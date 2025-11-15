Dani Oțil, declarații despre noua insulă pe care s-a desfășurat Power Couple! Tot acolo s-a filmat și Game of Thrones
SpyNews, 16 noiembrie 2025 00:10
Dani Oțil i-a primit pe fani în culisele noului sezon Power Couple! Prezentatorul TV a mărturisit că au apărut schimbări în ceea ce privește locul în care s-au desfășurat filmările, iar insula are un renume cinematografic uriaș!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum o oră
00:10
Dani Oțil, declarații despre noua insulă pe care s-a desfășurat Power Couple! Tot acolo s-a filmat și Game of Thrones # SpyNews
Dani Oțil i-a primit pe fani în culisele noului sezon Power Couple! Prezentatorul TV a mărturisit că au apărut schimbări în ceea ce privește locul în care s-au desfășurat filmările, iar insula are un renume cinematografic uriaș!
Acum 2 ore
23:40
Cum s-a schimbat viața de cuplu a lui Carmen Grebenișan și a iubitului ei, de când au devenit părinți. Influencerița, declarații pentru prima dată # SpyNews
Carmen Grebenișan a făcut declarații din intimitatea familiei sale, după ce aceasta s-a mărit! Influencerița a devenit mamă pentru prima dată recent și se bucură din plin de momentele petrecute alături de fiul ei și de iubit. Iată cum s-a schimbat relația lor, după ce au devenit părinți.
23:00
Manelistul Dan Drăghici ar fi fost eliberat din închisoare! Primise o pedeapsă de 20 de ani, după ce în 2016 și-a înjunghiat soția # SpyNews
Bombă în lumea manelelor din România! Dan Drăghici ar fi fost eliberat recent din închisoare, după ce în 2016 a fost condamnat la 20 de ani pentru că și-a înjunghiat soția de 11 ori. O mulțime de cântăreți, printre care și Tzancă Uraganu, au transmis mesaje după eliberare.
Acum 4 ore
22:20
Deea Maxer trăiește o nouă poveste de iubire! Vedeta s-a afișat recent alături de iubitul ei, într-un loc special din Europa: Viena! Bruneta are alături de ea un bărbat de succes, cu două fetițe și o meserie mai rară.
22:00
Cum arăta Mariana Moculescu când s-a căsătorit cu Horia Moculescu! Vedeta era însărcinată la nuntă # SpyNews
Horia Moculescu și Mariana s-au căsătorit în anul 1989. După un mariaj de zece ani, cei doi au divorțat, iar regretatul compozitor nu și-a mai refăcut viața. Imaginile de la cununia civilă a celor doi sunt destul de rare. Iată cum arătau Horia și Mariana Moculescu când au devenit soț și soție.
22:00
Fiica legendei dinamoviste Lică Nunweiller, „Câinele roșu” de la care a fost moștenită porecla, face acuzații grave și cere ajutorul judecătorilor, pentru ca imaginea tatălui ei să nu mai fie folosită pentru obținerea unor foloase, iar SPYNEWS.ro are toate detaliile.
22:00
Revoltă în blocul afectat de explozia din Rahova | Oamenii evacuați: „Am ajuns bătaia de joc a autorităților!” # SpyNews
Oamenii evacuați din blocul învecinat cu cel explodat în cartierul Rahova sunt, de o lună, pe drumuri, iar autoritățile par să le pună la încercare nervii, care sunt întinși la maximum.
22:00
Roxana Vașniuc trebuie să scoată din buzunar 30.000 de euro pentru a-și opera mama! Cu ce probleme se confruntă femeia. Declarații exclusive # SpyNews
Roxana Vașniuc trebuie să scoată 30.000 de euro din buzunar pentru a-și opera mama. Cu ce probleme se confruntă cea care i-a dat viață, dar și de câte intervenții are nevoie. Declarații exclusive.
22:00
Pepe, mai sincer ca niciodată! Sacrificiile nevăzute din spatele camerelor de filmat. Cum reușește să se împartă între carieră și familie | VIDEO # SpyNews
Îl vedem mereu pe scenă sau pe micile ecrane, însă puțini știu cum reușește Pepe să se împartă între o carieră plină și viața de familie. Artistul mărturisește că face sacrificii, dar nu-și neglijează niciodată cele mai importante persoane din viața lui: cei trei copii și partenera de viață. Prezentatorul de la Te cunosc de undeva vorbește, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre echilibrul dintre muncă și familie.
