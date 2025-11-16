România pierde în Bosnia și ajunge la baraj – misiune aproape imposibilă pentru Mondial
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut. Articolul România pierde în Bosnia și ajunge la baraj – misiune aproape imposibilă pentru Mondial apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Sunt explicate expresiile latinești „in succum et sanguinem”, „odium generis humani” și „homo animal politicum”, așa cum apar ele folosite de Mihai Eminescu în publicistica sa. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (XIV) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Poate va ajunge și România noastră la Cupa Mondială, lângă Iordania și Uzbekistan. Articolul Îmbârligatele sunt căile domnului Infantino apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cazul fetiței de 2 ani: tatăl susține că reprezentanții clinicii au încercat să mușamalizeze incidentul/„Au chemat avocatul înainte să explice ce s-a întâmplat” # Ziarul de Iasi
Tatăl fetiţei de doi ani care a murit la o clinică din Bucureşti după ce a fost sedată pentru o intervenţie stomatologică îi acuză pe reprezentanţii unităţii medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi şi că ar fi chemat pe cineva care ştie să umble la sistemul de monitorizare video. De asemenea, el mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca ei să afle că fetiţa lor murise deja, transmite news.ro. Articolul Cazul fetiței de 2 ani: tatăl susține că reprezentanții clinicii au încercat să mușamalizeze incidentul/„Au chemat avocatul înainte să explice ce s-a întâmplat” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Lovitură majoră pentru Moscova: calea ferată trans-siberiană, ținta unui atac ucrainean – VIDEO # Ziarul de Iasi
Ucraina a anunțat că a lansat mai multe atacuri pe calea ferată trans-siberiană, blocând lanțurile de aprovizionare militare rusești, inclusiv livrările de arme din Coreea de Nord, anunță Kyiv Post, citat de ziare.com. Articolul Lovitură majoră pentru Moscova: calea ferată trans-siberiană, ținta unui atac ucrainean – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
România pierde în Bosnia și ajunge la baraj – misiune aproape imposibilă pentru Mondial # Ziarul de Iasi
03:20
A treia victorie, după trei eșecuri? Politehnica Iași se duelează astăzi cu un „satelit” # Ziarul de Iasi
Echipa de baschet masculin a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Politehnica, joacă astăzi, de la ora 17:15, în Sala Polivalentă din Iași, cu gruparea secundă a CSM BBA Petrolul Ploiești. Articolul A treia victorie, după trei eșecuri? Politehnica Iași se duelează astăzi cu un „satelit” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Legiuitorul român vine, chiar în aceste zile, cu o inițiativă care vorbește despre echilibru și dreptate, nu – cum ne-am fi așteptat - despre sancțiune și constrângere. Observăm că Proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică nu șterge datorii și nu promite amnistii financiare, având un scop mult mai profund: oprirea executărilor silite abuzive pentru creanțe prescrise. Articolul Umanizarea executării silite. O intenție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Povestea Anei Maria Toader, tânara pe care părinții o vedeau medic, dar ea a ajuns horticultor din dragoste pentru vin. „Nu este doar o băutură, ci o lume de sine stătătoare” – FOTO # Ziarul de Iasi
Ana Maria Toader, absolventă a Facultății de Horticultură din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV), este Wine Traveller - o exploratoare a vinului care călătorește prin podgorii și crame din întreaga lume, descoperind nu doar gusturi, ci și povești, tradiții și oameni din spatele fiecărei sticle. Pentru ea, vinul nu este doar o băutură, ci un limbaj universal, o cale de a înțelege lumea și pe cei din jur. Articolul Povestea Anei Maria Toader, tânara pe care părinții o vedeau medic, dar ea a ajuns horticultor din dragoste pentru vin. „Nu este doar o băutură, ci o lume de sine stătătoare” – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
16:20
Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica. Comandantul batalionului multinaţional EUFOR i-a oferit lui Ianis Hagi drapelul României – VIDEO # Ziarul de Iasi
