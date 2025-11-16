Cum încearcă mărcile auto chinezeşti să cucerească Europa
Ziarul Financiar, 16 noiembrie 2025 03:45
Cum încearcă mărcile auto chinezeşti să cucerească Europa
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
Acum 4 ore
00:15
Acum 8 ore
21:45
21:30
21:15
21:15
20:45
Acum 12 ore
19:15
19:00
18:30
18:30
Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA a creat un gol fără precedent: Funcţionarii publici nu au putut să strângă date în timpul celor 43 de zile de şomaj tehnic, ceea ce a dus la o întrerupere în seriile statistice, lăsând investitorii în ceaţă cu privire la starea celei mai mari economii a lumii # Ziarul Financiar
16:00
Acum 24 ore
12:15
11:15
09:45
09:15
09:15
Ieri
00:15
Soufflet Agro România, parte a grupului francez Soufflet, şi-a redus pierderea netă cu 26% în 2024, la 36 mil. lei # Ziarul Financiar
Soufflet Agro România, care se ocupă de comerţul cerealelor şi a seminţelor şi deţine trei silozuri proprii, parte a grupului francez Soufflet, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 246,5 mil. lei (49,5 mil. euro), în creştere cu 13,3% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 217,5 mil. lei (aproximativ 44 mil. euro), conform calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
00:15
Afacerile constructorului Taffo din Baia Mare au scăzut cu 26,2% în 2024, ajungând la 87,5 mil. lei # Ziarul Financiar
Taffo, o companie de construcţii din Baia Mare deţinută de trei acţionari români, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 87,5 mil. lei (17,6 mil. euro), în scădere cu 26,2% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 118,7 mil. lei (24 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
00:15
Hotelul International din Sinaia: „Businessul din evenimente corporate organizate de clienţii din farma, IT şi bănci a crescut cu 10%, dar este în scădere pe leisure“. Hotelul are 180 de camere, trei restaurante şi nouă săli de conferinţă # Ziarul Financiar
Hotelul de patru stele International din Sinaia, una din cele mai mari unităţi din staţiunea montană, cu o capacitate de 180 de camere, la care deţine acţiuni familia fostului preşedinte ASF Dan Radu Ruşanu, a operat la un grad mediu de ocupare de 75% din septembrie până în prezent.
00:15
Turcii de la Tosmur Grup vor finaliza în decembrie a doua fabrică din Medgidia, care dublează capacitatea, o investiţie de 86 mil. euro: „Am angajat deja 60 de oameni“. Compania vinde cea mai mare parte a producţiei către clienţii din Europa, America, Asia şi Orientul Mijlociu şi doar 8% pe plan local # Ziarul Financiar
Turcii de la Tosmur Grup, care controlează o fabrică de amidon din Medgidia, inaugurată în 2022, vor finaliza în decembrie construcţia unei noi unităţi, ce va dubla capacitatea de producţie, o investiţie de 86 mil. euro.
00:00
Raport FMI pentru România: Măsurile fiscale ale Guvernului reprezintă o etapă esenţială pentru restabilirea sustenabilităţii finanţelor publice. Economia este aşteptată să crească treptat cu 1,0% în 2025. Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Suntem pe o direcţie îmbunătăţită semnificativ # Ziarul Financiar
14 noiembrie 2025
23:45
21:45
19:45
19:30
19:30
19:15
19:15
19:00
18:30
18:30
18:30
18:15
17:45
17:30
17:30
17:15
După zece ani în care deficitul comercial agroalimentar a crescut de cinci ori până la 3,3 mld. euro, producătorii, procesatorii şi retailerii se aşază la aceeaşi masă pentru a reface lanţul valoric # Ziarul Financiar
România este o ţară cu potenţial agricol uriaş, dar cu rezultate slabe. Importăm tot mai multă mâncare şi mai scumpă, deşi avem pământ dublu faţă de media statelor europene, de 0,44 hectare de teren agricol pe cap de locuitor.
17:15
17:15
17:15
17:15
17:00
16:45
Vânzarea de titluri de stat către populaţie începe să scadă: Participarea la emisiunea Fidelis din noiembrie 2025, cea mai redusă din mai încoace. Ministerul de Finanţe atrage doar 1,3 mld. lei, cu dobânzi mai mici. Două treimi din Fidelis s-a dus către titlurile de stat în euro, care aveau o dobândă de 3,9% - 6,3%. Analiştii spun că românii s-au mutat către piaţa de acţiuni # Ziarul Financiar
16:45
16:30
16:30
16:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.