21:10
Meciul Bosnia – România începe cu scandal! Un mesaj al suporterilor români a isterizat internetul # SpyNews
Meciul Bosnia - România, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, începe cu scandal! Un mesaj al suporterilor români, care ar fi fost afișat la Belgrad, a stârnit reacții controversate, sâmbătă seară.
Acum 6 ore
20:30
Deea Maxer s-a afișat pentru prima dată alături de noul iubit! Cum arată bărbatul care i-a alinat sufletul brunetei # SpyNews
Deea Maxer iubește din nou! Nu mai e loc de dubii, pentru că bruneta a făcut totul public și s-a afișat pentru prima dată alături de noul partener! Nu oricum, ci în cele mai romantice ipostaze! Iată cum arată iubitul vedetei.
20:00
De la ce vârstă e recomandat să se facă intervenții cu anestezie generală la copii! Ce spun forurile internaționale # SpyNews
Cazul Sarei, fetița moartă la stomatolog în urma unei anestezii generale, a stârnit multe semnalte de alarmă. Așadar, informarea corectă rămâne singura armă împotriva unei astfel de tragedii. Iată de la ce vârstă de recomandă efectuarea de intervenții care necesită anestezie generală la copii!
19:20
Alin Oprea, declarație supremă de dragoste pentru soția lui, Medana! Artistul a spus lucrurilor pe nume: ”O consider net superioară” # SpyNews
Alin Oprea a decis să pună punct definitiv subiectului ”fosta soție”. Artistul i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă Medanei, femeia care l-a făcut să iubească din nou. Cântărețul a spus lucrurilor pe nume, după ultimul conflict în care a fost implicat.
Acum 8 ore
18:50
Medicii de la clinica unde a murit fetița de 2 ani ar fi vrut să șteargă toate dovezile? Tatăl ei: ”Deja chemaseră avocatul, juristul” # SpyNews
Tatăl fetiței moarte la clinica din București a făcut acuzații halucinante! Bărbatul susține că, în timp ce fiica lui era resuscitată, medicii s-ar fi pregătit deja pentru ce a urmat. Aceștia ar fi chemat avocatul și persoana care se ocupă de camerele de filmat.
18:10
Mariana Moculescu, gest neașteptat la priveghiul lui Horia Moculescu! Imaginile momentului cu ea și Nidia, fiica compozitorului # SpyNews
Familia lui Horia Moculescu a organizat, astăzi, priveghiul artistului. Au fost prezente o mulțime de persoane, care de-a lungul timpului l-au admirat pe regretatul compozitor. A avut loc și un moment surprinzător, când Mariana Moculescu și-a făcut prezența, deși a spus că nu va fi prezentă la funeralii. Iată ce atitudine a avut față de Nidia, fiica lui Horia Moculescu.
17:30
Sorin, un român de succes din America, a dezvăluit ce l-a făcut să plece din România. Cum a făcut performanță în Las Vegas # SpyNews
Un român a plecat din România cu visuri mari, pe care și le-a văzut realitatea în Statele Unite ale Americii. Sorin Sălcianu este dovada clară că acolo unde există pasiune, perseverență și devotament, orice poate deveni realitate. Românul a făcut declarații la Visul românesc - Succes american despre motivele pentru care a plecat din țară.
17:00
Alexandra Velniciuc, destinațiile preferate de vacanță. Ce a surprins-o plăcut la turismul din Bulgaria # SpyNews
Alexandra Velniciuc are câteva destinații de vacanță preferate, printre care Viena, Sardinia și Florența. Actrița a povestit că a fost și în Bulgaria în urmă cu câțiva ani și a avut parte de o vacanță neașteptat de frumoasă, deși nu plecase cu prea mari speranțe de acasă.
Acum 12 ore
16:50
Ultima imagine cu Sara, fetița moartă la stomatolog, în București! Părinții au sărbătorit-o recent # SpyNews
Moartea fetiței din București, pe scaunul stomatologului, a stârnit revoltă în România și multă durere în sufletul familiei sale. Părinții Sarei au sărbătorit-o recent, fără să știe că aceea urma să fie ultima ocazie pe care o au. Iată care este ultima imagine cu micuța de doar 2 ani!
16:30
Bogdan de la Ploiești, dedicație pentru Cristina Pucean, deși sunt despărțiți. Cum a răspuns, după ce a fost acuzat că e o altă strategie de marketing # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a fost cel care a confirmat despărțirea de Cristina Pucean, în timp ce dansatoarea a preferat să nu vorbească prea mult pe marginea acestui subiect. În timpul unui concert, manelistul i-a dedicat o piesă fostei lui iubite.