Militarii români din EUFOR ALTHEA le-au transmis tricolorilor mesajul lor de încurajare înainte de meciul cu Bosnia şi Herţegovina, de sâmbătă seară, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, notează news.ro. Articolul Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica. Comandantul batalionului multinaţional EUFOR i-a oferit lui Ianis Hagi drapelul României – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
După o absență de zeci de ani din zonele de deal și câmpie, cerbul lopătar, unul dintre cele mai frumoase animale din România, a apărut în mai multe păduri din țară, transmite stirileprotv.ro Articolul Cerbul lopătar, din nou în pădurile Iașului după zeci de ani de dispariție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
13:20
Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor # Ziarul de Iasi
Canadianul Felix Auger-Aliassime, numărul 8 mondial, a obţinut, vineri seară, ultimul bilet pentru semifinalele Masters ATP de la Torino, învingându-l pe numărul 3 mondial, germanul Alexander Zverev, conform news.ro. Articolul Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Echipa naţională a Croaţiei s-a calificat vineri seara la turneul final al Cupei Mondiale 2026, în timp ce Polonia şi Cehia nu mai pot pierde locul secund în grupele lor şi vor merge la baraj, scrie news.ro. Articolul Preliminarii Cupa Mondială 2026: Croaţia s-a calificat la turneul final apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Patru schelete au fost descoperite sub Palatul de Justiție. „La o adâncime de 7 metri, s’au dat de niște ruine, formate din cărămizi și lemnărie” # Ziarul de Iasi
La mijlocul lunii noiembrie, cu exact un secol în urmă, un gazetar al cotidianului Universul trimitea din Iași către foaia bucureșteană la care lucra o știre care avea să circule cu repeziciune printre cititorii vremii: „Noui descoperiri la palatul domnesc din Iași”. Inaugurat cu doar o luna înainte, palatul de Justiție (actualul Palat al Culturii din Iași) atrăgea atenția ca un magnet. Articolul Patru schelete au fost descoperite sub Palatul de Justiție. „La o adâncime de 7 metri, s’au dat de niște ruine, formate din cărămizi și lemnărie” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Iașul îmbătrânește mai repede decât restul țării. De la cel mai tânăr județ, se îndreaptă hotărât spre vârsta a doua # Ziarul de Iasi
În urmă cu doar trei ani, Iașul era județul cu populația cea mai tânără din țară. În 2025 a ajuns deja la „vârsta a doua”. Potrivit Institutului Național de Statistică, la jumătatea acestui an vârsta medie a populației după domiciliu din județul Iași era de 40,2 ani, a treia cea mai mică din țară. Articolul Iașul îmbătrânește mai repede decât restul țării. De la cel mai tânăr județ, se îndreaptă hotărât spre vârsta a doua apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
RAPORT Unde se adăpostesc românii în caz că ne invadează rușii? Ieșenii s-ar putea „bate” la propriu pentru un loc: 97% dintre locuitori nu au adăpost sigur # Ziarul de Iasi
Dacă mâine ar izbucni un conflict armat, întrebarea care planează asupra Iașului este una simplă și tulburătoare: unde s-ar adăposti oamenii? În orașul cu peste 271.000 de locuitori, doar 66 de adăposturi de protecție civilă sunt operative, după cum reiese dintr-un raport al Curții de Conturi, consultat de „Ziarul de Iași”. Articolul RAPORT Unde se adăpostesc românii în caz că ne invadează rușii? Ieșenii s-ar putea „bate” la propriu pentru un loc: 97% dintre locuitori nu au adăpost sigur apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
03:20
Supermarket, amendat din cauza etichetelor cu imagini cu frunze de mentă și jeleuri neglazurate Crazy Bee # Ziarul de Iasi
Etichetele și ambalajele viu colorate aduc amenzi pe capul supermarket-urilor. Un magazin Profi din Pașcani a fost sancționat pentru că una se vedea pe etichetă, iar alta era în lista de ingrediente. Articolul Supermarket, amendat din cauza etichetelor cu imagini cu frunze de mentă și jeleuri neglazurate Crazy Bee apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
MAI: România și Turcia își consolidează cooperarea pentru securitatea la Marea Neagră # Ziarul de Iasi
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu omologul din Turcia despre stabilitatea şi securitatea la Marea Neagră, noţiuni esenţiale pentru ambele state. De asemenea, s-a discutat despre combaterea criminalităţii transfrontaliere, migraţiei ilegale, traficului de persoane, criminalităţii organizate şi traficului de droguri, transmite news.ro. Articolul MAI: România și Turcia își consolidează cooperarea pentru securitatea la Marea Neagră apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Manele în surdină despre candidaturile la șefia hoperetei ieșene. Plus una despre magistrați pensionari de să vă sară căciula de nervi # Ziarul de Iasi
