlăduța Lupău în timp ce fratele ei, Bogdan Lupău, era plasat sub control judiciar. La cine s-a dus artista # Cancan.ro
Vineri, 14 noiembrie 2025, fratele Vlăduței Lupău, Bogdan, a fost pus sub control judiciar, după ce a fost acuzat de mai multe infracțiuni. Imediat ce acest subiect a ajuns în spațiul public, artista a avut […]
17:00
Oana Ioniță, sinceră până la capăt! Ce bărbat căsătorit din showbiz o fascinează: “Mai ales că este frumos” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Oana Ioniță nu se lasă și continuă lupta în instanță pentru fiul ei și al tenorului, Florin Budnaru. Așa cum știm deja, custodia copilului este comună, însă domiciliul este la tatăl lui, coregrafa ajungând, în […]
16:50
‘Escrocul de pe Tinder’ Simon Leviev este liber! A dat zeci de țepe, dar nu va răspunde legal. Care e motivul # Cancan.ro
Sfârșit neașteptat în cazul „Escrocului de pe Tinder”. Simon Leviev, israelianul care a escrocat mai multe femei, este liber. După ce a petrecut două luni în detenție, în Georgia, aceasta a scăpat basma curată. Avocata […]
16:50
Cât de târziu s-a sunat la 112 în cazul Sarei, fetița moartă în urma unei anestezii. Mama susține că procedura a început la ora 17:06 # Cancan.ro
Ies la iveală detalii tulburătoare în cazul Sarei, fetița de doi ani care și-a pierdut viața pe scaunul medicului stomatolog după o anestezie generală. Părinții copilei au lansat acuzații grave, susținând că apelul la 112 […]
16:50
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs. Este weekend, zi de relaxare și am pregătit un banc care cu siguranță o te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt soacra și […]
16:40
16:20
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test de inteligență foarte interesant, menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Este vorba despre un test care o să vă pună pe gânduri. Trebuie […]
16:10
Panică totală pentru pasagerii unui avion! Au văzut pe geam cum aeronava se dezintegra în aer # Cancan.ro
Un zbor din Rusia a fost marcat de panică și emoții puternice după ce avionul a suferit o defecțiune tehnică în timpul cursei Vladivostok -Blagoveșcensk. Echipajul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență […]
16:00
Dragoste la prima vedere în magazin. Damian Drăghici a găsit piesa perfecta, dar n-a avut unde s-o pună! # Cancan.ro
Damian Drăghici se pregătește intens pentru sărbătorile de iarnă. Niște mici modificări de design interior sunt binevenite și mai ales, dorite. Însă socoteala de acasă nu prea se potrivește cu cea din târg, sau, mai […]
16:00
„Eu, personal, nu aș face niciodată anestezie pediatrică în afara spitalului.” Cine este medicul care intervine în tragedia momentului # Cancan.ro
Cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul unui medic stomatolog din București, în urma unei anestezii generale, a trecut de granițele țării. Un renumit medic român specializat în terapie intensivă din […]
Acum 8 ore
15:40
Ioana Ginghină, revoltată de măreția Catedralei Neamului: „Iartă-ne, Doamne, că în numele Tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii” # Cancan.ro
Ioana Ginghină și-a exprimat opinia sinceră despre Catedrala Mântuirii Neamului. Actrița, cunoscută pentru felul direct în care abordează subiectele, a vorbit deschis despre modul în care percepe această construcție impunătoare care a fost sfințită pe […]
15:20
Vești importante pentru majoritatea șoferilor din România. Potrivit noilor modificări din Codul Rutier, cei care dețin un permis auto de tip B au voie acum să conducă și alte vehicule. Iată despre ce este vorba! […]
15:10
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti # Cancan.ro
Tragedia petrecută la Roma, unde muncitorul Octavian Stroici și-a găsit sfârșitul sub dărâmăturile unui turn medieval aflat în restaurare, a lăsat în urmă nu doar durere, ci și un loc încărcat de simbolism. În locul […]
15:10
În fața mamei, Jorge nu avea scăpare. Lecția dură care l-a făcut bărbat: “Pentru mine era o teroare” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Jorge este cunoscut de o țară întreagă ca artist și om de televiziune, însă mai puțini sunt cei care l-au văzut în postura de copil, soț și tată. Artistul a decis să își deschidă sufletul […]
14:40
A fost o tragedie în condiții experimentale? Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic care promova „sedarea profundă” revoluționară # Cancan.ro
O fetiță de doar 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din București, la nici o lună după ce proprietara clinicii anunța cu surle și trâmbițe lansarea unei proceduri „revoluționare” de sedare profundă. Tragedia ridică […]
14:30
Clinica dentară în care Sara a murit după o anestezie recunoaște ce nereguli are: „Dorim să formulăm câteva precizări” # Cancan.ro
Reprezentanții clinicii dentare din Sectorul 3 al Capitalei – unde fetița de doi ani a murit în urma unei anestezii generale, au recunoscut că nu au avut avize și autorizații pentru toate spațiile din cabinet. […]
14:20
Nu e banc! Cât costă o porție de doar 2 sarmale sau una de clătite Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu # Cancan.ro
Târgurile de Crăciun din România au început oficial sezonul festiv, iar Sibiu se numără printre primele orașe care și-au deschis porțile pentru vizitatori. Chiar dacă prețurile de la standuri sunt considerabil mai mari față de […]
14:00
Radu Vâlcan vrea să devină tată din nou. Are trei băieți, dar tot nu s-a liniștit: “Parcă lucrurile nu sunt încheiate” # Cancan.ro