16:00
Cum au ajuns Gabriela Cristea și Tavi Clonda să își cumpere o casă în Italia. Au vrut inițial să achiziționeze o altă locuință în România # SpyNews
Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat casă în Italia. Cei doi au făcut anunțul în urmă cu câteva săptămâni. Primele căutări au început acum câteva luni. Inițial, și-au dorit o altă locuință în România, dar într-o vacanță, și-au dat seama că Italia este o variantă perfectă.
15:10
Rezultatele analizelor fetiței de doi ani, care a murit pe scaunul stomatologului, confirmă că existau valori de 6 ori mai mari. Ce au descoperit medicii la ecografie # SpyNews
Părinții fetiței de doi ani au declarat, la câteva ore după ce fetița a murit, în urma vizitei la stomatolog, că au anunțat medicii de faptul că analizele copilului nu erau tocmai bune. Două dintre valori sunt, într-adevăr, de șase ori mai mari decât normalul.
14:40
Marilu Dobrescu și-a găsit casa visurilor, în Australia. Cum arată proprietatea care le-a plăcut cel mai mult influeceriței și iubitului ei # SpyNews
Marilu Dobrescu și iubitul ei sunt în căutarea unei case, în Australia. După ce au mers să vadă patru locuințe, se pare că a cincea oară a fost cu noroc. Cei doi au mers de curând la o casă situată la 40 de minute distanță de mers cu mașina de Sydney și amândoi s-au declarat încântați.
14:20
O influenceriță din România și-a cumpărat casă în Creta. Cum vrea să arate locuința ei: „Totul a început fără un plan” # SpyNews
O influenceriță de la noi și-a cumpărat casă în Creta. Locuința nu este încă gata, așa că se lucrează intens ca totul să fie impecabil. Bruneta s-a ocupat și de cum va arăta curtea casei.
13:40
Martorii în cazul tinerei găsită decedată, lângă o șină de cale ferată, în Bacău, fac declarații. Victima ar avea 26 de ani și a fost înjunghiată de două ori # SpyNews
O tânără a fost descoperită decedată vineri dimineață de doi trecători, lângă o șină de cale ferată, în Bacău. Victima ar avea 26 de ani și ar fi fost lovită, iar mai apoi înjunghiată de două ori.
12:50
Prețuri la Târgul de Crăciun de la Craiova 2025. Este considerat unul dintre cele mai frumoase din țară, dar și unul dintre cele mai scumpe # SpyNews
Aseară s-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Este considerat unul dintre cele mai frumoase din țară și face concurență și marilor târguri din capitalele europene. 10.000 de oameni au participat la deschidere, dar distracția costă. Târgul va fi deschis până pe 4 ianuarie 2026.
12:10
Emily de la Mireasa a reacționat, după ce Liviu nu a fost eliminat din competiție. Ce mesaj i-a transmis fosta concurentă # SpyNews
Liviu de la Mireasa a fost în cursa pentru eliminare, însă nu a părăsit competiția vineri. Marius a fost, în schimb, eliminat în gala de ieri. Liviu își dorește în continuare să fie eliminat. Emily a reacționat, după vestea că el nu a părăsit casa Mireasa.
Acum 24 ore
11:50
Incredibil! O firmă de mașini din China a încercat să își facă reclamă, dar a distrus o parte dintr-un monument! VIDEO # SpyNews
O firmă de mașini din China a vrut să promoveze un autoturism, însă mașina a distrus o parte dintr-un monument. A încercat să urce pe Muntele Tianmen, cunoscut pentru panta extremă. Mașina s-a izbit de un parapet.
11:10
Lady Gaga a mărturisit că s-a confruntat cu probleme mintale. Cine i-a fost alături în perioada complicată: „Eram complet distrusă” # SpyNews
Lady Gaga a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei, între 2017 și 2019. Cântăreața a mărturisit că a filmat „A Star Is Born” sunt influența unei substanțe care se folosește în tratarea episoadelor maniacale.
10:40
O femeie și copiii ei au murit, după ce ar fi mâncat de la vânzători stradali, în Istanbul. Soțul ei, în stare gravă. Ce ar fi consumat # SpyNews
O femeie și cei doi copii ai ei au murit, în Istanbul, după ce ar fi mâncat de la vânzători stradali. Soțul femeii este în stare gravă, la terapie intensivă. Autoritățile din Turcia au anunțat că a fost închis locul unde se vindea mâncare, iar patru persoane au fost reținute.