Mai multă lume sensibilă din târg, fani și fane de arte lirice, ne-a tot întrebat în ultima perioadă oare de ce e atâta agitațiune pe șefia hopeterei ieșene, încât s-au adunat cinci candidaturi, și de ce e așa de stofocat din cauza asta A lu’ Preutu, băiatul acela bărbos din trupa lui Mihăiță, tenor de felul lui. Articolul Manele în surdină despre candidaturile la șefia hoperetei ieșene. Plus una despre magistrați pensionari de să vă sară căciula de nervi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Vizita lui Ronaldinho la Iași, controverse fără sfârșit. „Există riscul unui eșec major, cu impact și asupra imaginii Iașului” # Ziarul de Iasi
Așteptat a fi unul dintre evenimentele de marcă organizate la Iași, meciul demonstrativ de fotbal de pe 29 noiembrie, dintre o echipă formată din celebrul Ronaldinho și alți fotbaliști străini și una alcătuită din foști jucători români, a generat numeroase controverse. Articolul Vizita lui Ronaldinho la Iași, controverse fără sfârșit. „Există riscul unui eșec major, cu impact și asupra imaginii Iașului” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Șoselele ocolitoare ale Iașului de la Podu Iloaiei și Uricani se scumpesc văzând cu ochii, deși sunt gata doar pe hârtie # Ziarul de Iasi
Cea de la Uricani costă de 3,5 ori mai mult decât valoarea estimată la momentul inițierii proiectului, în 2007. Varianta de la Podu Iloaiei a primit și ea un „ghiont”, de la majorarea TVA. Articolul Șoselele ocolitoare ale Iașului de la Podu Iloaiei și Uricani se scumpesc văzând cu ochii, deși sunt gata doar pe hârtie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14 noiembrie 2025
20:20
Meciul Bosnia-România: Mircea Lucescu – Nu are de ce să îmi fie teamă. Va fi un joc obişnuit, de calificare! # Ziarul de Iasi
Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, crede că echipa sa are potenţialul de a câştiga la Zenica şi recunoaşte că responsabilitatea lui, ca antrenor, este să facă o echipă competitivă pentru Cupa Mondială 2026, transmite news.ro. Articolul Meciul Bosnia-România: Mircea Lucescu – Nu are de ce să îmi fie teamă. Va fi un joc obişnuit, de calificare! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Echipa naţională U20 a României a pierdut vineri, pe teren neutru, scor 0-6, meciul amical disputat în compania echipei U20 a Germaniei. Articolul Fotbal – Amical: România U20, eşec usturător cu Germania, scor 6-0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
După cum am anticipat, CSM Iași 2020 nu a avut probleme nici în duelul din prima etapă a returului ultimului eșalon intern de handbal feminin, de la Sfântu Gheorghe. Vineri, Iașul s-a impus în Covasna cu 30-25 (13-13). Articolul Iașul a bătut în deplasare pe Sepsi Sfântu Gheorghe și a trecut pe primul loc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Start în retur pentru echipa ieșeană, care joacă pe terenul lui Sepsi Sfântu Gheorghe # Ziarul de Iasi
Plecat la drum ieri, returul Seriei B a ultimului eșalon intern de handbal feminin programează astăzi, de la ora 14:00, la Sfântu Gheorghe, meciul dintre echipa locală Sepsi și CSM Iași 2020. Articolul Start în retur pentru echipa ieșeană, care joacă pe terenul lui Sepsi Sfântu Gheorghe apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Culise incredibile de la Poli. 50.000 de euro pentru Tony și ajutoarele lui, Șfaițer a stins focul în Copou. Totul depinde de subordonații primarului Chirica # Ziarul de Iasi
„Ziarul de Iași” v-a ținut la curent în permanență cu evenimentele nebune derulate, începând de ieri, la foc automat la Politehnica Iași. Articolul Culise incredibile de la Poli. 50.000 de euro pentru Tony și ajutoarele lui, Șfaițer a stins focul în Copou. Totul depinde de subordonații primarului Chirica apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Pentru Republica Moldova, adevărata bătălie nu e cea electorală, ci cea de anduranță. Cea în care se câștigă, pas cu pas, fiecare standard european, fiecare reformă, fiecare instituție care începe, încet, să funcționeze așa cum trebuie. Este acel examen care nu are nici subiecte ușoare, nici dată fixă. Articolul Greul abia începe apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Ciocolată sau cafea? De ce să alegi, când le poți savura pe ambele în acest weekend! La Iași se desfășoară Chocolate Saga Festival, singurul festival al ciocolatei din România, la Palas Mall, și Iași Coffee Festival, la