De la faima de Don Juan pe care o avea când juca în seriale TV, Radu Vâlcan s-a transformat într-un soț model și un tată implicat. Îi priește atât de mult rolul de părinte, încât […]
Acum 12 ore
13:40
Trei persoane au murit după ce au mâncat produse locale în Istanbul, Turcia, iar un bărbat a ajuns la ATI. Ce au descoperit polițiștii # Cancan.ro
O tragedie cutremurătoare s-a petrecut în Istanbul, unde o femeie și cei doi copii ai săi și-au pierdut viața după ce ar fi consumat mâncare de la vânzători stradali din oraș. Incidentul a zguduit atât […]
13:40
Job-ul part-time, destinat exclusiv femeilor, plătit cu 8.000 lei/lună în noiembrie 2025, în România # Cancan.ro
Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă bine plătit trebuie să știe că ofertele de pe piața muncii sunt cât se poate de tentante. Care este job-ul part-time, destinat exclusiv femeilor, plătit cu […]
13:00
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris specialiștii despre ficatul ei # Cancan.ro
Au fost făcute publice buletinele de analize a micuței Sara, fetița de doi ani care a murit în cabinetul unui medic stomatolog din București. Din cauza valorilor crescute a unor rezultate, părinții au încercat în […]
12:50
Vești bune pentru fanii Labubu! O franciză cinematografică poate apărea în următorii ani # Cancan.ro
Vești bune pentru fanii Labubu din întreaga lume! Jucăria cunoscută de toată lumea, care a înregistrat numeroase vânzări și a devenit un reper pentru noua generație de colecționari. Linia de pluș cu monștri drăgălași și […]
12:20
Teo Trandafir a confundat-o pe Loredana Chivu cu Ilinca Vandici! Cum a reacționat colega de platou? „O să te țin minte” # Cancan.ro
Telespectatorii au aflat cum a reacționat Ilinca Vandici atunci când a fost comparată cu Loredana Chivu. Momentul a stârnit surpriză și amuzament, iar schimbul de replici cu Teo Trandafir a creat o atmosferă relaxată și […]
12:00
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Discuția online dintre o femeie și un bărbat te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? – Bună, am văzut că mi-ai dat ”ador” […]
11:40
Mariana Moculescu, acuzații la adresa Alexandrei Velniciuc! Ce susține că ar fi făcut la adresa Nidiei, în timpul priveghiului artistului Horia Moculescu # Cancan.ro
S-a lăsat cu scandal la priveghiul lui Horia Moculescu. Fosta soția a compozitorului, Mariana Moculescu, susține că nu a fost lăsată să intre să-i aducă un ultim omagiu și nici să-i fie alături fiicei sale, […]
11:20
Azi începe Postul Crăciunului. Care sunt cele 3 alimente de post pe care trebuie să le evităm, potrivit dr. Mihaela Bilic # Cancan.ro
De astăzi începe postul Crăciunului și există câteva limite alimentare pe care nu trebuie să le depășim, conform Mihaelei Bilic. Specialistul recomandă mese simple și ușor digerabile, bazate pe legume, verdețuri, ciorbe și tocane, evitând […]
11:10
Cele 3 ZODII care scapă de greutăți după luna noiembrie 2025. Încep un nou capitol în viața lor! # Cancan.ro
În luna noiembrie 2025, vremurile grele se încheie în sfârșit pentru trei semne zodiacale. Noiembrie va fi o perioadă puternică pentru semnele zodiacale mutabile, deoarece acestea pot încheia și începe simultan un nou capitol. Vezi […]
10:50
Ce ar fi trebuit să facă dentiștii clinicii stomatologice din Sectorul 3, înainte de anestezia Sarei. Un medic ATI explică protocolul corect # Cancan.ro
Cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit în urma administrării unei anestezii generale – de către un medic stomatolog – a revoltat lumea medicală din România. Elena Copaciu, medicul primar de Terapie Intensivă, […]
10:40
Ce ritual are Andra Măruță înainte de fiecare concert. Așa se asigură că are corzile vocale impecabile! # Cancan.ro
Andra este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Înainte de fiecare concert, ea se pregătește cu atenție pentru a-și proteja vocea și a oferi spectatorilor cea mai bună performanță. Are un ritual simplu […]
10:30
10:20
A trecut 1 an de la moartea Andreei Cuciuc! Igor Cuciuc este devastat: „Nu este ușor să treci peste o asemenea pierdere” # Cancan.ro
Sâmbătă, 15 noiembrie, se împlinește un an de când Andreea Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc din Republica Moldova, a încetat din viață. Adolescenta avea 17 ani și a murit în timpul petrecerii Balul Bobocilor, într-un […]
10:00
Tabel salarii București | Din ce categorie socială faci parte, în funcție de salariul tău actual # Cancan.ro
Într-o perioadă în care costurile de trai cresc constant, iar diferențele dintre veniturile românilor sunt tot mai vizibile, mulți oameni se întreabă unde se situează din punct de vedere social în funcție de salariul pe […]
09:50
Schimbarea majoră la care ministrul Sănătății s-a gândit, după moartea tragică a Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3 # Cancan.ro
Moartea prematură și fulgerătoare a Sarei, fetița de doi ani anesteziată pe scaunul unui medic stomatolog din București, ar putea provoca schimbări majore în cabinetele medicale private și de stat din România. Ministrul Sănătății, Alexandru […]
09:30
Vine iarna în București! Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în Capitală, potrivit meteorologilor Accuweather # Cancan.ro
Luna noiembrie aduce și temperaturi de iarnă pentru locuitorii Capitalei. După câteva zile surprinzător de blânde pentru această perioadă, vremea se răcește accentuat, anunțând apropierea iernii. Vremea din București urmează să treacă printr-o schimbare vizibilă […]