10:10
Carmen Grebenișan a recunoscut că s-a gândit la moarte în timpul nașterii. Își mai dorește să devină sau nu mamă din nou # SpyNews
Carmen Grebenișan a devenit mamă în urmă cu o lună. Chiar dacă lucrurile au decurs perfect în cazul nașterii lui Kadri, influencerița a recunoscut că s-a temut de moarte în acele momente. Carmen Grebenișan a vorbit despre cum și-a gestionat fricile legate de acest subiect.
09:40
Jador, primele imagini cu chipul fiului său. Cântărețul și Avraam, surprinși în ipostaze înduioșătoare: „Este cea mai mare binecuvântare” # SpyNews
Jador și-a prezentat fiul de curând. Avraam a venit pe lume în urmă cu cinci luni și până acum cântărețul și soția lui, Oana Ciocan, nu au dezvăluit chipul fiului lor. Jador a apărut în ipostaze emoționante în videoclipul ultimei lui piese.
Ieri
23:50
Secrete din căsnicia Georgianei Lobonț. Cum gestionează cântăreața și soțul ei situațiile tensionate # SpyNews
Georgiana Lobonț a oferit un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, în care a vorbit deschis despre situațiile tensionate din căsnicia ei. Artista și Rareș Ciciovan sunt căsătoriți de mulți ani, iar acum, Georgiana Lobonț a dezvăluit cum reușesc să treacă peste astfel de momente.
23:00
Cum își menține Cristina Spătar silueta de invidiat. Soțul o obligă să mănânce: "Mă pune să mănânc..." # SpyNews
Cristina Spătar a fost invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show, acolo unde a vorbit, printre altele, despre stilul de viață pe care l-a adoptat în ultima perioadă. Aceasta a explicat faptul că soțul o obligă să mănânce. Iată cum își menține silueta de invidiat!
22:10
Fosta soție a regretatului compozitor Horia Moculescu le-a declarat război unor medici care o acuză că le-ar fi tras țeapă cu plata facturii și, pentru a-i ține la distanță și a-i determina să nu mai ceară executarea silită, a solicitat emiterea unor ordine de protecție.
22:10
Lavinia Pârva, apariție rară! Este o mămică exemplară! Cum au filmat-o paparazzii Spynews.ro # SpyNews
Lavinia Pârva uimește pe zi ce trece! Partenera lui Ștefan Bănică Jr. este o mamă „ca la carte”, iar lucrul acesta se poate observa cu ochiul liber. Recent, vedeta a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro în ipostaze care îi fac cinste. Iată despre ce este vorba!
22:10
Ce s-a întâmplat cu Loredana Chivu? Motivul real pentru care este de nerecunoscut. De ce și-a schimbat total culoarea părului, după 20 de ani de blond # SpyNews
După 20 de ani de blond, Loredana Chivu a decis că e timpul pentru o schimbare radicală în viața ei. Fosta asistentă TV trăiește un nou început, iar acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, spune care sunt motivele pentru care a renunțat la culoarea care a consacrat-o. Din blondă, a devenit șatenă. Dar ce a determinat o transformare atât de mare?!
22:10
Victorie importantă pentru Oana Ioniță! Magistrații s-au pronunțat! Coregrafa poate petrece mai mult timp cu fiul său. # SpyNews
Victorie importantă pentru Oana Ioniță! Magistrații s-au pronunțat astăzi! Coregrafa va petrece mai mult timp cu fiul său, după ce acesta a fost audiat de judecători. Prima reacție a Oanei Ioniță!
22:10
MApN, anunț de ultim moment! A fost convocat ambasadorul Federației Ruse la București. Ce dovezi i s-au prezentat # SpyNews
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 14 noiembrie 2025, la sediul MAE. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării Naționale. Iată ce dovezi i-au fost prezentate ambasadorului! Au legătură cu violarea spațiului aerian românesc.
21:50
Kourtney Kardashian își sărbătorește soțul! Travis Barker a împlinit 50 de ani: "Liderul familiei noastre" # SpyNews
Soțul lui Kourtney Kardashian a împlinit 50 de ani, iar vedeta i-a transmis un mesaj emoționant. Travis Barker a primit și o surpriză din partea brunetei care i-a furat inima. Iată ce urare specială i-a făcut!