Palatul Culturii. Descoperă toate evenimentele din aceste zile în ghidul de weekend realizat de „Ziarul de Iași”. Articolul Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Acesta e climatul toxic în care trăim. O vreme ne consolam cu gândul că suntem în „tranziție” și că mârlănia, insulta, mistificarea vor dispărea. Speranță vană: tentația violenței, verbale și nu numai, e mai puternică. Când se mai vorbește despre „specificul național” ar trebui să se țină seama și de acest aspect. Articolul Tentația violenței apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Despre Iuda Iscarioteanul – cel care L-a vândut, pentru treizeci de arginţi, pe Mântuitorul – aflăm din Evanghelii că „era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea” (Ioan 12, 4). Iuda era un fel de trezorier al întregului grup de apostoli, era cel care gestiona donaţiile primite de la cei ce-şi arătau, astfel, recunoştinţa faţă de Iisus Hristos. La el se adunau banii şi tot Iuda era cel care „cumpăra cele de trebuinţă la sărbătoare sau dădea săracilor” (Cf. Ioan 13, 29). Articolul Adulter și apostazie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
VIDEO | Percheziții de amploare ale mascaților la Iași într-un dosar european de trafic și preparare de droguri # Ziarul de Iasi
La data de 11 noiembrie 2025, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași și autoritățile judiciare din Republica Moldova, Republica Cehă și Ungaria, vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată specializată în trafic de droguri de risc, mare risc, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive și operațiuni ilegale cu precursori de droguri, au fost puse în aplicare 18 mandate de percheziție, pe teritoriile României, Republicii Moldova, Cehiei și Ungariei. Articolul VIDEO | Percheziții de amploare ale mascaților la Iași într-un dosar european de trafic și preparare de droguri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Politehnica Iași atacă promovarea cu un fost component al Generației de Aur. Ce obiective are noul antrenor al lui Poli? – EXCLUSIV # Ziarul de Iasi
Așa cum Ziarul de Iași a anticipat, Tibor Selymes se ocupă, începând de astăzi, de pregătirea echipei de fotbal Politehnica după ce clubul ieșean a renunțat la antrenorul cu care s-a plecat la drum în acest sezon, Anthony „Tony” da Silva. Înaintea antrenamentului Politehnicii din această dimineață, Selymes, care va fi ajutat de Ovidiu Marius Mihalache, Ioan Câmpeanu (antrenor de portari) și, când va reveni de la naționala României, de preparatorul fizic Darius Hîmpea, și-a prezentat gândurile, într-un dialog pe care-l prezentăm în continuare. Articolul Politehnica Iași atacă promovarea cu un fost component al Generației de Aur. Ce obiective are noul antrenor al lui Poli? – EXCLUSIV apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Bărbat căzut mort din picioare azi în cartierul Dacia, pe trotuar. Nu s-a mai putut face nimic pentru el # Ziarul de Iasi
Un bărbat s-a prăbușit pe trotuar, vineri dimineață, în jurul orei 10.00, în zona Bicaz din cartierul Dacia. Trecătorii care au observat incidentul au sunat imediat la 112, iar un echipaj de poliție a ajuns primul la fața locului. Articolul Bărbat căzut mort din picioare azi în cartierul Dacia, pe trotuar. Nu s-a mai putut face nimic pentru el apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Scandal național pe deplasarea în India pe banii statului a unui controversat scriitor ieșean, alături de un deputat SOS. Instituția tocmai anunțase că va reduce cheltuielile „în contextul bugetar restrictiv” # Ziarul de Iasi
Institutul Cultural Român (ICR) se află în mijlocul unui scandal după ce Comitetul director al instituției a aprobat achiziționarea a două bilete de avion către India, în valoare de 900 de euro fiecare, pentru deputatul Ștefan Alexandru Băișanu și pentru scriitorul ieșean Cătălin Bordeianu, fost director adjunct al ICR Chișinău. Decizia vine în condițiile în care ICR anunțase recent limitarea drastică a bugetelor pentru proiectele din străinătate, invocând „contextul bugetar restrictiv”. Articolul Scandal național pe deplasarea în India pe banii statului a unui controversat scriitor ieșean, alături de un deputat SOS. Instituția tocmai anunțase că va reduce cheltuielile „în contextul bugetar restrictiv” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