21:10
Trupul neînsuflețit al fetiței moarte pe scaunul stomatologului a ajuns la Câmpulung Muscel! Unde va fi înmormântat # SpyNews
Fetița de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului a fost adusă în Câmpulung Muscel, într-un sicriu alb. Înmormântarea Sarei va avea loc sâmbătă. Unde va fi înhumat trupul neînsuflețit.
21:00
Ramona Gabor, apel disperat, după ce i-au fost sparte conturile de Facebook. Sora Monicăi Gabor și-a rugat urmăritorii să o ajute să-și recupereze paginile, în cazul în care există cineva care are cunoștințe în acest domeniu.
20:50
Ramona Gabor, apel disperat, după ce i-a fost spart contul de Facebook. Sora Monicăi Gabor și-a rugat urmăritorii să o ajute să-și recupereze pagina, în cazul în care există cineva care are cunoștințe în acest domeniu.
20:20
Sorin și Diana de la Mireasa - Capriciile iubrii au decis să pună punct relației. Cei doi s-au despărțit după noaptea petrecută la hotel # SpyNews
Cu toate că în urmă cu câteva zile s-au sărutat, acum, Sorin și Diana de la Mireasa - Capriciile iubirii au decis să se despartă. Chiar dacă abia s-au declarat, oficial, un cuplu, cei doi au ajuns la concluzia că le este mai bine să meargă pe drumuri separate.
19:30
Ce se întâmplă între Alex Bodi și Anca? Frumoasa brunetă i-a dat unfollow, iar el încearcă să îi facă în ciudă? # SpyNews
Relația dintre Alex Bodi și Anca, sub semnul întrebării? Bruneta care i-a pus afaceristului, cândva, inima pe jar i-a dat unfollow, iar el se pare că încearcă să o facă geloasă. Iată detaliul care a stârnit suspiciuni!
19:00
Alberto Guță nu este fan shopping, iar noi avem dovezile! Ce face fiul lui Nicolae Guță, alături de iubita sa, în mall # SpyNews
Alberto Guță și iubita sa, surprinși de paparazzii Spynews, la shopping. Ei bine, sesiunea de cumpărături a celor doi nu a fost deloc una obișnuită. De ce? Pentru că fiul lui Nicolae Guță nu părea deloc prea încântat. În rândurile de mai jos urmează să vă prezentăm ce au făcut amorezii, pas cu pas.
18:20
Tată din Timișoara acuză că nu își poate vedea copilul care se află la mamă: „Nu-l lăsa cu motivul că-i prea mic încă” # SpyNews
Andrei este un tată în vârstă de 33 de ani, din Timișoara, care și-a strigat durerea în cadrul emisiunii Acces Direct. Bărbatul își acuză fosta parteneră de viață că îl ține departe de copilul său.
17:30
Cine este, de fapt, proprietara clinicii în care a murit fetița de 2 ani. Susține că s-au mai efectuat peste 1.700 de de proceduri de sedare profundă # SpyNews
S-a aflat cine este, de fapt, proprietara clinicii în care a murit fetița de 2 ani. Micuța și-a pierdut viața chiar pe scaunul stomatologului, iar medicii nu au mai putu face nimic pentru a-i salva viața. Cea care deține unitatea medicală susține că s-au mai efectuat peste 1.700 de proceduri de sedare profundă.
16:50
Fetița de doi ani, moartă pe scaunul stomatologului, ar mai fi fost sedată profund. Totul s-ar fi întâmplat la aceeași clinică, acum un an # SpyNews
Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței moarte pe scaunul stomatologului au ieșit la iveală. Copila de doar doi ani ar mai fi fost sedată profund, în urmă cu un an, la aceeași clinică. Unitatea medicală și-a închis paginile de pe rețelele sociale.
16:00
Au apărut primele rezultate ale autopsiei copilei de doi ani, moartă la clinica stomatologică din București. Ce s-a descoperit # SpyNews
Au apărut primele rezultate ale autopsiei fetiței de doi ani, moartă în cadrul unei intervenții stomatologice, la o clinică din București. Potrivit informațiilor, fetiţa suferea de „o patologie cronic preexistentă complexă”.
16:00
Tatăl lui Daniel Onoriu a fost condus pe ultimul drum astăzi. Imagini dureroase de la înmormântarea lui Costel Onoriu # SpyNews
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit în urmă cu câteva zile, pe patul de spital, în Franța. S-a confruntat cu probleme de sănătate serioase, iar familia a sperat într-o minune. Astăzi, Costel Onoriu a fost înmormântat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.