O fetiță a murit într-o clinică stomatologică din București după o anestezie. Reacția Ministrului Sănătății # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit, după o anestezie intravenoasă, potrivit News.ro. Articolul O fetiță a murit într-o clinică stomatologică din București după o anestezie. Reacția Ministrului Sănătății apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Pedala de accelerație care le permite șoferilor să economisească bani la benzină sau motorină. Explicațiile unui profesor de la Facultatea de Mecanică din Iași # Ziarul de Iasi
Când circuli cu mașina prin oraș, traficul te face să oprești și să pornești des, să accelerezi și să frânezi. Este tentant să rămâi pe treapta de viteză cea mai înaltă și să apeși pedala de accelerație doar cât să înaintezi câțiva metri. Dar această obișnuință poate să forțeze motorul și să crească consumul de combustibil, atrage atenția conferențiarul Radu Drosescu de la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere. Articolul Pedala de accelerație care le permite șoferilor să economisească bani la benzină sau motorină. Explicațiile unui profesor de la Facultatea de Mecanică din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:20
Dezvoltatori imobiliari din Iași, amendați de Protecția Consumatorului din cauză că au afișat prețurile doar în euro # Ziarul de Iasi
CJPC Iași a sancționat mai mulți dezvoltatori imobiliari în urma unor controale desfășurate în acest an, vizând respectarea drepturilor consumatorilor. Printre abaterile constatate se numără lipsa informațiilor despre existența unei proceduri alternative de rezolvare a litigiilor, prețuri afișate exclusiv în euro și nerespectarea termenelor de finalizare. Articolul Dezvoltatori imobiliari din Iași, amendați de Protecția Consumatorului din cauză că au afișat prețurile doar în euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Hopaa: un cunoscut personagiu ieșean de care nu am mai auzit de ani buni revine în capul mesei! # Ziarul de Iasi
Interesantă știrea asta cu posibila revenire a fostului premier ieșean MRU în viața publică, după ani de zile în care mulți spun că a stat „cu capul la cutie”, cum se spune. Articolul Hopaa: un cunoscut personagiu ieșean de care nu am mai auzit de ani buni revine în capul mesei! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Luptă în cinci pentru șefia Operei Naționale Române Iași. Toți candidații înscriși au trecut în etapa de evaluare a proiectelor # Ziarul de Iasi
Toți cei cinci candidați înscriși pentru postul de manager al Operei Naționale Române din Iași au fost admiși în concurs, urmând ca proiectele lor de management să fie evaluate între 14 și 25 noiembrie. Articolul Luptă în cinci pentru șefia Operei Naționale Române Iași. Toți candidații înscriși au trecut în etapa de evaluare a proiectelor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Apă tulbure la ApaVital: șefi aleși greșit, mandate pe cale să se scufunde. Înalta Curte confirmă anularea selecției controversate a membrilor CA-ului companiei ieșene # Ziarul de Iasi
Selecția controversată de acum doi ani a avut hibe care au atras anularea ei de către Agenția de monitorizare a întreprinderilor de stat. Decizia a fost contestată, dar Asociația serviciilor de apă canal a pierdut definitiv procesul în care cerea suspendarea aplicării ei. Articolul Apă tulbure la ApaVital: șefi aleși greșit, mandate pe cale să se scufunde. Înalta Curte confirmă anularea selecției controversate a membrilor CA-ului companiei ieșene apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Contract de vânzare cumpărare a unui apartament parafat de notar, anulat de judecători. Suma era prea mică! # Ziarul de Iasi
O ieșeancă a fost înșelată, ajungând să-și vândă apartamentul din Tătărași pe mai nimic. A crezut că banii pe care îi primește reprezintă doar avansul. Cumpărătoarea a profitat de starea ei de sănătate pentru a o determina să semneze, iar la scurt timp a revândut apartamentul. Păgubita încearcă acum să-și recupereze locuința, în instanță. Articolul Contract de vânzare cumpărare a unui apartament parafat de notar, anulat de judecători. Suma era prea mică! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13 noiembrie 2025
23:20
Echipa naţională a Norvegiei a învins joi, pe teren propriu, scor 4-1, echipa naţională a Estoniei, în grupa I a calificărilor Cupei Mondiale 2024. Norvegienii au şapte victorii din şapte meciuri şi conduc în clasamentul grupei, transmite news.ro. Articolul Preliminarii Mondial 2026: Goluri multe, calcule strânse și favorite tot mai clare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Fotbal: Turcia a suspendat 102 jucători din primele două ligi, în cadrul anchetei privind pariurile ilegale # Ziarul de Iasi
Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a decis joi suspendări de diferite durate pentru 102 jucători din primele două eşaloane, în cadrul unei anchete privind presupuse pariuri pe meciuri, printre cei sancţionaţi numărându-se şi Eren Elmali şi Metehan Baltaci, de la Galatasaray, scrie news.ro. Articolul Fotbal: Turcia a suspendat 102 jucători din primele două ligi, în cadrul anchetei privind pariurile ilegale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Haos la Politehnica: Tony a rămas antrenor, dar nu va mai veni la stadion. Până Primăria nu-și respectă angajamentele, situația e în aer # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași este un butoi cu pulbere. Începute în cursul dimineții și terminate cu câteva minute în urmă, valul de ședințe de la club nu a adus nicio clarificare. Articolul Haos la Politehnica: Tony a rămas antrenor, dar nu va mai veni la stadion. Până Primăria nu-și respectă angajamentele, situația e în aer apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Aparținători sau reprezentanți legali? Noul Cod de Deontologie Medicală clarifică situația # Ziarul de Iasi
Persoanele care nu sunt căsătorite legal cu pacientul sau nu au acte care să ateste gradul de rudenie nu pot fi considerate reprezentanți legali, avertizează medicii de la Unitățile de Primiri Urgențe. Articolul Aparținători sau reprezentanți legali? Noul Cod de Deontologie Medicală clarifică situația apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Ederson spune că a fost nefericit la Manchester City: Nu are rost să fii la un club uriaş şi de succes dacă nu eşti fericit # Ziarul de Iasi
Portarul brazilian Ederson a declarat că a încercat să părăsească Manchester City în sezonul trecut, fiind nefericit la clubul din Premier League după ce s-a luptat cu accidentările, relatează Reuters, citat de News.ro. Articolul Ederson spune că a fost nefericit la Manchester City: Nu are rost să fii la un club uriaş şi de succes dacă nu eşti fericit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Englezul Michael Oliver va arbitra partida Bosnia-Herţegovina – România, care se va disputa sâmbătă, la Zenica, de la ora 21.45, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, scrie News.ro. Articolul Arbitru de top trimis de UEFA la meciul dintre Bosnia și România apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Cum pierdem bani dacă nu curățăm soba la timp. Sfaturile sobarului ieșean care a construit sute de șeminee în 30 de ani de meserie # Ziarul de Iasi
Puțini se gândesc că o sobă necurățată la timp poate însemna pierderi de sute de lei în sezonul rece. Focul arde mai greu, lemnul se consumă mai repede, iar randamentul scade. Asta contează mai mult ca oricând, pentru că în continuare mii de gospodării se bazează pe sobă ca principală sursă de încălzire, datorită costurilor mai mici față de alte sisteme. Articolul Cum pierdem bani dacă nu curățăm soba la timp. Sfaturile sobarului ieșean care a construit sute de șeminee în 30 de ani de meserie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Șofer din Iași dat jos forțat din cabina TIR-ului și abandonat în Azerbaidjan. O parte reclamă neplata salariilor și a diurnei, iar cealaltă un furt. Judecătorii și-au spus primul cuvânt # Ziarul de Iasi
Dat jos din tirul pe care îl conducea și abandonat în Azerbaidjan, un șofer își cere acum drepturile în instanță. El acuză faptul că, timp de 10 luni cât a lucrat pentru transportator, nu și-a primit salariul, dar nici diurna și nici banii de cazare. De cealaltă parte, fostul angajator afirmă că șoferul a fost concediat pentru că încercase să fure bani de la firmă. Articolul Șofer din Iași dat jos forțat din cabina TIR-ului și abandonat în Azerbaidjan. O parte reclamă neplata salariilor și a diurnei, iar cealaltă un furt. Judecătorii și-au spus primul cuvânt apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Iată un caz, mi-am zis, în care engleza şi franceza au conlucrat simbolic la cimentarea relaţiilor dintre oameni. Cu atât mai mult cu cât risipa lexicală a fost minimă, nedepăşind stadiul de how are you doing, buddy? şi oui, oui, merçi, merçi! Articolul Un deschizător de drumuri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Un autoturism a fost distrus aproape complet de flăcări joi dimineață, în zona Păcurari din Iași. Articolul VIDEO | Incendiu violent în Păcurari. O mașină s-a făcut scrum apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
